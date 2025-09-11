データクリーンルームとSnowparkコンテナサービスによるマーケティングアナリティクスの強化

急速に変化するマーケティングと広告の世界において、データエンジニアは粒度の高いインサイトを提供し、洗練された顧客セグメンテーションを構築し、キャンペーン効果を正確に測定することが求められています。同時に、プライバシー規制の強化や、顧客データの機密保護の必要性の高まりなど、多くの課題にも直面しています。

この複雑なランドスケープをナビゲートしながら組織のデータの可能性を最大限に引き出すために 、データエンジニアはSnowflakeのデータクリーンルームとSnowparkコンテナサービスを組み合わせて使用できます。

プライバシーファーストの世界におけるデータコラボレーションの課題

最も価値あるインサイトは、多くの場合、組織のファーストパーティデータとパートナーからのデータを組み合わせて得られるものです。たとえば、以下が考えられます。

セカンドパーティパートナーのデータで 顧客プロファイルをエンリッチ して、顧客の関心や行動について理解を深める

ルックアライクなモデルを構築 して、最も価値のある顧客に似た新しいオーディエンスを見つける

コンバージョンデータとパブリッシャーのインプレッションデータを結合して広告キャンペーンの効果を測定する

しかし、生の個人を特定できる情報（PII）をパートナーと直接共有することは容易ではありません。

セキュアなコラボレーションと高度なアナリティクス

Snowflakeデータクリーンルームは、基盤となるPIIを公開することなく、複数の関係者がデータでコラボレーションできるセキュアな環境を実現します。パートナーがデータを集約して分析できる中立的な場所だと考えてください。ただし、クリーンルームから持ち出せるデータと実行できるデータは厳密に制御されます。

Snowparkコンテナサービスは、単純な結合や集約以上のことを行いたい場合や、複雑な機械学習モデルを実行してマーケティング分析を強化したい場合に、データクリーンルームを次のレベルに引き上げます。

Snowparkコンテナサービスにより、チームは組織のSnowflakeデータクリーンルーム内でカスタムコードやDockerコンテナ全体を直接実行できるようになりました。つまり、以下のことが可能になります。

独自の機械学習モデル （例：Scikit-learn、PyTorch、XGBoostで構築された）を持ち込み、クリーンルームで結合されたデータで実行

任意のプログラミング言語やライブラリ （Pythonなど）を使用して、高度なデータ変換や特徴量エンジニアリングを実行する

コードを展開しサービスとして管理することで、モデルを実稼働ワークフローに簡単に統合できる

マーケティングと広告のメリット

では、マーケティング組織や広告組織のデータエンジニアにとって、これは何を意味するのでしょうか。以下に、そのメリットの一部をご紹介します。

オーディエンスインサイトの強化： 組織のファーストパーティデータとパートナーからのデータをセキュアに結合し、顧客の全体像を把握できます。

より強力なルックアライクモデリング： より豊富で多様なデータセットでトレーニングすることで、より正確なルックアライクモデルを構築できます。

キャンペーン効果測定の改善： コンバージョンをマーケティングキャンペーンにより正確にアトリビューションすることで、組織の広告費用対効果（ROAS）をより明確に把握できます。

優れた柔軟性と制御： 使い慣れたツールやライブラリを使用して、セキュアでガバナンスの確保された環境内でモデルを構築、展開できます。

インサイトを得るまでの時間の短縮：組織は、複雑なデータ統合プロジェクトに時間を費やすことなく、より迅速なビジネスインサイトの提供を開始できます。

ルックアライクモデルの構築方法

小売ブランドのデータエンジニアが、最もロイヤルティの高い購買者と似た新規顧客を見つけたいと考えているとします。優良顧客のリストを把握しており、オンライン読者の多いパブリッシャーと提携しています。

データエンジニアは、SnowflakeデータクリーンルームとSnowparkコンテナサービスを使用して、強力なルックアライクモデルを構築できます。

データクリーンルームとは？ブランドとパブリッシャーはともに、Snowflakeデータクリーンルームで顧客データを適切なポリシーで利用できるようにしているため、PIIが露出することはありません。 ルックアライクモデルのトレーニング：このブランドは、Snowflake Notebookを使用してXGBoostを使用したルックアライクモデルを構築しています。パブリッシャーは、自社のロイヤル顧客リストをターゲット変数として使用し、クリーンルーム内の結合データに基づいてモデルをトレーニングできます。 Snowparkコンテナサービスでモデルを展開する：ブランドはモデルとその依存関係をコンテナにパッケージ化し、パブリッシャーはSnowparkコンテナサービスを使用してサービスとして展開します。 パブリッシャーのオーディエンスにスコアを付ける：パブリッシャーは、ブランドのモデルに対してオーディエンスデータを実行し、各オーディエンスの「ルックアライクスコア」を取得できるようになりました。ブランドはこのスコアを使用して、次の広告キャンペーンのカスタムオーディエンスを作成できます。

SnowflakeデータクリーンルームとSnowparkコンテナサービスの組み合わせは、ユーザーのプライバシーを尊重し、コンプライアンス要件を遵守しながら、データのコラボレーションや高度な機械学習モデルの実行を行える、セキュアで柔軟かつ強力なプラットフォームを提供します。

さらに、プライベートプレビュー中のDCR内のMLジョブでは、SPCSベースの展開と同様に、ML開発のワークフローが簡素化され、MLランタイムが最適化されます。ぜひ、アカウントチームにお問い合わせください。

データコラボレーションというこの新しいパラダイムを採用することで、豊富な新しいインサイトが解放され、ビジネス成果が向上し、マーケティングチームや広告チームにとってさらに価値あるパートナーになります。

ステップバイステップの例に従って、ここでデータクリーンルームとSnowflakeコンテナサービスを設定します。また、ダウンロードして自分の環境で試用できるノートブックのサンプルも提供しています。

新しいAI/ML機能やマルチパーティデータコラボレーションへの拡張など、Snowflakeの最新のクリーンルームイノベーションの詳細について説明します。