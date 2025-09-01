ファン360のアプローチは、ファンやリーグ、チーム、スポーツメディアなど、スポーツエコシステム全体にメリットをもたらします。ファンは、お気に入りの投手がマウンドに上がったときにカスタマイズされたチケットオファー、最も消費する長さやフォーマットに基づいたカスタマイズされたコンテンツ提案、お気に入りの製品カテゴリー（帽子かジャージーかなど）に特化したグッズ提案など、パーソナライズされたエクスペリエンスを得られ、より価値とつながりを実感できます。

お気に入りのチームに関する知識を披露できるリアルタイムの投票、お気に入りのプレイヤーと（バーチャルで）会話できる拡張現実（AR）体験、選択ベースのロイヤルティプログラムなどのインタラクティブな機能は、エンゲージメントを強化するだけでなく、より多くのデータ収集を可能にすることで、長期的にファンのニーズにより適切に応えることを可能にします。

ビジネス面では、ファン360戦略により、特定のオーディエンスに適切なタイミングで適切なチャネルでパーソナライズされたメッセージを届けるターゲットキャンペーンを実現することで、チケット販売および販売促進キャンペーンのパフォーマンスを向上させることができます。また、フロントオフィス全体の意思決定を強化することもできます。

明確なメリットがあるにもかかわらず、多くのチームはファン360アプローチを採用していません。異なるデータソースやデータサイロは、依然として大きな障壁となっています。たとえば、チケットデータ、グッズデータ、ファンタジーエンゲージメントデータ、ゲーム視聴データは別々のシステム（または別々の組織）に存在することが多く、各ファンを一元管理するのは困難です。スポーツエンティティデータチームは多くの場合、規模は小さくても強力であるため、複雑なテクノロジーソリューションを活用するのは現実的ではありません。旧式のシステムでは、異なるシステム間での安全かつシームレスなデータコラボレーションに必要な俊敏性とデータシェアリング機能がないため、状況はさらに複雑になります。さらに、データプライバシー規制も進化しており 、慎重かつ安全にファンデータを利用することが求められています。

Spaulding Ridge：ファン360をビジョンから現実に変える

ファン360を構築するには、包括的なアプローチが必要です。発券プラットフォーム、ストリーミングサービス、eコマース取引、ロイヤルティプログラムなど、幅広いソースから取得するデータには、独自の構造、所有権、プライバシーへの配慮が必要です。明確な戦略と適切な技術基盤がなければ、組織は断片化されたデータと非効率的なワークフローに圧倒されることになります。Spauldingridgeは、データに関する課題を競争上の優位性に変えることに特化しています。スポーツチームが最新のクラウドプラットフォーム上でデータを一元化し、アクセス可能で実用的な単一のビューで各ファンを把握できるようにすることで、進化するデータ規制へのコンプライアンスを確保しています。