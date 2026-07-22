Vai al contenuto

Al via lo Snowflake World Tour

Scopri come le aziende leader implementano gli agenti AI su larga scala. Trova la tappa più vicina a te.

Registrati ora

Che cos’è la prevenzione della perdita di dati (DLP)? Significato e best practice

Scopri cos’è la prevenzione della perdita di dati, come funziona e perché è importante. Approfondisci i tipi di DLP, le minacce e le best practice per proteggere i dati sensibili.

  • Presentazione
  • Che cos’è la prevenzione della perdita di dati (DLP)?
  • Come funziona la prevenzione della perdita di dati?
  • Perché la prevenzione della perdita di dati è importante?
  • Tipi di soluzioni DLP
  • Tipi di minacce ai dati
  • Cause delle fughe di dati
  • Vantaggi della prevenzione della perdita di dati
  • Best practice per la prevenzione della perdita di dati
  • Conclusione
  • FAQ sulla prevenzione della perdita di dati
  • Clienti che utilizzano Snowflake
  • Risorse Snowflake

Presentazione

La prevenzione della perdita di dati (DLP) è un insieme di tecnologie e processi che aiuta a ridurre il rischio che informazioni sensibili vengano consultate o condivise in modo inappropriato. Questo approccio completo alla cybersecurity monitora e controlla come i dati si spostano nell’intero ecosistema digitale, dai laptop e dispositivi mobili dei dipendenti al traffico di rete e alle applicazioni cloud. La DLP agisce come un presidio a tutela degli asset più preziosi di un’azienda: dati dei clienti, proprietà intellettuale, registri finanziari e altre informazioni riservate che, se esposte, possono compromettere il business. La DLP è inoltre cruciale per rispettare i requisiti normativi, aiutando le organizzazioni a evitare violazioni costose e a mantenere la fiducia di clienti e partner.

Questa guida spiega come funziona la DLP, quali tipi di dati è progettata per proteggere e come le organizzazioni possono implementarla per garantire la sicurezza dei propri asset informativi più preziosi.

Che cos’è la prevenzione della perdita di dati?

La DLP combina strumenti tecnologici e pratiche di sicurezza per rilevare e contribuire a prevenire o ridurre la trasmissione, l’utilizzo o l’esposizione non autorizzati di dati sensibili. A differenza degli strumenti tradizionali di cybersecurity, come 

firewall e antivirus, che impediscono alle minacce di oltrepassare il perimetro di sicurezza di un’organizzazione, la DLP è progettata per proteggere i dati sensibili seguendoli ovunque vadano. La DLP analizza tutti i contenuti dell’organizzazione per determinare se le informazioni sensibili sono a rischio, proteggendo anche i dati che vanno oltre i confini di rete tradizionali, verso servizi cloud e dispositivi mobili.

La DLP si fonda su tre principi chiave:

 

1. Classificazione dei dati

Le piattaforme DLP identificano e categorizzano le informazioni in base al livello di sensibilità, ad esempio pubblico, interno, riservato o altamente limitato. Le organizzazioni etichettano i dati affinché il sistema DLP sappia cosa proteggere, distinguendo tra documenti meno sensibili e quelli che contengono informazioni personali identificabili o segreti industriali.

 

2. Applicazione delle policy

Le organizzazioni utilizzano i sistemi DLP per implementare regole che disciplinano chi può accedere a specifiche tipologie di dati, come può condividerle e in quali circostanze. Ad esempio, queste regole possono impedire ai dipendenti di inviare email esterne contenenti numeri di Social Security oppure evitare che il codice sorgente venga copiato su uno spazio di archiviazione cloud personale.

 

3. Monitoraggio in tempo reale

I sistemi DLP monitorano continuamente i dati a riposo (archiviati), in transito (trasmessi) e in uso (a cui si accede attivamente). Questa visibilità in tempo reale rileva le violazioni delle policy mentre si verificano, aiutando i team a rispondere più rapidamente e a ridurre l’impatto potenziale.

Come funziona la prevenzione della perdita di dati?

La DLP inizia individuando e classificando le informazioni sensibili in tutta l’organizzazione. Questi strumenti analizzano file, database e documenti per identificare dati che corrispondono a regole predefinite o a standard di conformità, ad esempio numeri di carta di credito che rispettano i requisiti del Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), numeri di Social Security o informazioni proprietarie identificate tramite parole chiave o pattern testuali. Una volta individuati, questi dati vengono etichettati automaticamente, così il sistema sa quali informazioni richiedono protezione.

