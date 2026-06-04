Modelli di data governance: confronto tra approcci centralizzati, decentralizzati e federati
Con l’aumentare della complessità dei data estate e del numero di team che si affidano agli stessi asset, alle organizzazioni non bastano più le policy di governance: serve una struttura operativa chiara per metterle in pratica. Scopri i tre principali modelli di data governance e come ciascuno gestisce autorità decisionale, stewardship e applicazione delle regole.
- Che cos’è un modello di data governance?
- Tipi di modelli di data governance
- Confronto tra modelli di data governance
- Come scegliere il modello di data governance giusto
- Il miglior modello di governance bilancia controllo ed esecuzione
- Domande frequenti
- Clienti che utilizzano Snowflake per la data governance
- Risorse
La maggior parte dei programmi di data governance inizia allo stesso modo: con le policy. La parte operativa, la più complessa, arriva dopo, quando il data estate è cresciuto, più team producono dati e lo stesso asset alimenta analisi dei dati, reporting, machine learning e workflow operativi.
A questo punto, le organizzazioni hanno bisogno di una struttura per applicare le policy di governance in tutto il data estate. La domanda, quindi, è: come? Alcune organizzazioni mantengono centralizzato il processo decisionale, altre lo distribuiscono tra i domini e altre ancora ripartiscono la responsabilità tra i due. Le differenze tra questi approcci hanno conseguenze pratiche su coerenza, velocità e controllo.
Che cos’è un modello di data governance?
Un modello di data governance fornisce la struttura operativa alla base della policy di governance. Definisce diritti decisionali, responsabilità di stewardship e percorsi di applicazione, così che i team sappiano chi può definire gli standard, approvare gli accessi, risolvere i conflitti tra policy e mantenere definizioni condivise mentre i dati si spostano tra domini e piattaforme.
Un modello di data governance non coincide con un framework di data governance. Un framework definisce i principi, i processi e i controlli di governance più ampi. Il modello descrive la struttura operativa all’interno di quel framework, in altre parole come la governance viene organizzata nella pratica.
La maggior parte delle organizzazioni sceglie uno di tre modelli: centralizzato, decentralizzato o federato. Ognuno gestisce in modo diverso autorità, stewardship ed esecuzione. Per questo la scelta giusta dipende meno da best practice astratte e più dalla struttura organizzativa dell’azienda, dalla pressione normativa e dal livello di maturità dei dati.
Tipi di modelli di data governance
Le differenze tra i tre principali tipi di modelli di data governance dipendono da dove risiede l’autorità, da quanta autonomia hanno i domini e da quanto coerentemente gli standard possono essere applicati in tutta l’organizzazione. Molte organizzazioni combinano elementi di più modelli per rispondere alle proprie esigenze specifiche man mano che crescono.
Modello di data governance centralizzato
In un modello di data governance centralizzato, un team di governance centrale stabilisce gli standard, definisce le policy e supervisiona l’applicazione delle regole in tutta l’organizzazione. L’autorità decisionale fa capo principalmente a un organismo centrale, spesso supportato da un governance council, da un data office o dall’ufficio del Chief Data Officer. Le business unit partecipano, ma non operano in autonomia nella maggior parte delle decisioni di governance.
Questo modello in genere funziona meglio quando la coerenza conta più dell’autonomia locale: standardizzare le definizioni, applicare controlli comuni e dimostrare la compliance a livello aziendale diventa più semplice. Aiuta anche i programmi più recenti, perché l’ownership è chiara fin dall’inizio.
Il compromesso è la velocità. Un team centrale può diventare un collo di bottiglia quando molti domini hanno bisogno di approvazioni, eccezioni alle policy e supporto di stewardship. Può anche non cogliere le specificità operative locali se le decisioni di governance sono troppo distanti dai team che producono e utilizzano i dati.
Adatto per: organizzazioni con una minore maturità dei dati, strutture operative centrali più rigide o una forte supervisione normativa.
Modello di data governance decentralizzato
In un modello di data governance decentralizzato, le singole business unit o i singoli domini governano i propri dati con un controllo centrale limitato. L’ownership resta vicina ai team che conoscono meglio i dati, il che può migliorare reattività, rilevanza per il dominio e adozione negli ambienti in cui le business unit operano già con un elevato grado di indipendenza.
Questo modello può funzionare bene nelle organizzazioni con una forte competenza di dominio e team dati distribuiti maturi. Supporta la democratizzazione dei dati perché le decisioni vengono prese più vicino al punto di utilizzo e i team possono adattare gli standard ai workflow locali senza attendere un’autorità centrale.
