Guida fondamentale
Framework di data governance: trasforma le policy in accountability
Una guida completa ai principali framework di data governance, ai loro componenti fondamentali e a come le organizzazioni implementano la governance in ambienti dati, cloud e AI.
FRAMEWORK DI DATA GOVERNANCE: LA DEFINIZIONE
I framework di data governance forniscono la struttura che le organizzazioni utilizzano per gestire, proteggere e governare i dati in modo coerente in tutta l’azienda. Definiscono ruoli, policy, processi, controlli e metriche che guidano il modo in cui le decisioni sui dati vengono prese, applicate e misurate su larga scala.
La maggior parte dei programmi di governance ha più documentazione che accountability. Le policy vengono pubblicate, un catalogo viene popolato, un comitato viene costituito, ma i dati continuano a circolare nell’organizzazione in modi che lasciano poco chiara la titolarità, rendono incoerente l’applicazione delle policy e distribuiscono le evidenze di audit tra team e strumenti diversi.
Un framework di data governance aiuta le organizzazioni ad affrontare questo problema operativo. Definisce chi prende le decisioni sui dati, come queste decisioni si trasformano in controlli applicabili e come la governance si estende tra domini, piattaforme e workload AI, invece di dipendere da un coordinamento informale tra team. Il framework è la struttura che collega l’intento delle policy a ciò che accade realmente nella pratica.
Questa guida illustra il ruolo dei framework di data governance, i componenti fondamentali di cui la maggior parte dei programmi ha bisogno, le differenze tra i principali framework e come le organizzazioni possono scegliere e implementare un framework adatto alla propria architettura, al settore e al livello di maturità.
Che cos’è un framework di data governance?
Un framework di data governance è un modello strutturato che definisce come un’organizzazione gestisce, protegge, utilizza e misura i dati nel proprio ambiente. In genere include principi di governance, ruoli, policy, standard, processi, controlli, tecnologie e metriche che determinano come i dati vengono trattati dalla creazione fino alla conservazione o all’eliminazione.
Un framework non è la stessa cosa di una policy, di uno standard o di un controllo. Un framework fornisce la struttura complessiva con cui un’organizzazione governa i dati. Policy, standard interni, procedure e controlli rientrano in genere nel framework e lo rendono operativo. Anche standard esterni formali aggiuntivi, come gli standard ISO, possono contribuire a definirlo o persino fungere da framework.
- Una policy stabilisce ciò che l’organizzazione si aspetta, come chi può accedere ai dati dei clienti soggetti a regolamentazione.
- Uno standard interno definisce come applicare tale aspettativa, come le regole di classificazione per identificativi cliente, record di transazione o informazioni sanitarie protette.
- Un controllo applica o verifica il requisito, come il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC), il dynamic masking, la crittografia, le revisioni degli accessi o l’audit logging.
- Uno standard esterno formale fornisce indicazioni o requisiti riconosciuti che aiutano a definire un framework o possono persino fungere da framework, come gli standard ISO per la sicurezza, la privacy o la gestione dei dati.
Questa distinzione è importante perché molti programmi di governance falliscono per mancanza di una struttura operativa.
Scopo e valore di un framework di data governance
I framework di data governance aiutano le organizzazioni a prendere decisioni di governance in modo coerente tra team, sistemi e domini di dati. Senza un framework, il team che gestisce i dati cliente potrebbe amministrare le definizioni in un modo, la funzione finance potrebbe utilizzare un processo di revisione diverso e il team AI potrebbe tracciare la provenienza dei dati di addestramento in un foglio di calcolo che nessuno al di fuori del progetto può verificare.
Il valore di un framework sta nel trasformare la governance da un insieme di pratiche locali in un modello operativo enterprise. Aiuta le organizzazioni a:
- assegnare accountability per domini di dati, tabelle, metriche, policy ed eccezioni
- definire un linguaggio comune per qualità, ownership, classificazione, lineage e rischio
- allineare il lavoro di governance con conformità, analisi dei dati, AI, sicurezza e obiettivi operativi
- supportare un’applicazione più coerente dei controlli tra data product, pipeline, applicazioni e modelli
- documentare decisioni di accesso, eccezioni alle policy e attività di remediation a fini di audit
- misurare se la governance sta migliorando, non solo se esistono artefatti di governance
Un framework aiuta inoltre i team di governance a evitare due estremi comuni: un programma troppo incentrato sulle policy, che produce documentazione ma poca applicazione concreta, e un programma troppo incentrato sugli strumenti, che cataloga gli asset senza chiarire chi prende le decisioni. I framework più efficaci collegano il modello operativo all’ambiente tecnico, così che l’approvazione di un data steward, un tag di classificazione, un percorso di lineage e una policy di accesso possano funzionare insieme.
