Visión 360 del aficionado: mejores experiencias para los aficionados al deporte y más oportunidades de ingresos

Los aficionados al deporte son el corazón y el alma de cada partido. Son quienes llenan los estadios, dedican innumerables horas a analizar su alineación ideal, viajan por el país o el mundo para apoyar a sus equipos favoritos, hacen incontables fotos con sus móviles, publican con pasión en redes sociales y adquieren paquetes de streaming y los últimos productos oficiales.
Pero los aficionados de hoy quieren más. En pocas palabras, desean una relación más cercana y permanente con su equipo. Una en la que conecten de forma más directa con sus jugadores favoritos a través de los canales que prefieren y estén siempre al tanto cuando se lance el nuevo producto que más les interesa. Una en la que su equipo favorito sepa qué es lo más importante para cada aficionado: una experiencia conectada y personalizada. Es algo que el 80 % de los consumidores espera hoy en día, pero pocas organizaciones deportivas están a la altura.
La personalización importa más que nunca. La capacidad de atención de los consumidores está en su nivel más bajo de la historia, mientras que la competencia por captar la atención de los aficionados sigue siendo alta, ya que los equipos buscan asegurarse una parte del mercado estimado de 8120 millones de USD en 2025 (un crecimiento anual compuesto del 21,4 % desde 2024). El contenido altamente relevante y personalizado nunca ha sido tan importante si un equipo quiere captar (y mantener) la atención de un aficionado, llenar estadios y maximizar la audiencia de los partidos en directo.
El sector deportivo también se enfrenta al reto de decidir cómo implicar de forma profunda a unos aficionados fragmentados entre dispositivos y perfiles demográficos y, por tanto, más difíciles de alcanzar. Por no hablar de comprender y responder a la evolución de los comportamientos y preferencias de los aficionados.
Es el momento de apostar por una visión 360 del aficionado
No hay dos aficiones deportivas iguales, lo que significa que no existe un enfoque único para satisfacer las necesidades de todos los aficionados. Para que las organizaciones deportivas puedan fidelizar a los aficionados actuales y captar nuevos seguidores dentro y fuera del país, primero deben comprenderlos de forma individual, y eso requiere crear una visión 360 del aficionado. Una visión 360 del aficionado ofrece una perspectiva integral basada en múltiples fuentes de datos, incluidos datos demográficos, de venta de entradas, de venta de artículos oficiales, de interacción con campañas de patrocinio, de audiencia, de participación en juegos de deportes de fantasía, de apuestas y otros datos.
Para que las organizaciones deportivas puedan fidelizar a los aficionados actuales y captar nuevos seguidores dentro y fuera del país, primero deben comprenderlos de forma individual, y eso requiere crear una visión 360 del aficionado.
Un enfoque de visión 360 del aficionado beneficia a todo el ecosistema deportivo, desde los aficionados y las ligas hasta los equipos y los medios deportivos. Los aficionados disfrutan de experiencias personalizadas, como ofertas de entradas adaptadas a partidos en los que su lanzador favorito abre desde el montículo, recomendaciones de contenido según la duración y los formatos que más consumen y sugerencias de productos oficiales basadas en sus categorías de producto preferidas (gorras frente a camisetas, por ejemplo), lo que les hace sentirse más valorados y conectados.
Las funciones interactivas, como encuestas en tiempo real que les permiten demostrar sus conocimientos sobre sus equipos favoritos, experiencias de realidad aumentada que les permiten jugar (virtualmente) con sus jugadores preferidos y programas de fidelización basado en opciones, pueden aumentar su implicación y, al mismo tiempo, facilitar una mayor recopilación de datos para seguir alimentando el ciclo y satisfacer mejor sus necesidades de forma continua.
