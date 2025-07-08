Snowflake、Microsoft Azure Government向けにサービスを提供するFedRAMP High認証取得

この度、SnowflakeがMicrosoft Azure Government向けにサービスを提供するFedRAMP High認証を取得しました。米国の官公庁・公的機関のお客様は、Microsoft Azure Government上でSnowflakeの機能を利用し、機密性の高いワークロードの大部分を確実に管理できるようになりました。

膨大なサイロ化されたデータを実用的なインテリジェンスに変換し、ミッションに活用することは、依然として重要な課題です。公的機関は、老朽化したレガシーシステムの限界、増加するセキュリティ要件、多大なリソースの制約に対処しつつ、大規模なモダナイゼーションとミッション効果の強化が急務となっています。この要求に応えるには、データサイロをセキュアに解消し、真のデータドリブンなインサイトとミッションの成功に必要な省庁横断的なコラボレーションを可能にする、新しいアプローチが必要です。

今回のSnowflakeのFedRAMP High認証取得は、データに関する複雑な課題を克服し、ミッションアウトカムを加速させるための直接的な道筋を提供します。Microsoft Azure Government向けの今回の認証取得は公的機関が好みのクラウドプラットフォームでSnowflakeを柔軟に利用できるようにするための、Snowflakeの取り組みが評価されたものです。