Il vero motore della governance dell’AI e dei dati esiste già: sono i clienti a pretenderla.”
Jennifer Belissent
Principal Data Strategist, Snowflake
Componenti fondamentali di un framework di data governance
La maggior parte dei framework di data governance utilizza terminologie diverse, ma tende a coprire un insieme comune di componenti. Il modello esatto dipende dall’organizzazione, ma un framework pratico dovrebbe in genere definire le seguenti aree:
Strategia e principi di governance
Il framework dovrebbe spiegare perché esiste la data governance e quali risultati di business supporta. Questi possono includere conformità alle normative, analisi dei dati affidabili, maturità per l’AI, adozione dei prodotti di dati, resilienza operativa o condivisione sicura dei dati. I principi offrono ai team un criterio per prendere decisioni quando una policy non copre ogni scenario, come stabilire se un attributo sensibile debba essere mascherato, tokenizzato, escluso da un set di feature del modello o reso disponibile solo tramite una vista approvata.
Ruoli e responsabilità
La governance dipende da un’accountability chiara. Un framework dovrebbe definire le responsabilità di data owner, data steward, custodi dei dati, membri del governance council, team di sicurezza, team privacy, team di piattaforma e stakeholder di business. Dovrebbe inoltre definire i diritti decisionali, come chi approva un nuovo dominio di dati, chi risolve un conflitto sulla definizione di una metrica e chi può concedere un’eccezione a una regola di conservazione o di accesso.
Policy, standard e procedure
Le policy stabiliscono le regole per la creazione, la classificazione, l’accesso, l’utilizzo, la condivisione, la conservazione e l’eliminazione dei dati. Gli standard rendono concrete queste regole definendo livelli di classificazione approvati, convenzioni di naming, soglie di qualità, requisiti dei metadati, categorie di conservazione e modelli di accesso. Le procedure descrivono come i team svolgono il lavoro, come l’onboarding di un nuovo prodotto di dati, la revisione delle richieste di accesso o la risoluzione di un problema di qualità.
Gestione della qualità dei dati
Il framework dovrebbe definire come la qualità viene misurata, monitorata e corretta. Le dimensioni più comuni includono accuratezza, completezza, coerenza, tempestività, validità e unicità. In pratica, questo significa identificare gli elementi di dati critici, assegnare regole di qualità, monitorare gli errori e definire chi indaga quando una metrica di ricavo cambia perché un campo sorgente ha smesso di aggiornarsi.
Classificazione dei dati e gestione dei metadati
La classificazione e i metadati forniscono il contesto necessario a supportare un utilizzo dei dati appropriato e conforme. Un framework dovrebbe definire come l’organizzazione acquisisce sensibilità, significato di business, ownership, lineage, freschezza, utilizzo e contesto delle policy. Il solo nome di una tabella raramente indica a un utente se una colonna contiene identificativi cliente, se i dati sono approvati per l’addestramento AI o se la definizione della metrica è cambiata dall’ultimo ciclo di reporting.
Privacy dei dati, sicurezza e controlli di accesso
I framework di governance dovrebbero collegare l’intento delle policy ai controlli di sicurezza. Ciò include gestione delle identità e degli accessi, accesso con privilegio minimo, crittografia, masking, sicurezza a livello di riga, monitoraggio, controlli di conservazione e conformità ai requisiti di privacy. Il framework dovrebbe inoltre definire come l’accesso viene richiesto, approvato, riesaminato e revocato.
Gestione del ciclo di vita dei dati
I dati hanno un ciclo di vita: creazione, caricamento, trasformazione, archiviazione, utilizzo, condivisione, conservazione, archiviazione a lungo termine ed eliminazione. Un framework di governance dovrebbe definire come i dati attraversano queste fasi, quali regole di conservazione si applicano, come vengono gestiti i legal hold e quali evidenze dimostrano che i dati sono stati conservati o eliminati in conformità con le policy.
Gestione dei dati primari e di riferimento
I programmi di governance richiedono definizioni coerenti per entità chiave come clienti, prodotti, dipendenti, fornitori, sedi e conti finanziari. La gestione dei dati primari e di riferimento definisce le fonti attendibili, le regole di survivorship e i processi di stewardship che mantengono coerenti queste entità tra sistemi e casi d’uso di reporting.
Architettura dei dati e standard di integrazione
Un framework dovrebbe allinearsi con l’architettura dell’organizzazione, non affiancarla semplicemente. Ciò include standard per modellazione, caricamento, trasformazione, interoperabilità, utilizzo delle API, condivisione dei dati, layer semantici e progettazione dei prodotti di dati. Gli standard architetturali aiutano la governance a scalare perché i team possono applicare pattern coerenti invece di progettare da zero ogni pipeline o confine di dominio.
