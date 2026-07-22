Che cos’è la prevenzione della perdita di dati (DLP)? Significato e best practice

Nell’attuale contesto aziendale guidato dai dati, la DLP è diventata una necessità strategica, aiutando le organizzazioni a evitare la perdita di informazioni sensibili o proprietarie e a rispettare requisiti normativi sempre più stringenti.

Ecco le quattro principali funzioni delle piattaforme DLP.

Fermare le fughe accidentali di dati

Che si tratti di dipendenti che allegano per errore documenti riservati a email esterne, configurano in modo errato i permessi nel cloud o inviano informazioni sensibili ai destinatari sbagliati, l’errore umano è spesso un fattore determinante in molte violazioni. La DLP funziona come una rete di sicurezza: rileva quando i dati sensibili stanno uscendo attraverso canali non autorizzati, poi blocca le trasmissioni o richiede un’approvazione per prevenire questi errori costosi.

Difendersi dalle violazioni

Anche quando gli attaccanti riescono a infiltrarsi nella rete di un’organizzazione, la DLP offre un’ultima linea di difesa fondamentale, rilevando e bloccando movimenti di dati anomali, ad esempio malware che trasmette database clienti o ransomware che esfiltra file. Questo può limitare i danni quando le difese perimetrali non sono sufficienti.

Rilevare minacce interne

Le minacce interne, come dipendenti malintenzionati che sottraggono dati prima di passare a un concorrente o account compromessi sfruttati dagli attaccanti, sono particolarmente pericolose perché implicano accessi legittimi ai sistemi e quindi sono più difficili da individuare. La DLP rileva pattern insoliti, come download massivi improvvisi o trasferimenti verso destinazioni non autorizzate, segnalando anomalie che indicano potenziali attività interne prima che si verifichino danni significativi.

Supportare la conformità normativa

La DLP è essenziale per rispettare normative come GDPR, HIPAA, CCPA e PCI DSS. Identifica le tipologie di dati sensibili gestite dall’organizzazione, dove sono archiviati e quali rischi comporta il rilascio involontario di tali dati. La DLP aiuta a evitare sanzioni finanziarie e operative e supporta gli audit fornendo log ed evidenze di applicazione delle policy, risultando quindi sia uno strumento di sicurezza che strategico per il business.