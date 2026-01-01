Les fonctions LLM de Snowflake Cortex sont disponibles pour tous nos clients avec de nouveaux LLM, une récupération améliorée et une sécurité renforcée de l’IA

Snowflake Cortex, un service entièrement géré qui permet d’accéder à des grands modèles de langage (LLM) à la pointe du secteur, est maintenant disponible pour tous nos clients. Vous pouvez utiliser ces LLM dans certaines régions directement via les fonctions LLM sur Cortex afin d’intégrer l’IA générative en toute sécurité à vos données gouvernées. Votre équipe peut se concentrer sur le développement d’applications d’IA, tandis que nous gérons l’optimisation des modèles et l’infrastructure GPU pour fournir des performances rentables.

Voici l’ensemble complet des mises à jour publiées aujourd’hui dans le cadre de notre mission visant à fournir une IA générative efficace, conviviale et fiable :

Plus de LLM hautes performances : outre les LLM hautes performances de Mistral AI et Google, Cortex prend désormais également en charge Snowflake Arctic, Llama 3 (tous deux 8B et 70B) et les LLM Reka-Core. Tous ces modèles de fondation sont disponibles via la fonction COMPLETE unique et facile à utiliser, désormais disponible pour tous nos clients.

outre les LLM hautes performances de Mistral AI et Google, Cortex prend désormais également en charge Snowflake Arctic, Llama 3 (tous deux 8B et 70B) et les LLM Reka-Core. Tous ces modèles de fondation sont disponibles via la fonction COMPLETE unique et facile à utiliser, désormais disponible pour tous nos clients. RAG et recherche sémantique efficaces avec Arctic Embed : les fonctions vectorielles et Embed sont maintenant en public preview et incluent la prise en charge d’Arctic Embed, un excellent modèle d’intégration de texte pour la récupération.

les fonctions vectorielles et Embed sont maintenant en public preview et incluent la prise en charge d’Arctic Embed, un excellent modèle d’intégration de texte pour la récupération. Une sécurité d’IA renforcée avec Llama Guard : dans le cadre d’une collaboration avec Meta, Llama Guard, un modèle de sauvegarde d’entrées-sorties basé sur des LLM, est intégré nativement à Snowflake Arctic et sera bientôt disponible pour d’autres modèles dans les fonctions LLM Cortex.

La combinaison de ces mises à jour continue de générer de la valeur dans tous les secteurs, avec deux cas d’usage en particulier :

Analyse et génération de texte : une grande plateforme d’hébergement vidéo rencontrait des difficultés pour convertir des utilisateurs gratuits en abonnements payants en raison des informations limitées sur les données provenant de ses interactions textuelles avec les utilisateurs. En exécutant des tâches de recherche sémantique avec les fonctions d’intégration et de distance vectorielle, elle a pu définir plus clairement les segments cibles. Ensuite, en utilisant des modèles de fondation dans la fonction Complete, elle a créé des e-mails personnalisés. Comme ces opérations de LLM peuvent s’exécuter facilement par batch dans Snowflake, l’équipe exécute cette opération en permanence pour augmenter le nombre de conversions d’utilisateurs gratuits en abonnements payants.