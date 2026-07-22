Che cos’è la prevenzione della perdita di dati (DLP)? Significato e best practice

La DLP inizia individuando e classificando le informazioni sensibili in tutta l’organizzazione. Questi strumenti analizzano file, database e documenti per identificare dati che corrispondono a regole predefinite o a standard di conformità, ad esempio numeri di carta di credito che rispettano i requisiti del Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), numeri di Social Security o informazioni proprietarie identificate tramite parole chiave o pattern testuali. Una volta individuati, questi dati vengono etichettati automaticamente, così il sistema sa quali informazioni richiedono protezione.
I sistemi DLP monitorano poi in modo continuo come questi dati sensibili si spostano nell’ambiente aziendale. Controllano le attività sui dispositivi dei dipendenti come laptop e telefoni, analizzano email in uscita e allegati, tracciano i caricamenti di file verso applicazioni cloud come Google Drive o Dropbox e ispezionano i dati che scorrono sulla rete. Quando qualcuno tenta di inviare, copiare o condividere dati sensibili in modo non conforme alle policy, la DLP può bloccare o mettere in quarantena determinate azioni, riducendo le fughe accidentali e limitando le opportunità di furto di dati.
Oltre alla prevenzione, i sistemi DLP fungono anche da hub per la conformità e la gestione degli incidenti. Registrano ogni violazione delle policy, tentativo di intrusione o attività sospetta, creando audit trail dettagliati che mostrano chi ha avuto accesso a quali dati, quando, e cosa ha tentato di farne. Questi report completi aiutano i team di sicurezza a indagare rapidamente sugli incidenti, individuare schemi che potrebbero indicare minacce interne o vulnerabilità dei sistemi, e fornire documentazione per gli audit normativi. Nel tempo, questa visibilità consente alle organizzazioni di perfezionare le policy in base ai pattern di utilizzo reali, garantendo che la strategia DLP evolva con le esigenze dell’organizzazione, mantenendo al contempo la conformità a standard come il Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (GDPR), l’Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) negli Stati Uniti o il California Consumer Privacy Act (CCPA).