Gestione di conformità, rischio e audit
I framework di governance dovrebbero definire come vengono tracciati obblighi normativi, controlli interni, rischi, eccezioni ed evidenze di audit. Questo è particolarmente importante nei settori in cui le autorità di regolamentazione si aspettano che le organizzazioni dimostrino non solo che i controlli esistono, ma anche che funzionano come previsto.
Strumenti e tecnologia
La tecnologia, da sola, non crea governance, ma aiuta la governance a operare su larga scala. Cataloghi dei dati, strumenti di lineage, sistemi di access governance, piattaforme per la qualità dei dati, policy engine e strumenti di monitoraggio possono acquisire metadati, applicare controlli, far emergere problemi e conservare evidenze. Il framework dovrebbe chiarire quali sistemi detengono i metadati autorevoli e in che modo le decisioni di governance vengono tradotte nei controlli tecnici.
Metriche e miglioramento continuo
Un framework dovrebbe includere misure che mostrino se la governance funziona. Tra le metriche utili rientrano la copertura del catalogo, la copertura della classificazione, i punteggi di qualità dei dati, il completamento delle revisioni degli accessi, l’anzianità delle eccezioni, il tempo di risoluzione dei problemi, i tassi di conformità alle policy e la percentuale di elementi di dati critici con owner assegnati.
Un modo semplice per raggruppare questi componenti è: persone, policy, processi, controlli sui dati, Technology e misurazione.
Esempi di framework di governance dei dati
Framework diversi mettono l’accento su problemi diversi. Alcuni sono ampi corpus di conoscenze, altri modelli di maturità, altri ancora metodi architetturali, mentre altri sono progettati per contesti cloud, di ricerca o normativi.
|Framework
|Focus principale
|Adatto per
|DAMA-DMBOK
|Corpus completo di conoscenze per la gestione dei dati
|Grandi organizzazioni che necessitano di una copertura estesa delle discipline di gestione dei dati
|COBIT
|Governance e gestione dell’IT enterprise
|Organizzazioni che vogliono collegare la governance dei dati alla governance IT, ai controlli, al rischio e all’audit
|DCAM
|Maturità delle capacità di gestione dei dati
|Servizi finanziari e altre organizzazioni regolamentate che necessitano di valutazione della maturità e miglioramento delle capacità
|TOGAF
|Allineamento dell’architettura enterprise
|Organizzazioni che integrano la governance dei dati nelle attività di architettura, trasformazione e operating model
|FAIR
|Dati reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili
|Contesti di ricerca, scientifici, del settore pubblico e di condivisione dei dati
|CDMC
|Capacità di gestione dei dati nel cloud
|Organizzazioni cloud-first, hybrid cloud e multi-cloud che necessitano di controlli per la gestione dei dati nel cloud
DAMA-DMBOK
DAMA-DMBOK è un ampio corpus di conoscenze sulla gestione dei dati che aiuta le organizzazioni a strutturare le discipline di data management e ad allinearle alla strategia aziendale, alla conformità e all’evoluzione tecnologica. DAMA descrive il DMBOK come una risorsa per strutturare, governare e ottimizzare i data asset in aree come strategia, governance, qualità, metadati e architettura.
DAMA-DMBOK è spesso utile quando un’organizzazione ha bisogno di un modello di riferimento completo, anziché di un framework di controllo ristretto. Può aiutare i team a definire l’ambito di un programma di gestione dei dati, individuare le lacune e creare un linguaggio comune tra i team di governance, architettura, qualità e stewardship.
COBIT
COBIT, di ISACA, è un framework di governance per le informazioni e la tecnologia enterprise. Viene spesso utilizzato dalle organizzazioni che devono collegare governance della tecnologia, rischio, obiettivi di controllo e pratiche di audit. L’attenzione più ampia di ISACA verso governance IT, audit, rischio, privacy e sicurezza rende COBIT rilevante quando la governance dei dati deve allinearsi strettamente alla supervisione IT enterprise.
COBIT può essere utile quando la governance dei dati deve inserirsi in un ambiente di controllo già consolidato. Ad esempio, un’organizzazione dei servizi finanziari potrebbe utilizzare processi di governance allineati a COBIT per collegare revisioni dell’accesso ai dati, change management, test dei controlli ed evidenze di audit.
DCAM
Il Data Management Capability Assessment Model (DCAM), sviluppato da EDM Council, è un framework di best practice per valutare e migliorare le capacità di gestione dei dati. EDM Council descrive DCAM come un framework per istituire, sostenere e migliorare una disciplina matura di gestione dei dati, con un supporto ampliato per AI e cloud nella versione attuale.
