基礎ガイド
データセキュリティとは：リスク、制御、基盤となるガバナンス
多彩なクラウドやハイブリッド環境の普及に伴い、現代のデータセキュリティはデータの保管、アクセス、共有、活用に至る全プロセスの保護が不可欠となっています。データライフサイクル全体で機密情報を保護するには、適切なアクセス制御、管理責任の明確化、一貫した運用ポリシー、そしてデータフローの可視化が鍵となります。本記事では、複雑化する環境下で堅牢なセキュリティを実現するための核心に迫ります。
データセキュリティの定義
データセキュリティとは、アクセス管理や暗号化、マスキング、監視といった制御策を通じて、デジタルデータの生成から破棄に至るライフサイクル全体で不正アクセス、改ざん、盗難、紛失から保護する取り組みです。これらは、所有権やデータ分類、運用ルールを定めるガバナンスによって支えられています。
しかし今日、企業の保有するデータ資産の広がりと変化のスピードは、従来のセキュリティ対策の進化をはるかに凌駕しています。現在では、データはデータパイプラインや外部パートナーとの共有、AIエージェント、さらには各種連携アプリなどのダウンストリームを経由して複雑に移動します。こうした多角的なデータフローにより、従来のセキュリティモデルでは大規模な管理、制御が追いつかない管理の死角が次々と生まれています。暗号化やアクセス制御、ログ監視といった技術的対策は、今なおデータセキュリティの基本です。しかし、現代のセキュリティを真に機能させるにはガバナンスとの一体化が欠かせません。すなわち、自社にどんなデータが存在し、誰が所有権を持ち、どの程度の機密性があり、どんなルールで運用すべきかを正しく把握することが前提となります。
データセキュリティとガバナンスは本来異なる領域ですが、両者が分断されたままだと、システムやチーム、クラウド環境をまたいでデータが移動した際に、セキュリティポリシーを徹底することが困難になります。本ガイドでは、現代のデータセキュリティの定義から、リスクや規制の最新動向、そしてデータライフサイクル全体を安全に守るための具体的な制御アプローチまでを網羅的に解説します。
データセキュリティとは
データセキュリティとは、デジタルデータの生成から破棄に至るライフサイクル全体において、不正アクセスや改ざん、盗難、紛失から保護するための運用プロセス、セキュリティ制御、および導入技術の総称です。対象となるデータは、保存データ、転送中データ、使用中データの3つの状態に分類され、それぞれの段階でデータにアクセスするユーザー権限、運用ルール、連携システムまでを考慮した対策が求められます。データが存在する場所や移動経路によって適用すべき対策が異なるため、実運用においてデータセキュリティを体系化、維持することは極めて複雑になります。
データセキュリティの基盤を支えるのが、機密性、完全性、可用性という3つの概念からなるCIA Triad（CIAの3要素）です。機密性とは、正規の権限を持つユーザーやサービス、システム処理のみが機密データにアクセスできる状態を担保することを指します。次に完全性とは、データの作成から加工、参照、共有、そして後続システムでの活用に至る全プロセスにおいて、データが改ざんや欠損なく正確で信頼できる状態を維持することです。そして可用性とは、システム障害や通信中断、サイバー攻撃といった予期せぬトラブルが発生した際でも、ビジネスの必要に応じて権限のあるユーザーが遅滞なくデータを利用、参照できる状態を確保することを意味します。
データセキュリティは、データプライバシーやデータガバナンスと密接に関連していますが、その役割と目的は明確に異なります。まずデータプライバシーとは、GDPR（EU一般データ保護規則）やCCPA（カリフォルニア州消費者プライバシー法）といった法規制に則り、個人情報をどのように収集、利用、保管、開示すべきかという権利と利用目的の基準を定義するものです。一方でデータガバナンスは、誰がそのデータを管理、所有するのか、どのような分類や運用ルールを適用し、誰に利用権限を与えるのかという組織内の管理体制やポリシーを策定します。これらに対し、データセキュリティは定義されたルールや法規制を技術と運用で確実に実行する役割を担います。具体的には、アクセス制御やデータの暗号化、マスキング、アクセス監視、保管期間の設定、万が一のインシデント対応などを通じて、データプライバシーやガバナンスで定めた方針を現場で具体的に保護、運用していきます。
カスタマーストーリー：Trust Base
三井住友トラストグループのDX推進子会社 Trust Baseは、確定拠出年金法などの厳格な法規制のもとで管理される金融データを、Snowflakeの役割ベースのアクセス制御とデータシェアリング機能を活用してグループ横断で安全に連携。詳細な監査ログと各事業部ごとのアカウント分離により、情報漏洩リスクを最小化しながら、機密性の高いデータへの信頼できるアクセスを実現しました。
データセキュリティが今重要である理由
今日の機密データは、限定された一部の管理サーバー内に留まるものではなくなりました。SaaSやデータレイク、データウェアハウスをはじめ、社外パートナーとの通信、業務チャット等のコラボレーション、さらにはAIパイプラインに至るまで、あらゆる環境を絶えず移動しています。たとえば、口座番号や医療情報（PHI）、財務データといった機密情報を含むわずか1つの列であっても、瞬時に複製され、形式を変え、外部共有や生成AIへ組み込まれるといった多角的な利用が行われます。これは、従来の社内ネットワークの境界を守れば安心という境界型セキュリティがもはや通用せず、データそのものの移動に追従して保護するアプローチへの転換が不可欠であることを示しています。
