Guida fondamentale
Policy di data governance: una guida pratica
Questa guida spiega perché una policy di data governance è necessaria, cosa dovrebbe includere e come requisiti correlati come privacy, sovranità e AI responsabile ne plasmano le regole.
Policy di data governance: la definizione
Una policy di data governance definisce gli standard, le responsabilità e i controlli per la gestione dei dati all’interno di un’organizzazione, contribuendo a garantire che i dati siano trattati in modo coerente, sicuro e conforme ai requisiti aziendali e normativi.
Un data asset può essere disponibile e sembrare perfettamente idoneo, pur comportando comunque un rischio significativo. Senza contesto, alcune domande critiche restano senza risposta: se i dati contengono attributi regolamentati, se possono essere condivisi tra regioni, se sono stati approvati come input per i modelli e se restano in vigore regole di conservazione o controlli specifici per dominio.
Il problema si aggrava man mano che i dati attraversano un numero maggiore di sistemi, raggiungono più utenti tramite l’accesso self-service e supportano più tipi di attività, ciascuna con requisiti di trattamento diversi. Una policy di governance stabilisce regole chiare su utilizzo, ownership e accountability dei dati, guidando il modo in cui vengono trattati man mano che si muovono nell’ambiente.
Che cos’è una policy di data governance?
Una policy di data governance è l’insieme formale di regole che definisce come un’organizzazione classifica, archivia, condivide e utilizza i propri dati, e come vi accede. Offre ai team uno standard documentato per il trattamento dei dati tra business unit, sistemi, giurisdizioni e workflow, spiegando inoltre come tali regole vengono applicate all’interno delle piattaforme in cui i dati vengono creati, governati e analizzati.
Una policy di data governance non coincide con un framework di data governance, che definisce il modello operativo, i ruoli e i processi più ampi che riguardano la governance. Una policy è uno degli insiemi specifici di regole all’interno di un framework e si concentra sulle regole stesse: cosa è consentito, cosa è limitato, chi approva le eccezioni e come mantenere la conformità nel tempo.
Negli ambienti moderni, una policy deve essere tracciabile end‑to‑end, dalle decisioni sui rischi fino ai controlli, all’ownership e alle evidenze, soprattutto quando i dati governati vengono riutilizzati tra analisi dei dati, machine learning, AI generativa e operazioni interfunzionali.
Per approfondire i principi fondamentali e le best practice alla base della governance, consulta Che cos’è la data governance?
Perché una policy di data governance è importante
La maggior parte delle organizzazioni dispone già di regole sui dati. Il problema è che spesso queste regole sono distribuite tra informative sulla privacy, controlli di sicurezza, piani di conservazione, workflow di accesso, processi di revisione legale e convenzioni specifiche dei team. Man mano che i dati si muovono tra piattaforme, domini aziendali e workflow supportati dall’AI, diventa più difficile capire quali regole si applicano, chi è responsabile della decisione e se lo stesso standard viene applicato in modo coerente.
Una policy di data governance aiuta le organizzazioni a restare agili, consentendo alle persone di trovare, richiedere e utilizzare i dati secondo regole chiaramente comprese. Può contribuire a migliorare la maturità in materia di conformità, definendo come l’organizzazione gestisce classificazione, privacy, conservazione ed evidenze. E poiché la policy di governance contribuisce a definire approvazioni, restrizioni ed eccezioni da un team, una piattaforma o un caso d’uso all’altro, supporta il controllo degli accessi e l’auditabilità.
Inoltre, normative sulla privacy come il GDPR e il CCPA impongono alle organizzazioni di definire come i dati personali vengono raccolti, conservati e condivisi, e come vi si accede. La AI governance introduce un ulteriore livello di requisiti di policy, perché ora i team hanno bisogno di regole esplicite su se i dati governati possano essere utilizzati nel training dei modelli, nella retrieval-augmented generation (RAG), nel supporto decisionale automatizzato o in altri workflow basati su LLM.
Senza la struttura di una policy formale, un team potrebbe riutilizzare dati regolamentati in un modo mai approvato dal proprietario originario. Oppure business unit diverse potrebbero applicare regole diverse agli stessi dati, rallentando le decisioni, aumentando il rischio di conformità e rendendo più difficile applicare la governance su larga scala. Nel tempo, le organizzazioni possono affrontare un rischio crescente di esposizione normativa, uso improprio dei dati, fallimenti negli audit e decisioni isolate nei silos.