I sistemi DLP monitorano poi in modo continuo come questi dati sensibili si spostano nell’ambiente aziendale. Controllano le attività sui dispositivi dei dipendenti come laptop e telefoni, analizzano email in uscita e allegati, tracciano i caricamenti di file verso applicazioni cloud come Google Drive o Dropbox e ispezionano i dati che scorrono sulla rete. Quando qualcuno tenta di inviare, copiare o condividere dati sensibili in modo non conforme alle policy, la DLP può bloccare o mettere in quarantena determinate azioni, riducendo le fughe accidentali e limitando le opportunità di furto di dati.

Oltre alla prevenzione, i sistemi DLP fungono anche da hub per la conformità e la gestione degli incidenti. Registrano ogni violazione delle policy, tentativo di intrusione o attività sospetta, creando audit trail dettagliati che mostrano chi ha avuto accesso a quali dati, quando, e cosa ha tentato di farne. Questi report completi aiutano i team di sicurezza a indagare rapidamente sugli incidenti, individuare schemi che potrebbero indicare minacce interne o vulnerabilità dei sistemi, e fornire documentazione per gli audit normativi. Nel tempo, questa visibilità consente alle organizzazioni di perfezionare le policy in base ai pattern di utilizzo reali, garantendo che la strategia DLP evolva con le esigenze dell’organizzazione, mantenendo al contempo la conformità a standard come il Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (GDPR), l’Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) negli Stati Uniti o il California Consumer Privacy Act (CCPA).

Perché la prevenzione della perdita di dati è importante?

Nell’attuale contesto aziendale guidato dai dati, la DLP è diventata una necessità strategica, aiutando le organizzazioni a evitare la perdita di informazioni sensibili o proprietarie e a rispettare requisiti normativi sempre più stringenti.

Ecco le quattro principali funzioni delle piattaforme DLP.

 

Fermare le fughe accidentali di dati

Che si tratti di dipendenti che allegano per errore documenti riservati a email esterne, configurano in modo errato i permessi nel cloud o inviano informazioni sensibili ai destinatari sbagliati, l’errore umano è spesso un fattore determinante in molte violazioni. La DLP funziona come una rete di sicurezza: rileva quando i dati sensibili stanno uscendo attraverso canali non autorizzati, poi blocca le trasmissioni o richiede un’approvazione per prevenire questi errori costosi.

 

Difendersi dalle violazioni

Anche quando gli attaccanti riescono a infiltrarsi nella rete di un’organizzazione, la DLP offre un’ultima linea di difesa fondamentale, rilevando e bloccando movimenti di dati anomali, ad esempio malware che trasmette database clienti o ransomware che esfiltra file. Questo può limitare i danni quando le difese perimetrali non sono sufficienti.

 

Rilevare minacce interne

Le minacce interne, come dipendenti malintenzionati che sottraggono dati prima di passare a un concorrente o account compromessi sfruttati dagli attaccanti, sono particolarmente pericolose perché implicano accessi legittimi ai sistemi e quindi sono più difficili da individuare. La DLP rileva pattern insoliti, come download massivi improvvisi o trasferimenti verso destinazioni non autorizzate, segnalando anomalie che indicano potenziali attività interne prima che si verifichino danni significativi.

 

Supportare la conformità normativa

La DLP è essenziale per rispettare normative come GDPR, HIPAA, CCPA e PCI DSS. Identifica le tipologie di dati sensibili gestite dall’organizzazione, dove sono archiviati e quali rischi comporta il rilascio involontario di tali dati. La DLP aiuta a evitare sanzioni finanziarie e operative e supporta gli audit fornendo log ed evidenze di applicazione delle policy, risultando quindi sia uno strumento di sicurezza che strategico per il business.

Tipi di soluzioni DLP

Esistono cinque categorie fondamentali di soluzioni DLP:

 

1. Endpoint

Questa soluzione protegge i dati sui singoli dispositivi, come laptop, desktop e telefoni, monitorando e controllando a livello locale il modo in cui gli utenti interagiscono con le informazioni sensibili. Impedisce azioni come copiare file su unità USB, fare screenshot di documenti riservati o caricare dati su applicazioni non autorizzate, ed è quindi essenziale per proteggere i team in mobilità e in smart working.