こうした高度化するデータ活用環境の広がりに呼応するように、法規制によるコンプライアンス遵守の圧力も年々厳しさを増しています。企業のデータ保護戦略において、主要な法規制やセキュリティ基準への対応は今や不可欠です。たとえばGDPR（EU一般データ保護規則）、CCPA（カリフォルニア州消費者プライバシー法）、HIPAA（医療保険の相互運用性と問責性に関する法律）、PCI DSS（クレジットカード業界のデータセキュリティ基準）、SOX（米財務情報開示規制）などは、個人情報、決済データ、医療情報、財務データを保護するための基本的な枠組みとして世界中で機能し続けています。近年ではEUを中心にさらに踏み込んだ法的対応が進行しており、2024年10月のNIS2指令国内法化期限に続き、2025年1月17日には金融業界向けのデジタルレジリエンス法DORAの適用が始まりました。さらにインドでも2023年デジタル個人データ保護法（DPDP法）および2025年デジタル個人データ保護規則によってデジタル個人情報の取り扱い規定が具体化されるなど、各国の法整備は急速に進んでいます。
従来の社内ネットワークの境界を守れば安心という境界型セキュリティはもはや通用せず、データそのものの移動に追従して保護するアプローチへの転換が不可欠なのです
しかし、こうした各種規制のクリアやコンプライアンスの遵守は、企業のデータ保護においてあくまで最低限のスタートラインに過ぎません。形式的な監査要件をクリアしている企業であっても、実情としては過剰なアクセス権限の放置、放置された不要な機密データ、無監視状態の外部共有、あるいは本来アクセスできないはずの機密情報を参照してしまうAIシステムなど、数々の潜在的リスクを抱えています。
こうしたギャップを埋めるためには、単一の対策に依存しない多層防御の構築が不可欠です。保管時や通信時のデータを守る暗号化、厳格なアクセス制御に加え、データベースクエリ内での露出を抑えるマスキングや行レベルセキュリティ、不適切なデータ持ち出しを防ぐデータ漏洩防止、リスクを可視化するポスチャ管理、そして不正な振る舞いを検知する継続的なログ監視などを多角的に組み合わせる必要があります。
よくある落とし穴
特に近年拡大するAIの利用においては、出力の安全性を担保するAIガードレールの導入だけに頼ると、根本的なデータリスクを見落とす危険があります。なぜなら、モデルの学習データやベクトルデータの埋め込み、RAG等の検索システム、AIエージェント、あるいは出力結果そのものを経由して、バックエンドに潜む機密データが意図せず外部へ露出してしまうおそれがあるためです。
生成AIの急速な普及に伴い、データセキュリティ対策の緊急性はかつてないほど高まっています。AIモデルの学習データやベクトル埋め込み、検索拡張生成（RAG）システム、AIエージェントが参照するコンテキスト、そしてAIによる生成出力に至るまで、わずか5年前には存在すらしていなかった多様なデータ漏洩経路が生まれているためです。これにより、企業におけるアクセス制御のあり方は根本的な再定義を迫られています。従来のアクセス制御が指定したデータベースやテーブルに対して、その従業員がクエリを実行できるかという単純な問いであったのに対し、AI時代のアクセス制御はAIエージェントがデータを取得、埋め込みを利用して各種ツールを実行し、最終的に機密情報を露出させるようなアウトプットを生成してしまわないかという、より高度で複雑なプロセス全体を網羅して評価、制御することが求められています。
AIの利活用が加速する一方で、多くの企業においてセキュリティ対策のアップデートが追いついていないのが実情です。Bedrock Dataが発表した2025 Enterprise Data Security Confidence Index（企業向けデータセキュリティ確信度調査）によると、セキュリティチームの79％がAIや機械学習システムで利用される機密データの正しい分類に難航していると回答しました。さらに、AIモデルの学習に使われる機密データを確実に制御できていると強い自信を持つ組織は、全体の半数にも満たないことが明らかになっています。こうしたAI環境におけるセキュリティ課題を解消し、堅牢なデータ保護を実現するには実効性のあるアプローチが必要です。
Snowflake Horizonのトラストセンターを使用してセキュリティのベストプラクティスを実装する方法については、こちらの動画をご覧ください。
アクセス制御
データセキュリティの根幹をなすのがアクセス制御です。これは、特定のデータに対して誰が閲覧、書き込み、変更、共有を行えるかというルールを定め、それを技術的に強制適用する仕組みを指します。ここで混同されやすいのがアクセス管理との違いです。アクセス管理が権限の申請、承認、発行、定期レビュー、権限剥奪という運用のライフサイクル全般を定義するプロセスであるのに対し、アクセス制御は、付与されたロールや属性、権限、ポリシー、そしてアクセスログを通じて、管理側が決定したルールをシステム上で厳格に実行、監視する役割を担います。