Lo svantaggio di questo modello è il potenziale di frammentazione. Le definizioni possono divergere, le policy possono essere interpretate in modo diverso e il reporting cross‑funzionale può diventare più difficile quando ogni dominio governa secondo le proprie regole. Anche applicare la compliance in modo coerente in tutta l’organizzazione può risultare più complesso.
Va notato che il data mesh condivide con il modello decentralizzato il principio dell’ownership di dominio, ma non è un modello di governance: è un paradigma architetturale più ampio, basato su quattro principi distinti. Il suo quarto principio, la federated computational governance, è in realtà più vicino al modello federato descritto di seguito.
Adatto per: grandi organizzazioni con business unit autonome, una solida stewardship locale e un elevato livello di data literacy tra i team.
Modello di data governance federato
In un modello di data governance federato, un team centrale definisce standard condivisi, policy e guardrail di governance, mentre i domini operano all’interno di questi guardrail. Il processo decisionale è condiviso: la governance aziendale definisce ciò che deve restare coerente, mentre i domini di business gestiscono i propri data product, le pratiche di stewardship e l’implementazione quotidiana.
Questo approccio hub‑and‑spoke tende a essere il modello più pratico per le grandi imprese, perché bilancia coerenza e agilità. Offre alle organizzazioni un modo per applicare requisiti comuni in materia di accesso, classificazione, conservazione e compliance senza far passare ogni decisione da un unico team. Allo stesso tempo, riconosce che i domini in genere comprendono i propri dati, i modelli di utilizzo e i vincoli operativi meglio di un ufficio centrale distante.
Questo modello richiede però un coordinamento intenzionale. Se i ruoli sono vaghi o i percorsi di escalation sono deboli, la governance federata può rendere meno chiara l’accountability.
Adatto per: grandi imprese che hanno bisogno di standard di governance condivisi ma non possono permettersi un controllo completamente centralizzato.
Confronto tra modelli di data governance
Il modo più chiaro per valutare i modelli di governance è andare oltre le definizioni e confrontare come si comportano nella pratica, insieme ai compromessi tra coerenza, velocità, scalabilità e controllo.
|Modello
|Autorità decisionale
|Scalabilità
|Solidità della compliance
|Agilità / velocità
|Complessità di implementazione
|Coerenza degli standard
|Organizzazione ideale
|Centralizzato
|Team di governance centrale
|Media
|Alta
|Da bassa a media
|Da bassa a media
|Alta
|organizzazioni con una gestione fortemente centralizzata, programmi di governance nelle fasi iniziali, ambienti altamente regolamentati
|Decentralizzato
|Singoli domini o business unit
|Alta
|Da bassa a media
|Alta
|Media
|Bassa
|organizzazioni con business unit altamente autonome e una matura ownership di dominio
|Federato
|Condivisa: standard centrali, esecuzione nei domini
|Alta
|Alta
|Da medio ad alto
|Alta
|Alta
|Grandi imprese che bilanciano i requisiti normativi con l’agilità del business
Molte organizzazioni combinano nel tempo elementi di più modelli. Ad esempio, un’azienda può iniziare con una governance centralizzata per definire ownership e standard, quindi evolvere verso una struttura federata man mano che i team dati maturano e la responsabilità dei domini diventa più affidabile.
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Come scegliere il modello di data governance giusto
Scegliere un modello di governance non significa tanto individuare una struttura ideale, quanto allineare la governance al modo in cui l’organizzazione opera realmente. La scelta più adatta dipende in genere da alcuni fattori, tra cui la struttura operativa, la pressione normativa, la maturità dei dati e le capacità della piattaforma che applica la governance.
Struttura organizzativa
Le organizzazioni fortemente centralizzate spesso ottengono risultati migliori con una governance centralizzata, almeno nelle fasi iniziali. Le imprese con business unit solide, team regionali o domini allineati al prodotto hanno in genere bisogno di una struttura federata o decentralizzata per evitare colli di bottiglia.
Requisiti normativi
Le organizzazioni che operano nel settore sanitario, nei servizi finanziari e in altri settori regolamentati hanno spesso bisogno di una maggiore coerenza delle policy e di controlli più solidi e difendibili, il che favorisce in genere una governance centralizzata o federata.
Maturità dei dati
I team con una bassa maturità della governance spesso traggono vantaggio, all’inizio, da una ownership centrale più chiara. Con il migliorare delle pratiche di stewardship, della disciplina sui metadati e della responsabilità dei domini, i modelli distribuiti diventano più praticabili.
