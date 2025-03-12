Fan 360: melhor experiência para os fãs de esportes e mais oportunidades de receita
Os fãs de esportes são o coração e a alma de cada jogo. São eles que enchem os estádios, passam inúmeras horas montando seus times no Fantasy, viajam por todo o país ou pelo mundo para torcer por seus times preferidos, tiram inúmeras fotos em seus telefones, publicam sua paixão nas mídias sociais, adquirem pacotes de streaming e se mantém atualizados com as últimas novidades.
Mas, hoje em dia, os fãs querem mais. Para resumir, eles desejam um relacionamento mais próximo e contínuo com seus times, buscando interagir ainda mais com seus jogadores favoritos em canais de sua preferência e estar sempre a par das últimas novidades em merchandise de seus times. Os fãs também querem ser ouvidos por seus times por meio de uma experiência conectada e personalizada. Hoje em dia, é algo que 80% dos consumidores desejam, mas que poucas organizações esportivas estão prontas para oferecer.
Mais do que nunca, personalizar é fundamental. O déficit de atenção dos consumidores nunca esteve tão baixo e, ao mesmo tempo, a concorrência pela atenção dos fãs continua super-alta. Um cenário desafiador para os times que buscam conquistar uma parte do mercado previsto em 8,12 bilhões de dólares em 2025 (um aumento de 21,4% na taxa de crescimento anual em relação a 2024). Nunca foi tão necessário oferecer conteúdo altamente relevante e personalizado se um time quiser conquistar (e manter) a atenção de seus torcedores, lotar estádios e atingir os mais altos níveis de visualização de jogos ao vivo.
O setor de esportes também enfrenta o desafio de decidir como oferecer a melhor experiência de engajamento a seus torcedores em face a uma diversidade de dispositivos e dados demográficos, dificultando assim chegar até eles. Sem falar no desafio de entender a mudança de comportamento e atender às preferências dos fãs.
Tempo certo para uma visão 360° dos fãs
Não há um padrão, cada um gosta do seu time à sua maneira. Por isso, não é possível estabelecer uma estratégia única para atender às necessidades dos fãs. Para as organizações esportivas conseguirem agradar seus fãs atuais e ainda conquistar novos fãs “em casa” e no exterior, elas devem primeiro entendê-los individualmente, e isso requer a criação de uma visão 360° dos fãs. Uma visão de 360o do fã é uma visão abrangente de um fã com base em uma variedade de fontes de dados, incluindo dados demográficos, vendas de ingressos, vendas de mercadorias, engajamento de campanha de patrocínio, visualização, participação em apps tipo Fantasy, de apostas e outros dados.
Uma visão 360° dos fãs beneficia todo o ecossistema desportivo, desde torcedores e ligas até times e mídias esportivas. Os fãs recebem experiência personalizada, como ofertas de ingressos para partidas quando o jogador favorito está estreando, recomendações de conteúdo com base no que eles consomem mais e sugestões de produtos específicos de suas categorias de produtos favoritas (por exemplo, bonés ou camisas do clube), fazendo com que eles se sintam mais valorizados e conectados.
Recursos interativos, como pesquisas em tempo real que permitem aos fãs demonstrar o conhecimento que eles têm de seus times preferidos, experiências de realidade aumentada que lhes permitem interagir (virtualmente) com seus jogadores favoritos, além de programas de fidelidade com opções de escolha, tudo isso pode melhorar o engajamento dos fãs, gerando ainda dados que ajudam a conhecê-los e atendê-los ainda melhor ao longo do tempo.
No lado dos negócios, uma estratégia de visão 360° dos fãs pode melhorar o desempenho das campanhas de venda de ingresso e de marketing de mercadorias, possibilitando campanhas direcionadas que levam uma mensagem personalizada a um público-alvo específico na hora e no canal certos. Também pode permitir melhores decisões em toda a estrutura de negócios.
Apesar das vantagens serem claras, muitas organizações esportivas ainda não adotaram essa estratégia de ter uma visão 360° dos fãs. Diferentes fontes de dados ou silos de dados continuam sendo um grande obstáculo. Por exemplo, dados sobre a venda de ingressos, merchandise, participação em apps de apostas, e visualização de jogos muitas vezes ficam em sistemas separados (ou com entidades separadas), tornando difícil formar uma visão coerente de cada fã. Muitas vezes as equipes de dados das empresas esportivas conseguem fazer muito, porém são pequenas, tornando o uso de soluções tecnológicas complexas uma realidade difícil de alcançar. Sistemas ultrapassados complicam ainda mais a situação, já que tecnologias desatualizadas não oferecem a agilidade e os recursos de compartilhamento de dados necessários para uma colaboração de dados segura e contínua entre diversos sistemas. A complexidade vai ainda mais além com a constante evolução dos regulamentos de privacidade de dados, que exigem um uso cuidadoso e seguro dos dados das pessoas.
Spaulding Ridge: trazendo a visão 360o dos fãs para a realidade
Criar uma visão 360° dos fãs requer uma ampla estratégia. Dados de diversas fontes, desde plataformas de venda de ingressos e de serviços de streaming até transações de comércio eletrônico e programas de fidelidade, devem ser combinados com as estruturas, propriedade e considerações de privacidade específicas da empresa. Sem uma estratégia clara e uma base técnica adequada, rapidamente, as organizações podem se ver sobrecarregadas com dados fragmentados e fluxos de trabalho ineficientes. A Spaulding Ridge é uma empresa especializada em transformar desafios de dados em vantagem competitiva, permitindo que as empresas esportivas unifiquem seus dados em plataformas modernas de nuvem, possibilitando uma visão única, acessível e prática de cada torcedor, ao mesmo tempo ajudando a garantir a conformidade com as mudanças das regulamentações de dados.
O amplo conhecimento que a Spaulding possui em relação às necessidades exclusivas do setor esportivo permite à empresa desenvolver soluções holísticas e com escalabilidade, capazes de promover um engajamento real. A implementação de tecnologia faz "parte" do seu método, mas não é "a definição" de sua estratégia. Seja melhorando a segmentação dos fãs para o marketing hiperpersonalizado, possibilitando o compartilhamento de dados em tempo real entre áreas de negócios ou integrando análises de dados preditivas para experiências dinâmicas de fãs, a equipe da Spaulding coloca a sua experiência a serviço para ajudar a garantir uma estratégia de 360o dos fãs que ofereça impacto mensurável. Como resultado, a Spaulding Ridge constatou que as organizações esportivas que investem em uma solução de visão 360° bem arquitetada não apenas personalizam as experiências dos fãs, mas também criam adeptos para toda a vida, aumentam as oportunidades de receita e preparam seus ecossistemas digitais para o futuro.
Vitória das empresas esportivas que usam dados
Mais ligas, times e outras empresas esportivas vêm descobrindo a riqueza que são os dados de seus fãs, e aquelas organizações que conseguirem fazer uso desses dados com a implementação de plataformas modernas estão preparadas para uma grande vitória. Elas podem transformar momentos aparentemente pequenos, como os comentários de um fã em publicações sociais de um time, em experiências memoráveis e personalizadas para os fãs.
A próxima era do setor esportivo passa por criar conexões individuais e atender às expectativas de cada usuário da forma como ele preferir. É uma questão de aproveitar a inovação tecnológica para ampliar as tradições que tornam o esporte tão especial.
Pronto para conhecer melhor as plataformas de AI Data Cloud para organizações esportivas? Acesse a página do Snowflake AI Data Cloud para o setor de esportes.