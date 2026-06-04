La maggior parte dei programmi di data governance inizia allo stesso modo: con le policy. La parte operativa, la più complessa, arriva dopo, quando il data estate è cresciuto, più team producono dati e lo stesso asset alimenta analisi dei dati, reporting, machine learning e workflow operativi.

A questo punto, le organizzazioni hanno bisogno di una struttura per applicare le policy di governance in tutto il data estate. La domanda, quindi, è: come? Alcune organizzazioni mantengono centralizzato il processo decisionale, altre lo distribuiscono tra i domini e altre ancora ripartiscono la responsabilità tra i due. Le differenze tra questi approcci hanno conseguenze pratiche su coerenza, velocità e controllo.