DCAM è particolarmente rilevante per i servizi finanziari e altri settori regolamentati perché pone l’accento su maturità, valutazione delle capacità e miglioramento basato sulle evidenze. Aiuta le organizzazioni a identificare dove le capacità di governance sono solide, dove risultano incoerenti e quali lacune dovrebbero avere la priorità.
TOGAF
TOGAF, gestito da The Open Group, è una metodologia e un framework di architettura enterprise. The Open Group descrive TOGAF come un metodo dettagliato e un insieme di strumenti di supporto per sviluppare l’architettura enterprise, con uno standard utilizzato da molte grandi organizzazioni.
TOGAF non è un framework di governance dei dati in senso stretto, ma è prezioso quando la governance deve essere integrata nell’architettura. Può aiutare ad allineare la governance dei dati con l’architettura di business, l’architettura applicativa, l’architettura dati e l’architettura tecnologica, così che le decisioni di governance si riflettano nel modo in cui i sistemi vengono progettati e modificati.
Principi FAIR
I principi FAIR definiscono un modello per rendere i dati reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili. I principi sono stati pubblicati nel 2016 per migliorare la gestione e la stewardship degli asset digitali, soprattutto in contesti scientifici e di ricerca.
FAIR è particolarmente utile quando l’obiettivo è la condivisione e il riutilizzo responsabili dei dati. Un istituto di ricerca, un’organizzazione sanitaria o un’agenzia del settore pubblico potrebbe utilizzare FAIR per migliorare metadati, identificatori persistenti, standard di interoperabilità e condizioni di riutilizzo dei data product.
CDMC
Cloud Data Management Capabilities (CDMC), sviluppato da EDM Council, si concentra sulla gestione e sul controllo dei dati in ambienti cloud. EDM Council descrive CDMC come un framework per gestire i dati in modo sicuro in ambienti cloud e multi-cloud, e il suo modello include evidenze verificabili in audit, scoring e capacità di controllo specifiche per il cloud.
CDMC è utile quando le organizzazioni stanno spostando workload di dati governati in architetture cloud, hybrid cloud o multi-cloud. Offre ai team un modo per valutare i controlli relativi a governance e accountability dei dati, catalogazione e classificazione, accessibilità dei dati, protezione, privacy, gestione del ciclo di vita e architettura tecnica.
Come valutare e scegliere un framework di governance dei dati
La scelta di un framework, o di più framework, parte dal problema operativo dell’organizzazione. Utilizza i seguenti criteri per valutarne l’adeguatezza:
|Criterio di valutazione
|Domande da porsi
|Obiettivo di business
|L’esigenza principale è la conformità, l’affidabilità delle analisi dei dati, la maturità per l’AI, la migrazione al cloud, la condivisione dei dati o l’allineamento dell’architettura enterprise?
|Contesto di settore
|Il framework supporta aspettative specifiche del settore per servizi finanziari, sanità, pubblica amministrazione, ricerca o dati del settore pubblico?
|Maturità della governance
|L’organizzazione ha bisogno di ruoli e policy di base, oppure di misurazione della maturità, test dei controlli e ottimizzazione?
|Aderenza all’architettura
|Il framework riflette il patrimonio dati dell’organizzazione, inclusi cloud, hybrid cloud, multi-cloud, formati di tabella open, applicazioni e workload AI?
|Requisiti di controllo
|Il framework si traduce in controlli applicabili come policy di accesso, masking, classificazione, lineage e conservazione?
|Esigenze di evidenza
|L’organizzazione ha bisogno di prove verificabili in audit di approvazioni, eccezioni, controlli di qualità, revisioni degli accessi e applicazione delle policy?
|Impegno di implementazione
|L’organizzazione può rendere operativo il framework con le persone, la Technology e la sponsorship executive disponibili?
|Allineamento degli strumenti
|I cataloghi esistenti, i sistemi di lineage, i policy engine, gli strumenti per la qualità dei dati e i controlli di piattaforma possono supportare il framework?
Molte organizzazioni combinano più framework. Ad esempio, un’azienda può utilizzare DAMA-DMBOK per un ampio ambito di gestione dei dati, DCAM per la valutazione della maturità, CDMC per i controlli cloud e NIST AI RMF per la governance del rischio AI.
