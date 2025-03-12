Fan 360: bessere Erfahrungen für Sportfans, mehr Einnahmequellen
Sportfans sind das Herz und die Lebensader eines jeden Spiels. Sie füllen Stadien, verbringen endlose Stunden damit, ihr Fantasy-Lineup zu recherchieren, reisen durch das Land oder die Welt, um ihre Lieblingsteams zu unterstützen, knipsen unzählige Fotos auf ihren Handys, posten leidenschaftlich in sozialen Medien und kaufen Streaming-Pakete und den neuesten Swag.
Doch die Fans von heute sehnen sich nach mehr. Sie sehnen sich einfach nach einer engeren, ständigen Beziehung zu ihrem Team. Eine, bei der sie sich über die von ihnen bevorzugten Kanäle enger mit ihren Lieblingsspielern verbinden und immer auf dem Laufenden sind, wenn die neue Ausrüstung, die ihnen am wichtigsten ist, herauskommt. Eine, bei der ihr Lieblingsteam weiß, was jedem Fan am wichtigsten ist: eine vernetzte, personalisierte Erfahrung. Das erwarten derzeit 80 % der Verbrauchenden, aber nur wenige Sportorganisationen sind dabei.
Personalisierung ist wichtiger denn je. Die Aufmerksamkeit der Verbrauchenden ist so niedrig wie nie zuvor, während der Wettbewerb um die Aufmerksamkeit von Sportfans weiterhin hoch ist, da Teams versuchen, sich einen Teil des prognostizierten 8,12 Milliarden US-Dollar schweren Marktes 2025 zu sichern (ein Anstieg des CAGR um 21,4 % gegenüber 2024). Hochrelevante und personalisierte Inhalte waren noch nie so wichtig wie heute, wenn ein Team die Aufmerksamkeit der Fans erregen (und aufrechterhalten), Stadien ausverkaufen und die Zuschauerzahl von Livespielen maximieren will.
Die Sportbranche steht auch vor der Herausforderung zu entscheiden, wie umfassend sie Fans, die über verschiedene Geräte und demografische Daten fragmentiert sind und daher schwieriger zu erreichen sind, einbinden. Ganz zu schweigen von Verständnis für die veränderten Verhaltensweisen und Vorlieben der Fans.
Zeit für Fan 360
Kein Fandom gleicht dem anderen, was bedeutet, dass es keinen einheitlichen Ansatz für die Bedürfnisse der Fans gibt. Damit Sportorganisationen bestehende Fans begeistern und neue Fans im In- und Ausland kultivieren können, müssen sie diese zunächst einmal einzeln verstehen. Und das erfordert die Erstellung einer Fan-360-Ansicht. Eine Fan-360-Ansicht ist eine umfassende Ansicht eines Fans, die auf einer Vielzahl von Datenquellen basiert, darunter Demografie, Ticketverkauf, Merchandise-Verkauf, Sponsoring-Kampagneninteraktionen, Zuschauerzahl, Fantasiebeteiligung, Wetten und andere Daten.
Ein vollständiger Fan-360-Ansatz profitiert dem gesamten Sport-Ökosystem – von Fans und Ligen bis hin zu Teams und Sportmedien. Fans erhalten personalisierte Erfahrungen, wie z. B. personalisierte Ticketangebote für Spiele, wenn ihr Lieblingsspieler an den Start kommt, maßgeschneiderte Inhaltsempfehlungen basierend auf den Längen und Formaten, die sie am meisten konsumieren, und Verkaufsempfehlungen, die auf ihre bevorzugten Produktkategorien (zum Beispiel Hüte statt Trikots) zugeschnitten sind, wodurch sie sich wertgeschätzter und verbundener fühlen.
Interaktive Funktionen wie Echtzeit-Umfragen, mit denen sie ihr Wissen über ihre Lieblingsteams unter Beweis stellen können, Augmented-Reality-Erlebnisse, mit denen sie (virtuell) mit ihren Lieblingsspielern experimentieren können, und auswahlbasierte Treueprogramme können ihr Engagement verbessern und mehr Datenerfassung ermöglichen, um das Schwungrad weiter zu befeuern und die Bedürfnisse der Fans im Laufe der Zeit besser zu erfüllen.
