Fan 360: 스포츠 팬 경험 향상 및 수익 창출 기회 증대
스포츠 팬은 모든 스포츠 게임의 심장부이자 생명선입니다. 팬들은 관중석을 채우고, 그들만의 판타지 라인업을 구성하는 데 수많은 시간을 할애하고, ‘최애 ‘팀을 응원하기 위해 국내외를 가리지 않고 원정 경기를 쫓아다니며, 의미 있는 순간을 휴대폰 카메라에 담아 소셜미디어에 게시하고, 스트리밍 패키지와 신상 굿즈를 구매합니다.
하지만 오늘날의 팬들은 여기에서 만족하지 않고, 응원하는 팀과 언제나 연결되어 있는 긴밀한 관계를 갈망합니다. 선호하는 채널을 통해 자신이 좋아하는 선수와 더욱 친밀하게 소통할 수 있고 관심 있는 굿즈가 출시될 때마다 정보를 얻을 수 있는 관계를 원합니다. 다시 말해, 늘 팬들과 연결되어 있고 팬 한 명 한 명의 개인화된 경험을 중시하는 관계를 원하는 것입니다. 실제로 오늘날 소비자의 80%가 이러한 관계를 기대하고 있지만, 그 기대에 근접하고 있는 스포츠 조직을 찾기란 어려운 일입니다.
개인화는 그 어느 때보다 중요합니다. 소비자의 관심이 머무는 시간은 그 어느 때보다 짧아지고 있는 가운데, 2025년 약 81억 2천만 달러 규모로 예상되는 스포츠 시장(2024년 대비 CACR 21.4% 증가)에서는 스포츠 팬들의 관심을 끌기 위한 경쟁이 여전히 치열합니다. 이러한 상황에서 스포츠 팀들이 팬들의 관심을 얻고, 관중석 매진 사례를 이어가고, 라이브 게임 시청률을 극대화하기 위해서는 관련성 있고 개인화된 콘텐츠가 그 어느 때보다 중요해졌습니다.
또한 스포츠 산업은 여러 디바이스와 인구 그룹에 걸쳐 분산되어 있어 참여 유도가 쉽지 않은 팬들을 대상으로 어떻게 하면 보다 적극적인 관여를 이끌어 낼 수 있을지 그 방법을 모색해야 하는 과제도 안고 있습니다. 시시각각 변화하는 행동과 선호도를 이해하고 충족하는 것도 물론 중요한 과제입니다.
Fan 360의 역할
이 세상에 존재하는 스포츠 팬덤은 사람마다 다르고, 그렇기 때문에 다양한 팬들의 요구를 모두 충족할 수 있는 일률적인 접근 방식이란 있을 수 없습니다. 스포츠 조직이 기존의 팬들을 만족시키고 국내외에서 새로운 팬들을 양성하려면 우선 팬들을 개별적인 관점에서 이해해야 하며, 이를 위해서는 Fan 360 뷰를 구축해야 합니다. Fan 360은 인구 통계, 티켓 판매, 상품 판매, 후원 캠페인 참여, 시청률, 판타지 스포츠 리그 참여, 베팅 및 기타 데이터 등의 다양한 데이터 소스에 기반하여 도출한 팬에 대한 포괄적인 뷰입니다.
Fan 360 접근 방식은 팬, 리그, 팀, 스포츠 미디어 등에 이르는 스포츠 생태계 전반에 이점을 제공합니다. 즉, 좋아하는 투수가 선발로 출전하는 경기의 티켓을 맞춤으로 제공한다거나, 가장 많이 소비하는 길이나 형식의 콘텐츠를 맞춤으로 추천한다거나, 혹은 좋아하는 유형의 상품(예를 들어, 모자나 운동복 저지)을 맞춤으로 추천하는 등 팬들에게 보다 연결되고 개인화된 경험을 제공할 수 있습니다.
또한, 팬들이 자신이 좋아하는 팀에 대한 지식을 뽐낼 수 있는 기회를 제공하는 실시간 설문조사나 좋아하는 선수와 가상으로 연습 경기를 할 수 있게 해주는 증강 현실 경험 혹은 선택 기반 충성도 프로그램 등은 팬들의 몰입도와 참여를 높이며, 이러한 활동을 통해 수집되는 데이터는 팬들의 요구 사항을 지속적으로 충족시킬 수 있는 방안을 마련하는 데 기여합니다.
비즈니스 측면에서 Fan 360 전략은 특정 대상에게 적절한 시간과 채널을 통해 맞춤형 메시지를 전달하는 타깃팅된 캠페인을 가능하게 함으로써, 티켓 판매 및 상품 마케팅 캠페인의 성과를 개선하는 데 도움이 됩니다. 또한, 프론트 오피스 전반에 걸쳐 개선된 의사 결정을 지원할 수도 있습니다.
