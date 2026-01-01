기본 가이드
데이터 보안: 리스크, 통제, 그리고 거버넌스 기반
현대적인 데이터 보안은 갈수록 복잡해지는 환경 전반에서 데이터가 저장, 액세스, 공유, 사용되는 방식을 고려해야 합니다. 전체 수명 주기에서 민감 데이터를 보호하려면 핵심 통제, 명확한 소유권, 일관된 정책, 데이터 이동 방식에 대한 가시성이 필요합니다.
데이터 보안의 정의
데이터 보안은 액세스 관리, 암호화, 마스킹, 모니터링 등의 통제를 통해 디지털 데이터를 수명 주기 전반에서 무단 액세스, 손상, 도난 또는 손실로부터 보호하는 분야입니다. 이 기반에는 소유권, 분류, 정책을 정의하는 거버넌스가 있습니다.
데이터 환경은 대부분의 보안 프로그램이 변화한 속도보다 더 빠르게 변했습니다. 데이터는 이제 파이프라인, 파트너 공유, AI 에이전트, 하위 애플리케이션을 통해 이동하며, 이러한 이동은 기존 보안 모델이 대규모로 처리하도록 설계되지 않은 통제 지점들을 만들어내곤 합니다. 암호화, 액세스 제어, 모니터링은 여전히 필수입니다. 그러나 오늘날의 데이터 보안은 어떤 데이터가 존재하는지, 누가 소유하는지, 얼마나 민감한지, 어떤 규칙이 적용되는지를 파악하는 거버넌스에 달려 있습니다.
데이터 보안과 거버넌스는 서로 다른 분야입니다. 하지만 두 기능이 분리되어 운영되면 정보가 시스템, 팀, 환경 사이를 이동할 때 정책을 일관되게 적용하기 어렵습니다. 이 가이드에서는 오늘날 데이터 보안의 의미, 중요성이 커진 이유, 엔터프라이즈 프로그램을 형성하는 주요 리스크와 규제, 그리고 조직이 수명 주기 전반에서 데이터를 보호하기 위해 사용하는 통제를 살펴봅니다.
데이터 보안이란?
데이터 보안은 디지털 데이터를 수명 주기 전반에서 무단 액세스, 손상, 도난 또는 손실로부터 보호하는 관행, 통제, 기술의 집합입니다. 데이터 보안은 저장 데이터, 전송 중 데이터, 사용 중 데이터는 물론, 각 단계에서 해당 데이터와 상호 작용하는 ID, 정책, 시스템까지 포괄해야 합니다. 통제 지점은 데이터가 위치한 곳과 이동 방식에 따라 달라지며, 바로 이 점이 실제 운영에서 데이터 보안을 복잡하게 만듭니다.
기본 프레임워크는 기밀성, 무결성, 가용성으로 구성되는 CIA 3요소입니다. 기밀성은 승인된 사용자, 서비스, 워크로드만 민감 데이터에 액세스할 수 있음을 의미합니다. 무결성은 데이터가 생성, 변환, 쿼리, 공유되거나 다운스트림 애플리케이션에서 사용되는 동안 정확하고 완전하며 신뢰할 수 있는 상태를 유지한다는 뜻입니다. 가용성은 장애, 중단, 공격 상황을 포함해 비즈니스가 필요로 할 때 승인된 사용자가 데이터에 액세스할 수 있는 상태를 의미합니다.
데이터 보안은 개인정보 보호 및 데이터 거버넌스와 관련되어 있지만 별개의 분야입니다. 개인정보 보호는 일반적으로 GDPR 또는 CCPA와 같은 규제에 대응해 개인 데이터를 어떻게 수집, 사용, 보관, 공개해야 하는지를 정의합니다. 데이터 거버넌스는 데이터의 소유자, 분류 방식, 적용되는 규칙, 그리고 데이터 사용이 허용되는 사람이나 대상을 정의합니다. 데이터 보안은 액세스 제어, 암호화, 마스킹, 모니터링, 보존 정책, 인시던트 대응을 통해 이러한 규칙을 실행합니다.
고객 사례: Town of Gilbert
Town of Gilbert는 Snowflake를 통해 범죄 예방, 정신 건강 대응, 도로 포트홀 보수, 재활용 같은 서비스 전반의 투명성을 높이기 위해 시민에게 공개되는 대시보드 11개를 출시했습니다. 이 도시는 역할 기반 액세스 제어, 메타데이터 필드, 동적 데이터 마스킹 같은 거버넌스 및 보안 기능을 사용해 민감한 공공 부문 데이터에 대한 신뢰할 수 있는 액세스를 지원합니다.