Customer story: Town of Gilbert
La Town of Gilbert ha lanciato 11 dashboard pubbliche con Snowflake per migliorare la trasparenza di servizi come la prevenzione della criminalità, l’intervento sulla salute mentale, la riparazione delle buche stradali e il riciclo. L’amministrazione di Gilbert utilizza funzionalità di governance e sicurezza come il controllo degli accessi basato sui ruoli, i campi di metadati e il mascheramento dinamico dei dati per supportare un accesso affidabile ai dati sensibili del settore pubblico.
Le 6 fasi di implementazione di un framework di governance dei dati
Un framework di governance dei dati è particolarmente utile quando cambia il modo in cui i dati vengono gestiti ogni giorno. L’implementazione dovrebbe iniziare con un ambito mirato, dimostrare l’efficacia dell’operating model e poi ampliarsi.
Fase 1: Stabilire la leadership della governance
Inizia assicurandoti la sponsorship executive e definendo la struttura decisionale. Di norma, questo include un governance council, data owner a livello di dominio, data steward, owner della piattaforma, stakeholder della sicurezza e della privacy e rappresentanti del business.
Una matrice RACI può aiutare a documentare chi è responsabile, accountable, consultato e informato per ciascun processo di governance. Ad esempio, un data owner può essere accountable per un dominio di dati cliente, uno steward può essere responsabile della qualità dei metadati, il team di sicurezza può essere consultato nella definizione delle policy di accesso e i team analytics a valle possono essere informati quando cambia la definizione di una metrica.
Fase 2: Condurre l’inventario e la classificazione dei dati
Il passaggio successivo consiste nell’identificare i dati più importanti. Crea un inventario di tabelle critiche, viste, data product, pipeline, report, set di dati per il training AI e asset condivisi all’esterno. Quindi classifica i dati in base a sensibilità, significato per il business, rilevanza normativa, ownership, utilizzo e requisiti del ciclo di vita.
In questa fase, la priorità dovrebbe andare prima ai dati ad alto valore e ad alto rischio. Gli identificativi cliente, i dati per il reporting finanziario, i dati sanitari regolamentati, i dati di training dei modelli e le metriche a livello di consiglio di amministrazione richiedono in genere una governance più urgente rispetto ai log operativi a basso rischio.
L’ERRORE COMUNE
Molti team completano un’attività di inventario e classificazione dei dati, poi lasciano i risultati fermi in un foglio di calcolo. Questo crea visibilità, ma non accountability. Se una colonna è contrassegnata come sensibile, regolamentata o approvata per un utilizzo limitato, questa classificazione dovrebbe attivare controlli specifici, come masking, accesso a livello di riga, instradamento delle approvazioni, regole di conservazione o audit logging.
Fase 3: Definire policy, standard e procedure
Una volta che l’organizzazione sa quali dati sta governando, può definire le regole. Le policy dovrebbero coprire accesso, classificazione, qualità, conservazione, condivisione, utilizzo accettabile, utilizzo dell’AI e gestione delle eccezioni. Gli standard dovrebbero tradurre queste policy in requisiti specifici, come campi dei metadati obbligatori, livelli di classificazione approvati, convenzioni di denominazione, soglie di qualità dei dati e categorie di conservazione.
Le procedure dovrebbero descrivere come i team svolgono le attività di governance. Ad esempio, una procedura può definire come viene approvato un nuovo data product, quali campi dei metadati sono richiesti prima della pubblicazione e come una richiesta di accesso viene instradata per la revisione.
Fase 4: Implementare i controlli di governance e l’applicazione tecnica
L’implementazione del framework richiede un’applicazione tecnica. È qui che tag di classificazione, policy di accesso, policy di masking, controlli a livello di riga, crittografia, lineage, monitoraggio della qualità dei dati e audit logging diventano parte dell’ambiente governato.
In Snowflake, ad esempio, le funzionalità di governance sono supportate da Snowflake Horizon Catalog, che offre funzionalità integrate di governance, discovery e sicurezza per l’AI Data Cloud. Horizon è progettato per collegare motori di elaborazione e formati, fornire viste coerenti di metadati e autorizzazioni, ed estendere i metadati di governance ai workflow di condivisione dei dati supportati.
L’obiettivo pratico è ridurre la distanza tra l’intento di governance e il comportamento della piattaforma. Se una colonna è contrassegnata come sensibile, le organizzazioni possono configurare controlli di accesso e masking coerenti con quella classificazione, invece di affidarsi solo all’applicazione manuale delle policy.
Fase 5: Sperimentare e convalidare i controlli di governance
Sperimenta il framework in uno o due domini ad alto valore prima di estenderlo a tutta l’azienda. Un progetto pilota può concentrarsi sui dati cliente, sul reporting finanziario, sui dati sanitari regolamentati o su una pipeline di dati per il training AI.
