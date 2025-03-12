Fan 360: bessere Erfahrungen für Sportfans, mehr Einnahmequellen

Sportfans sind das Herz und die Lebensader eines jeden Spiels. Sie füllen Stadien, verbringen endlose Stunden damit, ihr Fantasy-Lineup zu recherchieren, reisen durch das Land oder die Welt, um ihre Lieblingsteams zu unterstützen, knipsen unzählige Fotos auf ihren Handys, posten leidenschaftlich in sozialen Medien und kaufen Streaming-Pakete und den neuesten Swag.

Doch die Fans von heute sehnen sich nach mehr. Sie sehnen sich einfach nach einer engeren, ständigen Beziehung zu ihrem Team. Eine, bei der sie sich über die von ihnen bevorzugten Kanäle enger mit ihren Lieblingsspielern verbinden und immer auf dem Laufenden sind, wenn die neue Ausrüstung, die ihnen am wichtigsten ist, herauskommt. Eine, bei der ihr Lieblingsteam weiß, was jedem Fan am wichtigsten ist: eine vernetzte, personalisierte Erfahrung. Das erwarten derzeit 80 % der Verbrauchenden, aber nur wenige Sportorganisationen sind dabei.

Personalisierung ist wichtiger denn je. Die Aufmerksamkeit der Verbrauchenden ist so niedrig wie nie zuvor, während der Wettbewerb um die Aufmerksamkeit von Sportfans weiterhin hoch ist, da Teams versuchen, sich einen Teil des prognostizierten 8,12 Milliarden US-Dollar schweren Marktes 2025 zu sichern (ein Anstieg des CAGR um 21,4 % gegenüber 2024). Hochrelevante und personalisierte Inhalte waren noch nie so wichtig wie heute, wenn ein Team die Aufmerksamkeit der Fans erregen (und aufrechterhalten), Stadien ausverkaufen und die Zuschauerzahl von Livespielen maximieren will.

Die Sportbranche steht auch vor der Herausforderung zu entscheiden, wie umfassend sie Fans, die über verschiedene Geräte und demografische Daten fragmentiert sind und daher schwieriger zu erreichen sind, einbinden. Ganz zu schweigen von Verständnis für die veränderten Verhaltensweisen und Vorlieben der Fans.

Zeit für Fan 360

Kein Fandom gleicht dem anderen, was bedeutet, dass es keinen einheitlichen Ansatz für die Bedürfnisse der Fans gibt. Damit Sportorganisationen bestehende Fans begeistern und neue Fans im In- und Ausland kultivieren können, müssen sie diese zunächst einmal einzeln verstehen. Und das erfordert die Erstellung einer Fan-360-Ansicht. Eine Fan-360-Ansicht ist eine umfassende Ansicht eines Fans, die auf einer Vielzahl von Datenquellen basiert, darunter Demografie, Ticketverkauf, Merchandise-Verkauf, Sponsoring-Kampagneninteraktionen, Zuschauerzahl, Fantasiebeteiligung, Wetten und andere Daten.