지금 데이터 보안이 중요한 이유
민감 데이터는 더 이상 소수의 통제된 시스템 안에만 머물지 않습니다. SaaS 애플리케이션, 데이터 레이크, 웨어하우스, 파트너 환경, 협업 워크플로우, AI 파이프라인을 따라 이동합니다. 계정 번호, 개인 건강 정보, 금융 세부 정보가 담긴 단일 컬럼도 여러 위치에서 복사, 변환, 임베딩, 공유 또는 검색될 수 있습니다. 따라서 보안은 네트워크 경계가 지켜줄 것이라고 가정하는 대신 데이터의 흐름을 따라가야 합니다.
규제 압력은 데이터 자산 환경의 진화를 반영합니다. GDPR, CCPA, HIPAA, PCI DSS, SOX는 조직이 개인, 결제, 헬스케어, 금융 데이터를 보호하는 방식을 계속 규정하고 있습니다. DORA는 2025년 1월 17일부터 EU 금융 엔터티에 적용되었으며, EU 회원국은 2024년 10월 17일까지 NIS2를 국내법으로 전환해야 했습니다. 인도의 2023년 디지털 개인 데이터 보호법은 디지털 개인 데이터에 대한 프레임워크를 수립했으며, 디지털 개인 데이터 보호 규칙, 2025는 단계별 시행 일정을 정했습니다.
Security has to follow the data rather than assume the network boundary will hold.
하지만 컴플라이언스(규제 준수)는 단지 최소한의 기준일 뿐입니다. 기업은 제한적인 감사 요건을 충족하더라도 과도한 권한이 부여된 역할, 오래된 민감 데이터 사본, 모니터링되지 않는 파트너 공유, 사용자가 볼 수 있는 범위를 넘어선 컨텍스트를 검색하는 AI 워크로드를 여전히 보유할 수 있습니다.
효과적인 데이터 보안에는 심층 방어가 필요합니다. 저장 데이터와 전송 중 데이터를 보호하는 암호화, 사용 주체를 제한하는 액세스 제어, 쿼리 내부의 노출을 줄이는 마스킹과 행 수준 정책, 부적절한 이동을 줄이는 데이터 손실 방지, 위험을 드러내는 보안 태세 관리, 비정상 행동을 탐지하는 지속적 모니터링이 함께 작동해야 합니다.
자주 하는 실수
AI 시스템을 보호하기 위해 AI 가드레일에만 집중하면 기초 데이터의 위험을 놓칠 수 있습니다. 민감 정보는 여전히 학습 데이터, 임베딩, 검색 시스템, 에이전트 또는 출력물을 통해 노출될 수 있습니다.
AI는 데이터 보안의 시급성을 한층 높였습니다. 학습 데이터, 벡터 임베딩, 검색 증강 생성 시스템, 에이전트가 액세스하는 컨텍스트, 모델 출력은 5년 전에는 지금과 같은 형태로 존재하지 않았던 유출 경로를 만들어 냅니다. 이제 액세스 제어의 질문은 더 이상 "이 직원이 테이블을 쿼리할 수 있는가?"에 그치지 않습니다. "이 에이전트가 행을 검색하고, 임베딩을 사용하고, 도구를 호출해 민감 데이터를 노출하는 결과를 생성할 수 있는가?"까지 물어야 합니다.
많은 조직은 AI 보안 대응에서 뒤처져 있습니다. Bedrock Data의 2025 엔터프라이즈 데이터 보안 신뢰 지수에 따르면, 보안 팀의 79%가 AI 및 머신러닝 시스템에 사용되는 민감 데이터를 분류하는 데 어려움을 겪고 있으며, AI 학습에 사용되는 민감 데이터를 통제하는 데 높은 신뢰를 보인 응답자는 절반 미만이었습니다.
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액세스 제어
액세스 제어는 데이터 보안의 기반 메커니즘입니다. 특정 데이터를 누가 읽고, 쓰고, 수정하거나 공유할 수 있는지 결정하는 규칙과 적용 체계입니다. 액세스 관리는 액세스를 요청, 승인, 프로비저닝, 검토, 해지하는 운영 수명 주기를 정의합니다. 반면 액세스 제어는 역할, 속성, 권한, 정책, 감사 추적을 통해 이러한 결정을 실제로 적용합니다.
