Les grands modèles de langage Llama 4 de Meta sont désormais disponibles sur Snowflake Cortex AI

Chez Snowflake, nous nous engageons à fournir à nos clients des LLM de pointe. Nous avons le plaisir de proposer les derniers modèles Llama 4 de Meta dans Snowflake Cortex AI !

Les modèles Llama 4 offrent une inférence performante afin que nos clients puissent créer des applications d’IA générative de premier ordre et offrir des expériences personnalisées. Les modèles Llama 4 Maverick et Llama 4 Scout sont accessibles dans le périmètre sécurisé de Snowflake sur Cortex AI. Selon Meta, Llama 4 Scout est le meilleur modèle multimodal au monde dans sa catégorie et prend en charge une fenêtre contextuelle de pointe pouvant aller jusqu’à 10 millions de tokens. Selon Meta, ces modèles sont entraînés avec de grandes quantités de données textuelles, vidéo et d’images non étiquetées pour offrir des expériences utilisateur riches. Ces modèles sont conçus pour la multimodalité native, en intégrant la fusion précoce pour intégrer facilement du texte et des tokens de vision dans un backbone de modèle unifié. Cette conception s’adapte à toute une gamme de cas d’usage et de besoins des développeurs. Cela permet aux développeurs de créer des applications d’IA d’entreprise.