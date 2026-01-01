Schnelle, einfache und sichere LLM-App-Entwicklung mit Snowflake Cortex

Um generative KI für bereits kontrollierte Daten zu nutzen, können Kund:innen von Snowflake auf zwei grundlegende Komponenten zugreifen:

Snowflake Cortex: Snowflake Cortex (verfügbar in Private Preview) ist ein intelligenter und vollständig verwalteter Dienst, der Zugang zu branchenführenden KI-Modellen, LLMs und Vektorsuchfunktionen bietet und es Organisationen ermöglicht, Daten schnell zu analysieren und KI-Anwendungen zu entwickeln. Damit Unternehmen schnell LLM-Apps entwickeln können, die ihre Daten verstehen, verleiht Snowflake Cortex Anwender:innen Zugriff auf eine wachsende Anzahl serverloser Funktionen. Diese ermöglichen Inferenzen auf branchenführende generative LLMs, wie das Llama-2-Modell von Meta AI, aufgabenspezifische Modelle zur Beschleunigung von Analytics und erweiterte Vektorsuchfunktionen.

Von Snowflake Cortex können jedoch nicht nur Entwickler:innen profitieren. Snowflake Cortex ist auch der zugrunde liegende Dienst, der LLM-gestützte Erfahrungen mit einer vollwertigen Benutzeroberfläche (UI, User Interface) ermöglicht. Dazu gehören Document AI (in Private Preview), Snowflake Copilot (in Private Preview) und Universal Search (in Private Preview).

Snowpark Container Services: Diese zusätzliche Snowpark-Laufzeitumgebung (demnächst in ausgewählten AWS-Regionen in Public Preview verfügbar) ermöglicht Entwickler:innen das mühelose Bereitstellen, Verwalten und Skalieren benutzerdefinierter containerisierter Workloads und Modelle für Aufgaben wie die genaue Anpassung von Open-Source-LLMs mithilfe einer sicheren und von Snowflake verwalteten Infrastruktur mit GPU-Instanzen. Und all das innerhalb ihres Snowflake-Kontos. Hier finden Sie weitere Informationen und können auf dem Laufenden bleiben.

Mit diesen zwei Komponenten verfügen Entwickler:innen über unbegrenzte Möglichkeiten, was das Erstellen von LLM-Anwendungen innerhalb der von Snowflake kontrollierten Grenzen angeht.