대부분의 엔터프라이즈 프로그램은 역할 기반 액세스 제어(RBAC), 속성 기반 액세스 제어(ABAC), 세분화된 정책을 조합합니다. RBAC는 직무 기능이나 책임과 연결된 역할을 통해 권한을 부여합니다. ABAC는 부서, 지역, 승인 수준, 데이터 민감도, 워크로드 유형과 같은 속성을 평가합니다. 그다음 행 및 컬럼 수준 규칙이 테이블 내부의 액세스를 세밀하게 조정하므로, 사용자는 모든 레코드를 동일한 방식으로 보지 않으면서도 공유 데이터로 작업할 수 있습니다.
역할 기반 액세스 제어
역할 기반 액세스 제어는 조직의 실제 업무 방식에 권한을 매핑하기 때문에 가장 널리 도입된 액세스 제어 모델입니다. 관리자는 사용자마다 직접 권한을 부여하는 대신 역할에 권한을 부여하고, 사용자를 해당 역할에 할당하며, 필요한 경우 역할 계층을 통해 권한을 상속합니다.
최소 권한 원칙은 처음부터 역할 모델을 설계하는 기준이 되어야 합니다. 역할은 사람, 서비스 계정 또는 워크로드가 업무를 수행하는 데 필요한 최소한의 액세스만 부여해야 합니다. 가능한 경우 상승된 권한은 분리하고 검토하며 시간 제한을 두어야 합니다. 환경이 커질수록 팀은 역할 확산, 상속된 권한, 예외 기반 액세스를 지속적으로 모니터링해야 합니다.
데이터 암호화
데이터 암호화는 읽을 수 있는 데이터를 권한이 있는 당사자만 복호화할 수 있는 암호문으로 변환합니다. 저장 데이터, 네트워크를 통해 이동하는 전송 중 데이터, 아키텍처에 따라 처리 중 사용되는 데이터까지 보호합니다. 암호화는 스토리지에 부적절하게 액세스되거나 트래픽이 가로채이거나 백업이 의도된 환경 밖으로 벗어나는 경우 노출을 줄입니다.
저장 시 암호화는 테이블, 파일, 스냅샷, 백업과 같은 저장된 데이터를 보호합니다. 전송 중 암호화는 일반적으로 TLS를 통해 클라이언트, 서비스, 애플리케이션, 플랫폼 구성 요소 사이를 이동하는 데이터를 보호합니다. 사용 중 암호화는 더 까다로운 카테고리입니다. 데이터는 처리 과정에서 읽을 수 있는 형태여야 하는 경우가 많기 때문입니다. 하지만 최신 플랫폼은 보안 실행 환경, 정책 적용, 정교하게 통제된 처리 경로를 통해 노출을 점차 줄이고 있습니다.
조직은 키 관리를 위한 운영 모델을 갖추어야 합니다. 누가 키를 제어하고, 키를 어떻게 순환하며, 키에 대한 액세스를 어떻게 로깅하고, 규제 또는 내부 요건상 고객 관리형 키가 필요한지 결정하기 위해서입니다. 엄격한 제어 요건이 있는 조직의 경우, 고객 관리형 키는 플랫폼 운영자와 조직의 암호화 제어 모델 사이에 추가적인 분리를 제공합니다.
암호화의 주요 메커니즘은 데이터 계층을 보호합니다. 반면 거버넌스는 어떤 사용자, 워크로드, 정책이 복호화된 데이터 사용을 유발할 수 있는지를 결정합니다.
데이터 마스킹
데이터 마스킹은 분석, 테스트, 운영에 필요한 구조는 충분히 유지하면서 해당 값을 볼 필요가 없는 사용자에게 민감한 값을 가립니다. 예를 들어 지원 분석가는 전체 사회보장번호, 신용카드 번호 또는 진단 코드를 보지 않고도 고객 레코드가 존재한다는 사실은 알아야 할 수 있습니다. 데이터 사이언티스트는 직접 식별자 없이도 지리적 패턴이나 인구통계학적 패턴이 필요할 수 있습니다.
정적 마스킹은 개발, 테스트, 교육과 같은 하위 환경에 사용할 수 있도록 정제된 데이터 사본을 생성하는 경우가 많습니다. 동적 데이터 마스킹은 쿼리 시간에 정책을 적용하므로 동일한 컬럼도 사용자의 역할, 속성 또는 컨텍스트에 따라 서로 다른 값을 반환할 수 있습니다. 토큰화도 관련 기법입니다. 민감한 값은 민감하지 않은 토큰으로 대체되며, 이 토큰은 통제된 조건에서만 원래 값으로 되돌릴 수 있습니다. 형식 보존 암호화 역시 애플리케이션이 기대하는 구조를 유지하면서 민감한 값을 보호할 수 있습니다.
