Accéder aux packages PyPI dans Snowpark via des UDF et des procédures stockées

Pour les développeurs, data engineers et data scientists utilisant Snowpark, l’un des plus grands défis était d’accéder aux packages Python dont ils avaient besoin et de gérer les dépendances pour les packages téléchargés sur zone de staging. Alors que Snowpark Python prend déjà en charge les packages Anaconda et les packages personnalisés, l’absence d’accès direct au vaste écosystème Python Package Index (PyPI) entraînait des étapes supplémentaires pour gérer les dépendances et contourner les limitations.

Cela change aujourd’hui. Redynamisez votre développement Snowpark Python avec des nouvelles révolutionnaires ! Nous sommes ravis d'annoncer un accès direct au vaste Python Package Index (PyPI), disponible dès maintenant en public preview, qui révolutionne votre flux de travail et vous offre une flexibilité inégalée. Imaginez que vous puissiez facilement intégrer le package Python dont vous avez besoin, directement dans vos UDF Snowpark Python et vos procédures stockées, sans attendre. Oui, vous avez bien entendu ! Tandis que le canal fiable Anaconda de Snowflake reste disponible, vous avez désormais la liberté d’exploiter l’ensemble de l’écosystème PyPI, qui héberge plus de 600 000 packages Python.

Cette nouvelle fonctionnalité simplifie considérablement les flux de développement, facilitant plus que jamais la création et la mise à l’échelle d’applications basées sur Python dans Snowflake.

Comment ça marche

Snowflake dispose d’un référentiel Artefact par défaut qui permet aux utilisateurs de connecter et d’installer des packages PyPI dans les UDF Snowpark et les procédures stockées. Accordez simplement l'accès à un référentiel PyPI intégré et installez le package de référentiel dans une UDF ou une procédure (obtenez plus de détails sur le processus dans notre documentation).