Componenti principali di una policy di data governance
Una policy di data governance deve coprire diverse categorie di decisioni di policy, dall’ownership e dalla classificazione fino ad accesso, conservazione e audit.
I componenti principali in genere includono:
- Ambito e applicabilità: definire quali dati, sistemi, business unit, giurisdizioni e casi d’uso rientrano nella policy.
- Ruoli e responsabilità: identificare chi è responsabile della policy, chi approva le eccezioni, chi applica i controlli e chi mantiene la policy man mano che normative, sistemi e usi aziendali cambiano. Tra questi rientrano in genere data owner, data steward, custodi, stakeholder legali e di compliance, team di sicurezza e un governance council.
- Standard di classificazione dei dati: stabilire come l’organizzazione distingue i dati pubblici, interni, riservati, regolamentati e comunque sensibili. Queste definizioni diventano la base per labeling, regole di trattamento, decisioni di accesso e controlli a valle.
- Regole di accesso e utilizzo: definire chi può utilizzare i dati, per quale finalità, a quali condizioni e con quali approvazioni. Questo include l’accesso ordinario alle analisi dei dati, la condivisione interfunzionale, l’accesso di terze parti e casi d’uso di AI come model grounding, arricchimento dei prompt o supporto decisionale automatizzato.
- Conformità e allineamento normativo: spiegare come la policy si collega a obblighi come GDPR, CCPA, HIPAA, SOX e requisiti specifici di settore. Una policy non deve riportare per intero le normative, ma dovrebbe identificare quali obblighi si applicano, quali controlli li supportano e chi è responsabile delle evidenze.
- Regole di conservazione e ciclo di vita dei dati: definire per quanto tempo i dati devono essere conservati, quando devono essere archiviati, quando devono essere eliminati e come gestire i conflitti quando i record sono soggetti a requisiti aziendali, legali o normativi che si sovrappongono.
- Requisiti di applicazione e audit: definire come l’organizzazione verifica il rispetto della policy, inclusi controlli tecnici, logging, gestione delle eccezioni, attestazioni, cicli di revisione ed evidenze di audit.
Come requisiti legali, di privacy e di utilizzo plasmano la policy di governance
La policy di governance è il punto in cui gli obblighi esterni diventano regole operative. La policy traduce leggi, normative e impegni organizzativi in decisioni chiare su chi può accedere ai dati, come possono essere utilizzati, per quanto tempo devono essere conservati e come viene dimostrata la conformità.
Le policy di governance trasformano gli obblighi esterni in regole operative.
Diverse categorie di requisiti plasmano queste policy, tra cui:
Privacy e protezione dei dati
Normative come il Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (GDPR) stabiliscono requisiti rigorosi su come i dati personali vengono raccolti, utilizzati e protetti. Definiscono concetti come la base giuridica del trattamento, i diritti dell’interessato (come accesso, cancellazione e rettifica), l’accountability e la privacy by design.
Per approfondire l’impatto del GDPR sulla policy di governance, consulta GDPR e data governance.
La policy di governance aiuta le organizzazioni ad allineare processi e pratiche a questi requisiti legali, inclusi classificazione dei dati, controlli degli accessi, minimizzazione dei dati e auditabilità.
Condivisione e riutilizzo dei dati
Il Regolamento europeo sulla governance dei dati (DGA) integra il GDPR. Si concentra sull’abilitazione di una condivisione dei dati affidabile e introduce framework per il riutilizzo di determinati dati protetti del settore pubblico. Contiene inoltre disposizioni per gli intermediari di dati e i servizi di data sharing all’interno dell’UE.
Questi requisiti plasmano la policy di governance imponendo alle organizzazioni di definire regole chiare su quando e come i dati possono essere condivisi, a quali condizioni possono essere riutilizzati e come mantenere la fiducia oltre i confini organizzativi o regionali.
Sovranità e residenza dei dati
La sovranità dei dati significa che i dati sono soggetti alle leggi della giurisdizione in cui vengono raccolti, mentre la residenza dei dati si riferisce a dove sono fisicamente archiviati. Entrambi i concetti incidono direttamente sul modo in cui le organizzazioni progettano i propri ambienti di dati.
