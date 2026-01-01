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Snowflake World Tour São Paulo

7 de outubro

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SOLUÇÕES PARA DEPARTAMENTOS

Snowflake para departamentos financeiros

Forneça relatórios financeiros rápidos e confiáveis com uma plataforma totalmente gerenciada que ajuda as equipes financeiras a simplificar as arquiteturas de dados, otimizar as operações, cumprir as obrigações de conformidade e obter insights em tempo real sobre seus negócios.

Professionals discussing report results

Amplie ou reduza a escala para atender aos aumentos na demanda de relatórios e limitar os custos

Acesse com segurança todos os dados corporativos e financeiros, inclusive dados de terceiros do Snowflake Marketplace, em uma única plataforma que controla os custos ampliando ou reduzindo a escala de acordo com a necessidade.

Garanta segurança, governança e conformidade na nuvem

O Snowflake fornece às equipes financeiras um controle de dados bem ajustado, protegendo informações confidenciais e permitindo a conformidade regulatória em um cenário em constante mudança.

Automatize operações financeiras com recursos nativos de IA/ML

Permita que os departamentos financeiros usem continuamente os recursos nativos de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (machine learning, ML) sem comprometer a segurança ou a governança.

TRABALHE COM OS PRINCIPAIS PARCEIROS PARA VIABILIZAR CASOS DE USO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS MODERNAS

O AI Data Cloud une o acesso inigualável, os recursos de análise e a IA nativa do Snowflake às principais aplicações de parceiros para melhorar o processo decisório baseado em dados, a eficiência e a conformidade.

*As ofertas do Marketplace são fornecidas apenas para fins ilustrativos. O acesso e o uso dos dados de ofertas do Marketplace permanecem sujeitos aos termos e condições aplicáveis do provedor das ofertas, que os controlam em todos os aspectos.

Cobrança e pagamentos

Previsão

Plataformas de IA/ML

Enriquecimento de dados

Inteligência de mercado

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OS PRINCIPAIS DEPARTAMENTOS FINANCEIROS ESCOLHEM O SNOWFLAKE PARA POTENCIALIZAR AS OPERAÇÕES BASEADAS EM DADOS
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Carrier Logo
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Arcesium logo
University of Sydney Logo
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Resolva os casos de uso de departamentos financeiros modernos

RELATÓRIOS FINANCEIROS E EMPRESARIAIS

Acabe com as reclamações sobre dashboards lentos e evite os pipelines de dados não confiáveis que levam a atrasos e imprecisões nos relatórios.

Com a capacidade de processamento elástica multicluster do Snowflake, você pode facilmente ampliar os recursos para ingerir e processar rapidamente novos dados, além de expandir dashboards e análises de dados para dezenas de milhares de consumidores finais com isolamento da carga de trabalho e sem redução de desempenho. 

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VÍDEO
Como a Maxa automatiza os insights de ERP financeiros e operacionaisAlexis Steinman, Co-CEO da Maxa, finalista do Snowflake Startup Challenge, mostra como sua aplicação nativa automatiza insights de ERP financeiros e operacionais.
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Diagram of Elastic Cluster Compute on Snowflake
Diagram showing ERP Data Consolidation on Snowflake

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DE ERP

Simplifique auditorias, reduza custos, aumente a conformidade e fortaleça a segurança dos dados para demonstrações financeiras consolidadas, reunindo todos os dados de planejamento de recursos empresariais (enterprise resource planning, ERP) em uma plataforma única, governada e dimensionável no Snowflake.

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Webinar
Extract More Value From SAP Data With Analytics in SnowflakeDescubra como a plataforma Snowflake fornece uma plataforma simples e elástica para os clientes analisarem todos os seus dados. Conheça também as vantagens de transferir dados do SAP para o Snowflake.
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PLANEJAMENTO E PREVISÕES FINANCEIRAS

Melhore as previsões com análises de dados preditivas que ajudam na gestão de inventário, preços e tomada de decisões. Aproveite o poder do AI Data Cloud para otimizar os ciclos de planejamento corporativo, incluindo a previsão de receita e outras métricas primordiais.

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BLOG
Ciência de dados: o futuro das finanças corporativasDescubra as finanças baseadas em dados com cientistas de dados internos dedicados, combinando experiência em finanças e dados para incentivar o crescimento.
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Snowflake predictive analytics
Anomaly alerts dashboard

GERENCIAMENTO DE GASTOS NA NUVEM

Esperar por faturas ao fim de mês é algo ultrapassado. As equipes financeiras devem adotar um método proativo e ágil para o gerenciamento de custos na nuvem. O Snowflake AI Data Cloud permite que o departamento financeiro realize atribuições precisas de custos, análise de tendências e previsões de gastos.

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BLOG
Quatro etapas para otimizar o gerenciamento de custos na nuvem com o SnowflakeLeia como o AI Data Cloud possibilita o gerenciamento ágil, automatizado e preciso dos gastos na nuvem.
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VISIBILIDADE E FATURAMENTO BASEADO EM CONSUMO

Descubra novos modelos de negócios no atual cenário de software como serviço (software as a service, SaaS), adotando o faturamento baseado em consumo. Alinhe os incentivos entre fornecedores e clientes, elimine softwares que você não utiliza e simplifique os fluxos de caixa.

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BLOG
Por que CFOs devem apoiar o modelo baseado em consumoComo a determinação de preços baseada em consumo aumenta a satisfação e a adaptabilidade do cliente e ajuda os CFOs a aproveitarem as oportunidades futuras em um mercado em constante mudança.
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Consumption dashboard
PLATAFORMA SNOWFLAKE

Construa o futuro entre nuvens

A infraestrutura de dados necessária para eliminar silos de dados e permitir a colaboração e a conectividade de que as organizações modernas precisam.

Um sólido ecossistema de parceiros para equipes financeiras

A Snowflake conta com um forte ecossistema de parceiros capaz de adicionar novas eficiências e reduzir os custos para as equipes financeiras.

Logos of financial services data providers on Snowflake Marketplace

Snowflake Marketplace

Veja as milhares de ofertas do Marketplace que podem ajudar seu departamento financeiro a enriquecer os dados, obter novas eficiências e simplificar a tomada de decisões.

Navegar no Marketplace
Snowflake Partner Network logo

Parceiros Snowflake

Construa o futuro do seu negócio, conectando os principais integradores de sistemas, provedores de tecnologia e aplicações diretamente em sua conta Snowflake.

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Snowflake Community logo

Comunidade Snowflake

Veja como os principais profissionais de dados estão construindo o futuro das finanças baseadas em dados no Snowflake AI Data Cloud.

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SÉRIE DE WEBINARS

Snowflake on Snowflake: Finanças

A equipe de finanças da Snowflake leva você aos bastidores para compartilhar insights, dicas e casos de uso valiosos que empregam o AI Data Cloud para finanças baseadas em dados.

Recursos para departamentos financeiros

Saiba como os departamentos financeiros de todos os setores estão se modernizando com o AI Data Cloud por meio de IA, aplicações, colaboração segura e muito mais.