Fan 360: melhor experiência para os fãs de esportes e mais oportunidades de receita

Os fãs de esportes são o coração e a alma de cada jogo. São eles que enchem os estádios, passam inúmeras horas montando seus times no Fantasy, viajam por todo o país ou pelo mundo para torcer por seus times preferidos, tiram inúmeras fotos em seus telefones, publicam sua paixão nas mídias sociais, adquirem pacotes de streaming e se mantém atualizados com as últimas novidades.

Mas, hoje em dia, os fãs querem mais. Para resumir, eles desejam um relacionamento mais próximo e contínuo com seus times, buscando interagir ainda mais com seus jogadores favoritos em canais de sua preferência e estar sempre a par das últimas novidades em merchandise de seus times. Os fãs também querem ser ouvidos por seus times por meio de uma experiência conectada e personalizada. Hoje em dia, é algo que 80% dos consumidores desejam, mas que poucas organizações esportivas estão prontas para oferecer.

Mais do que nunca, personalizar é fundamental. O déficit de atenção dos consumidores nunca esteve tão baixo e, ao mesmo tempo, a concorrência pela atenção dos fãs continua super-alta. Um cenário desafiador para os times que buscam conquistar uma parte do mercado previsto em 8,12 bilhões de dólares em 2025 (um aumento de 21,4% na taxa de crescimento anual em relação a 2024). Nunca foi tão necessário oferecer conteúdo altamente relevante e personalizado se um time quiser conquistar (e manter) a atenção de seus torcedores, lotar estádios e atingir os mais altos níveis de visualização de jogos ao vivo.

O setor de esportes também enfrenta o desafio de decidir como oferecer a melhor experiência de engajamento a seus torcedores em face a uma diversidade de dispositivos e dados demográficos, dificultando assim chegar até eles. Sem falar no desafio de entender a mudança de comportamento e atender às preferências dos fãs.

Tempo certo para uma visão 360° dos fãs

Não há um padrão, cada um gosta do seu time à sua maneira. Por isso, não é possível estabelecer uma estratégia única para atender às necessidades dos fãs. Para as organizações esportivas conseguirem agradar seus fãs atuais e ainda conquistar novos fãs “em casa” e no exterior, elas devem primeiro entendê-los individualmente, e isso requer a criação de uma visão 360° dos fãs. Uma visão de 360o do fã é uma visão abrangente de um fã com base em uma variedade de fontes de dados, incluindo dados demográficos, vendas de ingressos, vendas de mercadorias, engajamento de campanha de patrocínio, visualização, participação em apps tipo Fantasy, de apostas e outros dados.