Introducing Polaris Catalog: An Open Source Catalog for Apache Iceberg

Les formats de fichier et de table open source ont suscité beaucoup d’intérêt sur le secteur de la data. Ce succès s’explique par leur grand potentiel en matière d’interopérabilité, qui permet le fonctionnement sécurisé de nombreuses technologies avec une seule copie de données. Non seulement cette interopérabilité étendue réduit la complexité et les coûts associés à l’utilisation simultanée de nombreux outils et moteurs de traitement, mais elle évite également les risques liés à une éventuelle dépendance aux fournisseurs.

Malgré une adoption rapide des formats de fichier et de table open source, de nombreuses limites interdépendantes existent entre les moteurs et les catalogues, créant ainsi une dépendance qui déprécie les normes ouvertes d’Iceberg. Les ingénieurs et les architectes data doivent alors composer avec ces contraintes et trouver le juste équilibre entre complexité et dépendance. Dans le but d’améliorer l’interopérabilité, la communauté Apache Iceberg a développé une norme ouverte d’un protocole REST dans le cadre du projet Iceberg. La spécification API ouverte représente un pas de géant pour l’interopérabilité, tandis que l’écosystème peut tirer parti de la mise en œuvre du catalogue open source pour disposer d’un stockage indépendant des fournisseurs.

Aujourd’hui, Snowflake est ravi de lancer Polaris Catalog, qui offre aux entreprises et à la communauté Iceberg des niveaux inédits de choix, de flexibilité et de contrôle à l’égard de leurs données. Elles bénéficient en outre d’une sécurité complète et de l’interopérabilité d’Apache Iceberg avec Amazon Web Services (AWS), Confluent, Dremio, Google Cloud, Microsoft Azure, Salesforce et d’autres encore. Polaris Catalog s’appuie sur les normes créées par la communauté Iceberg pour relever les défis évoqués plus haut.

Au lieu de déplacer et de copier les données sur différents moteurs et catalogues, vous pouvez utiliser la même copie de données stockée dans un seul et même emplacement avec vos différents moteurs.

Vous pouvez l’héberger dans l’infrastructure gérée de Snowflake ou dans l’infrastructure de votre choix.

Disponible en open source dans les 90 prochains jours, Polaris Catalog sera également proposé prochainement en public preview dans l’infrastructure de Snowflake. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur les fonctionnalités et options d’hébergement.