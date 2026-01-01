Datensicherheit: Risiken, Kontrollen und die Governance-Grundlage

Datensicherheitsprogramme variieren je nach Branche, Architektur und Risikoprofil. Die folgenden Praktiken decken die grundlegenden Bereiche ab, die die meisten Unternehmensprogramme richtig umsetzen müssen. Sie sind nicht erschöpfend, spiegeln aber die wichtigsten für Datenbestände wider, die zunehmend verteilter werden und KI-Workloads implementieren.

Sensible Daten klassifizieren und inventarisieren

Beginnen Sie mit den Objekten, die Schutz benötigen: Tabellen, Views, Dateien, Stages, Datensätze, Embeddings, Shares, Anwendungen und KI-zugänglicher Kontext. Die Klassifizierung ermittelt, ob diese Objekte PII, geschützte Gesundheitsinformationen, Karteninhaberdaten, Anmeldeinformationen, geistiges Eigentum oder andere sensible Daten enthalten. Die Inventarisierung verknüpft diese Klassifizierung dann mit Eigentümer:innen, Lineage, Aufbewahrungsregeln, Zugriffspfaden und der nachgelagerten Nutzung.

Least-Privilege-Zugriff für Benutzer:innen, Dienste und Workloads anwenden

Jede:r Benutzer:in, jedes Dienstkonto, jede Anwendung und jeder KI-Workload sollte nur den Zugriff erhalten, der zur Ausführung einer definierten Aufgabe erforderlich ist. Der Zugriff sollte einen Lebenszyklus haben: Ein:e neue:r Benutzer:in erhält Zugriff über einen genehmigten Workflow, erweiterte Zugriffsrechte verfallen nach Abschluss der Aufgabe, inaktive Benutzer:innen werden entfernt und Dienstkonten werden überprüft, wenn sich Pipelines oder Anwendungen ändern. Zero-Trust-Prinzipien verstärken dieses Modell, indem sie jede Anfrage als etwas behandeln, das basierend auf Identität, Kontext, Gerät, Workload und Sensibilität verifiziert werden muss.

Sensible Daten mit richtlinienbasierten Kontrollen schützen

Dynamic Data Masking kann sensible Spaltenwerte zum Zeitpunkt der Abfrage verbergen. Row Access Policies können Datensätze nach Region, Mandant, Konto oder Rolle einschränken. Tokenisierung kann nützliche Strukturen bewahren und gleichzeitig die Offenlegung des ursprünglichen Wertes reduzieren. Diese Kontrollen sind besonders wichtig, wenn mehrere Teams dieselben kontrollierten Daten verwenden. Anstatt viele Kopien einer Kundentabelle für jede Region oder Funktion zu erstellen, wenden Teams Richtlinien auf das freigegebene Objekt an und lassen die Plattform die entsprechende Ansicht erzwingen.

Sichere Datenbewegung, -freigabe und Zusammenarbeit

Jedes Mal, wenn sich Daten bewegen – durch eine Pipeline, einen Partner-Share, einen Export oder ein Modell – entsteht ein Kontrollpunkt. Ist das Ziel genehmigt? Sind die Daten noch klassifiziert? Gilt dieselbe Maskierungs- oder Row-Level-Richtlinie? Wird der Share noch benötigt? Sichere Zusammenarbeit funktioniert am besten, wenn Teams kontrollierte Daten teilen können, ohne nicht verwaltete Extrakte zu erstellen.

Zugriff überwachen und ungewöhnliche Aktivitäten untersuchen

Query History, Access History, Login History, Objektänderungen, fehlgeschlagene Zugriffsversuche und Richtlinienänderungen helfen Sicherheitsteams dabei, Missbrauch zu erkennen, Vorfälle zu untersuchen und die Wirksamkeit von Kontrollen nachzuweisen. Die Überwachung sollte Richtlinienkontext, Identitätskontext und Datensensibilität kombinieren – eine einzelne Abfrage einer geschützten Tabelle kann für eine Rolle normal und für eine andere verdächtig sein.

Daten über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg verwalten

Temporäre Tabellen, Entwicklungskopien, Testdaten, abgeleitete Features, Modelltrainingsdaten, Vektorindizes, Berichte und archivierte Daten können alle sensible Informationen enthalten. Lebenszykluskontrollen sollten Aufbewahrung, Löschung, Archivierung, Backup, Wiederherstellung, Dev/Test-Nutzung und die genehmigte KI-Nutzung definieren. Sensible Produktionsdaten sollten nicht ohne Maskierung oder Kontrollen für synthetische Daten in untergeordnete Umgebungen kopiert werden.

Auf Vorfallsreaktion und Wiederherstellung vorbereiten

Pläne zur Vorfallsreaktion sollten definieren, wer verdächtige Zugriffe untersucht, wer Berechtigungen widerrufen kann, wer mit Rechts- oder Compliance-Teams kommuniziert und wie Beweise gesichert werden. Backups, Replikation, Failover, geschützte Wiederherstellungspunkte und Wiederherstellungstests gehören in die Diskussion um Datensicherheit, da Verfügbarkeit Teil der CIA-Triade ist.

Kontrollen auditieren und Ausnahmen verwalten

Zugriffsüberprüfungen, Richtlinienausnahmen, Maskierungsabdeckung, Klassifizierungsstatus, Vorfallprotokolle, Schlüsselrotation, Durchsetzung der Aufbewahrung und Überwachungsergebnisse sollten Artefakte generieren, die von Prüfer:innen und internen Risikoteams überprüft werden können. Ausnahmen sollten explizit, genehmigt und zeitlich befristet sein – eine dauerhafte Ausnahme ist in der Regel ein versteckter Richtlinienfehler.