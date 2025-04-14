国防総省（DOD）は、準備状況の改善、軍と産業基盤の再構築、利用可能な最高のシステムの提供、財政アカウンタビリティの確保に向けてアクションを推進しています。データは、これらの目標を適切に達成するために活用しなければならない基盤となるアセットです。国防総省はデータ中心の組織として進化を続けており、戦場でもバックオフィスでも、管理下のデータの保存とセキュアなアクセスはオペレーションにとって不可欠なものとなっています。そして、効率的でセキュリティを重視したエンタープライズソリューションの必要性が高まっています。

Snowflakeは、AWS GovCloud（米国西部）において、米国国防総省インパクトレベル5（IL5）の暫定認可（PA）を取得しました。この認証により、Snowflakeは、機密個人情報、重要インフラセキュリティ情報、法的文書などの管理された未分類情報（CUI）、ミッションクリティカルなデータ、国家安全保障システムについて国防総省の最高レベルの保護を必要とする組織に対して、ソリューションを提供できるようになりました。

このPAは、陸軍、海軍、空軍、宇宙軍、海兵隊、沿岸警備隊、統合軍など、国防総省のすべての機関と軍事組織を対象としています。このすべてが、Snowflakeを使用できるようになります。また、適格なミッションパートナー、関連機関、大学、防衛産業基地内の製造サプライヤーを含む、より広範なエコシステムにも拡張されます。

Snowflakeは、管理下にある広範な未分類の情報とデータに対応し、防衛エコシステム全体にわたってより効率的かつセキュアなオペレーションを可能にします。防衛エコシステムのほとんどはCUIデータを使用して運用されており、これには適切なデータセキュリティとコンプライアンスを確保できるIL5ソリューションが必要です。Snowflakeの認定により、官公庁・公的機関のお客様は、パイロットイニシアチブから国防総省全体規模のワークロードまで、エンドツーエンドでフルマネージドのセキュアなプラットフォームを展開できるようになります。また、産業基盤やソフトウェアパートナーにとって、Snowflakeは国防総省にソリューションやサービスを提供するアーキテクチャの一部となることができます。

国防総省は、最も困難な問題を解決するためには、商用のソリューションとプラットフォームが不可欠であることを認識しています。Snowflakeを利用することで、国防総省は高度な機能にアクセスしてミッションクリティカルなデータを利用し、国家安全保障の目標を推進できるようになります。以下に、さまざまなユースケースの一部をご紹介します。

財務管理： 統合された予算編成ソース、ニアリアルタイムのインサイト、強化されたアカウンタビリティ、包括的なレポート、効率的なコスト管理を提供することでミッションの準備を加速する、世界クラスの財務管理。

アセットの信頼性とパフォーマンス： 稼働時間の増加と中断の減少を実現する、予測的メンテナンス、自動スケジューリング、デジタルツイン、データ/AIドリブンな迅速な修復。

物流とサプライチェーン： 可視性、意思決定支援、運用効率、需要予測の向上による、在庫管理とオペレーションの改善。

サイバーセキュリティ： セキュリティデータの死角を排除し、統合モニタリングによってインシデント対応を強化し、すべてのセキュリティデータのための包括的なリポジトリを提供する、統合されたデータ、ほぼ無制限の可視性、強力なアナリティクスを可能にする包括的なプラットフォームです。

オープンソースインテリジェンス（OSINT）：意思決定の迅速化、ポリシー調査の実行、感情分析の収集、経済予測の実施のために、公開されているソースのデータをエンリッチする手段。

この他にも、組み込みのガバナンスなど、Snowflakeは多くのメリットを国防総省に提供します。Snowflake Horizon Catalogは、完全に統合されたセキュリティとコンプライアンス機能のスイートであり、データガバナーに対し、高い粒度でデータを保護するために必要なツールを提供します。また、このプラットフォームではすべてのステージで効率性が考慮されており、使いやすく、技術者と非術者のユーザーの両方を支援します。Snowflakeはフルマネージドサービスであるため、展開とパッチ適用が簡単で、他のソリューションとの統合も簡単です。

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