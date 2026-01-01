Collaboration inégalée pour les produits de données et d’IA : les nouveautés de Snowflake

Amener différentes équipes, différentes unités commerciales et même différentes entreprises à travailler ensemble vers un objectif commun permet non seulement de maximiser l’efficacité, mais favorise également l’innovation. Une collaboration efficace sur les données et l’IA n’a jamais été aussi étroitement liée au succès.
Chez Snowflake, nous éliminons les obstacles à la coopération productive tout en établissant des liens pour faciliter plus que jamais la collaboration. Qu’il s’agisse de vous aider à partager des données et des modèles d’IA en interne ou de concevoir et distribuer des solutions innovantes d’IA et des solutions avancées, Snowflake s’engage à vous aider à tisser la collaboration dans le tissu de votre entreprise. Voici un aperçu de certaines des innovations que nous avons introduites pour rendre tout cela encore plus facile tout en gardant à l'esprit la confidentialité et la gouvernance.
Collaboration et découverte cross-cloud
Consolidant son leadership bien établi en matière de fonctionnalités de collaboration cross-cloud, Snowflake introduit de nouvelles façons de partager en toute sécurité des données, des applications et des modèles d’IA en interne et en externe.
Partagez facilement des applications, des données et des modèles d’IA dans toute votre entreprise
La Marketplace Snowflake aide les entreprises à découvrir de nouvelles données, applications et de nouveaux produits d’IA de haute qualité et permet d’optimiser leur utilisation. La Marketplace interne (désormais disponible pour tous nos clients) fournit un répertoire exhaustif des produits de données disponibles au sein d’une entreprise. Avec tout ce qui est disponible pour la découverte sur un seul panneau, il est facile pour les utilisateurs de données de trouver et d’accéder aux données, aux modèles d’IA et aux applications dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. De plus, vous n'avez pas à créer (ou payer pour) plusieurs copies de la même ressource pour différents services, ce qui rationalise la gestion et offre une meilleure posture de sécurité.
L’évaluation de ces produits est maintenant extrêmement simple, aussi, avec Copilot for Listings (private preview). Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de poser des questions dans un langage naturel pour savoir si le contenu d’une référence est pertinent et intéressant pour leur travail.
Partagez des LLM optimisés
Snowflake prend désormais en charge le partage transparent de LLM optimisés et l’exploration des pondérations des modèles avec Secure Model Sharing (public preview). Cela facilite la collaboration sur des cas d’usage d’IA générative et le déploiement de modèles en production, car le destinataire peut voir le modèle affiné dans son interface utilisateur Snowflake Model Registry. De plus, comme aucune donnée réelle n’est copiée ou transférée entre les comptes (seules la couche de services et le magasin de métadonnées de Snowflake sont utilisés) les modèles de partage réduisent le risque d’exposition des données.
Créer des données et des produits d’IA plus sophistiqués tout en restant rentables
Les entreprises innovantes apportent leurs toutes dernières technologies à Snowflake, en offrant des produits de pointe qui ne nécessitent pas de déplacer les données ou de réaliser des orchestrations complexes. Les entreprises peuvent partager et monétiser des modèles et applications d’IA et de ML avancés via les Snowflake Native Apps, désormais entièrement intégrées à Snowpark Container Services pour prendre en charge davantage de cas d’usage. Et grâce aux outils avancés d’optimisation des coûts disponibles dans le cadre de la solution Snowflake Secure Sharing, nos clients peuvent partager des données et collaborer entre les clouds sans se soucier des coûts de sortie cross-cloud.
Snowflake Native App Framework s’intègre à Snowpark Container Services
Depuis son introduction en 2022, Snowflake Native App Framework offre un moyen sécurisé et rentable de créer, distribuer et monétiser des données et des produits d’IA qui s’intègrent en toute transparence à Snowflake, simplifiant ainsi le développement d’applications pour des centaines d’entreprises. Désormais, avec Snowpark Container Services disponible pour tous nos clients et entièrement intégré dans Snowflake Native App Framework, vous pouvez créer des applications encore plus sophistiquées et les déployer auprès de vos clients sur AWS (disponible pour tous nos clients) et Azure (public preview).
Snowpark Container Services (désormais disponible pour tous nos clients sur Azure et AWS) offre aux développeurs la flexibilité nécessaire pour déployer facilement et en toute sécurité des fonctionnalités complexes, des frontends personnalisés et de l’entraînement et de l’inférence de ML à grande échelle aux modèles open source et développés en interne, le tout en toute sécurité dans Snowflake (en savoir plus dans cet article). En packageant et en enregistrant une image de conteneur, puis en créant un package Snowflake Native App avec les détails de ce conteneur, les développeurs peuvent :
Créer des produits robustes dans n'importe quel langage de programmation
Utiliser de façon flexible des GPU ou des CPU haute mémoire, en fonction de leurs besoins
Distribuer des applications en toute transparence sur tous les clouds et toutes les régions
Supprimer la nécessité de déplacer des données en dehors de votre périmètre de sécurité
Les fournisseurs développent des applications sophistiquées dans toutes sortes de catégories intéressantes. Il est donc fort probable que si vous recherchez une certaine fonctionnalité, il existe une application pour cela dans la Marketplace Snowflake. Par exemple, vous pouvez :
Transformer des données complexes avec dbt
Ajouter des agents d’IA autonomes à vos effectifs avec Genesis
Intégrer des analyses graphiques avancées de RelationalAI
Exploiter l’IA prédictive de Kumo AI
Transformer des images et des vidéos en intelligence visuelle avec LandingAI
Créer et monétiser des produits d’IA
Avec Snowflake Native App Framework, les modèles d’IA/de ML enregistrés peuvent désormais être regroupés, partagés et monétisés. À l’aide de l’API Snowpark ML Modeling, les fournisseurs peuvent créer, entraîner et journaliser des modèles dans le Snowflake Model Registry, puis les exporter dans un package Snowflake Native App pour les répertorier.