多くのエンタープライズ企業では、役職や部署に応じたロールベースアクセス制御（RBAC）と、ユーザーの置かれた環境やデータ種別などの条件に応じた属性ベースアクセス制御（ABAC）、さらにはより微細な条件を設定するきめ細かなポリシーをハイブリッドに組み合わせることで、柔軟かつ強固なアクセス制御基盤を構築しています。代表的なアクセス制御モデルとして、役職や担当業務に基づいて一律で権限を割り当てるロールベースアクセス制御（RBAC）があります。これに対し属性ベースアクセス制御（ABAC）は、アクセス要求者の所属部署や地域、セキュリティクリアランス、アクセス対象データの機密性、実行する処理の種類といった動的な属性情報を組み合わせて判断を行う手法です。これらの大枠の権限設定に加え、データベース内の行レベルや列レベルで個別の制御ルールを適用することで、同一テーブル内でのアクセス制限をさらに精緻化できます。
これにより、すべてのユーザーが同一のデータソースを参照しながらも、各自の権限に応じた最適なデータ視野のみが表示される環境を実現でき、全レコードを過剰に露出させるリスクを回避することが可能になります。
ロールベースのアクセス制御
数あるアクセス制御モデルの中で、最も広く普及しているのがロールベースアクセス制御（RBAC）です。その最大の特徴は、企業や組織の既存の役職、業務体系をそのままアクセス権限の構造に落とし込める点にあります。RBACの運用では、個々のユーザーに対して直接アクセス権限を設定するのではなく、まず業務に応じたロールに対して権限を付与し、各ユーザーを該当するロールへ割り振ります。さらに、組織の階層構造に合わせたロール階層を設定することで、上位のロールが下位の権限を合理的かつ自動的に継承する運用も可能です。
なお、このロールモデルを設計するにあたっては、各ユーザーへ必要最小限の権限のみを付与する最小権限の原則を初期段階から厳格に組み込んでおくことが、不要なセキュリティリスクの排除において不可欠となります。ロール設計においては、人間だけでなく、サービスアカウントやシステム処理に対しても、業務遂行に必要な必要最小限のアクセス権のみを割り当てることが基本です。管理者権限などの高いアクセス権を付与する場合は、日常的な業務権限から明確に分離し、定期的なアクセスレビューを実施した上で、必要な時間帯だけ時限制で一時付与する運用が推奨されます。
また、クラウド環境やシステム規模が拡大するにつれて、使われなくなった不要なロールの放置や、複雑な階層構造による意図しない権限の継承、さらには個別の業務例外として無計画に追加された例外ベースのアクセスが顕著になります。セキュリティチームは、これらが新たなセキュリティホールとならないよう、権限の割り当て状況を定常的に監視、整理し続ける必要があります。
データ暗号化
データ暗号化とは、可読性のあるデータを、権限を持つ当事者のみが復号できる暗号文へ変換する技術です。これにより、ストレージ内の保存データ、ネットワークを流れる転送中データ、さらにはシステム構成に応じて処理中の使用中データを保護します。暗号化を施しておくことで、ストレージへの不正アクセスや通信の傍受、バックアップデータの流出が発生した際にも、情報が外部に露出するリスクを大幅に削減できます。
特に保存データの暗号化は、データベース内のテーブルやファイル、システムのスナップショット、各種バックアップなど、格納されているデータ資産全般の保護を担います。転送中データの暗号化は、主にTLSなどの暗号化プロトコルを用いて、クライアントや各種サービス、アプリケーション、プラットフォームのコンポーネント間を移動するデータを保護します。一方で、使用中データの暗号化は処理の過程でデータを読み取れる形式にする必要があるため技術的な難易度が高い領域ですが、最新のプラットフォームでは、セキュアな実行環境の構築や厳格なポリシー適用、制御された処理パスの整備によって情報露出のリスクを低減しています。
これらの暗号化を実効性のあるものにするには、適切な鍵管理（キーマネジメント）の運用モデルが欠かせません。暗号鍵の所有権やローテーションの周期、鍵へのアクセスログの監査手法を定義するほか、法令や社内規程の要求水準に応じてカスタマーマネージドキー（顧客管理鍵）を導入するかどうかも含め、網羅的な管理体制を整える必要があります。厳格なデータ制御要件を持つ企業にとって、カスタマーマネージドキーの導入は、プラットフォーム事業者と自社の暗号管理モデルとの間に明確な分離をもたらします。
暗号化の各種メカニズムがデータレイヤーそのものを保護する一方で、復号されたデータへのアクセスや利用を許可するユーザー、システム処理、運用方針をコントロールするのはガバナンスの役割です。
データマスキング
データマスキングは、機密データを閲覧権限のないユーザーから隠しつつ、分析やテスト、日常運用に必要なデータ構造を維持する技術です。たとえば、サポート担当者が顧客情報の存在を確認する際に社会保障番号やクレジットカード番号、診断コードなどの全桁を表示させないケースや、データサイエンティストが個人を特定できる情報を除外した上で地理的、属性的な傾向を分析するケースなどで活用されます。
このうち静的マスキングは、本番環境から機密情報を除去した複製データを作成する手法であり、主に開発、テスト、トレーニングといった検証用環境向けに利用されます。静的マスキングに対し、ダイナミックデータマスキングはクエリの実行時にリアルタイムでポリシーを適用します。これにより、同じデータベースの列を参照しても、アクセスするユーザーのロールや属性、接続コンテキストに応じて異なるマスク値や元データを返すことが可能になります。関連する技術として、機密データを厳格に管理された条件下でのみ復元可能な非機密の値に置き換えるトークン化や、既存アプリケーションが要求するデータ長やデータ型を保ったまま保護する形式保持暗号化（FPE）があり、用途やシステム構成に合わせて使い分けられます。
