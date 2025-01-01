Cas d’usage
CAS D’USAGE SNOWFLAKE
Propulsez la fabrication intelligente et l’industrie 4.0
Avec Snowflake, les industriels peuvent utiliser les données pour obtenir des informations sur le rendement et les processus critiques. Stimulez l’innovation IoT grâce à l’analyse des données des capteurs et des appareils, optimisez l’efficacité de votre supply chain et améliorez la qualité et la rapidité de la production.
Intégrez de manière transparente les données IT et OT
Optimisez vos processus de production et gagnez en efficacité opérationnelle grâce au regroupement au même endroit des informations et des analyses de données. Découvrez comment Valmet a optimisé son processus de fabrication grâce à l’AI Data Cloud de Snowflake.
Rapprochez l’IA et le ML de toutes les données industrielles
Tirez parti d’une plateforme data robuste pour mettre en œuvre des fonctionnalités d’IA et de ML dans les processus industriels et d’ingénierie.
Favorisez le partage de données et la collaboration
Collaborez avec vos clients, partenaires et fournisseurs grâce au Secure Data Sharing.
Nous avons augmenté notre production quotidienne de matelas et comptons poursuivre sur cette lancée, grâce à la clarté qu’offrent les données. Snowflake nous aide à détecter rapidement toute anomalie. Si nous ne tenons pas nos délais de livraison, nous aurons des avis négatifs, quelle que soit la qualité exceptionnelle de nos produits. Snowflake nous aide à améliorer nos délais de livraison, pour la plus grande satisfaction de nos clients, ce qui nous offre un avantage concurrentiel. »
Scott Clark
