Nissan en route pour l’avenir grâce aux données unifiées et à une meilleure collaboration

Cette transcription a été générée automatiquement.



百年に一度の自動車産業の変革期が来ている。車の機能性を定義するのがハードウェアではなくてソフトウェアに変わってきている。自動運転だったり電動化だったりソフトウェアというものは切っても切れない関係で、新たなサービスを付加する形で世の中に訴求していく。そのための新たなプラットフォームというものをきちんと整備していく必要があるということは、我々の一番重く受け止めた課題だったように思います。

Snowflakeをうまく活用することによって非常に運用負荷を下げるという意味では、インスタンスのプロビジョニングだとか、データのアクセス権管理とかというところが非常にやりやすいツールだというのは一つ感じます。我々自動車業界の中では一つ一つの車両から上がってくるコネクテッドのデータであるとか、車両の走行履歴のデータだとかというのは車の挙動とかお客様のドライビングビヘイビアとかに関わる非常に重要なデータなので、日産自動車グローバル全体で、かつ日産自動車の枠を超えた産業全体でそういうデータを相互に活用し合って、もっともっとビジネスオポチュニティを広げていくというところを目指していきたいなと考えています。

これまでとは全く違う量のデータが車から上がってくる中で、特に我々は二つの観点でデータを分析しています。一つ目はEV、電気自動車です。二つ目が自動運転、弊社では自動運転のサービスとしてプロパイロットという名前で提供しているのですけど、これは高速道路で手を離していいという機能が実装されていてプロパイロットを搭載したクルマが世界中の道路を走ってくれることによって、特性とか性能のバリデーションとかに利活用できるので、そういったところにはSnowflakeプラスダッシュボードという形でビッグデータ解析で活用しています。

最初のうちは自分のデータをSnowflakeに入れてどう分析していくかというところから始まったんですけど、次はその隣の部署のデータ、隣のファンクションのデータとつなげて新しい分析をしたいというフェーズに入ってきて、部署間の連携も増えてきました。もともと私のところではAIモデル、機械学習モデルを作ってそれを何かアプリケーションにラッピングして、エンドユーザーに提供するという中では以前から'Streamlit'は活用していて、それがそのフレークにビルドインされたというところでデータとAIとUIのアプリケーションが一体化したというところは一つワクワクのポイントでもありますね。

Snowflakeのことを我々X360と呼んでいるのですね。色んな360度で網羅的にクルマに関係する全てのデータをお客様に関係するデータを全部360度集める。必要な課題を解くためにSnowflakeのデータを中心としたデータ駆動型のエコシステムを作れるようになるといいなと思っています。



Yasunobu Matoba, Corporate Vice President CIO (04.2020-06.2024), Nissan Motor Co, LTD : Le secteur automobile est au cœur d’une période de transformation unique en son genre. La fonctionnalité des voitures est de plus en plus définie par les logiciels, et non par le matériel. Les logiciels et les voitures sont désormais indissociables. Ils font désormais partie intégrante de la conduite autonome et de l’électrification des véhicules. Ajouter de nouveaux services par l’intermédiaire de logiciels et définir une nouvelle plateforme à cette fin a été le défi le plus important que nous ayons eu à relever à l’époque.

Akinori Baba, Digital Transformation Promotion Division, Enterprise Data Service Department General Manager : Snowflake, l’AI Data Cloud, est une plateforme particulièrement utile pour nous en termes d’approvisionnement d’instances et de contrôle d’accès aux données, car elle facilite grandement ces tâches. Dans le secteur automobile, les données connectées et les données d’historique de conduite reçues de chaque véhicule sont extrêmement importantes, car elles sont liées au comportement de la voiture et au comportement de conduite du client. Notre objectif est de tirer le meilleur parti de ces données dans l’ensemble des opérations mondiales de Nissan Motor, mais aussi au-delà de Nissan Motor, dans l’ensemble du secteur. Ainsi, nous nous efforcerons d’élargir encore les opportunités commerciales.

Daisuke Hyodo, Customer and Vehicle Performance Engineering Division Customer performance and Vehicle Test Engineering Department, No. 1 Data Science Group, Deputy General Manager : Avec toujours plus de données provenant des véhicules, nous nous concentrons particulièrement sur l’analyse des données sous deux perspectives. La première concerne les véhicules électriques et la seconde la conduite autonome. Nissan propose un service appelé ProPILOT pour la conduite autonome, avec une fonctionnalité permettant de conduire sur autoroute les mains libres. En déployant des véhicules équipés de ProPILOT sur les routes du monde entier, nous pouvons utiliser les données pour valider leurs caractéristiques et leurs performances. Ainsi, nous procédons à une analyse des Big Data des technologies de conduite autonome à l’aide du tableau de bord et de Snowflake.

Au début, nous avons exploré les moyens d’effectuer des analyses en intégrant nos données dans Snowflake. Aujourd’hui, nous sommes passés à la phase suivante, et cherchons à effectuer de nouvelles analyses en connectant nos données avec celles des départements ou fonctions voisins. Cela a conduit à une collaboration accrue entre les départements. Dans mon département, nous utilisions Streamlit pour créer des modèles d’IA et des modèles de machine learning, les intégrer dans des applications et les fournir aux utilisateurs finaux. Maintenant que Streamlit est intégré à Snowflake, nous avons intégré les données, l’IA et l’interface utilisateur, ou les applications, ce qui me réjouit.

Yasunobu Matoba : Nous faisons référence à Snowflake sous le nom de X360. Nous collectons tous les types de données relatives aux voitures et aux clients de manière exhaustive, dans une perspective de vue à 360 degrés. J’espère que nous pourrons utiliser Snowflake pour créer un écosystème data-driven et relever les défis auxquels nous sommes confrontés.