 

2. Rete

I sistemi DLP di rete monitorano i dati che scorrono nell’infrastruttura interna dell’organizzazione, ispezionando il traffico presso gateway e canali di comunicazione. Rilevano e bloccano la trasmissione di informazioni sensibili tramite diversi protocolli, ad esempio upload web, trasferimenti di file o app di messaggistica, offrendo visibilità centralizzata sui movimenti dei dati in tutto il perimetro di rete.

 

3. Cloud

Con la continua migrazione dei dati verso servizi cloud e applicazioni SaaS, la DLP cloud è diventata uno strumento sempre più importante. Queste soluzioni si integrano direttamente con le piattaforme cloud tramite API per monitorare condivisione di file, attività di collaborazione e permessi di accesso, garantendo ai dati nel cloud lo stesso livello di protezione delle informazioni archiviate in data center on-premise.

 

4. Email

Questa soluzione si concentra sulla protezione delle informazioni sensibili inviate tramite sistemi di posta elettronica, analizzando contenuto dei messaggi e allegati per rilevare violazioni delle policy. Può crittografare automaticamente le email che contengono dati sensibili, bloccare destinatari non autorizzati, mettere in quarantena messaggi sospetti per revisione o rimuovere gli allegati prima della consegna, intervenendo su uno dei canali più comuni di fuga di dati.

 

5. Ibrida

Le piattaforme ibride combinano DLP per endpoint, rete, cloud ed email in un’unica soluzione, con gestione centralizzata e applicazione coerente delle policy. Questo approccio garantisce visibilità e controllo completi mentre i dati si spostano tra sistemi on-premise, servizi cloud e dispositivi dei dipendenti, risultando ideale per organizzazioni con infrastrutture IT complesse e distribuite.

Sei minacce comuni ai dati che la DLP mira a prevenire

I sistemi DLP sono progettati specificamente per proteggere dalle seguenti minacce alla sicurezza dei dati:

 

1. Minacce interne

Questa categoria include dipendenti, contractor o partner malintenzionati o negligenti che abusano dell’accesso autorizzato per sottrarre, divulgare o gestire in modo improprio informazioni sensibili. La DLP rileva pattern insoliti di accesso ai dati e trasferimenti non autorizzati, aiutando a individuare quando utenti fidati mostrano comportamenti anomali o tentano di esfiltrare dati riservati.

 

2. Esposizione accidentale dei dati

Le divulgazioni involontarie possono verificarsi quando le persone inviano email ai destinatari sbagliati, configurano in modo errato i permessi nello storage cloud o allegano file sensibili a comunicazioni pubbliche. La DLP previene questi errori rilevando automaticamente quando dati sensibili vengono condivisi in modo inappropriato e bloccando l’azione, oppure invitando l’utente a ricontrollare prima di procedere.

 

3. Cyberattacchi esterni 

Gli hacker sfruttano vulnerabilità di rete, diffondono malware o inviano email di phishing con l’obiettivo specifico di sottrarre dati di valore. La DLP fornisce un’ultima linea di difesa monitorando i flussi di dati in uscita e bloccando trasferimenti sospetti, anche quando gli attaccanti hanno aggirato la sicurezza perimetrale.

 

4. Storage cloud e condivisione file non sicuri

L’utilizzo di servizi di archiviazione cloud non autorizzati o la condivisione impropria di documenti sensibili tramite siti di file sharing può causare perdite involontarie di dati. La DLP monitora l’uso delle applicazioni cloud e applica le policy per evitare che i dati sensibili vengano caricati su servizi non approvati o condivisi con utenti esterni non autorizzati.

 

5. Social engineering

Email di phishing, siti web falsi o tattiche comunicative manipolatorie possono indurre i dipendenti a rivelare credenziali o informazioni sensibili. La DLP non può impedire alle persone di cadere vittima di attacchi di social engineering, ma può limitare i tipi di dati a cui possono accedere o che possono trasmettere, riducendo i danni quando questi attacchi vanno a segno.

 

6 Esfiltrazione di dati tramite supporti rimovibili

Un’altra forma comune di minaccia interna si verifica quando i dipendenti copiano file sensibili su unità USB, hard disk esterni o altri dispositivi portatili e li portano fuori dall’azienda. La DLP controlla l’accesso ai supporti rimovibili bloccando i trasferimenti di file verso questi dispositivi, crittografando automaticamente i dati o limitando quali utenti possono utilizzare storage esterno, in base a ruolo e livello di autorizzazione.

