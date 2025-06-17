SOLUTIONS PAR SECTEUR
Snowflakepour l’automobile
Adoptez la data et l’IA, de la conception à la concession : développement collaboratif, fabrication optimisée, écosystème valorisé.
Accélérez l’innovation pour l’automobile avec l’IA et la data
Accélérez les cycles de développement, réduisez vos coûts et optimisez votre offre de services
Déployez vos ressources sur la valorisation de vos données plutôt que sur la maintenance de votre infrastructure ou plateforme. Partagez des données issues de divers systèmes de conception, environnements de production, véhicules connectés, flux de maintenance et systèmes de garantie pour dresser une vue à 360° des performances des véhicules et de l’expérience client.
Unifiez les données de véhicules connectés sur une plateforme évolutive et performante
Collectez des volumes de données colossaux grâce à une architecture conçue pour les données issues de caméras et capteurs haute résolution. Séparez le stockage du calcul pour maîtriser vos coûts, sans compromettre les performances, la sécurité et la gouvernance. Consolidez tous les flux de données des véhicules connectés sur une seule et même plateforme, évolutive et intégrée à votre écosystème de données.
Créez de nouvelles sources de revenus
Partagez et monétisez des jeux de données du secteur automobile en toute sécurité sur la Marketplace Snowflake. Analysez les interactions clients sur tous les points de contact pour concevoir et offrir des expériences et des services personnalisés. Collaborez sans risque avec les partenaires de votre écosystème en gardant le contrôle sur la confidentialité des données et vos exigences de conformité.
Maximisez l’analytique avancée grâce aux capacités d’IA/ML
Développez des modèles prédictifs sans avoir besoin d’une infrastructure spécialisée grâce à l’IA/ML. Démantelez vos silos de données pour optimiser la conception des véhicules, la qualité de vos lignes de production, de votre SAV et de vos processus de maintenance. Développez des applications d’IA personnalisées qui transforment les systèmes d’exploitation et l’interaction avec vos clients, avec les outils et dans le langage de votre choix.
Renforcez la résilience de votre supply chain et gagnez en efficacité
Minimisez les perturbations et réduisez vos coûts grâce à une visibilité en temps réel sur vos fournisseurs, vos stocks et vos partenaires logistiques. Prévoyez la demande au plus juste, pour minimiser les risques de ruptures de stock comme des excédents de stock. Grâce à une plateforme unifiée, accélérez vos délais de commercialisation et facilitez une prise de décision collaborative, fondée sur des données.
Solutions pour l’automobile
Cas d’usage à la une
Transformation des produits
Transformation des processus industriels
Transformation des opérations commerciales, de maintenance et de marketing
Accélérez la production de fonctionnalités automobiles numériques basées sur des données
Rassemblez des données issues de plusieurs clouds ou plateformes pour intégrer facilement les données sur les véhicules connectés à vos systèmes de production et faciliter le partage de données entre vos unités commerciales.
Déployez des nouvelles fonctionnalités plus facilement et offrez des performances qui répondent aux attentes
Grâce à une connectivité et un streaming fluide des données de diverses sources (issues de systèmes de testing, de validation, des PLC de vos lignes de production et des véhicules connectés), analysez plus facilement toutes les données automobiles que vous collectez sur une plateforme data unifiée.
Maximisez vos capacités et votre rendement
Rassemblez vos données IT et OT pour optimiser vos processus de fabrication et votre rendement.
Minimisez les temps d'arrêt pour gagner en efficacité
Déployez la maintenance prédictive et la détection des anomalies basées sur l’IA avec l’analyse des données intégrées.
Bénéficiez d’une visibilité en temps réel sur les indicateurs clés de fabrication et de supply chain
Unifiez toutes les données de la chaîne de valeur automobile : intégrez les données de vos fournisseurs, des systèmes de stockage et de vos partenaires logistiques sous forme de tours de contrôle de votre supply chain.
Ajustez vos opérations marketing et commerciales sur des informations extraites des données
Dressez une vue unifiée du client pour mieux cibler vos efforts de commercialisation et optimiser vos offres de garantie, maintenance et pièces détachées.
Optimisez vos campagnes
Unifiez les informations extraites par chaque concession sur l’expérience client et la vue client à 360° pour concevoir des campagnes à fort impact.
Personnalisez vos offres
Analysez les données issues des différents points de contact ainsi que le comportement de vos clients pour leur offrir des offres ciblées, des systèmes de détection et de résolution des défaillances des véhicules connectés aux communications entre les réseaux de charge et V2X et aux stratégies de vue à 360° des véhicules.
NOS CLIENTS
Les leaders del’automobile
Les plus grands acteurs automobiles au monde s’appuient sur Snowflake pour piloter leur transformation numérique et s’imposer comme leaders data-driven et software-driven.
« Snowflake est désormais au cœur de toutes nos opérations, pas seulement pour mon équipe mais pour d’autres équipes de l’entreprise également. »
<15
jours pour créer un modèle de résumé par IA