Desde el punto de vista empresarial, una estrategia de visión 360 del aficionado puede mejorar el rendimiento de las campañas de marketing para la venta de entradas y de productos oficiales, ya que permite lanzar campañas focalizadas que ofrecen el mensaje adecuado a la audiencia adecuada, en el momento oportuno y a través del canal correcto. También puede impulsar una toma de decisiones más informada en toda la organización.
A pesar de sus claras ventajas, muchos equipos aún no han adoptado un enfoque de visión 360 del aficionado. Las fuentes de datos dispares o los silos de datos siguen siendo un obstáculo importante. Por ejemplo, los datos de venta de entradas, de productos oficiales, de participación en deportes de fantasía y de audiencia de partidos suelen residir en sistemas independientes (o en manos de entidades distintas), lo que dificulta crear una visión cohesionada de cada aficionado. Los equipos de datos de las entidades deportivas suelen ser reducidos, aunque altamente capacitados, lo que hace poco realista adoptar soluciones tecnológicas complejas. Los sistemas heredados complican aún más la situación, ya que las tecnologías obsoletas carecen de la agilidad y las capacidades de data sharing necesarias para una colaboración segura y fluida entre sistemas. A esta complejidad se suman las cambiantes normativas de privacidad de datos, que exigen un uso cuidadoso y seguro de la información de los aficionados.
Spaulding Ridge: hacer realidad la visión 360 del aficionado
Desarrollar una visión 360 del aficionado requiere un enfoque integral. Los datos procedentes de una amplia variedad de fuentes —desde plataformas de venta de entradas y servicios de streaming hasta transacciones de comercio electrónico y programas de fidelización— deben integrarse teniendo en cuenta sus propias estructuras, modelos de propiedad y requisitos de privacidad. Sin una estrategia clara y la base técnica adecuada, las organizaciones pueden verse rápidamente desbordadas por datos fragmentados y flujos de trabajo ineficientes. Spaulding Ridge se especializa en convertir los retos relacionados con los datos en ventajas competitivas, ayudando a las entidades deportivas a unificar su información en plataformas en la nube modernas para ofrecer una visión única, accesible y práctica de cada aficionado, al tiempo que contribuye a garantizar el cumplimiento de las normativas de datos en constante evolución.
Sin una estrategia clara y la base técnica adecuada, las organizaciones pueden verse rápidamente desbordadas por datos fragmentados y flujos de trabajo ineficientes.
El profundo conocimiento que tiene Spaulding de las necesidades específicas del sector deportivo permite a la empresa diseñar soluciones integrales y escalables que impulsan una interacción real. La implementación tecnológica es “parte de”, pero no “la definición de”, su enfoque. Ya sea perfeccionando la segmentación de aficionados para un marketing hiperpersonalizado, habilitando el data sharing en tiempo real entre áreas de negocio o integrando analíticas predictivas para ofrecer experiencias dinámicas a los aficionados, su equipo aporta la experiencia necesaria para garantizar que una estrategia de visión 360 del aficionado genere un impacto medible. En consecuencia, Spaulding Ridge ha comprobado que las organizaciones deportivas que invierten en una solución de visión 360 del aficionado bien diseñada no solo personalizan las experiencias, sino que crean seguidores para toda la vida, aumentan las oportunidades de ingresos y preparan sus ecosistemas digitales para el futuro.
Las entidades deportivas que usan el potencial de sus datos son las que ganan
Muchas ligas, equipos y otras entidades deportivas cuentan con un auténtico tesoro de datos de aficionados, y aquellas que logran activarlo con plataformas de datos modernas están en una posición privilegiada para triunfar. Pueden transformar momentos aparentemente pequeños, como los comentarios de los aficionados en las publicaciones sociales de un equipo, en experiencias memorables y personalizadas.
La próxima era de la afición deportiva se basa en crear conexiones individuales y atender la pasión de cada persona por el deporte de la forma que más le gusta. Se trata de aprovechar la innovación tecnológica para potenciar las tradiciones que hacen que el deporte sea tan especial.
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