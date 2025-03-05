トレーニングとイネーブルメントによる成長の促進

私はこれまで、社内イネーブルメント、パートナーイネーブルメント、顧客イネーブルメントなど、イネーブルメント全般に携わってきました。これらの領域にはそれぞれ、固有の課題、オーディエンス、アプローチが存在していますが、共通しているのは成長の促進という目標です。

トレーニングとイネーブルメントは、知識の付与やスキルの向上だけを目的とするものではありません。これらは極めて重要な構成要素ですが、真の目的は一時的なやり取りを超えたところにあります。つまり、個人やチームが自身の能力を高め、プロフェッショナルとしても個人としても有意義な成長を遂げるための支援を提供します。

成長の波及効果

セールスチームが成約を加速するために必要なツールを使用できるようになることで得られる成果は、収益の増大だけではありません。Snowflakeは、プロフェッショナルが自信を持ち、より戦略的になり、役割の達成感を得られるよう支援しています。また、より効果的な価値提供のためのパートナートレーニングを通じて、パートナーがより強力なビジネスの構築、組織内でのリーダーシップの育成、顧客成果の改善を実現できるようにしています。さらに、顧客イネーブルメントでは、単に製品の採用を成功させるだけでなく、個人がイノベーションを起こし、問題を解決し、キャリアを新たな高みに到達できるよう後押ししています。

このような成長の波及効果が、イネーブルメントの原動力となっています。そのため、オーディエンスに関係なく、熟慮されたカスタムのアプローチが不可欠となっています。

一時的なやり取りかジャーニーか



イネーブルメントでは、完了した認定、受講したコース、受講したプログラムなどのメトリクスに焦点を当てがちです。これらは進捗を示す重要な指標ですが、その全容を示すものではありません。真の成功は、私たちが火付け役となる変革にあります。



トレーニングプログラムによって新たな考え方が解放されたか、イネーブルメントイニシアチブが自信と当事者意識の向上につながったか、といった定性的な成果は測定が困難ですが、非常に強力です。



これは、イネーブルメントのリーダーにとって、一時的なやり取りとして考えることをやめて、長期的なジャーニーに焦点を置いた考え方に対話をシフトさせる機会です。個人や組織のさまざまな野心に合わせたプログラムを提供することにより、インスピレーションを与えて真の前進につながる体験を創出できます。

成長のマインドセット



これは、変化を受け入れ、可能性を見いだし、より良いものを目指して努力し続けるという成長のマインドセットの基盤なしには実現しません。私たちは、すべての活動においてこのマインドセットを具現化して育成する責任を負っています。

社内チーム に対しては、現在の課題だけでなく、将来の機会にも対応できるようにすることを指します。

パートナー に対しては、共有しているエコシステムにおけるコラボレーションパートナーの長期的な成功に投資することを意味します。

お客様に対しては、Snowflakeのソリューションの価値とその想像を超えるイノベーションの可能性を理解してもらえるようにすることを指します。





この成長のマインドセットを常に中心に置くことで、私たちは、単に教えるのではなくインスピレーションを与え、単に必要なものを提供するのではなく成長を促進する、イネーブルメント戦略を構築できます。

最後に



イネーブルメントは、変革のための強力なツールであり、その影響は教室や画面の外にも及びます。従業員、パートナー、お客様のいずれを指導する場合でも、そのミッションは共通しており、明確です。それはつまり、彼らを前進させ、ケイパビリティを高め、彼らのジャーニーに持続的な変化をもたらすことです。



ビジネス成果を推進するだけでなく、個人、チーム、そしてエコシステム全体を変革する、イネーブルメントにぜひコミットしてください。人が成長すれば、その波及効果は無限となるからです。

従業員トレーニングの強力なメリットとROIの詳細については、Snowflakeの最近のレポートであるThe Value of Snowflake Trainingをご覧ください。