Snowflakeで地理空間インサイトを活用するための上級ガイド

過去3回の地理空間を中心としたブログ記事では、地理空間データとは何か、そしてこのデータがより広範なデータ世界でどのように機能するか、Snowflakeで具体的にどのように機能するかについて、SnowflakeのGEOGRAPHY、GEOMETRY、H3のネイティブサポートに基づいて学びました。これらの記事は、地理空間データの世界につま先を浸して、水を感じたり、プールの浅瀬を泳いだりするのに最適です。しかし、Snowflakeアカウントでは、地理空間データでできることはもっと多くあります。かといって、「コンセプトが分かった」から「最初のユースケースにどのように取り組めばよいか」に行き着くことは簡単ではありません。

広大で複雑な地理空間データ処理の世界の簡素化を、Snowflakeがお手伝いします。私たちはそのために、地理空間機能のさまざまな例を現実世界のコンテキストで説明するSnowflakeクイックスタートを作成しました。これらの例では、Snowflakeマーケットプレイスの代表的なデータやAmazon S3で自由に公開されているデータを使用しますが、Snowflakeアカウント、データ、ユースケースに適用すれば、ユーザーコミュニティに貴重なインサイトを提供できます。その方法についてはこのブログ記事で説明していますが、実際のコードを見たい場合はクイックスタート自体を参照してください。

位置データから地理空間データ型への変換

まずは、簡単な確認から始めましょう。位置データはどこにでもあります。Snowflakeアカウントには、ほぼ確実に時間ベースのデータがありますが、位置ベースのデータもほぼ確実にあります。ほとんどのトランザクションデータには、誰が、何を、いつ、どこで、という要素が含まれているからです。

最もシンプルな形式の位置データは、一般的に、通り、市、州、郡、郵便番号、国など、私たちが「アドレス」と呼ぶものを含む、さまざまなテキストおよび数値フィールドとして知られています。人間はこれらの文字列を簡単に読み取って理解できますが、テキスト形式では、これらの文字列の大部分は、私たちが知る必要があるときに検索する情報値であり、それ以上のものはありません。場合によっては、これらのテキストフィールドに緯度と経度のフィールドを含めることもできます。これらのフィールドは、位置データを点として地球上に配置することで、より多くのことを行えるようになるため、便利です。これは、そのようなすべてのポイントをBIツールのマッピング機能に統合して、ポイントがどの国または地域に属しているかを示すことができるからです。また、これらのポイントをH3などの空間グリッドに統合することもできます。SnowflakeのBIパートナーは緯度と経度のデータの操作をサポートしていますが、Snowflakeには緯度と経度のデータをH3空間グリッドに変換し、計算と可視化を高速化するサポートが組み込まれています（後述）。

また、さらに一歩進んで、緯度と経度のデータをGEOGRAPHYデータ型またはGEOMETRYデータ型に変換できます。前者は地球の楕円体の「地球儀」表現に、後者はより局地的な位置の平面である「地図」表現に使用できます。これらのデータ型は、さまざまな関数を使用して構築できます。

この2つのデータ型を使って、一連の点をつないで1つの線にし、複数の線を1つのポリゴンにつなぎ、複雑な位置を一連の線やポリゴンとして表現することができます。これらの型のオブジェクト間の複雑な計算や関係の関連付けを実行することで、シンプルな「アドレス」フィールドだけでは得られない、これまで知らなかったインサイトを引き出すことができます。「テキストのアドレスフィールドしかないとしたら？」と思うかもしれません。さて、では旅人の皆さん、ドキドキする冒険の世界、ジオコーディングへようこそ！「ジオ……なんだって？」

ジオコーディングとリバースジオコーディング

ジオコーディングとは、テキスト化されたアドレスデータを地理空間型に変換することで、これまで実現できなかった他のユースケースを可能にすることです。そしてもちろん、その逆も可能です。つまり、可読性の低い地理空間データ型をより人間が読める位置フィールドに変えることができます。これらの変換はどちらも、MapboxやTravelTimeなどのSnowflakeの専門的なパートナーで実行できます。これらはどちらもSnowflakeマーケットプレイスから利用できるSnowflakeネイティブアプリです。最も正確なジオコーディングとリバースジオコーディングを行うには、これらのプロバイダーをお勧めします。しかし、精度とコストのバランスを取る必要がある場合や、ROIを実証しないと費用を獲得できない場合もあります。そのような場合のために、ここでは、ジオコーディングとリバースジオコーディングをSnowflakeで直接始める方法について説明します。

このユースケースでは、Snowflakeマーケットプレイスの2つのデータセットを使用します。無料でオープンなアドレスデータコレクションであるWorldwide Address Dataと、SnowflakeパートナーであるCARTOのチュートリアルデータセットです。これは、単一のstreet_address 列を持つレストランテーブルです。独自のデータを使用する場合は、チュートリアルのレストランテーブルを自分のテーブルに置き換えます。この2つのテーブルに対して、データ準備を行います。このクイックスタートで確認できます。

SnowflakeジオコーディングのDIYは、次の3つのステップで実行します。

1.LLMを使用して、完全なアドレス文字列を、その部分を属性とするJSON配列に変換する。このステップでは、SNOWFLAKE.CORTEX.COMPLETE関数を使用します。この関数は、SnowflakeがホストするMixtral-8x7Bモデルを使用し、関数呼び出しの一部として指定した詳細な命令セットを使用して変換を実行します。これを大規模に実行するための適切なウェアハウスのサイズの選択については、クイックスタートノートを参照してください。