이처럼 누가 봐도 이점이 명백한데도 불구하고 많은 스포츠 팀들이 아직도 Fan 360 접근 방식을 채택하지 못하고 있습니다. 그 가장 큰 이유는 다양한 데이터 소스나 데이터 사일로가 여전히 중대한 장애물로 남아 있기 때문입니다. 예를 들어, 티켓팅, 상품 판매, 판타지 참여, 경기 시청률 데이터는 많은 경우 별도의 시스템(또는 별도의 기관)에 저장되어 있어 각 팬에 대한 일관된 뷰를 형성하는 데 어려움이 있습니다. 스포츠 관련 데이터 팀은 막강하지만 규모가 적어 현실적으로 기술 솔루션을 활용하기가 쉽지 않습니다. 게다가 레거시 시스템은 상황을 더욱 복잡하게 만듭니다. 시스템 간의 안전하고 원활한 데이터 협업에 필요한 민첩성과 데이터 공유 기능이 부족하기 때문입니다. 설상가상으로 데이터 개인정보 보호 규제 강화로 인해 팬 데이터를 더욱 신중하고 안전하게 사용해야 하는 의무가 존재합니다.
Spaulding Ridge: Fan 360을 비전에서 현실로
Fan 360을 구축하려면 포괄적인 접근 방식이 필요합니다. 티켓팅 플랫폼과 스트리밍 서비스에서부터 전자상거래 거래 및 로열티 프로그램에 이르기까지 다양한 출처의 데이터는 각기 다른 구조, 소유권 및 개인정보 보호 고려 사항을 가지고 있으며, 이 데이터들이 모두 빠짐없이 결합되어야 합니다. 따라서 명확한 전략과 적절한 기술 기반이 없는 조직은 데이터 파편화와 비효율적인 워크플로우에 금방 매몰될 수 있습니다. Spaulding Ridge는 스포츠 기관들이 최신 클라우드 플랫폼에서 데이터를 통합하여 데이터 문제를 경쟁 우위로 전환할 수 있도록 지원하는 데 특화되어 있으며, 이를 통해 각 팬에 대한 액세스 및 실행 가능한 단일 뷰를 제공하고, 이와 동시에 날로 진화하는 데이터 규정을 준수할 수 있도록 지원합니다.
Spaulding Ridge는 스포츠 산업의 고유한 요구 사항에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 실제 참여를 유도하는 포괄적이고 확장 가능한 솔루션을 설계할 수 있도록 스포츠 조직을 지원합니다. 기술 구현은 이러한 접근 방식의 ‘일부’일 뿐, 이 접근 방식 자체를 ‘규정’하는 것은 아닙니다. 팬 세그먼트를 정교화하여 초개인화된 마케팅을 강화하거나, 비즈니스 영역 간 실시간 데이터 공유를 가능하게 하거나, 동적인 팬 경험을 위한 예측 분석을 통합하는 등, Spaulding Ridge의 팀은 Fan 360 전략이 측정가능한 실질적인 성과를 낼 수 있도록 돕는 전문성을 제공합니다. 그 결과 Spaulding Ridge는 잘 설계된 Fan 360 솔루션에 투자한 스포츠 조직들이 팬 경험을 개인화하는 것만이 아니라 평생의 후원자를 창출하고, 수익 기회를 늘리고, 미래에 맞게 디지털 생태계를 준비할 수 있다는 것을 확인했습니다.
데이터로 승리를 실현하는 스포츠 엔터티
많은 리그, 팀 및 기타 스포츠 엔터티들은 팬 데이터라는 보물 창고를 보유하고 있으며, 이를 최신 데이터 플랫폼으로 활용하면 큰 성공을 거둘 수 있습니다. 팬이 자신이 좋아하는 스포츠 팀에 SNS 댓글을 남기는 것과 같은 소소한 순간들도 평생 기억에 남는 개인화된 경험으로 바꿀 수 있습니다.
스포츠 팬텀의 다음 시대는 개인적인 연결을 구축하고 팬들이 가장 좋아하는 방식으로 팬심에 화답하는 것에 중점을 둡니다. 말하자면, 스포츠를 특별하게 만드는 전통을 강화하는 데 기술 혁신을 활용하는 것입니다.
스포츠 조직을 위한 데이터 클라우드 플랫폼에 대한 자세한 내용은 스포츠를 위한 Snowflake 데이터 클라우드 페이지(영문)를 확인하세요.