Le cinque principali cause di fughe e violazioni dei dati

La maggior parte delle divulgazioni deriva da errori umani o da controlli insufficienti. Ecco le cinque cause più comuni di perdita di dati:

 

1. Errore umano e permessi configurati in modo errato

L’invio accidentale di informazioni sensibili ai destinatari sbagliati, la configurazione errata delle impostazioni di storage cloud o l’impostazione non corretta dei permessi di condivisione sono responsabili di una quota significativa di esposizioni dei dati. Questi errori involontari spesso dipendono da formazione insufficiente, sistemi troppo complessi o mancanza di supervisione.

 

2. Scarsa visibilità sui movimenti dei dati

Spesso le organizzazioni non sanno dove risiedono i dati sensibili, chi vi accede o come vengono condivisi. Senza una visibilità completa su endpoint, reti e servizi cloud, i team di sicurezza non riescono a rilevare trasferimenti anomali o accessi non autorizzati fino a dopo l’avvenuta violazione.

 

3. Vulnerabilità non corrette e sistemi obsoleti

La mancata applicazione di patch e aggiornamenti di sicurezza lascia esposte vulnerabilità note, offrendo punti di ingresso facili da sfruttare per gli attaccanti. I sistemi legacy e i software obsoleti aumentano ulteriormente il rischio, perché potrebbero non ricevere più aggiornamenti di sicurezza pur contenendo dati di business critici.

 

4. Shadow IT e applicazioni non autorizzate

L’utilizzo, da parte dei dipendenti, di servizi cloud non approvati, piattaforme di file sharing o strumenti di collaborazione non autorizzati può creare aree cieche nel monitoraggio della sicurezza e nell’applicazione delle policy. Queste applicazioni spesso non dispongono di controlli di sicurezza adeguati e possono portare all’archiviazione di dati sensibili in posizioni non protette o non conformi.

 

5. Autenticazione e controlli di accesso deboli

Policy password inadeguate, mancato utilizzo dell’autenticazione a più fattori e diritti di accesso troppo permissivi possono consentire a utenti non autorizzati di accedere a sistemi e dati sensibili. Quando le credenziali vengono facilmente compromesse tramite phishing o attacchi brute force, l’autenticazione debole diventa una porta d’ingresso sia per attaccanti esterni sia per minacce interne.

Principali vantaggi della prevenzione della perdita di dati

Una piattaforma DLP completa può offrire alle aziende diversi benefici cruciali, tra cui:

 

Riduzione del rischio di violazioni dei dati

Identificando in modo proattivo, monitorando e bloccando tentativi non autorizzati di accesso o trasmissione di informazioni sensibili, la DLP riduce la probabilità di fughe di dati. Intercettare i dati prima che escano dai sistemi interni dell’azienda minimizza perdite finanziarie, danni reputazionali e conseguenze legali associate alle violazioni.

 

Maggiore conformità e preparazione agli audit

La DLP semplifica la conformità normativa applicando automaticamente policy di protezione dei dati allineate a standard come GDPR, HIPAA, PCI DSS e CCPA. Genera audit trail completi e report dettagliati che documentano come i dati sensibili vengono gestiti, consultati e protetti, rendendo gli audit più scorrevoli e dimostrando la dovuta diligenza a regolatori e stakeholder.

 

Maggiore visibilità sui movimenti dei dati

Le piattaforme DLP offrono trasparenza completa su dove risiedono i dati sensibili, chi vi accede e come si spostano nell’organizzazione. Questa visibilità consente ai team di sicurezza di comprendere i flussi dei dati, individuare comportamenti a rischio, rilevare rapidamente anomalie e prendere decisioni informate su policy e allocazione delle risorse.

 

Protezione dalle minacce interne

Che si tratti di dipendenti malintenzionati che cercano di sottrarre dati o di personale che, per negligenza, espone informazioni violando le policy, le minacce interne sono tra le principali cause di perdita di dati. Monitorando i pattern di comportamento degli utenti e segnalando attività insolite, come download massivi, trasferimenti non autorizzati o accessi a file sensibili al di fuori delle normali mansioni, la DLP aiuta le organizzazioni ad affrontare uno dei rischi di sicurezza più complessi.

 

Gestione centralizzata delle policy

Le piattaforme DLP consentono di creare e applicare policy da un’unica console di gestione, garantendo coerenza nella protezione dei dati sensibili indipendentemente da dove risiedano. Questo approccio riduce gli errori di configurazione e permette ai team di sicurezza di aggiornare rapidamente le policy in risposta a nuove minacce o a requisiti di conformità in evoluzione.