효과적인 마스킹은 정확한 데이터 분류에 달려 있습니다. 조직이 먼저 민감 데이터를 식별하지 못한다면, 어떤 정책도 email_address 컬럼이나 급여 데이터가 포함된 비정형 파일을 보호할 수 없습니다. 분류, 태그 지정, 마스킹은 하나의 루프처럼 작동할 때 가장 효과적입니다. 민감 데이터를 발견하고, 태그를 적용하고, 적절한 정책을 연결한 뒤, 새 자산에도 동일한 조치가 필요한지 모니터링해야 합니다.
행 수준 보안
행 수준 보안은 사용자의 ID, 역할, 속성 또는 데이터와의 관계를 기준으로 테이블에서 볼 수 있는 행을 제한합니다. 여러 팀, 지역, 사업부 또는 테넌트가 동일한 테이블을 기반으로 작업해야 하지만 동일한 레코드를 공유해서는 안 되는 경우 특히 유용합니다.
대표적인 예가 멀티 테넌트 분석 애플리케이션입니다. 하나의 공유 테이블에서 수백 명의 고객을 지원하더라도, 각 고객은 자신의 행만 볼 수 있어야 합니다. 행 수준 보안이 없으면 팀은 중복 뷰, 추출본 또는 애플리케이션별 필터를 만드는 경우가 많으며, 이는 감사하기 어렵고 설정 오류가 발생하기 쉽습니다.
행 수준 보안은 애플리케이션 로직 안에 묻어두기보다 선언적으로 정의해 데이터 오브젝트에 연결할 때 더 견고하게 작동합니다. 정책이 테이블 수준에 적용되면 쿼리와 다운스트림 사용 사례 전반에 일관되게 적용됩니다. 그 결과 새 대시보드, 노트북, 에이전트 또는 애플리케이션이 의도한 필터를 우회할 가능성을 줄일 수 있습니다.
데이터 손실 방지
데이터 손실 방지(DLP)는 민감 데이터가 유출, 누출되거나 부적절하게 공유되는 상황을 탐지하고 방지하는 분야입니다. 원인은 자격 증명 탈취나 데이터 유출처럼 악의적일 수도 있고, 분석가가 필요한 범위를 넘어 데이터를 내보내거나, 파이프라인이 민감 데이터를 관리되지 않는 위치에 기록하거나, 비즈니스 관계가 변경된 뒤에도 파트너 공유가 계속 활성 상태로 남아 있는 것처럼 부주의에서 비롯될 수도 있습니다.
현대적인 DLP는 분류, 정책 적용, 모니터링, 대응을 결합합니다. 분류는 민감 데이터를 식별합니다. 민감도 레이블이나 태그는 해당 데이터에 의미를 부여합니다. 정책은 데이터가 쿼리, 복사, 내보내기, 공유되거나 워크로드에서 사용될 수 있는지를 결정합니다. 이후 모니터링은 조사가 필요한 액세스 패턴, 송신 활동 또는 정책 예외를 탐지합니다.
전통적인 DLP는 주로 네트워크 또는 엔드포인트 제어로 작동했습니다. 민감 파일이 이메일, 엔드포인트, 관리형 네트워크 채널을 통해 이동하던 환경에서는 합리적인 접근 방식이었습니다. 현대적인 데이터 환경에서는 민감 데이터가 파이프라인, 공유, API, 노트북, 애플리케이션, AI 시스템을 통해 이동합니다. 따라서 DLP는 더 데이터 중심적으로 진화해야 합니다. 정책은 단순히 네트워크 경로가 아니라 데이터 오브젝트를 따라가야 합니다.
데이터 보안 태세 관리
데이터 보안 태세 관리(DSPM)는 조직의 여러 환경 전반에서 민감 데이터를 지속적으로 발견, 분류하고 위험 평가를 수행하는 접근 방식입니다. DSPM은 세 가지 실무적 질문에 답합니다. 민감 데이터는 어디에 있는가? 누가 또는 무엇이 여기에 액세스할 수 있는가? 그 액세스, 위치 또는 정책 상태로 인해 어떤 위험이 존재하는가?
DSPM이 등장한 이유는 많은 보안 도구가 데이터가 아니라 인프라를 중심으로 설계되었기 때문입니다. 클라우드 보안 태세 관리(CSPM) 도구는 노출된 버킷, 열린 포트 또는 취약한 아이덴티티 및 액세스 관리 정책을 식별할 수 있습니다. 하지만 노출된 리소스에 고객 기록, 소스 코드, 건강 데이터, 결제 데이터 또는 고위험 운영 로그가 포함되어 있는지까지 보안 팀에 반드시 알려주지는 않습니다. DSPM은 민감도, 위치, 액세스 경로, 정책 적용 범위, 사용 패턴, 위험 등 데이터 자체에 초점을 맞춥니다.