Il progetto pilota dovrebbe verificare se i ruoli sono chiari, i metadati sono completi, le policy sono applicabili, i problemi di qualità vengono instradati correttamente e le evidenze di audit possono essere prodotte. Dovrebbe anche evidenziare dove il framework è troppo complesso, dove le attività di stewardship non hanno risorse sufficienti e dove i controlli tecnici richiedono adeguamenti.
Fase 6: Estendere a tutta l’azienda e ottimizzare in modo continuo
Dopo il progetto pilota, estendi il framework ad altri domini, data product e business unit. L’estensione dovrebbe includere training, playbook di onboarding, automazione, metriche ricorrenti e cicli di feedback.
Il miglioramento continuo è importante perché gli ambienti dati cambiano. Nuove app, nuovi casi d’uso di AI, nuove normative, nuovi servizi cloud e nuove definizioni di business possono tutti creare lacune di governance. Un framework maturo offre ai team un modo per individuare queste lacune e adeguare ruoli, policy, controlli o metriche prima che la fiducia si eroda.
Tempistiche di implementazione
Le tempistiche di implementazione variano in base alle dimensioni dell’organizzazione, al carico normativo, alla complessità dei dati e al livello di maturità. Un piano pratico spesso si presenta così:
|Fase
|Durata tipica
|Output principale
|Stabilire la leadership della governance
|4–6 settimane
|Sponsorship, governance council, definizione dei ruoli e matrice RACI
|Condurre l’inventario e la classificazione dei dati
|6–8 settimane
|Inventario dei dati critici, modello di classificazione e domini prioritari
|Definire policy, standard e procedure
|4–6 settimane
|Policy di governance, standard e procedure operative
|Implementare i controlli di governance
|8–12 settimane
|Regole di accesso, tag, masking, lineage, controlli di qualità e audit logging
|Sperimentare e convalidare i controlli
|6–8 settimane
|Risultati del progetto pilota, convalida dei controlli e piano di remediation
|Estendere e ottimizzare
|Continuativo
|Rollout a livello enterprise, metriche e cadenza di miglioramento continuo
I primi 90 giorni dovrebbero concentrarsi su progressi visibili, più che sulla completezza a livello enterprise. Tra i risultati rapidi più utili rientrano l’assegnazione di owner ai domini di dati critici, la classificazione delle colonne sensibili, la pubblicazione di un piccolo insieme di definizioni di metriche approvate, l’implementazione di revisioni degli accessi per i dati ad alto rischio e la creazione di un dashboard di governance che mostri copertura e problemi open.
La maturità su scala enterprise richiede in genere più tempo, perché la governance richiede un cambiamento operativo tanto quanto strumenti adeguati. Il programma deve diventare parte del modo in cui i team progettano i data product, approvano gli accessi, sviluppano pipeline, condividono dati e distribuiscono sistemi di AI.
Framework di AI governance e data governance
AI governance dipende dalla data governance perché il comportamento del modello è plasmato dai dati utilizzati per addestrare, ottimizzare, recuperare, valutare e monitorare il sistema. Un model registry può tracciare versioni e risultati di valutazione, ma non può stabilire se i dati di training siano stati approvati per il caso d’uso, se le colonne sensibili siano state escluse, se il lineage sia completo o se una feature rifletta un processo storico distorto.
I framework tradizionali di data governance vengono estesi in diversi modi per i workload di AI. I programmi in stile DAMA-DMBOK possono ampliare le pratiche di metadati, qualità e stewardship per includere la provenienza dei dati di training, le definizioni delle feature e i set di dati approvati. La governance in stile COBIT può collegare i controlli AI a rischio, audit e accountability. DCAM e CDMC possono aiutare i team a valutare se i controlli sui dati nel cloud e le pratiche di maturità siano sufficientemente solidi da supportare i workload di AI.
Sono inoltre in fase di sviluppo framework specifici per l’AI. Il NIST AI Risk Management Framework è progettato per aiutare le organizzazioni che gestiscono sistemi di AI ad affrontare i rischi e migliorare l’affidabilità lungo progettazione, sviluppo, utilizzo e valutazione. Per i team di data governance, questo significa che i controlli tradizionali devono collegarsi alla governance dei modelli, al lineage ML, alla provenienza dei dati di training, all’explainability, al monitoraggio del bias, alle pratiche di AI responsabile e all’accountability algoritmica.
Un approccio di AI governance data-centric pone domande concrete prima che un modello arrivi in produzione:
- Quali set di dati hanno addestrato, ottimizzato o contestualizzato il modello?
- Chi ha approvato questi set di dati per questo caso d’uso?
- Quali percorsi di lineage collegano i dati di origine a feature, prompt, embedding o indici di retrieval?
