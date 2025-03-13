Fan 360: 스포츠 팬 경험 향상 및 수익 창출 기회 증대

스포츠 팬은 모든 스포츠 게임의 심장부이자 생명선입니다. 팬들은 관중석을 채우고, 그들만의 판타지 라인업을 구성하는 데 수많은 시간을 할애하고, ‘최애 ‘팀을 응원하기 위해 국내외를 가리지 않고 원정 경기를 쫓아다니며, 의미 있는 순간을 휴대폰 카메라에 담아 소셜미디어에 게시하고, 스트리밍 패키지와 신상 굿즈를 구매합니다.

하지만 오늘날의 팬들은 여기에서 만족하지 않고, 응원하는 팀과 언제나 연결되어 있는 긴밀한 관계를 갈망합니다. 선호하는 채널을 통해 자신이 좋아하는 선수와 더욱 친밀하게 소통할 수 있고 관심 있는 굿즈가 출시될 때마다 정보를 얻을 수 있는 관계를 원합니다. 다시 말해, 늘 팬들과 연결되어 있고 팬 한 명 한 명의 개인화된 경험을 중시하는 관계를 원하는 것입니다. 실제로 오늘날 소비자의 80%가 이러한 관계를 기대하고 있지만, 그 기대에 근접하고 있는 스포츠 조직을 찾기란 어려운 일입니다.

개인화는 그 어느 때보다 중요합니다. 소비자의 관심이 머무는 시간은 그 어느 때보다 짧아지고 있는 가운데, 2025년 약 81억 2천만 달러 규모로 예상되는 스포츠 시장(2024년 대비 CACR 21.4% 증가)에서는 스포츠 팬들의 관심을 끌기 위한 경쟁이 여전히 치열합니다. 이러한 상황에서 스포츠 팀들이 팬들의 관심을 얻고, 관중석 매진 사례를 이어가고, 라이브 게임 시청률을 극대화하기 위해서는 관련성 있고 개인화된 콘텐츠가 그 어느 때보다 중요해졌습니다.

또한 스포츠 산업은 여러 디바이스와 인구 그룹에 걸쳐 분산되어 있어 참여 유도가 쉽지 않은 팬들을 대상으로 어떻게 하면 보다 적극적인 관여를 이끌어 낼 수 있을지 그 방법을 모색해야 하는 과제도 안고 있습니다. 시시각각 변화하는 행동과 선호도를 이해하고 충족하는 것도 물론 중요한 과제입니다.

Fan 360의 역할

이 세상에 존재하는 스포츠 팬덤은 사람마다 다르고, 그렇기 때문에 다양한 팬들의 요구를 모두 충족할 수 있는 일률적인 접근 방식이란 있을 수 없습니다. 스포츠 조직이 기존의 팬들을 만족시키고 국내외에서 새로운 팬들을 양성하려면 우선 팬들을 개별적인 관점에서 이해해야 하며, 이를 위해서는 Fan 360 뷰를 구축해야 합니다. Fan 360은 인구 통계, 티켓 판매, 상품 판매, 후원 캠페인 참여, 시청률, 판타지 스포츠 리그 참여, 베팅 및 기타 데이터 등의 다양한 데이터 소스에 기반하여 도출한 팬에 대한 포괄적인 뷰입니다.