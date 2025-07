Chez Snowflake, nous sommes convaincus que les agents d’IA sont essentiels aux effectifs des entreprises. La capacité unique de la technologie à effectuer des tâches complexes de manière autonome avec une supervision minimale représente une innovation et une opportunité significatives pour les entreprises, tous secteurs confondus. Et nous ne sommes pas les seuls – Gartner® estime que « d’ici 2028, 33 % des applications logicielles d’entreprise incluront l’IA agentique, contre moins de 1 % en 2024, ce qui permettra de prendre 15 % des décisions de travail au quotidien de manière autonome ».

Pour que les agents d’IA puissent travailler à grande échelle, ils ont besoin de contexte précis, d’un accès sécurisé aux données de leur entreprise et d’une gouvernance unifiée pour gérer cet accès, similaire aux contrôles existants pour vos équipes. C’est pourquoi nous investissons dans notre partenaire Sema4.ai, une entreprise d’agents d’IA dont l’objectif est de transformer la façon dont les travailleurs du savoir collaborent avec l’IA pour accélérer la prise de décision d’entreprise.

Sema4 s’intègre à Snowflake Cortex AI et permet à ses clients de prendre des mesures sur les applications d’entreprise, de se connecter à des sources de données non-Snowflake et d’orchestrer les services Cortex AI tels que Cortex Search, Cortex Analyst, Document AI, et plus encore.

Grâce à cet investissement et à ce partenariat, Sema4.ai Team Edition est désormais disponible en tant que Snowflake Native App sur la Marketplace Snowflake. Les utilisateurs peuvent déployer Team Edition dans leur environnement Snowflake, en mettant à profit la sécurité et la gouvernance de Snowflake et en éliminant le besoin d’un processus d’approvisionnement distinct. En un seul clic, Team Edition permet aux utilisateurs d’automatiser les prévisions, l’extraction d’informations et les flux de travail de données à l’aide du contexte de leur entreprise et des données sécurisées.

À l’heure où 59 % des dirigeants citent la gouvernance des données, la sécurité et la confidentialité comme principaux obstacles au déploiement de l’IA à grande échelle, les clients de Snowflake et Sema4 bénéficieront d’un accès plus facile et plus rapide à l’IA agentique de Sema4 pour des tâches telles que l’automatisation de la supply chain, le rapprochement des factures, la conformité réglementaire et bien plus encore, le tout depuis leur propre compte Snowflake.

Ensemble, Snowflake et Sema4 repoussent les limites du possible grâce à la data et à l’IA, améliorant ainsi leur efficacité et créant de nouvelles opportunités d’innovation et de croissance.

Les clients Snowflake intéressés parSema4.ai Team Edition peuvent se lancer dès aujourd’hui.

Article Gartner, « Intelligent Agents in AI Really Can Work Alone. Here’s How », 1er octobre 2024. https://www.gartner.com/en/articles/intelligent-agent-in-ai

