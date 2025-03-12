Fan 360 : de meilleures expériences pour les fans de sport, plus d’opportunités de revenus
Les fans sont au cœur de chaque match sportif. Ce sont eux qui remplissent les stades, passent des heures interminables à chercher leur feuille de match de rêve, parcourent le pays ou le monde pour soutenir leurs équipes préférées, prennent un nombre incalculable de photos sur leurs téléphones, postent avec passion sur les réseaux sociaux et achètent des packages de streaming et les derniers t-shirts.
Mais les fans d’aujourd’hui en veulent toujours plus. Ils aspirent à une relation plus étroite et permanente avec leur équipe. Où ils se connectent plus intimement avec leurs joueurs préférés par les canaux qu'ils préfèrent et sont toujours au courant quand le nouvel équipement dont ils ont le plus envie sort. Où leur équipe préférée sait ce qui compte le plus pour chaque fan : une expérience connectée et personnalisée. C’est ce à quoi s’attendent 80 % des consommateurs aujourd’hui, mais peu d’organisations sportives y répondent.
La personnalisation est plus importante que jamais. La durée d’attention des consommateurs est à son plus bas niveau historique, tandis que la concurrence pour attirer l’attention des amateurs de sport demeure forte, car les équipes cherchent à obtenir une part de ce marché de 8,12 milliards USD en 2025 (une augmentation de 21,4 % du TCAC par rapport à 2024). Un contenu hautement pertinent et personnalisé n’a jamais été aussi important si une équipe veut attirer (et maintenir) l’attention d’un fan, faire salle comble dans les stades et maximiser l’audience des matchs en direct.
Le secteur du sport doit également faire face au défi de décider comment engager profondément les fans, éparpillés sur divers appareils et de différentes catégories démographiques, et donc plus compliqués à atteindre. Sans oublier de comprendre et de s’adapter à l’évolution des comportements et des préférences des fans.
C’est l’heure de Fan 360
Les fans ne se ressemblent pas selon le sport, ce qui signifie qu’il n’existe pas d’approche unique pour répondre aux besoins des fans. Pour que les organisations sportives puissent satisfaire les fans existants et en cultiver de nouveaux à domicile et à l’étranger, elles doivent d’abord comprendre chacun d’entre eux individuellement, ce qui nécessite de créer une vue à 360 degrés des fans. Une vue à 360 degrés d’un fan est une vue complète d’un fan basée sur une variété de sources de données, y compris les données démographiques, la vente de billets, la vente de produits dérivés, l’engagement envers les campagnes de parrainage, l’audience, l’implication dans le virtuel, les paris et d’autres données.
Pour ravir leurs fans et en attirer d’autres, les organisations sportives doivent avant tout les comprendre, individuellement, ce que permet une approche Fan 360.
Une approche à 360 degrés des fans profite à l’ensemble de l’écosystème sportif, des fans aux ligues, en passant par les équipes et les médias sportifs. Les fans bénéficient d’expériences personnalisées, telles que des offres de billets personnalisées pour les matchs lorsque leur buteur préféré est sélectionné, des recommandations de contenu sur mesure en fonction de la longueur et des formats qu’ils consomment le plus et des recommandations de produits dérivés spécifiques à leurs catégories de produits préférées (chapeaux ou maillots, par exemple), ce qui leur permet de se sentir davantage valorisés et connectés.
Les fonctionnalités interactives telles que les sondages en temps réel qui leur permettent de montrer leurs connaissances sur leurs équipes préférées, les expériences de réalité augmentée qui leur permettent d’affronter (virtuellement) leurs joueurs préférés et les programmes de fidélité basés sur le choix peuvent améliorer leur engagement tout en permettant une collecte plus importante de données afin de mieux répondre aux besoins des fans en continu au fil du temps.
Côté business, une stratégie Fan 360 peut améliorer les performances des campagnes marketing de merchandising et de billetterie en permettant des campagnes ciblées qui délivrent un message sur mesure à une audience spécifique au bon moment et sur le bon canal. Elle peut également améliorer la prise de décision dans l’ensemble du front office.
Malgré ses avantages évidents, de nombreuses équipes n’ont pas encore adopté une approche Fan 360. L’hétérogénéité des sources de données ou des silos de données reste un obstacle majeur. Par exemple, les données de billetterie, de produits dérivés, d’engagement dans le virtuel et d’audience des matchs résident souvent dans des systèmes distincts (ou avec des entités distinctes), d’où la difficulté de rassembler une vue cohérente de chaque fan. Les équipes data des entités sportives sont souvent puissantes mais petites, ce qui rend les solutions technologiques complexes irréalistes à exploiter. Les systèmes existants compliquent encore la situation, car les technologies obsolètes n’ont pas l’agilité et les capacités de partage de données nécessaires à une collaboration sécurisée et transparente sur les données entre les systèmes. À la complexité s’ajoute l’évolution des réglementations sur la confidentialité des données, qui nécessite une utilisation prudente et sécurisée des données des fans.
Spaulding Ridge : concrétiser l’approche Fan 360
Construire une vue à 360 degrés des fans nécessite une approche globale. Les données provenant d’un large éventail de sources, des plateformes de billetterie et des services de streaming aux transactions de e-commerce et aux programmes de fidélité, doivent être associées à leur propre structure, propriété et considérations de confidentialité. En l’absence d’une stratégie claire et des bonnes bases techniques, les entreprises peuvent rapidement se retrouver submergées par des données fragmentées et des flux de travail inefficaces. Spaulding Ridge se spécialise dans la transformation des défis liés aux données en avantages concurrentiels en permettant aux entités sportives d’unifier leurs données sur des plateformes cloud modernes, permettant ainsi une vue unique, accessible et exploitable de chaque fan tout en assurant la conformité avec les réglementations changeantes en matière de données.
Sans une stratégie claire et le bon socle technique, les organisations peuvent rapidement se trouver dépassées par des données fragmentées et des workflows inefficaces.
Grâce à sa compréhension approfondie des besoins uniques du secteur du sport, Spaulding est en mesure de concevoir des solutions globales et évolutives qui favorisent un réel engagement. La mise en œuvre de la technologie fait partie de son approche, mais pas son unique critère. Qu’il s’agisse d’affiner la segmentation des fans pour un marketing hyperpersonnalisé, de permettre le partage de données en temps réel entre les secteurs d’activité ou d’intégrer l’analyse prédictive pour les expériences dynamiques des fans, leur équipe apporte l’expertise nécessaire pour s’assurer qu’une stratégie Fan 360 offre un impact mesurable. En conséquence, Spaulding Ridge a constaté que les organisations sportives qui investissent dans une solution Fan 360 bien conçue ne se contentent pas de personnaliser l’expérience des fans : elles créent des supporters à vie, augmentent les opportunités de revenus et préparent leurs écosystèmes numériques pour l’avenir.
Les entités sportives qui exploitent leurs données gagnent
De nombreuses ligues, équipes et autres entités sportives sont assises sur un trésor de données de fans, et celles qui peuvent les exploiter avec des plateformes data modernes sont en passe de gagner gros. Elles peuvent transformer des moments apparemment anodins, tels que les commentaires d’un fan sur les publications sociales d’une équipe, en expériences mémorables et personnalisées pour les fans.
La nouvelle ère consiste à créer des liens individuels et à servir chaque fan de la manière qu’il préfère. Il s’agit d’exploiter l’innovation technologique pour amplifier les traditions qui rendent le sport si spécial.
Vous êtes prêts à en savoir plus sur les plateformes data dans le cloud pour les organisations sportives ? Consultez la page Snowflake Data Cloud for Sports.