플랫폼 네이티브 DSPM은 서드 파티 도구가 모든 데이터 저장소를 독립적으로 크롤링해야 할 때 발생하는 일부 격차를 줄여줍니다. 플랫폼은 이미 어떤 오브젝트가 존재하는지, 어떤 사용자와 역할이 이에 액세스할 수 있는지, 어떤 태그와 정책이 적용되는지, 데이터가 어떻게 쿼리되거나 공유되는지를 알고 있습니다. 따라서 발견과 위험 점수 산정은 주기적 스캔만으로는 얻기 어려운 더 지속적인 기반을 갖게 됩니다.
데이터 보안 위험과 위협
데이터 보안 위험은 크게 외부 위협, 내부 위협, AI 특화 위험의 세 가지 범주로 나뉩니다.
- 외부 위협에는 랜섬웨어, 피싱, 자격 증명 탈취, 공급망 침해, 탈취되거나 악용된 아이덴티티를 사용해 데이터 시스템에 접근하는 공격이 포함됩니다. 공격자가 자격 증명을 확보하거나 서비스 계정을 침해하거나 연결된 시스템에서 측면 이동을 할 수 있다면 데이터베이스를 직접 악용할 필요가 없기 때문에, 이러한 위협은 여전히 활발하게 발생합니다.
- 내부 위협에는 악의적인 내부자, 부주의한 사용자, 섀도우 IT, 설정 오류, 과도한 권한을 가진 계정이 포함됩니다. 광범위한 액세스 권한을 가진 사용자는 외부 공격자와 같은 경보를 유발하지 않고도 민감 데이터를 쿼리하고, 내보내고, 공유하거나, 관리되지 않는 워크플로우로 전달할 수 있습니다. 따라서 최소 권한, 직무 분리, 액세스 검토, 모니터링은 단순한 아이덴티티 관리 업무가 아니라 데이터 보안 제어입니다.
- AI 특화 위험은 새로운 계층을 더합니다. 프롬프트 인젝션은 검색 증강 시스템이 사용자가 의도하지 않은 방식으로 민감한 컨텍스트에 액세스하거나 이를 요약하게 만들 수 있습니다. 학습 데이터 유출은 모델의 동작이나 출력을 통해 민감한 레코드가 드러나게 할 수 있습니다. 에이전트의 과도한 자율 실행은 자율 에이전트가 사용자에게 허용된 범위보다 더 넓은 도구 또는 데이터 액세스를 부여받을 때 발생할 수 있습니다. 모델 출력 유출은 민감한 결과가 도구 호출, 플러그인 또는 연결된 애플리케이션을 통해 거버넌스가 적용되는 환경 밖으로 나갈 때 발생할 수 있습니다.
규제와 규정 준수
데이터 보안에 영향을 미치는 규제는 보안 제어가 충족해야 할 의무를 정의합니다. 규제는 보호 조치, 침해 알림 규칙, 감사 기대 사항, 보존 기한 또는 개인 데이터와 관련된 권리를 명시할 수 있으며, 해당 법률의 적용을 받는 조직은 이러한 요구 사항을 데이터 자산 환경 전반에서 실제로 작동하는 제어로 전환해야 합니다.
- GDPR은 개인 데이터에 대한 EU의 권리 기반 프레임워크입니다. GDPR은 처리에 대한 적법한 근거를 요구하고, 개인에게 자신의 개인 데이터에 대한 권리를 부여하며, 보호, 책임성, 침해 알림에 관한 의무를 부과합니다.
- CCPA는 캘리포니아 소비자의 개인정보에 적용됩니다. CCPA는 소비자의 개인정보 보호 권리를 정의하며, 특정 침해 시나리오에서는 개인 소송권도 포함합니다.
- HIPAA는 미국 헬스케어 시스템의 개인 건강 정보를 규율합니다. 적용 대상 엔터티와 비즈니스 협력업체에 대해 관리적, 물리적, 기술적 보호 조치를 요구합니다.
- PCI DSS는 카드 소유자 데이터 환경을 보호하기 위한 기술 및 운영 요구 사항을 정의합니다. PCI 보안 표준 위원회는 카드 소유자 정보를 안전하게 처리하기 위한 사양, 도구, 측정 기준, 지원 리소스로 구성된 프레임워크로 자사 표준을 설명합니다.
- SOX는 재무 보고에 대한 통제에 초점을 맞춥니다. 데이터 보안 팀이 실무적으로 주목해야 할 부분은 보고 프로세스에 사용되는 재무 데이터의 무결성, 액세스 제어, 감사 가능성입니다.