Technology stack
Le moderne cloud data platform possono supportare la governance federata in modo più efficace perché consentono ai team di distribuire l’ownership senza rinunciare all’applicazione centralizzata delle policy. Ad esempio, in Snowflake Horizon Catalog le organizzazioni possono applicare RBAC e ABAC integrati, classificazione dei dati sensibili, mascheramento dinamico dei dati, policy di accesso righe e lineage su oggetti nativi Snowflake, Iceberg Tables e fonti dati esterne.
Il Technology stack incide in modo significativo sulla scelta della piattaforma, perché un modello operativo federato è molto più difficile da sostenere quando ogni dominio deve ricreare da solo i propri controlli di governance. Più la tua piattaforma è in grado di associare tag, rendere visibile il lineage, classificare i campi sensibili e applicare in modo coerente regole di mascheramento o di accesso, più una governance a responsabilità condivisa diventa realistica.
Il miglior modello di governance bilancia controllo ed esecuzione
Scegliere un modello di governance dei dati è, in ultima analisi, una questione di come la governance deve funzionare nella pratica, oggi e man mano che il patrimonio dati cresce e diventa più distribuito. La struttura deve supportare diritti decisionali chiari, stewardship duratura e applicazione coerente tra i domini, senza rendere la governance così centralizzata da rallentare il business.
Poiché le cloud data platform semplificano l’applicazione di controlli condivisi tra team distribuiti, sempre più organizzazioni possono adottare modelli di governance che combinano standard enterprise ed esecuzione a livello di dominio.
FAQ sui modelli di data governance
Che cos’è un modello di data governance?
Un modello di data governance è la struttura operativa che definisce come vengono prese le decisioni di governance all’interno di un’organizzazione. Chiarisce chi possiede i dati, chi definisce gli standard, come vengono applicate le policy e come vengono distribuite tra i team le responsabilità di stewardship.
Quali sono i tre principali modelli di data governance?
I tre modelli più comuni sono centralizzato, decentralizzato e federato. La governance centralizzata attribuisce l’autorità a un team centrale, la governance decentralizzata distribuisce l’autorità ai domini e la governance federata combina standard centrali con esecuzione a livello di dominio.
Qual è la differenza tra un modello di data governance e un framework di data governance?
Un framework è il sistema più ampio di policy, processi e controlli che definisce la governance. Un modello è la struttura organizzativa utilizzata per gestire quel framework nelle attività quotidiane. In sintesi, il framework definisce che cosa include la governance, mentre il modello definisce come la governance opera.
Qual è il miglior modello di data governance?
Non esiste un unico modello migliore per ogni organizzazione. I modelli centralizzati possono funzionare bene per programmi meno maturi e ambienti regolamentati, i modelli decentralizzati possono adattarsi a organizzazioni altamente autonome e i modelli federati sono spesso la scelta più pratica per le grandi imprese che hanno bisogno sia di coerenza sia di flessibilità a livello di dominio.
Perché molte imprese scelgono un modello di governance federata?
La governance federata è spesso apprezzata dalle imprese mature perché bilancia due esigenze che sono spesso in tensione: standard applicabili ed esecuzione locale. Consente a un team centrale di definire policy e guardrail, mentre i team di dominio gestiscono i propri dati entro questi confini.
Un’azienda può utilizzare più di un modello di governance?
Sì. Molte organizzazioni adottano un approccio ibrido, soprattutto durante le fasi di transizione. Un’azienda può centralizzare la progettazione delle policy e i controlli di compliance, consentendo al tempo stesso ai domini di gestire stewardship, metadati ed esecuzione operativa in modo federato.
In che modo la Technology cloud influisce sulla scelta del modello di governance?
Le cloud data platform possono rendere la governance federata molto più pratica centralizzando l’applicazione dei controlli e distribuendo al tempo stesso l’ownership. Idealmente, le capacità di governance della piattaforma includono controllo degli accessi, classificazione dei dati, mascheramento dinamico dei dati, policy di accesso righe e lineage tra le risorse di dati governati.
Quando un’organizzazione dovrebbe superare un modello centralizzato?
Un modello centralizzato entra spesso in difficoltà quando il volume dei dati, la diversità dei domini e la domanda di approvazioni superano la capacità del team centrale. Se la governance rallenta il delivery, crea lunghe code di eccezioni o non riflette il contesto specifico dei domini, potrebbe essere il momento di passare a una struttura federata.
Clienti che utilizzano Snowflake per la data governance
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