Snowflake、Microsoft Azure Government向けにサービスを提供するFedRAMP High認証取得
この度、SnowflakeがMicrosoft Azure Government向けにサービスを提供するFedRAMP High認証を取得しました。米国の官公庁・公的機関のお客様は、Microsoft Azure Government上でSnowflakeの機能を利用し、機密性の高いワークロードの大部分を確実に管理できるようになりました。
膨大なサイロ化されたデータを実用的なインテリジェンスに変換し、ミッションに活用することは、依然として重要な課題です。公的機関は、老朽化したレガシーシステムの限界、増加するセキュリティ要件、多大なリソースの制約に対処しつつ、大規模なモダナイゼーションとミッション効果の強化が急務となっています。この要求に応えるには、データサイロをセキュアに解消し、真のデータドリブンなインサイトとミッションの成功に必要な省庁横断的なコラボレーションを可能にする、新しいアプローチが必要です。
今回のSnowflakeのFedRAMP High認証取得は、データに関する複雑な課題を克服し、ミッションアウトカムを加速させるための直接的な道筋を提供します。Microsoft Azure Government向けの今回の認証取得は公的機関が好みのクラウドプラットフォームでSnowflakeを柔軟に利用できるようにするための、Snowflakeの取り組みが評価されたものです。
Snowflakeとともに、Microsoftは、弊社のAzure Governmentクラウドプラットフォームを通じて、公共部門にエンタープライズソリューションを提供できることを嬉しく思います。私たちは、各公的機関のミッションを支援するため、最も安全で包括的なクラウドプラットフォームを提供することに尽力しています。SnowflakeがFedRAMP High認証を取得したことで、私たちの共通のお客様は、強力なデータおよびAI機能をより柔軟に展開できるようになり、モダナイゼーションを加速させ、データを重要なインサイトへと転換できるようになります。
—Chris Barry氏
この認証取得により、Snowflakeは重要な政府イニシアチブの強化をより適切に支援できるようになりました。まずは例として、以下にその一部を挙げます。
不正、浪費、濫用の対策：複数の機関にまたがる不統一なデータセットを単一のセキュアなビューに統合し、不適切な支払いや異常値をMLで迅速に特定します。
財務管理：財務データの信頼できる唯一の情報源を構築し、ニアリアルタイムのインサイト、効率的なコスト管理、包括的なレポートを可能にすることで、アカウンタビリティとミッションレディネスを強化します。
レガシーシステムのモダナイゼーション：高コストで複雑なレガシーシステムからモダンなデータインフラストラクチャに移行することで、パフォーマンスと運用アジリティを向上します。
プログラムの整合性と適格性の向上：重複レコードの検出、給付金の検証、社会、健康、金融支援プログラムにおける不適切な支払いの削減により、官公庁・公的機関の給付金やサービスを効果的に提供します。
運用のモダナイゼーションとプロセスの自動化：運用システム間のデータサイロを解消して自動化ワークフローを構築し、手動プロセスを合理化し、職員がより価値の高いミッションクリティカルなタスクに注力できるようにします。
Snowflakeで官公庁・公的機関の未来を築く
Snowflakeは、単にデータのセキュアな保存場所を提供するだけでなく、官公庁・公的機関のミッションやサービスの将来を構築可能なイノベーションのプラットフォームでもあります。公的機関は、組織のデータが存在する場所で直接、独自のデータドリブン型アプリケーションとAIモデルを構築、展開できます。同時に、ソフトウェア企業やパートナーが許可されたプラットフォーム上でソリューションを構築できるようになり、革新的なアプリケーションを官公庁・公的機関の顧客に提供する能力が向上します。
このエコシステムは、Snowflakeのコアアーキテクチャである統一したプラットフォーム、統一したエクスペリエンスに支えられています。Snowflakeの官公庁・公的機関のお客様やパートナーは、パワフルで使いやすいプラットフォームにアクセスし、それぞれのミッションに対応できます。
ミッションへのコミットメント
Snowflakeのミッションは、データとAIを通じて官公庁・公的機関の能力を最大限に引き出すことです。つまり、Snowflakeは、イノベーションを加速しミッションアウトカムを推進するプラットフォームを提供するだけでなく、FedRAMPなどのイニシアチブによって検証された公的機関が、独自のデータ、ソリューション、モデルでイノベーションを起こすためのセキュアな手段として機能することにも、深くコミットしています。
フルマネージド型のマルチクラウドデータソリューションであるSnowflakeが、Azure Government向けにサービスを提供するFedRAMP High認証を取得しました。これは、合理化かつ自動化された認証パスを通じて米国政府への主要ソリューションの展開を促進するFedRAMP 20xイニシアチブが主導する、革新的で効率的なソリューションを重視する政府の方針と合致しています。
この成果は、カナダProtected B、日本ISMAP、Microsoft Azure GovernmentのDoD IL4といった認証の取得をはじめ、世界中のお客様をサポートするという私たちの継続的な取り組みの一環です。
私たちは、よりデータドリブンな未来の構築に向けて官公庁・公的機関を支援できることを誇りに思っています。
連邦政府機関がデータを戦略的アセットに変換し、ミッションの有効性を高める方法については、eBookをご覧ください。
Snowflakeが公的機関にどのように役立つかについては、[email protected]の官公庁・公的機関チームにお問い合わせください。