- DORA는 EU의 금융 엔터티에 적용되며, 정보통신 기술 중단 상황을 견디고 대응하며 복구하는 역량을 포함한 디지털 운영 복원력에 초점을 맞춥니다. 2025년 1월 17일부터 적용되었습니다.
- NIS2는 EU 전역의 핵심 부문에 대한 사이버 보안 및 인시던트 보고 의무를 확대합니다.
- 인도의 DPDP Act는 인도의 디지털 개인 데이터를 규율합니다. 이 법은 개인 데이터 보호에 대한 개인의 권리와 합법적 목적을 위한 처리 필요성을 모두 인정하는 방식으로 디지털 개인 데이터의 처리를 규정하는 것을 목적으로 설명합니다.
공통적인 운영상의 과제는 어떤 규칙이 적용되는지 아는 데 그치지 않습니다. 규제 대상 데이터가 존재하는 시스템 전반에서 액세스, 마스킹, 보존, 모니터링, 인시던트 대응 제어가 일관되게 적용된다는 사실을 입증해야 합니다. 데이터 거버넌스는 규제 의무를 해당 데이터 자산과 연결해 규정 준수를 뒷받침합니다. 이를 통해 팀은 무엇이 보호 대상인지, 어떤 정책이 적용되는지, 어디에 격차가 있는지 파악할 수 있습니다.
팁
보안 제어를 확대하기 전에 가장 중요한 민감 데이터 자산과 해당 소유자를 식별해야 합니다. 명확한 소유권과 분류가 있어야 전체 데이터 수명 주기에서 최소 권한 액세스, 마스킹, AI 거버넌스를 더 쉽게 적용할 수 있습니다.
데이터 보안 모범 사례와 제어
데이터 보안 프로그램은 산업, 아키텍처, 위험 프로필에 따라 달라집니다. 다음 사례는 대부분의 엔터프라이즈 프로그램이 반드시 갖춰야 하는 핵심 기반 영역을 다룹니다. 모든 항목을 망라한 목록은 아니지만, 더 분산된 데이터 자산을 운영하고 AI 워크로드를 도입하는 조직에 특히 중요한 요소를 담고 있습니다.
민감 데이터 분류 및 인벤토리화
보호가 필요한 오브젝트부터 시작해야 합니다. 테이블, 뷰, 파일, 스테이지, 데이터 세트, 임베딩, 공유, 애플리케이션, AI가 액세스할 수 있는 컨텍스트가 여기에 포함됩니다. 분류는 이러한 오브젝트에 PII, 개인 건강 정보, 카드 소유자 데이터, 자격 증명, 지식재산권 또는 기타 민감 데이터가 포함되어 있는지 식별합니다. 그다음 인벤토리 작업을 통해 해당 분류를 소유자, 계보, 보존 규칙, 액세스 경로, 다운스트림 사용과 연결합니다.
사용자, 서비스, 워크로드 전반에 최소 권한 액세스 적용
각 사용자, 서비스 계정, 애플리케이션, AI 워크로드에는 정의된 작업을 수행하는 데 필요한 액세스만 부여해야 합니다. 액세스에는 수명 주기가 있어야 합니다. 신규 사용자는 승인된 워크플로우를 통해 액세스를 받고, 상승된 액세스는 작업이 끝나면 만료되며, 휴면 사용자는 제거되고, 파이프라인이나 애플리케이션이 변경되면 서비스 계정을 검토해야 합니다. 제로 트러스트 원칙은 모든 요청을 ID, 컨텍스트, 디바이스, 워크로드, 민감도에 따라 검증해야 하는 대상으로 간주함으로써 이 모델을 강화합니다.
정책 기반 제어로 민감 데이터 보호
동적 데이터 마스킹은 쿼리 시간에 민감한 컬럼 값을 숨길 수 있습니다. Row Access Policy는 리전, 테넌트, 계정 또는 역할에 따라 레코드를 제한할 수 있습니다. 토큰화는 원본 값의 노출을 줄이면서 유용한 구조를 유지할 수 있습니다. 여러 팀이 거버넌스가 적용된 동일한 데이터를 사용할 때 이러한 제어는 특히 중요합니다. 예를 들어 각 리전이나 직무별로 고객 테이블 사본을 여러 개 만드는 대신, 팀은 공유 오브젝트에 정책을 적용하고 플랫폼이 적절한 뷰를 적용하도록 할 수 있습니다.
