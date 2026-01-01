L’AI alza la posta in gioco perché aumenta sia il numero di modi in cui i dati personali possono essere utilizzati sia la difficoltà di tracciarne gli utilizzi. Dati raccolti per il servizio clienti o l’elaborazione delle transazioni potrebbero in seguito essere proposti per il training di modelli, il prompt grounding, il feature engineering o il supporto alle decisioni automatizzate. Una privacy policy dovrebbe stabilire se tale utilizzo è consentito dalle policy organizzative applicabili e dai requisiti normativi, se è coperto da informativa o consenso e quali controlli si applicano prima che i dati raggiungano un workload di AI.

Nel panorama normativo, questa non è un’ipotesi astratta. L'AI Act dell’UE è entrato in vigore il 1° agosto 2024 e la sua attuazione è già in corso: i divieti su determinate pratiche di AI sono diventati effettivi a febbraio 2025, gli obblighi per i modelli di AI generici sono seguiti ad agosto 2025 e i requisiti per i sistemi di AI ad alto rischio dovrebbero entrare gradualmente in vigore tra il 2026 e il 2027. Lo US state tracker dell’IAPP continua a documentare le attività emergenti di AI governance a livello statale.

La sovrapposizione tra privacy dei dati e AI governance è ormai così ampia che la maggior parte delle organizzazioni ha bisogno che le due discipline si coordinino. Per chi redige le governance policy, l’implicazione pratica è chiara. Le organizzazioni che sviluppano programmi di AI governance potrebbero volere privacy policy che tengano conto delle finalità di elaborazione specifiche dell’AI, definiscano i percorsi di approvazione per i dati di training e inferenza, richiedano il lineage per i set di training sensibili e stabiliscano procedure di eliminazione e riaddestramento ove applicabile. Può essere utile anche chiarire come le restrizioni di accesso, le regole di mascheramento e i requisiti di audit si estendono alle pipeline di AI, oltre che ai workflow di analisi dei dati e reporting.

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