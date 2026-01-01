PLATAFORMA
AI Data Cloudexplicado
O AI Data Cloud é uma rede global que conecta as organizações aos dados e aplicações mais importantes para os negócios. Ele oferece muitas possibilidades, desde a eliminação de silos dentro de uma organização até a colaboração de conteúdo com parceiros e clientes, incluindo a integração de aplicações e dados externos para obter novos insights.
O AI Data Cloud utiliza a tecnologia da plataforma única Snowflake. Sua arquitetura exclusiva conecta empresas em nível global, em praticamente qualquer escala, para reunir dados e cargas de trabalho. Junto com o Snowflake Marketplace, que simplifica o compartilhamento, a colaboração e a monetização de milhares de conjuntos de dados, serviços e apps inteiros, tudo isso compõe o AI Data Cloud, que continua a crescer ativamente.
DESCUBRA MAIS RECURSOS DO AI DATA CLOUD:
Plataforma única
A plataforma Snowflake elimina silos de dados e simplifica arquiteturas para que as organizações possam obter mais valor de seus dados. Ela é desenvolvida como um produto único e unificado com automações que reduzem a complexidade e ajudam a garantir que tudo "simplesmente funcione".
Para oferecer suporte a uma ampla gama de cargas de trabalho, a plataforma é otimizada para o desempenho em escala, não importando se o trabalho está sendo realizado em SQL, Python ou outras linguagens. Além disso, a plataforma é conectada globalmente para que as organizações possam acessar com segurança o conteúdo mais relevante entre nuvens e regiões, com uma única experiência consistente.
As quatro camadas de arquitetura da plataforma Snowflake
Armazenamento otimizado
Reúne dados não estruturados, semiestruturados e estruturados em conjunto com escala quase infinita.
Processamento multicluster elástico
Amplia e reduz com base na utilização e expande para oferecer suporte a um grande número de usuários simultâneos, volumes de dados e cargas de trabalho, tudo em um único mecanismo.
Serviços na nuvem
Mantêm o autogerenciamento do Snowflake, com automações que eliminam investimentos em recursos caros e complexos.
Snowgrid
Oferece uma experiência única e conectada entre regiões e nuvens globalmente para possibilitar governança unificada, continuidade de negócios e colaboração dentro das organizações e entre elas.
Desenvolvimentosem silos
Leve mais cargas de trabalho, usuários e casos de uso diretamente aos seus dados, tudo no AI Data Cloud.
Crie aplicações e negócios no Data Cloud
Snowflake é a tecnologia de base para o futuro do desenvolvimento de aplicações. A plataforma Snowflake fornece os componentes essenciais para criar, testar e implementar aplicações com uso intenso de dados. Uma vez em operação, dimensione facilmente para oferecer suporte à demanda dinâmica e garantir que tudo permaneça em pleno funcionamento mesmo entre nuvens, sem a carga de engenharia de confiabilidade de sites (site reliability engineering, SRE).
O AI Data Cloud também ajuda as organizações a gerar novas receitas com o Snowflake Marketplace. Distribua e monetize o Snowflake Native Apps para toda a rede do AI Data Cloud de milhares de organizações e simplifique a monetização com faturamento personalizável, compras na plataforma e relatórios de utilização detalhados. Junte-se às centenas de organizações que estão criando e distribuindo aplicações modernas com o Snowflake.