Snowflake Cortex AI lance Cortex Guard pour mettre en œuvre des garde-fous pour les LLM

Les mesures de sécurité pour les LLM aident à guider les interactions des utilisateurs avec les LLM en les protégeant contre les réactions potentiellement haineuses, violentes et autres réactions inappropriées. À mesure que les applications d’IA générative passent en production, le nombre d’utilisateurs va considérablement augmenter, tout comme les possibilités d’interactions néfastes. Les préoccupations concernant le contrôle du contenu des LLM peuvent empêcher les applications d'IA générative de passer en production et les entreprises de profiter des opportunités qu'offrent les LLM. Il n'est donc pas surprenant qu'une considération importante pour tout client Snowflake soit la mise en œuvre de dispositifs de sécurité d'une manière qui préserve la capacité d'adapter ses applications à des milliers d'utilisateurs sans coût ni charge opérationnelle significatifs.

Un élément clé de la sécurité des LLM est la mise en place de garde-fous, qui évaluent les entrées et/ou sorties pour s’assurer qu’ils restent « sur la bonne voie » en matière de contenu approprié. Les garde-fous renforcent la gouvernance en garantissant que les entreprises peuvent encore bénéficier de la flexibilité et de la valeur des LLM, tout en appliquant l'alignement sur les politiques organisationnelles contre le contenu indésirable.

Désormais, vous pouvez facilement protéger vos applications destinées aux utilisateurs des réponses potentiellement nocives des modèles de LLM pour passer en production en toute sécurité. Dans la fonction COMPLETE de Cortex AI, utilisée pour l’inférence de LLM dans les applications de chat, ajoutez simplement ‘guardrails: true’ à votre demande et Snowflake se chargera du reste.