2.Worldwide Address Dataで緯度と経度の簡単な地理空間列を作成する。

ST_POINTは、緯度と経度から地理空間列を作成するために使用される。

無効な緯度および経度値に基づいて、不要なデータが Worldwide Address Dataテーブルから削除される。

3.JAROWINKLER_SIMILARITYを使用してアドレスをマッチングする。2つのテーブルをいくつかの列で結合し、通りの名前をJAROWINKLER_SIMILARITY関数でラップします。通りの名前はソースによって微妙な文字列の違いが生じることが珍しくないため、関数呼び出しの類似しきい値として「95」を使用します。

ここで重要なのは、この方法が完璧な精度ではないということです。クイックスタートでは、到達する精度レベルとこの方法が不完全な理由がより詳しく表示されますが、この方法と専用のジオコーディングサービスとの間のコストの違いに注意する必要があります。この方法は、よりシンプルな要件を達成したい場合や、要件がより複雑な専用のジオコーディングサービスの正当性を実証するためのプロトタイプを作成する場合に最適です。

リバースジオコーディングを実行する、つまり地理空間データ型からアドレスを生成するには、次の3つの処理を行うストアドプロシージャを構築します。その処理とは、結果テーブルの作成、処理されていない行の選択、結果が見つかるまで半径を拡大していくループによる最も近いアドレスの検索です。このプロシージャは、Snowflakeのすべてのプロシージャと同様に呼び出すことができます。プロシージャコードの先頭で定義されている適切な引数を渡します。この手順については、クイックスタートで確認できます。

アドレスデータをジオコーディングすることで、そのアドレスデータをより洞察に満ちた方法で活用できるようになります。ジオコーディングされたデータの活用方法の一つを詳しく見ていきましょう。

地理空間データを利用した予測

予測は、時系列データを活用する一般的なアクティビティです。履歴データを入力し、履歴トレンドに基づいて将来のデータウィンドウを予測するように設計された、安定したMLモデルが存在します。Snowflakeには、このアクティビティに簡単に使用できる、SNOWFLAKE.ML.FORECASTという組み込みのML予測モデルが含まれています。時系列予測はあらゆる時間ベースデータで実行できますが、位置データでエンリッチすることで、予測プロセスに別の価値次元が生まれます。

クイックスタートでは、CARTOによって提供されているニューヨーク市のタクシーの乗車データと、PredictHQによって提供されているイベントデータという、2つのデータセットを使用しています。この2つのデータセットについては、次のように考えることができます。タクシーの乗車データは、特定の時間と場所で起こったことに関する時系列ベースのデータのようなものです。組織内には、そのようなデータが存在する可能性があります。イベントデータは、データ内の時間ベースの要素にコンテキストを追加します。この例では、イベントデータがニューヨーク市でのタクシーの予想される乗車回数の増減を示す可能性があります。その他のコンテキストデータには、オープン期間、クローズド期間、定期的なプロモーション期間、公開イベントなどがあります。いずれにしても、コンテキストデータは、期待値の増減によって特定の曜日や時刻を強めることで、予測の精度を高めるのに役立ちます。

予測アクティビティは、次の4つのステップで実行します。

1.空間グリッドを使用して、グリッド内の各セルのタクシーのピックアップの時系列を計算する。

H3空間グリッドを使用して、ピックアップ位置に基づいてニューヨーク市をセルに分割する。

緯度と経度をH3セルに変換することで、セル内のピックアップ場所を特定できる。

その後、SnowflakeのTIME_SLICE関数とH3_POINT_TO_CELL_STRING関数を使用して、ニューヨーク市の各セル内のピックアップ数を時間帯別に集計する。

最後に、ある位置のすべての空き時間をピックアップレコード0（ゼロ）で「埋める」必要がある。これは、時系列予測では必須である。

2.時間ごとの時系列データをイベントデータでエンリッチする。

加わったイベントデータに基づいて、各行に学校、祝日、スポーツイベントのいずれかのフラグを立てることにより、上記のデータに「特徴量」列が追加される。

イベントデータに適した「特徴量」であれば、何でも追加できる。このシナリオの現実的な例としては、学校の休日、祝日、スポーツイベントなどが挙げられる。

3.モデル、トレーニングデータセット、予測データセットを構築する。

SNOWFLAKE.ML.FORECASTモデルでは、予測を行う前にトレーニングステップが必要なため、ステップ2のデータを、時間によってトレーニング用と予測用の2つのテーブルに分割する必要がある。

このトレーニングデータテーブルをインプットの一つとして使用して、モデルを作成する。また、時間列、予測するメトリック、さらにこの例では予測の基準とする位置データなど、主要な列も特定する必要がある。

4.モデルを実行し、予測の精度を可視化する。

モデルのトレーニングが完了したら、モデルを呼び出して、予測に使用する別のデータセットを参照できる。

予測をテーブルに出力し、実際の結果と比較して精度を評価できる。これにはいくつかの方法があるが、クイックスタートでは対称平均絶対割合誤差（SMAPE）の使用が推奨されている。

以下のグラフは、1つのH3セルに対するこの比較の出力を示しています。予測モデルの精度は非常に高くなっています。