Seguridad de los datos: riesgos, controles y fundamentos de la gobernanza

Los programas de seguridad de los datos varían según el sector, la arquitectura y el perfil de riesgo. Las siguientes prácticas abarcan las áreas fundamentales que la mayoría de los programas empresariales deben gestionar correctamente. No son exhaustivas, pero reflejan las más importantes para entornos de datos cada vez más distribuidos y que implementan workloads de IA.

Clasificar e inventariar los datos confidenciales

Empieza por los objetos que necesitan protección: tablas, vistas, archivos, áreas de almacenamiento, conjuntos de datos, representaciones vectoriales, recursos compartidos, aplicaciones y contexto accesible para la IA. La clasificación determina si esos objetos contienen información de identificación personal (PII), información sanitaria protegida, datos de titulares de tarjetas, credenciales, propiedad intelectual u otros datos confidenciales. A continuación, el inventario vincula esa clasificación con los propietarios, el linaje, las reglas de conservación, las rutas de acceso y el uso posterior.

Aplicar el acceso con privilegios mínimos a usuarios, servicios y workloads

Cada usuario, cuenta de servicio, aplicación y workload de IA debe recibir únicamente el acceso que necesita para realizar una tarea definida. El acceso debe concebirse como un ciclo de vida: concesión a nuevos usuarios mediante un flujo de aprobación, caducidad automática de los privilegios elevados al finalizar la tarea, retirada del acceso a usuarios inactivos y revisión de las cuentas de servicio cada vez que cambian los pipelines o las aplicaciones. Los principios de confianza cero refuerzan este modelo al tratar cada solicitud como algo que debe verificarse en función de la identidad, el contexto, el dispositivo, el workload y el nivel de confidencialidad.

Proteger los datos confidenciales con controles basados en políticas

El enmascaramiento de datos dinámico puede ocultar los valores confidenciales de las columnas en el momento de la consulta. Las políticas de acceso a filas pueden restringir los registros por región, inquilino, cuenta o rol. La tokenización puede conservar una estructura útil y, al mismo tiempo, reducir la exposición del valor original. Estos controles son especialmente importantes cuando varios equipos utilizan los mismos datos gobernados. En lugar de crear numerosas copias de una tabla de clientes para cada región o función, los equipos aplican políticas al objeto compartido y dejan que la plataforma aplique la vista adecuada.

Proteger el movimiento de datos, el intercambio y la colaboración

Cada vez que los datos se mueven —a través de un pipeline, un recurso compartido con un partner, una exportación o un modelo—, se crea un punto de control. ¿Está aprobado el destino? ¿Siguen clasificados los datos? ¿Se aplica la misma política de enmascaramiento o de acceso a nivel de fila? ¿Sigue siendo necesario el recurso compartido? La colaboración segura funciona mejor cuando los equipos pueden compartir datos gobernados sin crear extracciones no gestionadas.

Supervisar el acceso e investigar la actividad inusual

El historial de consultas, el historial de acceso, el historial de inicio de sesión, los cambios en los objetos, los intentos de acceso fallidos y los cambios en las políticas ayudan a los equipos de seguridad a detectar usos indebidos, investigar incidentes y demostrar la eficacia de los controles. La supervisión debe combinar el contexto de las políticas, el contexto de la identidad y el nivel de confidencialidad de los datos: una única consulta en una tabla protegida puede ser normal para un rol y sospechosa para otro.

Gobernar los datos durante todo su ciclo de vida

Las tablas temporales, las copias de desarrollo, los datos de prueba, las características derivadas, los datos de entrenamiento de modelos, los índices vectoriales, los informes y los datos archivados pueden contener información confidencial. Los controles del ciclo de vida deben definir la conservación, la eliminación, el archivado, las copias de seguridad, la recuperación, el uso en entornos de desarrollo y pruebas, y los usos aprobados de la IA. Los datos confidenciales de producción no deben copiarse en entornos inferiores sin controles de enmascaramiento o de datos sintéticos.

Prepararse para la respuesta ante incidentes y la recuperación

Los planes de respuesta ante incidentes deben definir quién investiga los accesos sospechosos, quién puede revocar privilegios, quién se comunica con los equipos jurídicos o de cumplimiento y cómo se conservan las pruebas. Las copias de seguridad, la replicación, la conmutación por error, los puntos de recuperación protegidos y las pruebas de restauración deben formar parte de la seguridad de datos, ya que la disponibilidad es uno de los componentes de la tríada CIA.

Auditar los controles y gestionar las excepciones

Las revisiones de acceso, las excepciones a las políticas, la cobertura del enmascaramiento, el estado de la clasificación, los registros de incidentes, la rotación de claves, la aplicación de las políticas de conservación y los resultados de la supervisión deben generar evidencias que los auditores y los equipos internos de riesgos puedan revisar. Las excepciones deben ser explícitas, estar aprobadas y tener una duración limitada; una excepción permanente suele ser un incumplimiento de las políticas encubierto.