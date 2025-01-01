Aller au contenu
CAS D’USAGE SNOWFLAKE

Optimisez les performances de votre supply chain

Permettez un partage de données et une collaboration fluides avec vos partenaires pour une visibilité en aval et en amont sur l’ensemble de votre supply chain, en intégrant vos propres données aux données de partenaires tiers et de la Marketplace Snowflake.

Favorisez le partage de données et la collaboration cross-cloud

Étendez votre visibilité sur votre supply chain en collaborant avec des partenaires clés, en améliorant la capacité et la planification des stocks grâce à un partage de données cross-cloud fluide et sécurisé.

Réduisez les perturbations de votre supply chain

Accédez à des données tierces pour minimiser les risques et anticiper l’impact sur la supply chain des coûts des produits de base, des troubles géopolitiques et de l’évolution de l’offre et de la demande.

Prenez des décisions plus éclairées

Enrichissez les prévisions de la demande avec des informations sur les consommateurs et des statistiques économiques mondiales et locales grâce à un accès à des jeux de données tiers sécurisés et gouvernés.

improve supply chain performance diagram
Quote Icon

Snowflake nous fournit la transparence dont nous avions besoin dans l’ensemble de notre supply chain et de nos ateliers pour gérer les problèmes de fournisseurs et l’inflation, et pour prendre les décisions basées sur les données nécessaires pour développer notre activité malgré les perturbations macroéconomiques."

Sheila Jordan
Chief Digital Technology Officer, Honeywell
EBOOK

Renforcez la résilience de votre supply chain dans l’industrie grâce aux données

Aujourd’hui, les industriels sont confrontés à des défis dans tous les maillons de la supply chain : prendre les bonnes décisions en matière de planification et d’approvisionnement, traiter les commandes rapidement, gérer les stocks, la logistique et les fluctuations de prix, ou encore recruter et fidéliser les employés. Les données permettent d’accroître la résilience de votre supply chain de trois manières : Vous voulez en savoir plus ?

Plus d’informations à découvrir

Snowflake Partner Network logo

Partenaires Snowflake

Accédez aux solutions Powered by Snowflake qui répondent à vos besoins en matière de détection des fraudes, de contrôle KYC (Know Your Customer) et de lutte contre le blanchiment de capitaux.

En savoir plus
Logos of media & entertainment data providers on Snowflake Marketplace

Marketplace Snowflake

Trouvez et testez des données alternatives sur la Marketplace Snowflake, y compris des données démographiques, de consommation et des données KYC ou AML.

Explorez les applications de la Marketplace
Light Bulb

Solutions Snowflake

Découvrez comment Snowflake peut prendre en charge l’analyse d’investissement et la recherche quantitative avec le Solution Center.

En savoir plus

Partenaires de solutions

Cas d’usage connexes

Cas d’usage

Générer de la valeur à partir des données des produits connectés

Cas d’usage

Maximisez l’analytique avancée avec des données ERP dans le cloud

Cas d’usage

Propulsez la fabrication intelligente

Démarrez votre essaigratuit de 30 jours

Essayez Snowflake gratuitement pendant 30 jours et découvrez l'AI Data Cloud qui élimine la complexité, les coûts et les contraintes d’autres solutions.