Visión 360 del aficionado: mejores experiencias para los aficionados al deporte y más oportunidades de ingresos

Los aficionados al deporte son el corazón y el alma de cada partido. Son quienes llenan los estadios, dedican innumerables horas a analizar su alineación ideal, viajan por el país o el mundo para apoyar a sus equipos favoritos, hacen incontables fotos con sus móviles, publican con pasión en redes sociales y adquieren paquetes de streaming y los últimos productos oficiales.

Pero los aficionados de hoy quieren más. En pocas palabras, desean una relación más cercana y permanente con su equipo. Una en la que conecten de forma más directa con sus jugadores favoritos a través de los canales que prefieren y estén siempre al tanto cuando se lance el nuevo producto que más les interesa. Una en la que su equipo favorito sepa qué es lo más importante para cada aficionado: una experiencia conectada y personalizada. Es algo que el 80 % de los consumidores espera hoy en día, pero pocas organizaciones deportivas están a la altura.

La personalización importa más que nunca. La capacidad de atención de los consumidores está en su nivel más bajo de la historia, mientras que la competencia por captar la atención de los aficionados sigue siendo alta, ya que los equipos buscan asegurarse una parte del mercado estimado de 8120 millones de USD en 2025 (un crecimiento anual compuesto del 21,4 % desde 2024). El contenido altamente relevante y personalizado nunca ha sido tan importante si un equipo quiere captar (y mantener) la atención de un aficionado, llenar estadios y maximizar la audiencia de los partidos en directo.

El sector deportivo también se enfrenta al reto de decidir cómo implicar de forma profunda a unos aficionados fragmentados entre dispositivos y perfiles demográficos y, por tanto, más difíciles de alcanzar. Por no hablar de comprender y responder a la evolución de los comportamientos y preferencias de los aficionados.

Es el momento de apostar por una visión 360 del aficionado

No hay dos aficiones deportivas iguales, lo que significa que no existe un enfoque único para satisfacer las necesidades de todos los aficionados. Para que las organizaciones deportivas puedan fidelizar a los aficionados actuales y captar nuevos seguidores dentro y fuera del país, primero deben comprenderlos de forma individual, y eso requiere crear una visión 360 del aficionado. Una visión 360 del aficionado ofrece una perspectiva integral basada en múltiples fuentes de datos, incluidos datos demográficos, de venta de entradas, de venta de artículos oficiales, de interacción con campañas de patrocinio, de audiencia, de participación en juegos de deportes de fantasía, de apuestas y otros datos.