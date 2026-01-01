O AI Data Cloud é uma rede global que conecta as organizações aos dados e aplicações mais importantes para os negócios. Ele oferece muitas possibilidades, desde a eliminação de silos dentro de uma organização até a colaboração de conteúdo com parceiros e clientes, incluindo a integração de aplicações e dados externos para obter novos insights.

O AI Data Cloud utiliza a tecnologia da plataforma única Snowflake. Sua arquitetura exclusiva conecta empresas em nível global, em praticamente qualquer escala, para reunir dados e cargas de trabalho. Junto com o Snowflake Marketplace, que simplifica o compartilhamento, a colaboração e a monetização de milhares de conjuntos de dados, serviços e apps inteiros, tudo isso compõe o AI Data Cloud, que continua a crescer ativamente.