マスキングを効果的に機能させるには、その前提となる正確なデータ分類が不可欠です。社内のどこに機密データが存在するかを把握できていなければ、データベース内のメールアドレス列や、給与情報が含まれる非構造化ファイルに対して適切な保護ポリシーを適用することはできません。そのため、機密データの検出、識別タグの付与、それに応じた保護ポリシーの適用、そして新規追加されたデータ資産への同様の処理と継続的な監視という一連のステップを単一のループとして運用していくことが最も効果的なアプローチとなります。
行レベルセキュリティ
行レベルセキュリティ（RLS）は、アクセスするユーザーのIDやロール、属性、あるいは対象データとの所有関係に基づいて、データベースのテーブル内で参照可能な行を制御する技術です。これにより、複数のチームや拠点、事業部門、あるいはマルチテナント環境における別々の顧客が同一のテーブルを参照する場合でも、互いのデータを見せることなく安全に作業を進めることができます。
典型的な例としてはマルチテナント型の分析アプリケーションが挙げられ、単一の共通テーブルを基盤としながらも、契約企業ごとに自社の行データのみを表示させるような環境を容易に構築できます。行レベルセキュリティを導入していない場合、開発現場では閲覧範囲を分けるために個別のビューやデータ抽出、アプリケーション固有のフィルターが乱立しがちになり、これらは設定ミスを誘発するうえ監査も困難になります。
そのため行レベルセキュリティは、アプリケーションロジック内に処理を埋め込むのではなく、データオブジェクトに対して宣言的なポリシーとして直接定義、紐付ける構成をとるのが最も堅牢です。ポリシーをテーブルレベルに保持させておけば、あらゆるクエリや後続の活用シナリオにおいて一貫して制御が適用されるため、新しく作成されたダッシュボードや分析用ノートブック、AIエージェント、外部アプリなどが本来あるべきフィルターをすり抜けてデータを取得してしまうリスクを最小限に抑えられます。
データ損失防止
データ損失防止（DLP）とは、機密データの外部持ち出しや漏洩、意図しない不適切な共有を検知、防止する仕組みを指します。データ漏洩の原因は、アカウント情報の窃盗や意図的な持ち出しといった悪意のある攻撃だけではありません。分析担当者が不要なデータまで過剰にエクスポートしてしまう運用上のミス、データパイプラインが未管理の環境に機密情報を書き込んでしまう設定ミス、あるいは契約終了後も外部パートナーとの共有設定が残ったまま放置されるといった過失も大きな要因となります。
現代のDLPソリューションは、データの自動分類からポリシーの強制適用、アクセス監視、インシデントへの即時対応までを統合的に連携させて機能します。分類によって機密データを特定します。データ保護の実効性を高めるには、明確なステップを踏んだ運用が必要です。まず分類によって対象が機密データであるかを特定し、次に機密性ラベルやタグを付与することで、そのデータが持つ重要度や取扱ルールなどの意味付けを行います。この定義に基づき、システム上のポリシーが該当データの閲覧やコピー、外部エクスポート、他者との共有、各種処理での利用可否を自動制御します。そして最終段階として継続的な監視を行い、異常なアクセスパターンや大容量のデータ送信、ポリシーの例外的な動作など、調査や対応を要する兆候を迅速に検知します。
かつてのDLPは、主にネットワークや端末を監視、制御する手法が主流であり、メールや会社管理のPC、内部ネットワーク経由で機密ファイルがやり取りされていた時代にはそれで十分に機能していました。しかし、現代のデータ環境においては、データパイプラインやデータ共有機能、API、分析用ノートブック、各種アプリケーション、そしてAIシステムなど、多種多様なルートを介して機密データが縦横無尽に移動します。そのため、現在のDLPにはデータ中心のアプローチが求められており、単にネットワークの通信経路を制限するだけでなく、データオブジェクトそのものに追従するポリシー制御へシフトする必要があります。
データセキュリティ態勢管理
データセキュリティ態勢管理（DSPM）とは、組織のあらゆる環境に存在する機密データを継続的に発見、分類、リスク評価する取り組みです。DSPMは実務において、機密データはどこにあるか誰（どのシステム）がそれにアクセスできるかそのアクセス状況、保管場所、設定ポリシーによってどのようなリスクが生じているか という3つの根本的な問いに答えます。
多くのセキュリティツールがデータではなくインフラストラクチャを中心に構築されていたため、DSPMが登場しました。従来のクラウドセキュリティ態勢管理（CSPM）ツールは、外部公開されたストレージバケットや開放ポート、脆弱なIAM設定といったインフラ側の問題を特定できます。しかし、その露出したリソースの内部に顧客情報やソースコード、医療データ、決済情報、高リスクな運用ログなどの機密データが実際に含まれているか否かまでを把握することはできません。DSPMの核となるのは、データの機密性や保管場所、アクセス経路、ポリシーの適用範囲、実際の利用パターン、そして潜在リスクといったデータそのものへの着目です。
