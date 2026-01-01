Simplifiez vos opérations et exploitez vos données non structurées avec Document AI

Les applications potentielles de cette technologie sont considérables, des petites sociétés financières aux conglomérats du secteur de l’industrie, du rapprochement des factures à la découverte de preuves.

Prenons l’exemple de Northern Trust, la société de services financiers vieille de 134 ans dont le siège social est situé à Chicago. Grâce à Document AI, l’entreprise s’attend à réduire considérablement les tâches liées à l’extraction d’informations à partir de documents financiers pour le rapprochement de contrats à terme. « Document AI a le potentiel de simplifier la façon dont nous extrayons les données des documents financiers, améliorant ainsi notre efficacité et notre précision », explique Robert Ismailov, SVP and Head of Information Delivery chez Northern Trust. « Cela permet à notre équipe de se concentrer davantage sur l’analyse des données et moins sur la saisie manuelle. »

Aujourd’hui, les clients Snowflake de tous les secteurs utilisent Document AI pour une grande variété de cas d’usage, notamment :

Observation des déclarations auprès de la SEC : extraction de données à partir de déclarations 10-K, 10-Q et 8-K pour garder une vision actualisée des sociétés cotées et de leurs changements

extraction de données à partir de déclarations 10-K, 10-Q et 8-K pour garder une vision actualisée des sociétés cotées et de leurs changements Rapprochement de factures : extraction de chiffres clés pour aider les directions financières à établir leurs comptes

extraction de chiffres clés pour aider les directions financières à établir leurs comptes Compréhension et organisation de contrats : extraction des conditions de contrats, facilitant la catégorisation et l’analyse

extraction des conditions de contrats, facilitant la catégorisation et l’analyse Numérisation de documents physiques, tels que des menus : analyse automatique des éléments de menu pour une expérience culinaire plus numérique

L’équipe financière de Snowflake elle-même exploite cette technologie pour rationaliser l’identification des clauses contractuelles non standard dans les formulaires de commande. « Document AI a le potentiel de nous faire gagner des centaines d’heures par mois, ce qui permet à notre équipe de passer d’un travail répétitif à un travail plus efficace », explique Anh Doan, Director of Revenue and Billing chez Snowflake. « Les possibilités de transformation sont immenses. »

Pour vous rendre compte par vous-même de la puissance de Snowflake Arctic-TILT et de la valeur que Document AI peut apporter à votre organisation, consultez ce guide quickstart.

Document AI n’est qu’une des nombreuses façons dont Snowflake infuse la puissance de l’IA dans chaque aspect de votre entreprise. Nous accélérons la façon dont les entreprises peuvent exploiter l’IA pour offrir de meilleures expériences et améliorer l’efficacité avec une automatisation plus avancée, et ainsi obtenir une valeur tangible. En savoir plus ici sur Snowflake Cortex AI et Snowflake Copilot.

1. Source : https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/tapping-power-unstructured-data