La policy di governance deve tenere conto di questi vincoli, soprattutto nelle analisi dei dati cross-region, nelle partnership e nei casi d’uso di AI, definendo dove i dati possono spostarsi, chi può accedervi e quali leggi si applicano in ogni fase.
Data ethics e uso responsabile dell’AI
La data ethics definisce come utilizzare i dati quando le indicazioni legali sono incomplete o in evoluzione. Questo include considerazioni come equità, mitigazione dei bias, trasparenza e uso responsabile dell’AI. Le policy di governance spesso formalizzano queste aspettative, in particolare quando gli output basati sui dati influenzano decisioni, clienti o azioni a valle.
Per approfondire come la policy di governance supporta la conformità, consulta Data governance e conformità.
Aree di policy operative
Non tutte le decisioni di governance derivano da normative. Molte sono operative: definiscono come si accede ai dati e come vengono gestiti e mantenuti man mano che attraversano i workflow quotidiani. Queste policy mirano a promuovere coerenza, scalabilità e controllo tra team e sistemi.
Accesso ai dati e controllo degli accessi
Le policy di accesso definiscono chi può accedere a quali dati, a quali condizioni e per quale finalità. Questo include le decisioni relative alla progettazione dei ruoli, ai workflow di approvazione e all’uso appropriato.
Il controllo degli accessi è l’applicazione tecnica di queste policy attraverso meccanismi come il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC), il controllo degli accessi basato sugli attributi (ABAC) e i principi del privilegio minimo. Nel loro insieme, sono concepiti per contribuire a garantire che i dati siano disponibili solo agli utenti appropriati nel momento giusto.
Conservazione dei dati
Le policy di conservazione definiscono per quanto tempo i dati devono essere conservati, quando devono essere archiviati e quando devono essere eliminati. Queste decisioni implicano spesso compromessi tra costi, prestazioni, conformità e valore analitico. Poiché gli stessi dati possono supportare reportistica, operatività, evidenze di audit e casi d’uso di AI, le regole di conservazione devono essere esplicite, applicate in modo coerente e riviste con regolarità.
Standard di governance
Gli standard di governance forniscono la struttura che rende le policy di governance ripetibili e scalabili. Definiscono le aspettative su convenzioni di denominazione, metadati, classificazione dei dati, ruoli di stewardship, soglie di qualità e modelli di controllo.
Standardizzando questi elementi, le organizzazioni evitano di reinventare gli approcci alla governance nei diversi domini e garantiscono un’implementazione coerente su piattaforme e team.
Consulta Data Governance in Snowflake per scoprire come Snowflake implementa i controlli di governance.
Con l’evolvere dell’uso dei dati, dei rischi e dei requisiti, anche le policy di data governance devono evolvere di conseguenza. Un ciclo di vita in quattro fasi, valutazione, redazione, distribuzione e audit, offre un metodo pratico per guidare questo processo continuo.
Valutazione
Nella fase di valutazione, i team individuano i domini di dati applicabili, gli obblighi normativi, i modelli di rischio e le attuali lacune nei controlli. Questo comprende il contributo dei team legali, di conformità e di sicurezza, oltre a quello dei data owner e degli steward che conoscono l’uso concreto dei dati. L’obiettivo è definire l’ambito e capire dove serve una policy, dove esistono rischi e quali requisiti devono essere soddisfatti.
Redazione
La fase di redazione comprende la definizione di regole, ruoli e responsabilità, aspettative di accesso, requisiti di conservazione, eccezioni e processi di revisione. I comitati di governance o organismi analoghi spesso esaminano e approvano queste policy, mentre i template aiutano a garantire coerenza nella strutturazione delle policy tra i diversi domini.
Molti team trovano utili i template di data governance per iniziare e per mantenere coerente lo sviluppo delle policy tra i domini. Forniscono una struttura condivisa che semplifica la revisione e aiuta le policy a rimanere allineate man mano che evolvono.
L’ERRORE COMUNE
Non considerare una policy di data governance come un documento di conformità statico. Le policy che non vengono gestite come una disciplina del ciclo di vita diventano rapidamente obsolete, applicate in modo incoerente e difficili da seguire per i team.