ここでサードパーティ製ツールを利用する場合、すべてのデータストアを個別かつ外部からクロールする必要があり、スキャンの抜け漏れや検知のタイムラグといった課題が生じがちです。一方、プラットフォームに直接組み込まれたプラットフォームネイティブのDSPMであれば、こうしたギャップを解消できます。データ基盤自体がどんなオブジェクトが存在するか、誰にアクセス権があるか、どのタグやポリシーが適用されているか、データがどのようにクエリ実行および共有されているかをリアルタイムで把握しているためです。これにより、単なる定期的なスキャンだけに頼るのではなく、データ基盤上のあらゆる動きを捉えたリアルタイムかつ継続的な情報把握と精度高いリスク評価が可能となります。
データセキュリティのリスクと脅威
データセキュリティにおける潜在リスクは、外部脅威、内部脅威、AI固有のリスクの大きく3つに分けられます。
- このうち外部脅威ランサムウェアやフィッシング、認証情報の窃盗、サプライチェーン攻撃、あるいは奪取、悪用したアカウントによるデータシステムへの不正侵入などが含まれます。攻撃者側からすれば、認証情報の窃盗やサービスアカウントの奪取、接続されたシステム経由での横移動（ラテラルムーブメント）さえ成功すればデータベースの脆弱性を直接突く必要がないため、依然として活発かつ深刻なリスクであり続けています。
- 一方で内部脅威には、悪意を持った内部関係者をはじめ、従業員の不注意によるミス、シャドーITの利用、システムの設定ミス、過剰な権限を持つアカウントの放置などが挙げられます。広範なアクセス権を持つ内部ユーザーは、外部からの侵入者のようなアラートを発生させることなく、機密データの閲覧や外部エクスポート、共有、さらには未管理なワークフローへのデータ流出を行えてしまいます。だからこそ、最小権限の徹底、職務分掌、定期的アクセスレビュー、アクセス監視といった施策は、単なるID管理上の事務手続きではなく、データ損失を直接防ぐためのコアなデータセキュリティ統制として機能させる必要があります。
- AI固有のリスクにより、新たなレイヤーが加わります。プロンプトインジェクションにより、検索拡張システムが、ユーザーの意図しない方法で機密性の高いコンテキストにアクセスしたり、それを要約したりする可能性があります。トレーニングデータのリーケージにより、モデルの動作や出力を通じて機密レコードが表面化する可能性があります。自律型エージェントが、ユーザーが持つべき権限よりも広範なツールまたはデータへのアクセス権を受け取ると、エージェントによる越権行為が発生する可能性があります。ツール呼び出し、プラグイン、または接続されたアプリケーションを介して、機密性の高い結果がガバナンスされた環境から外部に流出すると、モデル出力の持ち出しが発生する可能性があります。
規制とコンプライアンス
データセキュリティに関連する各種規制は、組織が導入するセキュリティ統制が満たすべき法的な義務を定めています。法令によっては、具体的なセーフガードや侵害発生時の通知ルール、監査への期待値、データの保持期間制限、個人データの取扱いに関する権利などが規定されており、対象となる組織はこれらの要件を自社のデータ基盤全体で実効性のある制御策へと落とし込む必要があります。
- たとえば、個人データに関するEUの権利ベースの枠組みであるGDPRでは、データ処理における適法な根拠の提示が求められるほか、個人が持つ諸権利の保障、厳格なデータ保護の徹底とアカウンタビリティの担保、そして重大なデータ侵害における通知義務などが課されています。
- 米国の主要な法規制であるCCPAは、カリフォルニア州の消費者の個人情報を対象とした法律です。同法は消費者が持つプライバシー権を明確に定義しているほか、一定のデータ侵害が発生した場合には、被害を受けた消費者が企業に対して直接損害賠償請求を行うことができる私的訴権を認めています。
- また、HIPAAは米国の医療業界における保護対象保健情報（PHI）の取り扱いを定めた規制であり、医療機関などの対象事業者や業務委託先に対し、管理面、物理面、技術面の3つの側面から厳格な安全管理措置を講じることを義務付けています。
- クレジットカード業界の国際セキュリティ基準であるPCI DSSは、カード会員データ環境を保護するための技術的、運用上の要求事項を定義しています。発行元であるPCI Security Standards Councilは、本基準をカード会員情報を安全に取り扱うための仕様、ツール、測定基準、サポートリソースのフレームワークと位置付けています。
- 一方、米国の財務、会計規制であるSOXは、財務報告に関する制御に焦点を当てています。これに伴いデータセキュリティチームには、決算や各種報告プロセスに用いられる財務データの改ざん防止、厳格なアクセス制御、および誰が、いつ、どのような操作を行ったかを証明できる高度な監査可能性の確保が実務上求められます。
- 近年、世界的に重要インフラや個人データ保護に関する規制が強化されています。EUにおけるDORAは地域内の金融機関を対象とし、ICT（情報通信技術）障害への耐性、対応、回復力を包含するシステム運用の回復力強化を義務付けたもので、2025年1月17日に適用が開始されました。
- 同じくEUのNIS2は、社会インフラを支える重要セクター全般に対しサイバーセキュリティ対策やインシデント報告の義務化範囲を大幅に拡大しています。
- アジア圏ではインドのDPDP法（デジタル個人データ保護法）が挙げられ、同国内のデジタル個人データを対象に規制を設けています。この法律は個人のプライバシー保護の権利と企業や組織が合法的な目的のためにデータを処理する必要性の双方が持つ重要性を認識した上で、データの適切な取り扱いを規定することを目的としています。
