Fan 360 : de meilleures expériences pour les fans de sport, plus d’opportunités de revenus

Les fans sont au cœur de chaque match sportif. Ce sont eux qui remplissent les stades, passent des heures interminables à chercher leur feuille de match de rêve, parcourent le pays ou le monde pour soutenir leurs équipes préférées, prennent un nombre incalculable de photos sur leurs téléphones, postent avec passion sur les réseaux sociaux et achètent des packages de streaming et les derniers t-shirts.

Mais les fans d’aujourd’hui en veulent toujours plus. Ils aspirent à une relation plus étroite et permanente avec leur équipe. Où ils se connectent plus intimement avec leurs joueurs préférés par les canaux qu'ils préfèrent et sont toujours au courant quand le nouvel équipement dont ils ont le plus envie sort. Où leur équipe préférée sait ce qui compte le plus pour chaque fan : une expérience connectée et personnalisée. C’est ce à quoi s’attendent 80 % des consommateurs aujourd’hui, mais peu d’organisations sportives y répondent.

La personnalisation est plus importante que jamais. La durée d’attention des consommateurs est à son plus bas niveau historique, tandis que la concurrence pour attirer l’attention des amateurs de sport demeure forte, car les équipes cherchent à obtenir une part de ce marché de 8,12 milliards USD en 2025 (une augmentation de 21,4 % du TCAC par rapport à 2024). Un contenu hautement pertinent et personnalisé n’a jamais été aussi important si une équipe veut attirer (et maintenir) l’attention d’un fan, faire salle comble dans les stades et maximiser l’audience des matchs en direct.

Le secteur du sport doit également faire face au défi de décider comment engager profondément les fans, éparpillés sur divers appareils et de différentes catégories démographiques, et donc plus compliqués à atteindre. Sans oublier de comprendre et de s’adapter à l’évolution des comportements et des préférences des fans.

C’est l’heure de Fan 360

Les fans ne se ressemblent pas selon le sport, ce qui signifie qu’il n’existe pas d’approche unique pour répondre aux besoins des fans. Pour que les organisations sportives puissent satisfaire les fans existants et en cultiver de nouveaux à domicile et à l’étranger, elles doivent d’abord comprendre chacun d’entre eux individuellement, ce qui nécessite de créer une vue à 360 degrés des fans. Une vue à 360 degrés d’un fan est une vue complète d’un fan basée sur une variété de sources de données, y compris les données démographiques, la vente de billets, la vente de produits dérivés, l’engagement envers les campagnes de parrainage, l’audience, l’implication dans le virtuel, les paris et d’autres données.