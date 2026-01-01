Collaboration inégalée pour les produits de données et d’IA : les nouveautés de Snowflake

Partagez des LLM optimisés

Snowflake prend désormais en charge le partage transparent de LLM optimisés et l’exploration des pondérations des modèles avec Secure Model Sharing (public preview). Cela facilite la collaboration sur des cas d’usage d’IA générative et le déploiement de modèles en production, car le destinataire peut voir le modèle affiné dans son interface utilisateur Snowflake Model Registry. De plus, comme aucune donnée réelle n’est copiée ou transférée entre les comptes (seules la couche de services et le magasin de métadonnées de Snowflake sont utilisés) les modèles de partage réduisent le risque d’exposition des données.

Créer des données et des produits d’IA plus sophistiqués tout en restant rentables

Les entreprises innovantes apportent leurs toutes dernières technologies à Snowflake, en offrant des produits de pointe qui ne nécessitent pas de déplacer les données ou de réaliser des orchestrations complexes. Les entreprises peuvent partager et monétiser des modèles et applications d’IA et de ML avancés via les Snowflake Native Apps, désormais entièrement intégrées à Snowpark Container Services pour prendre en charge davantage de cas d’usage. Et grâce aux outils avancés d’optimisation des coûts disponibles dans le cadre de la solution Snowflake Secure Sharing, nos clients peuvent partager des données et collaborer entre les clouds sans se soucier des coûts de sortie cross-cloud.

Snowflake Native App Framework s’intègre à Snowpark Container Services

Depuis son introduction en 2022, Snowflake Native App Framework offre un moyen sécurisé et rentable de créer, distribuer et monétiser des données et des produits d’IA qui s’intègrent en toute transparence à Snowflake, simplifiant ainsi le développement d’applications pour des centaines d’entreprises. Désormais, avec Snowpark Container Services disponible pour tous nos clients et entièrement intégré dans Snowflake Native App Framework, vous pouvez créer des applications encore plus sophistiquées et les déployer auprès de vos clients sur AWS (disponible pour tous nos clients) et Azure (public preview).

Snowpark Container Services (désormais disponible pour tous nos clients sur Azure et AWS) offre aux développeurs la flexibilité nécessaire pour déployer facilement et en toute sécurité des fonctionnalités complexes, des frontends personnalisés et de l’entraînement et de l’inférence de ML à grande échelle aux modèles open source et développés en interne, le tout en toute sécurité dans Snowflake (en savoir plus dans cet article). En packageant et en enregistrant une image de conteneur, puis en créant un package Snowflake Native App avec les détails de ce conteneur, les développeurs peuvent :

Créer des produits robustes dans n'importe quel langage de programmation

Utiliser de façon flexible des GPU ou des CPU haute mémoire, en fonction de leurs besoins

Distribuer des applications en toute transparence sur tous les clouds et toutes les régions

Supprimer la nécessité de déplacer des données en dehors de votre périmètre de sécurité

Les fournisseurs développent des applications sophistiquées dans toutes sortes de catégories intéressantes. Il est donc fort probable que si vous recherchez une certaine fonctionnalité, il existe une application pour cela dans la Marketplace Snowflake. Par exemple, vous pouvez :

Transformer des données complexes avec dbt

Ajouter des agents d’IA autonomes à vos effectifs avec Genesis

Intégrer des analyses graphiques avancées de RelationalAI

Exploiter l’IA prédictive de Kumo AI

Transformer des images et des vidéos en intelligence visuelle avec LandingAI

Créer et monétiser des produits d’IA

Avec Snowflake Native App Framework, les modèles d’IA/de ML enregistrés peuvent désormais être regroupés, partagés et monétisés. À l’aide de l’API Snowpark ML Modeling, les fournisseurs peuvent créer, entraîner et journaliser des modèles dans le Snowflake Model Registry, puis les exporter dans un package Snowflake Native App pour les répertorier.

Cela génère de nouvelles sources de revenus, permettant aux entreprises de capitaliser facilement et en toute sécurité sur leurs efforts de développement de modèles et de fournir des produits d’IA et de ML à forte valeur ajoutée sur la Marketplace Snowflake pour que d’autres puissent les utiliser ou les acheter. Avec plus d’options de produits à choisir, les consommateurs ont plus de chances de trouver la solution adaptée à leurs besoins.

Suppression des frais de sortie en double

Pour rendre la collaboration cross-cloud plus rentable, Snowflake introduit Egress Cost Optimizer (bientôt disponible pour tous nos clients), qui supprime essentiellement les coûts de sortie en double lors du partage de données ou d’applications vers plusieurs régions cloud. Il aide les fournisseurs à contrôler les coûts de livraison des produits de données et à libérer la demande d’autres régions cloud.

Avec Egress Cost Optimizer, nos clients ne paieront des frais de sortie que la première fois que les données seront partagées avec un compte dans une région cloud différente. Il n’y a pas de frais de sortie supplémentaires pour partager ces mêmes données avec d’autres comptes dans cette région ou d’autres régions de cloud, et aucun coût de sortie lorsque vous utilisez Snowflake Secure Data Sharing dans la même région de cloud.