現場における運用の共通課題は、どの法令や規制ルールが適用されるかを把握することにとどまりません。真の難しさは、規制対象のデータが存在するあらゆるシステムを横断して、アクセス制限、マスキング、データ保持、継続的監視、インシデント対応といったセキュリティ制御が一貫して適用されていることを客観的に証明する点にあります。
データガバナンスは、法的な規制義務と実際のデータ資産とを明確に紐付けることで、この規制コンプライアンスの達成、証明を支援します。ガバナンスが機能することで、担当チームは何が保護されているか、どのポリシーを適用すべきか、どこに制御の抜け漏れが存在するか」を正確かつリアルタイムに把握、対処できるようになります。
クイックヒント
セキュリティ制御を各種システムへと拡張、展開する前に、まずは組織内にある最も機密性の高いデータ資産とそのデータを管理する責任者を正しく特定することがすべての出発点となります。データの所有関係と機密性の分類を事前に定義しておくことで、データの生成から保管、活用、破棄に至るライフサイクル全体を通じ、最小権限アクセスの徹底やマスキング処理、さらにはAIガバナンスの適用といった各種セキュリティ対策を円滑かつ確実に機能させることが可能になります。
データセキュリティのベストプラクティスと制御
データセキュリティプログラムの具体的なアプローチは、業界の特性やシステム構成、組織が直面するリスクプロファイルによって異なります。
ただし、以下に紹介するプラクティスは、どのような企業であってもまず確実に押さえておきたい運用の基盤となるものです。これらは決してすべての対策を網羅したものではありませんが、分散化が急速に進み、AIワークロードの導入が本格化している現代のデータ環境において、特に優先して取り組むべき核心的な事項を提示しています。
機密データの分類とインベントリ作成
データセキュリティの第一歩は、保護すべきオブジェクトを漏れなく可視化することから始まります。対象には、一般的なテーブルやビュー、ファイル、ステージ、データセットはもちろんのこと、データの分散、共有に伴う共有データ、連携アプリ、さらにはベクトル埋め込みやAIが参照するコンテキスト情報まで含まれます。
分類によってこれらのオブジェクト内に個人識別情報（PII）、保護対象保健情報（PHI）、クレジットカード会員情報、認証情報、知的財産などの機密データが含まれているかを特定します。そしてインベントリ化を通じ、分類されたデータとデータのデータ所有者、リネージ、保持期間ルール、アクセス経路、および後続での利用用途を紐付けることで、管理の基盤を確立します。
ユーザー、サービス、ワークロード全体にわたる最小特権アクセスの適用
人間であるユーザーはもちろん、サービスアカウントやシステム連携アプリ、さらにはAIワークロードに至るまで、すべての主体には割り当てられた特定のタスクを遂行するために必要最小限のアクセス権のみを付与することが基本原則です。
また、アクセス権には厳格なライフサイクルを設定、管理する必要があります。具体的には、新規ユーザーへの権限割り当てを承認制ワークフロー経由に限定すること、一時的な権限昇格は作業完了とともに確実に失効させること、休止状態となったアカウントは迅速に削除すること、そしてパイプラインやアプリケーションに変更が生じた際には関連するサービスアカウントの権限を再レビューすることなどが求められます。
アイデンティティや接続コンテキスト、端末状態、ワークロード、データの機密性に基づいてあらゆるリクエストを都度検証するゼロトラストの原則を組み込むことで、このアクセス管理モデルの実効性と安全性をより強固なものにできます。
ポリシーベースの制御による機密データの保護
単一の統制されたデータ基盤を複数のチームで共有して利用する場合、アクセス時の適切なデータ保護制御が極めて重要となります。代表的な手法として、データそのものを書き換えることなくクエリ実行時に機密列の値を動的に伏字化、非表示にするダイナミックデータマスキングや、ユーザーの所属地域やテナント、アカウント、ロールに応じて参照可能なレコード範囲を限定する行アクセスポリシーが挙げられます。
さらに、元のデータのデータ形式や文字列長を維持しつつ一貫したランダム値に置き換えるトークン化を活用すれば、分析等の実用性を損なうことなく平文データの露出リスクを最小限に抑えることができます。地域や部門ごとに顧客テーブルのコピーを無数に作成する運用のあり方は、管理の複雑化や漏洩リスクの増大につながります。そうではなく、共通のデータオブジェクトに対して適切なポリシーを設定し、データ基盤側でユーザーに応じた最適なビューを動的に強制制御させる構成が理想的です。
セキュアなデータ移動、共有、コラボレーション
パイプライン処理、パートナーとのデータ共有、外部エクスポート、AIモデルへの投入など、データが移動、活用されるすべてのポイントは同時にセキュリティの制御ポイントとなります。
具体的には、以下の点について継続的なチェックが求められます。
- 移動先は正規に承認された環境か
- データの機密性分類は移動後も維持されているか
- マスキング処理や行アクセス制御ポリシーが移動先でも一貫して適用されているか
- 設定された共有権限は現在も引き続き必要なものか
管理されていない抽出データを生成させることなく、ガバナンスが担保された状態のまま共有、移動が行える環境を整えることこそが、安全で高度なデータコラボレーションを実現する鍵となります。
アクセスの監視と異常なアクティビティの調査
