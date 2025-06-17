Développez des modèles prédictifs sans avoir besoin d’une infrastructure spécialisée grâce à l’IA/ML. Démantelez vos silos de données pour optimiser la conception des véhicules, la qualité de vos lignes de production, de votre SAV et de vos processus de maintenance. Développez des applications d’IA personnalisées qui transforment les systèmes d’exploitation et l’interaction avec vos clients, avec les outils et dans le langage de votre choix.