CAS D’USAGE SNOWFLAKE
Optimisez les performances de votre supply chain
Permettez un partage de données et une collaboration fluides avec vos partenaires pour une visibilité en aval et en amont sur l’ensemble de votre supply chain, en intégrant vos propres données aux données de partenaires tiers et de la Marketplace Snowflake.
Favorisez le partage de données et la collaboration cross-cloud
Étendez votre visibilité sur votre supply chain en collaborant avec des partenaires clés, en améliorant la capacité et la planification des stocks grâce à un partage de données cross-cloud fluide et sécurisé.
Réduisez les perturbations de votre supply chain
Accédez à des données tierces pour minimiser les risques et anticiper l’impact sur la supply chain des coûts des produits de base, des troubles géopolitiques et de l’évolution de l’offre et de la demande.
Prenez des décisions plus éclairées
Enrichissez les prévisions de la demande avec des informations sur les consommateurs et des statistiques économiques mondiales et locales grâce à un accès à des jeux de données tiers sécurisés et gouvernés.
Snowflake nous fournit la transparence dont nous avions besoin dans l’ensemble de notre supply chain et de nos ateliers pour gérer les problèmes de fournisseurs et l’inflation, et pour prendre les décisions basées sur les données nécessaires pour développer notre activité malgré les perturbations macroéconomiques."
Sheila Jordan
