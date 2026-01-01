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SOLUÇÕES PARA DEPARTAMENTOS
Snowflake para departamentos financeiros
Forneça relatórios financeiros rápidos e confiáveis com uma plataforma totalmente gerenciada que ajuda as equipes financeiras a simplificar as arquiteturas de dados, otimizar as operações, cumprir as obrigações de conformidade e obter insights em tempo real sobre seus negócios.
Amplie ou reduza a escala para atender aos aumentos na demanda de relatórios e limitar os custos
Acesse com segurança todos os dados corporativos e financeiros, inclusive dados de terceiros do Snowflake Marketplace, em uma única plataforma que controla os custos ampliando ou reduzindo a escala de acordo com a necessidade.
Garanta segurança, governança e conformidade na nuvem
O Snowflake fornece às equipes financeiras um controle de dados bem ajustado, protegendo informações confidenciais e permitindo a conformidade regulatória em um cenário em constante mudança.
Automatize operações financeiras com recursos nativos de IA/ML
Permita que os departamentos financeiros usem continuamente os recursos nativos de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (machine learning, ML) sem comprometer a segurança ou a governança.
TRABALHE COM OS PRINCIPAIS PARCEIROS PARA VIABILIZAR CASOS DE USO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS MODERNAS
O AI Data Cloud une o acesso inigualável, os recursos de análise e a IA nativa do Snowflake às principais aplicações de parceiros para melhorar o processo decisório baseado em dados, a eficiência e a conformidade.
*As ofertas do Marketplace são fornecidas apenas para fins ilustrativos. O acesso e o uso dos dados de ofertas do Marketplace permanecem sujeitos aos termos e condições aplicáveis do provedor das ofertas, que os controlam em todos os aspectos.
Resolva os casos de uso de departamentos financeiros modernos
RELATÓRIOS FINANCEIROS E EMPRESARIAIS
Acabe com as reclamações sobre dashboards lentos e evite os pipelines de dados não confiáveis que levam a atrasos e imprecisões nos relatórios.
Com a capacidade de processamento elástica multicluster do Snowflake, você pode facilmente ampliar os recursos para ingerir e processar rapidamente novos dados, além de expandir dashboards e análises de dados para dezenas de milhares de consumidores finais com isolamento da carga de trabalho e sem redução de desempenho.
CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DE ERP
Simplifique auditorias, reduza custos, aumente a conformidade e fortaleça a segurança dos dados para demonstrações financeiras consolidadas, reunindo todos os dados de planejamento de recursos empresariais (enterprise resource planning, ERP) em uma plataforma única, governada e dimensionável no Snowflake.
PLANEJAMENTO E PREVISÕES FINANCEIRAS
Melhore as previsões com análises de dados preditivas que ajudam na gestão de inventário, preços e tomada de decisões. Aproveite o poder do AI Data Cloud para otimizar os ciclos de planejamento corporativo, incluindo a previsão de receita e outras métricas primordiais.
GERENCIAMENTO DE GASTOS NA NUVEM
Esperar por faturas ao fim de mês é algo ultrapassado. As equipes financeiras devem adotar um método proativo e ágil para o gerenciamento de custos na nuvem. O Snowflake AI Data Cloud permite que o departamento financeiro realize atribuições precisas de custos, análise de tendências e previsões de gastos.
VISIBILIDADE E FATURAMENTO BASEADO EM CONSUMO
Descubra novos modelos de negócios no atual cenário de software como serviço (software as a service, SaaS), adotando o faturamento baseado em consumo. Alinhe os incentivos entre fornecedores e clientes, elimine softwares que você não utiliza e simplifique os fluxos de caixa.
Um sólido ecossistema de parceiros para equipes financeiras
A Snowflake conta com um forte ecossistema de parceiros capaz de adicionar novas eficiências e reduzir os custos para as equipes financeiras.
Snowflake Marketplace
Veja as milhares de ofertas do Marketplace que podem ajudar seu departamento financeiro a enriquecer os dados, obter novas eficiências e simplificar a tomada de decisões.
Parceiros Snowflake
Construa o futuro do seu negócio, conectando os principais integradores de sistemas, provedores de tecnologia e aplicações diretamente em sua conta Snowflake.
Comunidade Snowflake
Veja como os principais profissionais de dados estão construindo o futuro das finanças baseadas em dados no Snowflake AI Data Cloud.
Recursos para departamentos financeiros
Saiba como os departamentos financeiros de todos os setores estão se modernizando com o AI Data Cloud por meio de IA, aplicações, colaboração segura e muito mais.