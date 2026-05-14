Snowflake investira jusqu’à 200 millions de dollars dans des start-up de nouvelle génération qui innovent sur son AI Data Cloud

« Pour les créateurs qui créent des applications de données et d’IA, il est extrêmement précieux de pouvoir les déployer directement dans les environnements Snowflake de leurs clients. Cela élimine un grand nombre de mouvements de données et de frais de sécurité, ce qui vous permet de vous concentrer sur ce qui est au cœur de votre produit », explique Slater Stich, Partner chez Bain Capital Ventures. « Nous sommes ravis de faire partie du Startup Accelerator. »

« Nous avons hâte de collaborer avec la prochaine génération d’entreprises en phase de démarrage qui innovent avec Snowflake Native App Framework », confie Stevi Petrelli, Head of Blackstone Innovations Investments.

« En nous associant à Snowflake, nous travaillons ensemble pour donner à la prochaine génération de créateurs les moyens de tenir les promesses de l’IA grâce à une plateforme fiable et unifiée », explique Steve Kraus, Partner chez Bessemer Venture Partners. « Grâce à la connexion fluide des données, des applications et des modèles, cette collaboration permet aux start-up de créer plus facilement des solutions percutantes qui génèrent de la valeur réelle pour leurs clients. Nous avons hâte de voir l’innovation qui découlera du programme. »

« Capital One Ventures reconnaît le potentiel révolutionnaire des données et de l’IA dans le secteur des services financiers et nous nous félicitons de l’opportunité d’explorer la prochaine vague d’innovation grâce au programme Startup Accelerator », souligne Jon Barad, Partner chez Capital One Ventures. « L’innovation est essentielle pour alimenter les systèmes financiers afin de générer de la valeur et de répondre aux besoins de nos clients. »

« En 2025, les start-up sont confrontées à des obstacles importants dans leur parcours, de la conception au déploiement », explique Quentin Clark, Managing Director chez General Catalyst. « Grâce au programme Startup Accelerator de Snowflake, les créateurs et leurs équipes bénéficient du socle data, des ressources et de l’expertise nécessaires pour créer des applications basées sur l’IA. »

« Greylock est ravi de soutenir le programme Snowflake Startup Accelerator. Snowflake fournit le cœur de l’infrastructure nécessaire aux start-up pour transformer les données en informations exploitables », explique Jason Risch, Partner chez Greylock Partners. « La plateforme de Snowflake permet aux créateurs de commercialiser des produits percutants et d’optimiser leurs opérations avec une efficacité sans précédent. »

« Hetz Ventures est ravi de s’associer à Snowflake pour fournir aux entreprises de data et d’IA en phase de démarrage un accès inégalé à une plateforme puissante et à un écosystème florissant », explique Guy Fighel, Venture Partner chez Hetz Ventures. « En s’appuyant sur l’AI Data Cloud de Snowflake, les start-up peuvent accélérer le développement de leurs produits et proposer des solutions plus efficaces à leurs clients, tous secteurs confondus. Nous sommes convaincus que cette collaboration favorisera une nouvelle vague d'innovation axée sur les données. »

« Mayfield a hâte de rejoindre Snowflake dans sa mission de mobilisation des données mondiales, permettant ainsi aux start-up de créer des solutions qui ont un impact significatif », explique Navin Chaddha, Managing Partner chez Mayfield. « En tirant parti de l’AI Data Cloud de Snowflake, ces entreprises peuvent accélérer leurs stratégies de mise sur le marché et obtenir des résultats révolutionnaires dans tous les secteurs. »

« NewBuild Venture Capital est ravi de s’associer à Snowflake pour soutenir les start-up spécialisées dans les logiciels de supply chain qui doivent relever les défis les plus complexes du secteur », confie Rohini Chakravarthy, Managing Partner chez NewBuild Venture Capital. « Ensemble, nous nous efforçons de fournir aux start-up leaders de la catégorie les outils nécessaires pour moderniser leurs supply chains et améliorer leur efficacité opérationnelle. Notre collaboration vise à donner à la prochaine génération de responsables de supply chains les moyens de créer des solutions de données révolutionnaires. »

« Nous avons hâte de faire équipe avec Snowflake pour soutenir la prochaine génération de start-up qui créent des applications basées sur l’IA sur la plateforme Snowflake », souligne Vab Goel, Founding Partner de NTTVC. « Les start-up peuvent accélérer leur mise sur le marché en s'associant au Data Cloud Snowflake et aux relations d'entreprise mondiales de NTT. »

« L’IA révolutionne le secteur de la santé, offrant des opportunités sans précédent aux start-up d’améliorer les résultats pour les patients et de stimuler l’innovation », explique Sean Doolan, Founding and Managing Partner chez Virtue. Conscients de ce potentiel, Virtue et Snowflake s’associent pour fournir aux start-up du secteur de la santé les ressources et la plateforme dont elles ont besoin pour développer leurs solutions basées sur l’IA.

« Le Snowflake Startup Accelerator a joué un rôle décisif dans notre réussite, des premières étapes de validation des produits au développement de notre application, en passant par le co-marketing et la co-vente avec Snowflake jusqu’au lancement », confie Jon Farr, co-fondateur et CEO de DataPancake. « Aujourd’hui, seulement six mois après le début de notre projet, nous effectuons des démonstrations de faisabilité avec des entreprises clientes et formons des partenariats solides sur l’ensemble de l’écosystème de Snowflake. Notre expérience avec le programme Accelerator a été plus qu’un changement de donne ; elle a changé la vie. »

« Reconstruire DreamFactory en tant que Snowflake Native App signifie que nos clients peuvent désormais la déployer instantanément, profitant ainsi de toutes les commodités d’une plateforme SaaS avec les avantages en matière de sécurité d’un logiciel on-premise », explique Terence Bennett, CEO de DreamFactory. « Cette intégration fluide permet de générer rapidement des API directement à partir des données Snowflake, accélérant ainsi le développement tout en conservant le tout dans votre environnement sécurisé. Le Snowflake Startup Accelerator a été une ressource extraordinaire pour nous. »

« Snowflake est sans aucun doute la plateforme qui permet de développer et de déployer l’IA d’entreprise », affirme Matt Glickman, co-fondateur et CEO de Genesis Computing. « Merci au Snowflake Startup Accelerator et à toute l’équipe Snowflake startup de s’être associée à Genesis Computing pour passer de la conception au lancement sur la Marketplace Snowflake en seulement sept semaines. »

« Le Snowflake Startup Accelerator nous a fourni le socle idéal pour créer des agents d’IA directement là où les données d’entreprise se trouvent », explique Jorge Penalva, co-fondateur et CEO de LangAI. « La combinaison de ressources et du soutien pratique de Snowflake a été essentielle pour accélérer notre introduction de l’IA sur la Marketplace Snowflake, où des milliers d’entreprises ont un accès instantané à notre application. »

Le « Snowflake Startup Accelerator » est un programme conçu pour favoriser la sensibilisation et la création d’applications sur la plateforme Snowflake. Snowflake ne reçoit aucune compensation de la part des start-up ou des sociétés de capital-risque pour leur participation au programme. Bien que les sociétés de capital-risque participantes puissent investir dans les start-up, Snowflake ne joue aucun rôle dans leur processus de prise de décision, et il n’y a aucune garantie qu’une entreprise donnée recevra un financement dans le cadre du programme ou que le montant cible sera investi. Snowflake n’est pas un courtier, un conseiller en investissement ou un autre intermédiaire similaire enregistré.