데이터 이동, 공유 및 협업 보안
데이터가 파이프라인, 파트너 공유, 내보내기 또는 모델을 통해 이동할 때마다 새로운 제어점이 생깁니다. 대상은 승인되었습니까? 데이터는 여전히 분류되어 있습니까? 동일한 마스킹 또는 행 수준 정책이 적용됩니까? 해당 공유는 여전히 필요합니까? 팀이 관리되지 않는 추출본을 만들지 않고도 거버넌스가 적용된 데이터를 공유할 수 있을 때 안전한 협업이 가장 효과적으로 이루어집니다.
액세스 모니터링 및 비정상 활동 조사
쿼리 기록, 액세스 이력, 로그인 기록, 오브젝트 변경, 실패한 액세스 시도, 정책 변경은 모두 보안 팀이 오용을 탐지하고 인시던트를 조사하며 제어 효과를 입증하는 데 도움이 됩니다. 모니터링은 정책 컨텍스트, ID 컨텍스트, 데이터 민감도를 함께 고려해야 합니다. 보호된 테이블에 대한 단일 쿼리도 어떤 역할에는 정상적일 수 있지만 다른 역할에는 의심스러울 수 있습니다.
전체 수명 주기에 걸친 데이터 거버넌스
임시 테이블, 개발 복사본, 테스트 데이터, 파생 피처, 모델 학습 데이터, 벡터 인덱스, 보고서, 아카이브된 데이터에는 모두 민감 정보가 포함될 수 있습니다. 수명 주기 제어는 보존, 삭제, 아카이빙, 백업, 복구, 개발/테스트 사용, 승인된 AI 사용을 정의해야 합니다. 민감한 프로덕션 데이터는 마스킹 또는 합성 데이터 제어 없이 하위 환경으로 복사해서는 안 됩니다.
인시던트 대응 및 복구 준비
인시던트 대응 계획은 의심스러운 액세스를 조사할 담당자, 권한을 취소할 수 있는 담당자, 법무 또는 규정 준수 팀과 소통할 담당자, 증거를 보존하는 방식을 정의해야 합니다. 백업, 복제, 장애 조치, 보호된 복구 지점, 복원 테스트도 데이터 보안 논의에 포함되어야 합니다. 가용성이 CIA 트라이어드의 일부이기 때문입니다.
제어 감사 및 예외 관리
액세스 검토, 정책 예외, 마스킹 적용 범위, 분류 상태, 인시던트 기록, 키 순환, 보존 정책 적용, 모니터링 결과는 감사자와 내부 리스크 팀이 검토할 수 있는 Artifacts로 남아야 합니다. 예외는 명확하게 정의되고 승인되며 기한이 있어야 합니다. 영구적인 예외는 대개 정책 실패가 다른 모습으로 드러난 것입니다.
고객 사례: Merkle
Merkle은 민감한 마케팅 데이터, 거버넌스 및 협업 워크플로우를 Snowflake로 통합해 데이터 개발 주기를 64% 단축하고 최대 20%의 비용을 절감했습니다(2025년 3월 기준). 또한 Snowflake Cortex의 Document AI를 활용해 RFP 응답 솔루션을 구축함으로써 최소 25명의 팀원이 수행하던 데이터 입력 작업을 줄였습니다.
Snowflake로 구현하는 데이터 보안
Snowflake는 데이터 보안과 데이터 거버넌스를 동일한 플랫폼 제어 영역으로 통합합니다. 이를 통해 조직은 각 사용 사례마다 별도의 적용 모델을 유지하지 않고도 정책을 정의하고, 데이터를 분류하고, 액세스를 관리하고, 활동을 모니터링하며, AI 워크로드를 거버넌스할 수 있습니다.
Snowflake Horizon Catalog는 이 모델의 핵심입니다. 이는 데이터 플랫폼을 위한 거버넌스, 검색, 카탈로그 기능을 제공하며, 분류, 마스킹 정책, 행 액세스 정책, 계보, 데이터 품질 모니터링을 포함한 공유 컨텍스트를 바탕으로 팀이 데이터, 앱, AI 자산을 관리할 수 있도록 지원합니다.
RBAC, 마스킹, 행 액세스 정책, 태그 지정, 데이터 보호 정책은 동일한 거버넌스 적용 데이터 모델에서 작동하므로, 거버넌스 팀과 보안 팀이 중복으로 기록을 관리해야 하는 부담을 줄입니다. Snowflake 데이터 보호 정책을 사용하면 팀은 데이터와 팀 규모가 커져도 추가 역할이나 뷰를 만들 필요 없이 세분화된 권한을 한 번 정의하고 쿼리 시간에 일관되게 적용할 수 있습니다.