 

Protezione scalabile in ambienti ibridi

Le piattaforme DLP moderne estendono la protezione in modo fluido su infrastrutture on-premises, servizi cloud, endpoint remoti e dispositivi mobili. Questa scalabilità garantisce una sicurezza dei dati coerente mentre l’organizzazione cresce, adotta nuove tecnologie o passa ad architetture ibride e multi-cloud, mantenendo visibilità e controllo unificati.

Best practice per la prevenzione della perdita di dati

Implementare una piattaforma DLP è solo il primo passo per proteggersi dalla perdita di dati. I team di sicurezza dovrebbero anche seguire queste best practice:

 

Eseguire audit regolari dei dati e classificazione

Effettua valutazioni periodiche per individuare dove risiedono i dati sensibili nell’organizzazione e verificare che siano classificati correttamente in base ai livelli di sensibilità e ai requisiti normativi. Gli audit regolari aiutano a identificare proliferazione dei dati, repository non protetti e lacune nella classificazione che potrebbero esporre informazioni critiche.

 

Allineare le policy DLP agli obiettivi di business e di conformità

Progetta policy DLP che bilancino requisiti di sicurezza ed esigenze operative, proteggendo i dati sensibili senza ostacolare inutilmente i workflow di business legittimi. Collabora con gli stakeholder dei vari reparti per capire come vengono utilizzati i dati e adattare le policy in modo da soddisfare sia gli obblighi di conformità sia le esigenze operative reali.

 

Formare i dipendenti su gestione dei dati e consapevolezza della sicurezza

Offri formazione continua sulle policy di sicurezza dei dati e sulle procedure corrette per gestire informazioni sensibili. Personale ben formato rappresenta la prima linea di difesa, riducendo le fughe accidentali e contribuendo a creare una cultura della sicurezza in tutta l’organizzazione.

 

Monitorare e perfezionare le policy in base ai trend degli incidenti

Analizza costantemente alert DLP, report di incidente e violazioni delle policy per individuare pattern, falsi positivi e rischi emergenti. Utilizza questi insight per adeguare le policy, ottimizzare le regole di rilevamento e intervenire sulle cause alla radice della perdita di dati, così la strategia DLP evolve insieme al panorama di minacce dell’organizzazione.

 

Integrare la DLP in un’architettura di sicurezza più ampia

Crea un ecosistema di difesa unificato collegando la DLP ad altri strumenti di sicurezza, come sistemi SIEM, piattaforme di identity management, protezione degli endpoint e feed di threat intelligence. Questa integrazione abilita il rilevamento correlato delle minacce, l’automazione della risposta agli incidenti e una visibilità completa sull’intera infrastruttura di sicurezza.

 

Testare e validare regolarmente i controlli DLP

Esegui test periodici con scenari simulati di fuga di dati per verificare che le policy DLP funzionino come previsto e intercettino le violazioni senza generare un numero eccessivo di falsi positivi. La validazione regolare assicura che i controlli restino efficaci quando i sistemi cambiano, vengono adottate nuove applicazioni e i processi di business evolvono.

Conclusione

Nell’attuale panorama di minacce, sempre più complesso, in cui i dati si spostano costantemente tra dispositivi, reti e piattaforme cloud, la prevenzione della perdita di dati è diventata un componente indispensabile di un’architettura di cybersecurity completa. Le organizzazioni non possono più affidarsi solo alle difese perimetrali; serve una protezione centrata sui dati, che segua le informazioni sensibili ovunque vadano e, in base a configurazione e copertura, contribuisca a proteggere le informazioni sensibili su dispositivi, reti e servizi cloud. Software e strumenti DLP offrono visibilità, controllo e automazione necessari per proteggere dati dei clienti, proprietà intellettuale, registri finanziari e altre informazioni sensibili che, se esposte, possono avere un impatto devastante sul business. Altrettanto importante, la DLP rappresenta un pilastro per la conformità, aiutando le organizzazioni a rispettare requisiti sempre più stringenti imposti dalle normative sulla protezione dei dati. Investire tempo nell’analisi e nell’implementazione di una strategia DLP su misura per le esigenze di ogni azienda non è solo un investimento in sicurezza, ma una decisione strategica che consente di valorizzare i dati con fiducia proteggendo gli asset più preziosi. 