セキュリティチームがデータの不正利用をいち早く検知し、発生したインシデントの正確な調査を行い、各種セキュリティ統制が有効に機能していることを証明するためには、網羅的な監査ログの収集、分析が不可欠です。
具体的には、クエリ実行履歴、データアクセス履歴、ログイン履歴、データオブジェクトの変更履歴、アクセス試行の失敗ログ、そしてセキュリティポリシーの変更履歴などが重要な判断材料となります。監視を実効性のあるものにするには、単にアクセスログを眺めるだけでなく、設定ポリシー、実行者のIDや属性、対象データの機密性という3つのコンテキストを組み合わせた分析が求められます。
たとえば、保護された同一のテーブルに対する特定のクエリ実行であっても、正規のアクセス権限を持つデータアナリストにとっては日常的な正常動作であっても、無関係な開発ロールやサービスアカウントからの実行であれば直ちに調査を要する不審な挙動となるためです。
フルライフサイクルにわたるデータのガバナンス
業務で利用する本番データだけでなく、一時テーブルや開発用コピー、テストデータ、機械学習用の派生特徴量、AIモデルの学習データ、ベクトルインデックス、出力レポート、そして長期アーカイブデータに至るまで、あらゆる派生データに機密情報が含まれる可能性があります。そのため、データの保持期間、破棄、アーカイブ、バックアップ、リカバリ、開発およびテスト用途での利用規定、さらにはAI利用における許容範囲などをライフサイクル制御として明確に定義しておく必要があります。
特に、マスキング処理や合成データ化などの適切な保護策を講じることなく、本番環境の機密データを無断で開発、テスト環境などの下位環境へ複製、持ち出すことは厳禁とすべきです。
インシデント対応と復旧への備え
インシデント対応計画においては、不審なアクセスの調査担当者、権限剥奪の実行者、法務やコンプライアンス部門との連絡窓口、および証拠保全の手順をあらかじめ明確に定めておく必要があります。
また、情報セキュリティの基本であるCIAの3要素（機密性、完全性、可用性）において可用性は不可欠な領域です。そのため、バックアップやレプリケーション、フェイルオーバー、保護されたリカバリポイントの整備、ならびにリストアテストの実施も、データセキュリティにおける重要な議論として扱うべきです。
制御の監査と例外の管理
あわせて、アクセスレビューの実施結果、ポリシーの例外申請、マスキングの適用状況、データ分類ステータス、インシデントログ、暗号鍵のローテーション履歴、データ保持期間の適用状況、モニタリングの検出結果などは、社内のリスク管理チームや外部の監査人が検証可能な証跡として確実に残さなければなりません。
なお、ポリシーの適用除外を認める場合は、内容を明示し、正規の承認手続きを経た上で、必ず有効期限を設定する必要があります。期限のない恒久的な例外運用は、実質的にセキュリティポリシーそのものが破綻していることを意味します。
カスタマーストーリー：西武ホールディングス
西武グループは、鉄道・ホテル・不動産など 11 社の会員データを Snowflakeのグループ統合基盤「SGMP」に集約。ダイナミックデータマスキングにより役職・所属に応じたアクセス制御を動的に実現し、個人情報を保護しながらグループ横断のセキュアなデータ分析を可能にしました。高コストな専用ツールに代わりStreamlitで自作したデータカタログをわずか 3〜4 日で全社展開し、運用コストを大幅に削減しています。
Snowflakeによるデータセキュリティ
Snowflakeは、データセキュリティとデータガバナンスの双方を同一のプラットフォームコントロールプレーン上で統合的に提供します。これにより組織は、ユースケースやデータストアごとに異なる制御モデルやセキュリティツールを個別に運用、管理する複雑さから解放されます。ポリシーの定義をはじめ、データの自動分類、厳格なアクセス制御、アクティビティの網羅的モニタリング、そしてAIワークロードの適切なガバナンスに至るまで、すべての制御手法を単一の共通基盤上でシームレスかつ一貫して実行、運用することが可能になります。
Snowflake Horizon カタログは、このモデルの中心となります。同カタログは、データプラットフォームにガバナンス、ディスカバリー、カタログ機能を提供し、分類、マスキングポリシー、行アクセスポリシー、リネージ、データ品質モニタリングなどの共有コンテキストを使用して、チームがデータ、アプリ、AI資産を管理できるよう支援します。
RBAC、マスキング、行アクセスポリシー、タグ付け、データ保護ポリシーは、ガバナンスの確保された同一のデータモデルに基づいて動作するため、ガバナンスチームとセキュリティチームの間での二重管理が削減されます。Snowflakeのデータ保護ポリシーを使用すると、チームはきめ細かな権限を一度定義するだけで、クエリ時に一貫して適用できるため、データやチームの規模が拡大しても追加のロールやビューを作成する必要はありません。
Snowflake Compliance Centerを使用すると、チームはSnowflake内からSnowflakeアカウントのセキュリティ態勢をモニタリングし、スキャナーによる検出結果を表示し、データセキュリティと認証の準備状況を評価できます。これには、不審なアクティビティの可能性に焦点を当てたリスク検知結果も含まれます。
