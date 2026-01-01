Framework diversi mettono l’accento su problemi diversi. Alcuni sono ampi corpus di conoscenze, altri modelli di maturità, altri ancora metodi architetturali, mentre altri sono progettati per contesti cloud, di ricerca o normativi.

Framework Focus principale Adatto per DAMA-DMBOK Corpus completo di conoscenze per la gestione dei dati Grandi organizzazioni che necessitano di una copertura estesa delle discipline di gestione dei dati COBIT Governance e gestione dell’IT enterprise Organizzazioni che vogliono collegare la governance dei dati alla governance IT, ai controlli, al rischio e all’audit DCAM Maturità delle capacità di gestione dei dati Servizi finanziari e altre organizzazioni regolamentate che necessitano di valutazione della maturità e miglioramento delle capacità TOGAF Allineamento dell’architettura enterprise Organizzazioni che integrano la governance dei dati nelle attività di architettura, trasformazione e operating model FAIR Dati reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili Contesti di ricerca, scientifici, del settore pubblico e di condivisione dei dati CDMC Capacità di gestione dei dati nel cloud Organizzazioni cloud-first, hybrid cloud e multi-cloud che necessitano di controlli per la gestione dei dati nel cloud

DAMA-DMBOK

DAMA-DMBOK è un ampio corpus di conoscenze sulla gestione dei dati che aiuta le organizzazioni a strutturare le discipline di data management e ad allinearle alla strategia aziendale, alla conformità e all’evoluzione tecnologica. DAMA descrive il DMBOK come una risorsa per strutturare, governare e ottimizzare i data asset in aree come strategia, governance, qualità, metadati e architettura.

DAMA-DMBOK è spesso utile quando un’organizzazione ha bisogno di un modello di riferimento completo, anziché di un framework di controllo ristretto. Può aiutare i team a definire l’ambito di un programma di gestione dei dati, individuare le lacune e creare un linguaggio comune tra i team di governance, architettura, qualità e stewardship.

COBIT

COBIT, di ISACA, è un framework di governance per le informazioni e la tecnologia enterprise. Viene spesso utilizzato dalle organizzazioni che devono collegare governance della tecnologia, rischio, obiettivi di controllo e pratiche di audit. L’attenzione più ampia di ISACA verso governance IT, audit, rischio, privacy e sicurezza rende COBIT rilevante quando la governance dei dati deve allinearsi strettamente alla supervisione IT enterprise.

COBIT può essere utile quando la governance dei dati deve inserirsi in un ambiente di controllo già consolidato. Ad esempio, un’organizzazione dei servizi finanziari potrebbe utilizzare processi di governance allineati a COBIT per collegare revisioni dell’accesso ai dati, change management, test dei controlli ed evidenze di audit.

DCAM

Il Data Management Capability Assessment Model (DCAM), sviluppato da EDM Council, è un framework di best practice per valutare e migliorare le capacità di gestione dei dati. EDM Council descrive DCAM come un framework per istituire, sostenere e migliorare una disciplina matura di gestione dei dati, con un supporto ampliato per AI e cloud nella versione attuale.

DCAM è particolarmente rilevante per i servizi finanziari e altri settori regolamentati perché pone l’accento su maturità, valutazione delle capacità e miglioramento basato sulle evidenze. Aiuta le organizzazioni a identificare dove le capacità di governance sono solide, dove risultano incoerenti e quali lacune dovrebbero avere la priorità.

TOGAF

TOGAF, gestito da The Open Group, è una metodologia e un framework di architettura enterprise. The Open Group descrive TOGAF come un metodo dettagliato e un insieme di strumenti di supporto per sviluppare l’architettura enterprise, con uno standard utilizzato da molte grandi organizzazioni.

TOGAF non è un framework di governance dei dati in senso stretto, ma è prezioso quando la governance deve essere integrata nell’architettura. Può aiutare ad allineare la governance dei dati con l’architettura di business, l’architettura applicativa, l’architettura dati e l’architettura tecnologica, così che le decisioni di governance si riflettano nel modo in cui i sistemi vengono progettati e modificati.

Principi FAIR

I principi FAIR definiscono un modello per rendere i dati reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili. I principi sono stati pubblicati nel 2016 per migliorare la gestione e la stewardship degli asset digitali, soprattutto in contesti scientifici e di ricerca.

FAIR è particolarmente utile quando l’obiettivo è la condivisione e il riutilizzo responsabili dei dati. Un istituto di ricerca, un’organizzazione sanitaria o un’agenzia del settore pubblico potrebbe utilizzare FAIR per migliorare metadati, identificatori persistenti, standard di interoperabilità e condizioni di riutilizzo dei data product.

CDMC

Cloud Data Management Capabilities (CDMC), sviluppato da EDM Council, si concentra sulla gestione e sul controllo dei dati in ambienti cloud. EDM Council descrive CDMC come un framework per gestire i dati in modo sicuro in ambienti cloud e multi-cloud, e il suo modello include evidenze verificabili in audit, scoring e capacità di controllo specifiche per il cloud.

CDMC è utile quando le organizzazioni stanno spostando workload di dati governati in architetture cloud, hybrid cloud o multi-cloud. Offre ai team un modo per valutare i controlli relativi a governance e accountability dei dati, catalogazione e classificazione, accessibilità dei dati, protezione, privacy, gestione del ciclo di vita e architettura tecnica.