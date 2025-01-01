Aujourd’hui, les industriels sont confrontés à des défis dans tous les maillons de la supply chain : prendre les bonnes décisions en matière de planification et d’approvisionnement, traiter les commandes rapidement, gérer les stocks, la logistique et les fluctuations de prix, ou encore recruter et fidéliser les employés. Les données permettent d’accroître la résilience de votre supply chain de trois manières : Vous voulez en savoir plus ?