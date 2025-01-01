Aller au contenu
CAS D’USAGE SNOWFLAKE

Propulsez la fabrication intelligente et l’industrie 4.0

Avec Snowflake, les industriels peuvent utiliser les données pour obtenir des informations sur le rendement et les processus critiques. Stimulez l’innovation IoT grâce à l’analyse des données des capteurs et des appareils, optimisez l’efficacité de votre supply chain et améliorez la qualité et la rapidité de la production.

Intégrez de manière transparente les données IT et OT

Optimisez vos processus de production et gagnez en efficacité opérationnelle grâce au regroupement au même endroit des informations et des analyses de données. Découvrez comment Valmet a optimisé son processus de fabrication grâce à l’AI Data Cloud de Snowflake. 

En savoir plus

Rapprochez l’IA et le ML de toutes les données industrielles

Tirez parti d’une plateforme data robuste pour mettre en œuvre des fonctionnalités d’IA et de ML dans les processus industriels et d’ingénierie.

Favorisez le partage de données et la collaboration

Collaborez avec vos clients, partenaires et fournisseurs grâce au Secure Data Sharing.

Power smart manufacturing diagram
Quote Icon

Nous avons augmenté notre production quotidienne de matelas et comptons poursuivre sur cette lancée, grâce à la clarté qu’offrent les données. Snowflake nous aide à détecter rapidement toute anomalie. Si nous ne tenons pas nos délais de livraison, nous aurons des avis négatifs, quelle que soit la qualité exceptionnelle de nos produits. Snowflake nous aide à améliorer nos délais de livraison, pour la plus grande satisfaction de nos clients, ce qui nous offre un avantage concurrentiel. »

Scott Clark
Head of Analytics, Purple
WEBINAIRE

Tendances data et IA dans l’industrie

Ce webinaire réunit un panel d’experts Snowflake du secteur de l’industrie, de l’industrie 4.0 et de la supply chain. Ils décomposent les tendances de l’industrie à surveiller.

Plus d’informations à découvrir

Snowflake Partner Network logo

Partenaires Snowflake

Accédez aux solutions Powered by Snowflake qui répondent à vos besoins en matière de détection des fraudes, de contrôle KYC (Know Your Customer) et de lutte contre le blanchiment de capitaux.

En savoir plus
Logos of media & entertainment data providers on Snowflake Marketplace

Marketplace Snowflake

Trouvez et testez des données alternatives sur la Marketplace Snowflake, y compris des données démographiques, de consommation et des données KYC ou AML.

Voir les références de la Marketplace
Light Bulb

Solutions Snowflake

Découvrez comment Snowflake peut prendre en charge l’analyse d’investissement et la recherche quantitative avec le Solution Center.

En savoir plus

Partenaires de solutions

Cas d’usage connexes

Démarrez votre essaigratuit de 30 jours

Essayez Snowflake gratuitement pendant 30 jours et découvrez l'AI Data Cloud qui élimine la complexité, les coûts et les contraintes d’autres solutions.