Distribuzione
Nella fase di distribuzione, le policy vengono implementate attraverso workflow e controlli tecnici. Questo include la configurazione dei controlli degli accessi, l’applicazione della classificazione dei dati, la definizione di policy di mascheramento o a livello di riga e l’integrazione della governance nelle data pipeline e nei workflow degli utenti.
Le piattaforme moderne rendono le policy applicabili. Snowflake, ad esempio, abilita policy di mascheramento, policy di accesso righe, tag degli oggetti, classificazione dei dati sensibili e cronologia degli accessi come meccanismi per proteggere e sottoporre ad audit i dati governati. Horizon Catalog estende questi controlli a un patrimonio di dati più ampio grazie a metadati condivisi e a un comportamento delle policy unificato.
Audit
Nella fase di audit, le organizzazioni verificano se le policy vengono rispettate e se i controlli funzionano come previsto. Un programma di audit comprende il monitoraggio dei pattern di accesso, la revisione delle eccezioni e la convalida della conformità alle regole definite. I risultati dell’audit guidano interventi correttivi e aggiornamenti, dando vita a un ciclo di miglioramento continuo che mantiene la governance allineata all’evolvere dell’uso dei dati, dei rischi e dei requisiti normativi.
Il valore pratico di una policy di data governance
Torniamo allo scenario presentato all’inizio di questa guida: un data asset è disponibile, sembra adeguato e qualcuno deve decidere se può utilizzarlo in sicurezza.
Senza una policy di governance chiara, la persona deve individuare gli stakeholder giusti e ricostruire decisioni chiave: rintracciare la classificazione originale, verificare se le regole di conservazione sono cambiate, stabilire se il trasferimento tra regioni è consentito e valutare se l’uso previsto sia mai stato approvato. Le risposte sono spesso lente o incomplete, e le decisioni finiscono per basarsi su supposizioni.
In assenza di policy di governance chiare, le persone devono individuare gli stakeholder corretti e ricostruire le decisioni chiave.
Con una policy di governance efficace, è molto più probabile che la persona disponga di un processo lineare da seguire. La classificazione è documentata, la titolarità è definita e i casi d’uso approvati sono espliciti: così la persona ha le informazioni di cui ha bisogno, o sa esattamente dove trovarle.
IN SINTESI
Una policy di data governance trasforma i principi di governance in regole pratiche e applicabili su come i dati vengono classificati, consultati, condivisi, conservati e utilizzati in tutta l’organizzazione. Collegando i requisiti legali, operativi e legati all’AI a controlli e responsabilità coerenti, aiuta i team a utilizzare i dati con maggiore sicurezza, riducendo il rischio di non conformità, migliorando la verificabilità e supportando la governance su larga scala.
Domande frequenti
Le domande più comuni sulle policy di data governance, con le risposte degli esperti Snowflake.
Qual è la differenza tra una policy di data governance e un framework di data governance?
Un framework è la struttura operativa più ampia per la governance: ruoli, processi, modelli di responsabilità e strumenti di supporto. Una policy è un insieme specifico di regole all’interno di quella struttura, incentrato su come i dati devono essere classificati, consultati, protetti, conservati e rivisti.
Chi è responsabile della policy di data governance in un’organizzazione?
La responsabilità di una policy di data governance è solitamente condivisa. Un Chief Data Officer o una figura equivalente detiene tipicamente la responsabilità a livello esecutivo, un consiglio di governance supervisiona l’indirizzo delle policy, i data owner sono responsabili all’interno dei propri domini e i team IT o di sicurezza si occupano dell’applicazione tecnica.
Con quale frequenza una policy di data governance deve essere rivista e aggiornata?
Come minimo, la maggior parte delle organizzazioni dovrebbe rivedere la policy ogni anno. Dovrebbe inoltre essere riesaminata quando cambiano le normative, vengono introdotti nuovi tipi di dati o casi d’uso di AI, le fusioni modificano i confini di titolarità o gli audit rivelano che i controlli attuali non corrispondono più alla pratica reale.
In che modo Snowflake aiuta ad applicare una policy di data governance?
Snowflake offre funzionalità di governance che traducono le policy in controlli tecnici, tra cui il mascheramento dinamico dei dati, le policy di accesso righe, il tagging degli oggetti, la classificazione dei dati sensibili e l’audit degli accessi tramite Access History.
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