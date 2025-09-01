Fan 360：スポーツファンのエクスペリエンス向上、収益機会の拡大
スポーツファンはすべての試合の要であり、生命線です。スタジアムを満員にしたり、幻想のラインナップの調査に延々と時間を費やしたり、お気に入りのチームをサポートするために国や世界を旅したり、スマートフォンで語られることのなかった大量の写真を撮ったり、ソーシャルメディアに投稿したり、ストリーミングパッケージや最新グッズを購入したりしています。
しかし、現代のファンはもっと渇望しています。単に、チームとのより密接で常時接続している関係を切望しています。お気に入りのチャンネルを通じてお気に入りのプレーヤーとより緊密につながり、お気に入りの新しいギアが落ちたときに常に把握している場所です。お気に入りのチームが各ファンにとって最も重要なものを把握している、パーソナライズされたコネクテッドエクスペリエンスです。現在、80%の消費者がこれを期待していますが、実際にそのような取り組みを行っているスポーツ組織はほとんどありません。
パーソナライゼーションの重要性がかつてないほど高まっています。消費者の注目度は史上最低レベルに低迷する一方、スポーツファンの注目度は高く、チームは2025年に81億2,000万ドル市場（2024年比でCAGRが21.4%増加）の一部を確保しようとしています。ファンの注目を集め（維持）、スタジアムを満員にし、ゲームのライブ視聴を最大化するために、関連性の高いパーソナライズされたコンテンツの重要性がかつてないほど高まっています。
スポーツ業界は、デバイスや人口統計に分断されているためリーチが複雑なファンに、どのように深くエンゲージするかという問題にも直面しています。ファンの進化する行動や好みの変化を理解し、それに対応することは言うまでもありません。
今こそファン360の出番
個人のスポーツファンダムは同じではありません。つまり、ファンのニーズを満たす万能のアプローチはありません。スポーツ組織が既存のファンを喜ばせ、国内外の新しいファンを開拓するには、まず各ファンを個別に理解し、360度ビューを作成する必要があります。ファン360とは、人口統計、チケット販売、グッズ販売、スポンサーシップキャンペーンのエンゲージメント、視聴者数、ファンタジーの関与、ギャンブルなどのデータに基づく、ファンの総合的なビューです。
ファン360のアプローチは、ファンやリーグ、チーム、スポーツメディアなど、スポーツエコシステム全体にメリットをもたらします。ファンは、お気に入りの投手がマウンドに上がったときにカスタマイズされたチケットオファー、最も消費する長さやフォーマットに基づいたカスタマイズされたコンテンツ提案、お気に入りの製品カテゴリー（帽子かジャージーかなど）に特化したグッズ提案など、パーソナライズされたエクスペリエンスを得られ、より価値とつながりを実感できます。
お気に入りのチームに関する知識を披露できるリアルタイムの投票、お気に入りのプレイヤーと（バーチャルで）会話できる拡張現実（AR）体験、選択ベースのロイヤルティプログラムなどのインタラクティブな機能は、エンゲージメントを強化するだけでなく、より多くのデータ収集を可能にすることで、長期的にファンのニーズにより適切に応えることを可能にします。
ビジネス面では、ファン360戦略により、特定のオーディエンスに適切なタイミングで適切なチャネルでパーソナライズされたメッセージを届けるターゲットキャンペーンを実現することで、チケット販売および販売促進キャンペーンのパフォーマンスを向上させることができます。また、フロントオフィス全体の意思決定を強化することもできます。
明確なメリットがあるにもかかわらず、多くのチームはファン360アプローチを採用していません。異なるデータソースやデータサイロは、依然として大きな障壁となっています。たとえば、チケットデータ、グッズデータ、ファンタジーエンゲージメントデータ、ゲーム視聴データは別々のシステム（または別々の組織）に存在することが多く、各ファンを一元管理するのは困難です。スポーツエンティティデータチームは多くの場合、規模は小さくても強力であるため、複雑なテクノロジーソリューションを活用するのは現実的ではありません。旧式のシステムでは、異なるシステム間での安全かつシームレスなデータコラボレーションに必要な俊敏性とデータシェアリング機能がないため、状況はさらに複雑になります。さらに、データプライバシー規制も進化しており 、慎重かつ安全にファンデータを利用することが求められています。
Spaulding Ridge：ファン360をビジョンから現実に変える
ファン360を構築するには、包括的なアプローチが必要です。発券プラットフォーム、ストリーミングサービス、eコマース取引、ロイヤルティプログラムなど、幅広いソースから取得するデータには、独自の構造、所有権、プライバシーへの配慮が必要です。明確な戦略と適切な技術基盤がなければ、組織は断片化されたデータと非効率的なワークフローに圧倒されることになります。Spauldingridgeは、データに関する課題を競争上の優位性に変えることに特化しています。スポーツチームが最新のクラウドプラットフォーム上でデータを一元化し、アクセス可能で実用的な単一のビューで各ファンを把握できるようにすることで、進化するデータ規制へのコンプライアンスを確保しています。
Spauldingは、スポーツ業界固有のニーズを深く理解しているため、リアルエンゲージメントを促進する包括的でスケーラブルなソリューションを設計できます。テクノロジーの実装は、そのアプローチの「一部」であり、「の定義」ではありません。ハイパーパーソナライゼーションされたマーケティングのためのファンセグメンテーションの改善、事業領域間でのリアルタイムのデータシェアリングの実現、ダイナミックなファンエクスペリエンスのための予測分析の統合など、チームはファン360戦略が測定可能なインパクトをもたらすのに役立つ専門知識を提供します。その結果、Spaulding Ridgeは、優れたファン360ソリューションに投資するスポーツ組織は、単にファンエクスペリエンスをパーソナライズするだけでなく、生涯にわたるサポーターを生み出し、収益機会を増やし、未来に向けたデジタルエコシステムを準備していることに気付きました。
データを解き放つスポーツチームが勝利
多くのリーグ、チーム、その他のスポーツ組織は、ファンデータの宝庫に眠っており、最新のデータプラットフォームでそれを解き放つことができれば、大きなWINを収められる可能性があります。チームのソーシャルメディアへのファンのコメントなどの一見小さな瞬間を、思い出に残るパーソナライズされたファンエクスペリエンスに変えることができます。
スポーツファンダムの次の時代は、個々のつながりを築き、各人のファンダムに最も好きな方法でサービスを提供することから始まります。テクノロジーイノベーションを活用し、スポーツを特別なものにする伝統を強化することです。