- Quali attributi sensibili o proxy sono stati inclusi, esclusi o trasformati?
- Quali regole di qualità, controlli di drift e processi di monitoraggio del bias si applicano?
- Quali output richiedono revisione umana, disclosure o audit logging?
Queste domande rendono operativa l’AI governance. Mostrano anche perché un framework di data governance non può fermarsi a report e dashboard; deve considerare i dati mentre confluiscono in modelli, agenti, app e decisioni automatizzate.
Indicazioni sui framework per settore
Settori diversi utilizzano i framework di data governance per ragioni diverse. I componenti di base possono sembrare simili, ma cambia l’enfasi sui controlli.
Servizi finanziari
Le organizzazioni dei servizi finanziari hanno spesso bisogno di evidenze solide su qualità dei dati, lineage, ownership, reporting del rischio e controlli normativi. DCAM è spesso rilevante perché pone l’accento sulla maturità della gestione dei dati e sulla valutazione delle capacità. Le istituzioni finanziarie possono anche allineare le pratiche di governance al BCBS 239, che si concentra sull’aggregazione dei dati di rischio e sui principi di reporting del rischio per le banche.
In pratica, la governance nei servizi finanziari si concentra spesso su elementi di dati critici, lineage del reporting del rischio, soglie di qualità dei dati, controlli di accesso, requisiti di conservazione ed evidenze di audit. Il framework dovrebbe chiarire chi possiede una metrica di rischio, da dove proviene, come viene trasformata e se i dati sono idonei per il reporting normativo.
Healthcare e Life Sciences
Le organizzazioni sanitarie devono spesso governare informazioni sanitarie protette, dati sui sinistri, dati clinici, dati di ricerca e dati operativi nel rispetto degli obblighi di privacy e sicurezza. HIPAA definisce i requisiti di privacy e sicurezza negli Stati Uniti, mentre i principi FAIR sono spesso rilevanti per la condivisione dei dati di ricerca, l’interoperabilità e il riutilizzo. I principi FAIR sono particolarmente utili quando i dati devono essere individuabili e riutilizzabili da persone e macchine senza perdere contesto.
I framework di governance in ambito sanitario dovrebbero collegare classificazione, consenso, accesso, deidentificazione, conservazione e regole di condivisione dei dati ai sistemi in cui vengono utilizzati dati clinici, operativi e di ricerca.
Settore pubblico e pubblica amministrazione
Le organizzazioni del settore pubblico spesso hanno bisogno di modelli di governance che supportino trasparenza, sicurezza, gestione dei record, open data e conformità. FedRAMP può essere rilevante quando i servizi cloud vengono utilizzati per elaborare dati governativi, mentre i programmi relativi ai dati pubblici richiedono spesso metadati, standard di pubblicazione e linee guida per il riutilizzo.
In questi contesti, il framework dovrebbe chiarire quali dati possono essere pubblici, quali richiedono un accesso limitato, quali metadati devono accompagnare i set di dati pubblicati e come le agenzie conservano le evidenze necessarie per la conformità, gli audit e la responsabilità verso il pubblico.
Valutazione della maturità del framework
Un modello di maturità aiuta le organizzazioni a valutare quanto efficacemente la governance stia operando e dove investire successivamente. Un semplice modello in cinque fasi può rendere visibili i progressi senza trasformare la maturità in un esercizio burocratico.
|Fase
|Descrizione
|Iniziale
|La governance è ad hoc. Ownership, definizioni, regole di accesso e controlli di qualità variano da team a team.
|Gestita
|Ai domini chiave sono assegnati owner, policy di base e alcuni processi ripetibili.
|Definita
|Policy, standard, ruoli di stewardship e controlli tecnici sono documentati e applicati nei domini prioritari.
|Misurata
|Le prestazioni della governance vengono monitorate attraverso punteggi di qualità, metriche di accesso, risoluzione dei problemi ed evidenze dei controlli.
|Ottimizzata
|La governance è integrata nella progettazione dei data product, nei controlli della piattaforma, nei workflow AI e nei processi di miglioramento continuo.
Una rapida autovalutazione può aiutare i team a identificare la fase in cui si trovano:
- Gli elementi di dati critici hanno owner nominati e definizioni di business approvate?
- Le tabelle e le colonne sensibili sono classificate con regole applicabili di accesso e masking?
- I team riescono a tracciare il lineage dai sistemi sorgente ai report, ai data product o ai modelli AI?
- I problemi di qualità dei dati vengono misurati, assegnati e risolti attraverso un workflow definito?
- L’organizzazione è in grado di produrre evidenze di audit per le decisioni di accesso, le eccezioni e l’applicazione delle policy?
