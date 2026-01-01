Sicurezza dei dati: rischi, controlli e le fondamenta della governance

Il panorama dei dati è cambiato più rapidamente della maggior parte dei programmi di sicurezza. Oggi i dati transitano attraverso pipeline, condivisioni con partner, agenti AI e app a valle, e questi spostamenti creano spesso punti di controllo che i modelli di sicurezza tradizionali non erano progettati per gestire su larga scala. Crittografia, controllo degli accessi e monitoraggio restano essenziali, ma la sicurezza dei dati dipende ora dalla governance: sapere quali dati esistono, chi ne è titolare, quanto sono sensibili e quali regole si applicano.

Sicurezza e governance dei dati sono discipline distinte, ma quando operano separatamente diventa difficile applicare le policy man mano che le informazioni si spostano tra sistemi, team e ambienti. Questa guida illustra cosa significhi oggi sicurezza dei dati, perché la posta in gioco sia più alta, i principali rischi e le normative che orientano i programmi aziendali, e i controlli che le organizzazioni adottano per proteggere i dati lungo il loro ciclo di vita.