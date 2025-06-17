Aller au contenu

Déployez vos ressources sur la valorisation de vos données plutôt que sur la maintenance de votre infrastructure ou plateforme. Partagez des données issues de divers systèmes de conception, environnements de production, véhicules connectés, flux de maintenance et systèmes de garantie pour dresser une vue à 360° des performances des véhicules et de l’expérience client.

Unifiez les données de véhicules connectés sur une plateforme évolutive et performante

Collectez des volumes de données colossaux grâce à une architecture conçue pour les données issues de caméras et capteurs haute résolution. Séparez le stockage du calcul pour maîtriser vos coûts, sans compromettre les performances, la sécurité et la gouvernance. Consolidez tous les flux de données des véhicules connectés sur une seule et même plateforme, évolutive et intégrée à votre écosystème de données.

Créez de nouvelles sources de revenus

Partagez et monétisez des jeux de données du secteur automobile en toute sécurité sur la Marketplace Snowflake. Analysez les interactions clients sur tous les points de contact pour concevoir et offrir des expériences et des services personnalisés. Collaborez sans risque avec les partenaires de votre écosystème en gardant le contrôle sur la confidentialité des données et vos exigences de conformité.

Maximisez l’analytique avancée grâce aux capacités d’IA/ML

Développez des modèles prédictifs sans avoir besoin d’une infrastructure spécialisée grâce à l’IA/ML. Démantelez vos silos de données pour optimiser la conception des véhicules, la qualité de vos lignes de production, de votre SAV et de vos processus de maintenance. Développez des applications d’IA personnalisées qui transforment les systèmes d’exploitation et l’interaction avec vos clients, avec les outils et dans le langage de votre choix.

Renforcez la résilience de votre supply chain et gagnez en efficacité

Minimisez les perturbations et réduisez vos coûts grâce à une visibilité en temps réel sur vos fournisseurs, vos stocks et vos partenaires logistiques. Prévoyez la demande au plus juste, pour minimiser les risques de ruptures de stock comme des excédents de stock. Grâce à une plateforme unifiée, accélérez vos délais de commercialisation et facilitez une prise de décision collaborative, fondée sur des données.

BMW on road

Accélérez la production de fonctionnalités automobiles numériques basées sur des données

Rassemblez des données issues de plusieurs clouds ou plateformes pour intégrer facilement les données sur les véhicules connectés à vos systèmes de production et faciliter le partage de données entre vos unités commerciales. 

Light swoosh

Déployez des nouvelles fonctionnalités plus facilement et offrez des performances qui répondent aux attentes

Grâce à une connectivité et un streaming fluide des données de diverses sources (issues de systèmes de testing, de validation, des PLC de vos lignes de production et des véhicules connectés), analysez plus facilement toutes les données automobiles que vous collectez sur une plateforme data unifiée.

Les plus grands acteurs automobiles au monde s'appuient sur Snowflake pour piloter leur transformation numérique et s'imposer comme leaders data-driven et software-driven.

