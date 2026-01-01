Policy di data governance: una guida pratica

La maggior parte delle organizzazioni dispone già di regole sui dati. Il problema è che spesso queste regole sono distribuite tra informative sulla privacy, controlli di sicurezza, piani di conservazione, workflow di accesso, processi di revisione legale e convenzioni specifiche dei team. Man mano che i dati si muovono tra piattaforme, domini aziendali e workflow supportati dall’AI, diventa più difficile capire quali regole si applicano, chi è responsabile della decisione e se lo stesso standard viene applicato in modo coerente.

Una policy di data governance aiuta le organizzazioni a restare agili, consentendo alle persone di trovare, richiedere e utilizzare i dati secondo regole chiaramente comprese. Può contribuire a migliorare la maturità in materia di conformità, definendo come l’organizzazione gestisce classificazione, privacy, conservazione ed evidenze. E poiché la policy di governance contribuisce a definire approvazioni, restrizioni ed eccezioni da un team, una piattaforma o un caso d’uso all’altro, supporta il controllo degli accessi e l’auditabilità.

Inoltre, normative sulla privacy come il GDPR e il CCPA impongono alle organizzazioni di definire come i dati personali vengono raccolti, conservati e condivisi, e come vi si accede. La AI governance introduce un ulteriore livello di requisiti di policy, perché ora i team hanno bisogno di regole esplicite su se i dati governati possano essere utilizzati nel training dei modelli, nella retrieval-augmented generation (RAG), nel supporto decisionale automatizzato o in altri workflow basati su LLM.

Senza la struttura di una policy formale, un team potrebbe riutilizzare dati regolamentati in un modo mai approvato dal proprietario originario. Oppure business unit diverse potrebbero applicare regole diverse agli stessi dati, rallentando le decisioni, aumentando il rischio di conformità e rendendo più difficile applicare la governance su larga scala. Nel tempo, le organizzazioni possono affrontare un rischio crescente di esposizione normativa, uso improprio dei dati, fallimenti negli audit e decisioni isolate nei silos.