La maggior parte delle organizzazioni parte con livelli di maturità non uniformi tra i diversi domini. L’area finance può avere controlli solidi perché il rischio legato al reporting è elevato, mentre i team marketing, prodotto o AI possono adottare pratiche sui dati più dinamiche, con una stewardship meno formalizzata. L’obiettivo non è raggiungere ovunque lo stesso livello di maturità, ma il livello di maturità più adatto in base al valore di business, al rischio e all’utilizzo.
Dare struttura alle decisioni di governance
I framework di governance dei dati sono utili perché offrono alle organizzazioni una struttura collaudata per decisioni che altrimenti diventerebbero incoerenti, manuali o difficili da sottoporre ad audit. Un framework aiuta a chiarire chi possiede un dominio di dati, quali policy si applicano a una tabella o a una colonna, come deve essere applicato l’accesso, dove è necessario tracciare il lineage e quali metriche mostrano se la governance sta davvero funzionando.
Il framework giusto, tuttavia, non sostituisce la capacità di giudizio dell’organizzazione. DAMA-DMBOK, COBIT, DCAM, TOGAF, FAIR e CDMC mettono ciascuno l’accento su aspetti diversi del problema della governance, e molte organizzazioni adattano più di un modello al proprio settore, alla propria architettura e al proprio livello di maturità. Man mano che i dati confluiscono in un numero crescente di prodotti condivisi, ambienti cloud e workload AI, i framework di governance offrono ai team un modo per mantenere le policy collegate all’utilizzo effettivo.
IN SINTESI
Un framework di governance dei dati trasforma la governance da un insieme di policy in un sistema operativo di accountability. Collegando ownership, controlli, metadati, sicurezza ed evidenze di audit, i framework possono aiutare le organizzazioni ad applicare le pratiche di governance in modo più coerente tra piattaforme dati, ambienti cloud e workload AI, migliorando al tempo stesso visibilità, scalabilità e accountability operativa.
Domande frequenti
Le domande più comuni sui framework di governance dei dati, con le risposte degli esperti Snowflake.
Qual è la differenza tra un framework di governance dei dati e una policy di governance dei dati?
Un framework organizza il modello operativo complessivo della governance. Una policy definisce una regola o un’aspettativa specifica. Ad esempio, un framework può definire ownership, classificazione, governance degli accessi e processi di misurazione, mentre una policy può stabilire che i dati sensibili dei clienti richiedono un’approvazione prima che venga concesso l’accesso.
Qual è il miglior framework di governance dei dati?
Non esiste un unico framework migliore per ogni organizzazione. DAMA-DMBOK è utile per una copertura ampia del data management, COBIT per la governance IT e i controlli, DCAM per la valutazione della maturità, TOGAF per l’allineamento con l’enterprise architecture, FAIR per la ricerca riutilizzabile e i dati condivisi, e CDMC per il data management in ambienti cloud.
Le organizzazioni possono utilizzare più di un framework di governance dei dati?
Sì. Molte organizzazioni combinano più framework. Ad esempio, un’azienda potrebbe utilizzare DAMA-DMBOK per definire l’ambito del data management, DCAM per valutare la maturità, CDMC per guidare i controlli cloud e NIST AI RMF per gestire il rischio AI. La combinazione dovrebbe essere pratica e allineata agli obiettivi di business.
Quanto tempo serve per implementare un framework di governance dei dati?
L’implementazione dipende dalla complessità dei dati, dai requisiti normativi, dalla maturità dell’organizzazione e dal livello di preparazione degli strumenti. Molte organizzazioni riescono a definire la leadership, censire i dati critici, stabilire le policy fondamentali e avviare controlli pilota nell’arco di alcuni mesi, mentre una maturità enterprise più ampia richiede in genere investimenti continui e miglioramento costante.
In che modo la data governance supporta la governance dell’AI?
La data governance supporta la governance dell’AI controllando i dati utilizzati per addestrare, ottimizzare, recuperare, valutare e monitorare i sistemi AI. Aiuta i team a documentare la provenienza dei dati di addestramento, tracciare il lineage del machine learning, classificare i dati sensibili, monitorare la qualità e applicare controlli di AI responsabile prima della distribuzione dei modelli.
Quali metriche dovrebbero essere utilizzate per misurare la data governance?
Tra le metriche più comuni rientrano la copertura del catalogo, la copertura della classificazione, i punteggi di qualità dei dati, il completamento delle revisioni degli accessi, la conformità alle policy, il tempo di risoluzione dei problemi, l’invecchiamento delle eccezioni, la copertura del lineage e la percentuale di elementi di dati critici con owner assegnati e definizioni approvate.
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