Snowflake Compliance Center를 통해 팀은 Snowflake 내에서 Snowflake 계정 보안 태세를 모니터링하고, 스캐너 결과를 확인하며, 데이터 보안 및 인증 준비 상태를 평가할 수 있습니다. 잠재적으로 의심스러운 활동에 초점을 맞춘 탐지 결과도 포함됩니다.
마지막으로, AI 워크로드는 거버넌스가 적용된 데이터에 의존하지만 에이전트, 도구, 검색 시스템, 모델 출력을 통해 새로운 액세스 패턴을 만들어 냅니다. Horizon은 데이터와 AI 자산 전반의 컨텍스트와 거버넌스를 통합하는 범용 AI 카탈로그 역할을 하며, Snowflake의 Bedrock Data 파트너십은 AI 에이전트와 이들이 액세스할 수 있는 데이터에 대한 가시성을 제공합니다.
데이터 거버넌스: 데이터 보안의 기반
데이터 보안 제어의 효과는 그 기반이 얼마나 견고한지에 달려 있습니다. 액세스 정책, 마스킹 규칙, 행 수준 제한, 모니터링이 안정적으로 작동하려면 모두 동일한 입력이 필요합니다. 민감 데이터가 어디에 있는지, 어떻게 분류되어 있는지, 누가 책임지는지에 대한 정확한 그림입니다. 이 기반이 없으면 팀은 불완전한 정보로 합리적인 결정을 내릴 수밖에 없고, 그 공백은 인시던트 조사나 규정 준수 감사처럼 가장 좋지 않은 순간에 드러나기 쉽습니다.
거버넌스는 이러한 기반을 제공해 데이터 보안 제어를 어디에, 어떻게 적용할지 결정하도록 돕습니다. 따라서 가장 방어력 있는 데이터 보안 프로그램은 분류, 소유권, 정책을 거버넌스 산출물이 아니라 보안의 선결 조건으로 봅니다.
핵심 요약
데이터 보안은 액세스 관리, 암호화, 마스킹, 모니터링 같은 제어가 명확한 소유권, 분류, 정책 컨텍스트와 연결될 때 가장 효과적으로 작동합니다.
자주 묻는 질문
데이터 보안에 관한 일반적인 질문에 Snowflake 전문가가 답합니다.
데이터 보안과 개인정보 보호의 차이는 무엇인가요?
데이터 보안은 데이터 자산을 기술적, 절차적으로 보호하는 것입니다. 개인정보 보호는 개인 데이터가 어떻게 수집, 사용, 공유, 보존되는지를 규율하는 권리, 정책, 의무의 프레임워크입니다. 보안은 개인정보 보호가 약속한 것을 실제로 집행합니다.
데이터 보안은 데이터 거버넌스에 포함되나요?
데이터 보안과 데이터 거버넌스는 밀접하게 맞닿아 있습니다. 거버넌스는 소유권, 분류, 액세스 의도, 정책 등 많은 규칙을 정의하고, 보안은 암호화, 액세스 정책, 마스킹, 모니터링, 인시던트 대응 같은 제어를 통해 그 규칙을 집행합니다.
데이터 보안 제어의 주요 유형은 무엇인가요?
주요 카테고리에는 암호화, 액세스 제어, 데이터 마스킹, 토큰화, 행 및 컬럼 수준 정책, 데이터 손실 방지, 백업 및 복구, 태세 관리, 지속적 모니터링이 포함됩니다. 각 카테고리는 데이터 수명 주기의 서로 다른 영역을 보호합니다.
데이터 보안 태세 관리란 무엇인가요?
데이터 보안 태세 관리는 민감 데이터를 지속적으로 발견하고 분류하며 위험 평가를 수행하는 활동입니다. 이 접근 방식은 데이터 자체, 즉 민감 데이터가 어디에 있는지, 누가 액세스할 수 있는지, 어떻게 보호되는지, 어디에 위험이 존재하는지에 초점을 맞춥니다. 따라서 주로 클라우드 인프라 구성에 초점을 맞추는 클라우드 보안 태세 관리와 구별됩니다.
AI는 데이터 보안을 어떻게 바꾸나요?
AI는 민감 데이터의 공격 표면을 확대합니다. 학습 데이터, 벡터 임베딩, 검색 증강 시스템, 에이전트가 액세스하는 컨텍스트, 모델 출력은 액세스 제어와 정책이 일관되게 적용되지 않으면 모두 데이터를 노출할 수 있습니다. AI를 보호한다는 것은 기존 데이터 보안 태세 위에 AI 가드레일을 덧대는 것이 아니라, 모델, 에이전트, 도구를 액세스 제어 모델의 새로운 참여자로 다루는 것을 의미합니다.
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