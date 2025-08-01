Snowflake、AWSとAzureのCCCS Protected B評価を完了

Snowflakeは、Canadian Centre for Cyber Security（CCCS）Protected B評価を完了し、Amazon Web Services（AWS）Canada（中央リージョン）とMicrosoft Azure Canada（中央リージョン）の両方に展開する際のCCCS Medium Cloud Securityプロファイル要件に適合していることをお知らせいたします。

カナダ政府（GC）にとって、サイロ化された膨大なデータを実用的なインテリジェンスに変換することは、行政運営への支出の削減、セキュリティの強化、市民サービスの改善など、中核的な責務の達成に不可欠なものです。政府機関は、複数のクラウドシステムやオンプレミスシステムにまたがる、断片化された複雑なデータに対処することがよくあります。そのため、コストが増加し、イノベーションが鈍化し、効率的かつセキュアな目標達成が困難になっています。GC独自のデジタル戦略で概説されているとおり、前進するためには、データを基盤資産として活用し、セキュアなコラボレーションをサポートし、より適切で迅速な意思決定に必要な信頼できるインサイトを解放するという、新しいアプローチが必要です。

Snowflakeは、Protected B評価を完了したことで、カナダ政府が複雑なデータ課題を克服し、最も重要なイニシアチブを強化するための直接的な道筋を提供します。この成果は、AWS Canada（中央リージョン）とMicrosoft Azure Canada（中央リージョン）の両方でSnowflakeのプラットフォームを提供するという、データ主権に対するSnowflakeのコミットメントを裏付けるものです。これにより、カナダ政府は機密データを国内に保持しながら、マルチクラウド環境でシームレスにイノベーションを実施する柔軟性を実現できます。

この評価により、各部門は最も機密性の高いデータを使用して、国家の幅広い優先事項に対処できるようになります。まずは例として、以下にその一部を挙げます。

不正、浪費、濫用の対策： 高度なアナリティクスと統合されたデータビューを活用して、不適切な支払いを迅速に特定し、外れ値のアクティビティを検出し、プログラムの整合性をサポートします。

統合された市民体験の提供： 異なるデータセットを市民の包括的なビューに統合することで、プログラムの整合性を改善し、適格性を検証し、パーソナライズされた最新のサービスを提供します。

データドリブンな意思決定の促進 ：組織全体から得られた信頼できるタイムリーで包括的なインサイトを活用して、エビデンスに基づいた政策や戦略の計画をサポートするリーダーシップを身に付けます。

業務効率を促進 ：運用システム間のデータサイロを解消してワークフローを自動化し、手作業のプロセスを合理化して、職員がより価値の高いタスクに集中できるようにします。

データファウンデーションの構築：コンプライアンスに準拠した高品質なデータファウンデーションを活用して、信頼性の高いAI/機械学習アプリケーションをセキュアに開発、展開、スケーリングできます。

財務管理の強化 ：財務データの信頼できる唯一の情報源を構築することで、ほぼリアルタイムのインサイトの獲得、財政アカウンタビリティの確保、すべてのプログラムにわたる支出の最適化が可能になります。

セキュアなデータ共有とコラボレーションの実現：データの重複やコストのかかる統合なしに、ガバナンスの確保されたライブデータを部門間や信頼できるパートナーと共有することで、サイロを解消できます。

Snowflakeで行政の未来を築く

Snowflakeの目標は、カナダ政府の厳格なセキュリティ基準を満たすだけでなく、官公庁や公的機関のイノベーションを促進するプラットフォームを提供することです。Snowflakeにより、各部門はセキュリティやガバナンスを損なうことなく、機密データの存在する場所で独自のデータドリブンなアプリケーションや信頼できるAIモデルを構築し、展開できます。このイノベーションへのコミットメントは、エコシステムにも及んでいます。テクノロジー企業やパートナーは、コンプライアンスに準拠したプラットフォーム上でソリューションを構築し、革新的なアプリケーションを政府機関の顧客に提供する能力を加速できます。

カナダにおけるSnowflakeのイノベーションへのコミットメントは、260人以上の従業員からなるSnowflakeのナショナルチームと、カナダのテクノロジーおよび統合パートナーの広範囲のエコシステムによって支えられた、共同の取り組みです。Snowflakeのトロントを拠点とするエンジニアリングハブ（グローバル5か所のうちの1か所）がカナダ本社として機能しており、官公庁・公的機関の特化したニーズに注力しています。