最後に、AIワークロードはガバナンスの確保されたデータに依存しますが、エージェント、ツール、検索システム、モデル出力を通じて新しいアクセスパターンをもたらします。Horizonは、データ資産とAI資産全体のコンテキストとガバナンスを統合するユニバーサルなAIカタログとして機能します。一方、SnowflakeとBedrock Dataとのパートナーシップにより、AIエージェントとそれらがアクセスできるデータに対する可視性が確保されます。
データセキュリティの基盤となるデータガバナンス
アクセス制御、マスキング、行レベル制限、ログ監視などのデータセキュリティ統制が真に効果を発揮できるかどうかは、それらを支える基盤の強固さに依存します。これらの制御が確実に機能するためには、機密データがどこに存在し、どのように分類され、誰が責任を持っているのかを正確に把握するという共通のインプットが欠かせません。この基盤が欠落していると、担当チームは不完全な情報に頼って妥当と思われる判断を下さざるを得ず、結果として生じたセキュリティの隙や抜け漏れは、インシデントの緊急調査や厳しいコンプライアンス監査といった最も回避したい最悪のタイミングで露呈することになります。
ガバナンスこそがこの確固たる基盤を提供し、データセキュリティ制御をどこで、どのように適用すべきかの的確な判断を可能にします。だからこそ、真に堅牢なデータセキュリティ構造を築いている組織では、データの分類、所有権、ポリシーを単なるガバナンス上の提出書類としてではなく、セキュリティを成立させるための絶対的な前提条件として扱っているのです。
重要なポイント
アクセス管理や暗号化、動的マスキング、ログ監視といったセキュリティ制御は、データの所有権、機密性の分類、適用ルールという背景と正しく結びついて初めて、最大の効果を発揮します。単に一括制限をかけるのではなく、誰が管理し、何が含まれ、どう扱うべきかをデータごとに紐付けて制御することこそが、セキュリティの強固さと業務の利便性を両立させる本質です。
よくある質問
データセキュリティに関するよくある質問に、Snowflakeのエキスパートが回答します。
データセキュリティとデータプライバシーの違いは何ですか？
データセキュリティとは、データ資産を守るための技術的および手続的な保護措置のことです。一方、データプライバシーとは、個人データの収集、利用、共有、保持方法をコントロールするための権利、方針、法的義務の枠組みを指します。
簡潔にいえば、プライバシーが定義したルールを、セキュリティが実行するという関係性にあります。
データセキュリティはデータガバナンスの一部ですか？
はい、データセキュリティとデータガバナンスは非常に深く密接に関連しています。データガバナンスがデータ所有権、機密性の分類、利用目的、適用ルールといった運用の基盤や方針を決定します。
そしてデータセキュリティは、暗号化、アクセス制限、動的マスキング、ログ監視、インシデント対応といった技術的手段を通じて、そのルールを現場で確実に実行、保護します。 つまり、ガバナンスが守るべきルールを定め、セキュリティがそれを実行する技術を担うという関係にあります。
データセキュリティの主なコントロールにはどのようなものがありますか？
データセキュリティの代表的な対策カテゴリには、以下のようなものがあります。
- 暗号化：データ保護の基本
- アクセス制御：最小権限の徹底
- データマスキング、トークン化：機密データの非表示や置き換え
- 行、列レベルのポリシー：データごとの細かな参照制限
- DLP（データ漏洩防止）：不正な外部持ち出しの阻止
- バックアップ＆リカバリ：可用性と復元性の確保
- ポスチャ管理（DSPM、CSPM）：セキュリティ態勢の可視化
- 継続的モニタリング：ログ監視と異常検知
これらの各種対策は、データの生成から破棄に至るデータライフサイクルの異なるフェーズや保護領域を補完し合いながらサポートしています。
データセキュリティ態勢管理（DSPM）とは何ですか？
データセキュリティ態勢管理（DSPM）とは、機密データの継続的な発見、自動分類、リスク評価を行うセキュリティアプローチです。
クラウドインフラの設定不備に焦点を当てるCSPM（クラウドセキュリティ態勢管理）とは異なり、DSPMはデータそのものに直接着目する点が大きな特徴です。
具体的には、以下のようなデータ中心のリスクを可視化、管理します。
- 機密データがどこに存在するか（保管場所の特定）
- 誰がアクセス権を持っているか（過剰権限の把握）
- どのように保護されているか（暗号化やマスキングの適用状態）
- どこにセキュリティリスクが潜んでいるか（漏洩、不正利用の危険性）
AIの普及によって、データセキュリティはどのように変わりますか？
AIの導入は、機密データにおける攻撃表面を大幅に拡大させます。アクセス制御やポリシーが適切かつ一貫して適用されていない場合、以下のようなAI固有のコンポーネントすべてが情報漏洩のリスク要因となります。
- トレーニングデータ（モデル構築に使われるデータ）
- ベクトル埋め込み（AIが検索、処理しやすい形に変換されたデータ）
- RAGシステム（参照用として結合された社内データ）
- AIエージェントが参照するコンテキスト（業務自動化の過程で参照される情報）
- AIモデルの出力（ユーザーへの回答結果）
AI時代のデータセキュリティで最も重要なのは、既存のデータ環境に後付けのガードレールを被せることではありません。AIモデル、AIエージェント、連携ツールそのものを、アクセス権限モデルにおける新たな利用者として扱い、一貫した制御を組み込むことが求められます。
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