Auf geschäftlicher Seite kann eine Fan-360-Strategie die Performance von Ticketing- und Merchandise-Marketingkampagnen verbessern, indem sie gezielte Kampagnen ermöglicht, die zur richtigen Zeit und auf dem richtigen Kanal eine maßgeschneiderte Botschaft an eine bestimmte Zielgruppe senden. Es kann auch die Entscheidungsfindung im gesamten Frontoffice verbessern.
Trotz der klaren Vorteile müssen viele Teams erst noch einen Fan-360-Ansatz einführen. Unterschiedliche Datenquellen oder Datensilos stellen nach wie vor eine große Hürde dar. Ticketing-, Merchandise-, Fantasy-Engagement- und Zuschauerdaten befinden sich beispielsweise oft in separaten Systemen (oder bei separaten Einheiten), was es schwierig macht, eine zusammenhängende Sicht auf die einzelnen Fans zusammenzuführen. Datenteams von Sportunternehmen sind oft leistungsstark, aber klein – was die Nutzung komplexer Technologielösungen unrealistisch macht. Ältere Systeme verkomplizieren die Situation weiter, da veralteten Technologien die Agilität und die Data-Sharing-Funktionen fehlen, die für eine sichere, nahtlose und systemübergreifende Data Collaboration erforderlich sind. Hinzu kommen immer neue Datenschutzbestimmungen, die eine sorgfältige und sichere Verwendung von Fandaten erfordern.
Spaulding Ridge: Fan 360 von der Vision zur Realität machen
Der Aufbau von Fan 360 erfordert einen umfassenden Ansatz. Daten aus verschiedensten Quellen – von Ticketing-Plattformen und Streaming-Diensten bis hin zu E-Commerce-Transaktionen und Treueprogrammen – müssen mit ihrer eigenen Struktur, ihrer Verantwortlichkeit und ihren Datenschutzüberlegungen zusammenkommen. Ohne eine klare Strategie und die richtige technische Grundlage sind Unternehmen schnell mit fragmentierten Daten und ineffizienten Arbeitsabläufen überfordert. Spaulding Ridge hat sich darauf spezialisiert, Datenherausforderungen in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln, indem es Sportentitäten ermöglicht, ihre Daten auf modernen Cloud-Plattformen zu vereinheitlichen, wodurch eine einzige, zugängliche und verwertbare Übersicht über alle Fans ermöglicht wird und gleichzeitig die Einhaltung immer neuer Datenvorschriften gewährleistet wird.
Spauldings tiefes Verständnis der individuellen Anforderungen der Sportbranche ermöglicht es dem Unternehmen, ganzheitliche, skalierbare Lösungen zu entwickeln, die echtes Engagement fördern. Technologieimplementierung ist „Teil“, aber nicht „Definition“ ihres Ansatzes. Ob es darum geht, die Fansegmentierung für hyperpersonalisiertes Marketing zu verfeinern, Echtzeit-Datenaustausch zwischen Geschäftsbereichen zu ermöglichen oder prädiktive Analytik für dynamische Fanerfahrungen zu integrieren – ihr Team bringt das nötige Fachwissen mit, um sicherzustellen, dass eine Fan-360-Strategie messbare Wirkung erzielt. So hat Spaulding Ridge gesehen, dass Sportorganisationen, die in eine gut konzipierte Fan-360-Lösung investieren, nicht nur Fanerfahrungen personalisieren – sie schaffen lebenslange Unterstützer, erhöhen Umsatzchancen und bereiten ihre digitalen Ökosysteme auf die Zukunft vor.
Sportentitäten, die ihre Daten nutzen, gewinnen
Viele Ligen, Teams und andere sportliche Einheiten sitzen in einer Schatzkammer voller Fandaten und diejenigen, die sie mit modernen Datenplattformen erschließen können, stehen kurz vor dem großen Erfolg. Sie können scheinbar kleine Momente wie die Kommentare von Fans zu Social-Media-Beiträgen eines Teams in unvergessliche, personalisierte Fanerfahrungen verwandeln.
Die nächste Ära im Sport-Fandom besteht darin, individuelle Verbindungen zu schaffen und das Fanom jeder Person auf die Weise zu bedienen, die sie am meisten liebt. Es geht darum, technologische Innovationen zu nutzen, um die Traditionen zu verstärken, die Sport so besonders machen.
Sind Sie bereit, mehr über Data-Cloud-Plattformen für Sportorganisationen zu erfahren? Besuchen Sie die Snowflake Data Cloud for Sports.