Cela génère de nouvelles sources de revenus, permettant aux entreprises de capitaliser facilement et en toute sécurité sur leurs efforts de développement de modèles et de fournir des produits d’IA et de ML à forte valeur ajoutée sur la Marketplace Snowflake pour que d’autres puissent les utiliser ou les acheter. Avec plus d’options de produits à choisir, les consommateurs ont plus de chances de trouver la solution adaptée à leurs besoins.
Suppression des frais de sortie en double
Pour rendre la collaboration cross-cloud plus rentable, Snowflake introduit Egress Cost Optimizer (bientôt disponible pour tous nos clients), qui supprime essentiellement les coûts de sortie en double lors du partage de données ou d’applications vers plusieurs régions cloud. Il aide les fournisseurs à contrôler les coûts de livraison des produits de données et à libérer la demande d’autres régions cloud.
Avec Egress Cost Optimizer, nos clients ne paieront des frais de sortie que la première fois que les données seront partagées avec un compte dans une région cloud différente. Il n’y a pas de frais de sortie supplémentaires pour partager ces mêmes données avec d’autres comptes dans cette région ou d’autres régions de cloud, et aucun coût de sortie lorsque vous utilisez Snowflake Secure Data Sharing dans la même région de cloud.
La technologie cross-cloud brevetée de Snowflake utilise une approche basée sur la réplication pour permettre l’accès aux données dans les régions éloignées. Cela signifie que Snowflake gère le processus de réplication à l'aide de Auto-Fulfillment cross-cloud, plutôt qu'une approche basée sur les requêtes à distance, où le fournisseur est facturé des petits frais de sortie pour chaque requête. Cette dernière peut rapidement devenir coûteuse, et pour les jeux de données volumineux, les performances des requêtes sont souvent ralenties par le déplacement constant des données. Grâce à une approche basée sur la réplication et à Egress Cost Optimizer, les fournisseurs peuvent obtenir des performances de requête élevées sur les données partagées tout en contrôlant les coûts.
L’engagement de Snowflake en matière de sécurité vous permet de créer et d’utiliser des applications en toute confiance
Le partage et la collaboration peuvent présenter certains défis inhérents à la gouvernance, en particulier lorsque les données ou les applications sont exposées à l'Internet public sans mécanismes de sécurité en place. C’est pourquoi Snowflake s’emploie à offrir aux fournisseurs et aux consommateurs des outils pour garantir la sécurité de leurs données, applications et modèles.
Prise en charge de Snowflake Native App pour des déploiements sécurisés
Snowflake Native App Framework prend désormais en charge Virtual Private Snowflake (VPS) et AWS PrivateLink, ce qui renforce la sécurité et la confidentialité pour les fournisseurs d’applications. Cette fonctionnalité (disponible pour tous nos clients) aidera les entreprises à renforcer la confiance avec leurs clients à sécurité élevée et à étendre leurs offres sur des marchés réglementés. En l’état, les clients qui requièrent des niveaux de sécurité élevés ont désormais accès à plus de 220 Snowflake Native Apps sur la Marketplace Snowflake afin d’accélérer leurs initiatives en matière de données et d’IA.
Badges de conformité
Les fournisseurs de Snowflake Native Apps pourront également afficher des certifications de conformité tierces, telles que SOC 2, dans le cadre de leur référence d’application (private preview). Une fois que Snowflake aura validé ces documents de conformité, les fournisseurs pourront mettre à jour leur référence pour inclure les badges pertinents, ce qui permet aux utilisateurs d’applications de voir rapidement et en toute confiance si une solution est capable de répondre à leurs exigences de conformité en un coup d’œil.
En savoir plus
La plateforme unifiée de Snowflake simplifie les complexités inhérentes à la collaboration grâce à des fonctionnalités de partage de données préservant la confidentialité et en vous permettant de rapprocher les applications des données plutôt que l’inverse. Non seulement est-elle plus efficace et plus sécurisée, mais il est également plus facile de collaborer au sein d’une entreprise et avec des partenaires externes sur Snowflake.
Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de collaboration de Snowflake et les Snowflake Native Apps, regardez notre session BUILD 2024 What’s New, consultez nos ressources pour développeurs et le Snowflake Native App Bootcamp, et inscrivez-vous à notre événement virtuel Marketplace Snowflake pour découvrir comment accélérer les initiatives d’IA avec des données, des applications et des produits d’IA de fournisseurs tiers.