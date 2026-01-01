IA generativa em ação: histórias e resultados de Cortex AI de clientes em todos os setores

Durante anos, as empresas operaram sob a noção prevalente de que a IA é reservada apenas aos gigantes corporativos, ou seja, aqueles com os recursos para fazer com que ela funcione para eles. No entanto, à medida que a tecnologia avança, organizações de todos os portes estão percebendo que a IA generativa não é apenas uma tarefa ambiciosa: ela já está acessível e em uso.

Com a plataforma de dados e IA unificada e fácil de usar da Snowflake, as empresas estão eliminando o trabalho manual, gargalos e erros propensos a reduzir a produtividade, e elas estão usando a IA generativa para fornecer novos insights e fluxos de receita. Mas como isso se manifesta na prática?

Criamos algumas das soluções mais inovadoras de IA generativa que nossos clientes estão usando na produção atualmente. As histórias dessas empresas mostram como o Snowflake e o Cortex AI estão colocando as metas de IA generativa ao seu alcance e gerando valor de negócios ao longo do processo.

Médicos de ER da Alberta Health Services automatizam as anotações médicas para tratar 15% mais pacientes

O sistema de saúde integrado de Alberta, a terceira província mais populosa do Canadá, com 4,5 milhões de habitantes, inclui mais de 100 hospitais e 11.000 médicos profissionais. Seus departamentos de emergência recebem quase 2 milhões de visitas por ano, o que equivale a mais de 5.000 visitas por dia. Esse tipo de volume pode facilmente colocar uma pressão sobre os médicos, que não apenas atendem os pacientes, mas também precisam documentar cada visita com cuidado, desde resumos até diagnósticos e pedidos de medicamentos.

Um desses médicos, também um engenheiro de software treinado, buscou um meio de automatizar suas tarefas de tomada de notas gravando visitas e usando um LLM para gerar um resumo. Vendo o potencial desse caso de uso, o Alberta Health Services recorreu ao Cortex AI para desenvolver e executar a aplicação dentro do ambiente seguro e totalmente governado do Snowflake. Com a aplicação, que consiste em gravar as interações dos pacientes, transcrevê-las e resumir tudo isso dentro do perímetro seguro do Snowflake, os médicos passaram mais tempo com os pacientes e menos tempo na frente do computador.

Atualmente, o projeto está na fase de prova de conceito, sendo usado por alguns médicos de emergência, que relatam um aumento de 10% a 15% no número de pacientes atendidos por hora. Isso pode resultar em salas de espera menos movimentadas, redução de uma quantidade excessiva de papel para os médicos, até notas e atendimento de melhor qualidade aos pacientes. A aplicação também gera resumos de alta mais longos e empáticos, o que melhora muito a experiência do paciente.

"Trata-se de uma mudança transformadora", diz Jason Scarlett, Executive Director of Enterprise Data Engineering do Alberta Health Services. "Você pode começar a reconhecer que essa tecnologia, criada com Cortex AI, pode até mesmo começar a oferecer atendimento, sugerindo e criando pedidos. Existe um futuro muito promissor para esse tipo de ferramenta mudar fundamentalmente a medicina, e isso já está ocorrendo em algumas áreas."

Em questão de dias, a Advisor360 criou um pipeline automatizado para avaliar a satisfação dos clientes

Para a Advisor360°, o feedback do cliente é constante e essencial. Apoiando consultores financeiros e gestores patrimoniais em quase todos os aspectos de seus empregos, a plataforma SaaS integrada e configurável da empresa informa decisões de negócios, melhora o atendimento ao cliente e até mesmo encoraja a inovação para as empresas. No entanto, historicamente, lidar com todos os emails, chamadas e tíquetes de suporte era um processo trabalhoso e, em grande parte, manual.

Para lidar com isso, a equipe de análise de dados e insights da Advisor360° criou do zero um modelo de percepção, usando código altamente especializado e pesado em Python que tinha como objetivo extrair dados, enviá-los para um arquivo e, depois, incorporá-los a um dashboard. Mas, é claro, o modelo exigia manutenção e atualização constantes. Quando executivos seniores pedem insights usando os dados mais atualizados, muitas vezes precisam esperar uma melhor parte do dia para obter as respostas. No entanto, após migrar todos os dados históricos de feedback para o Snowflake, a Advisor360° criou um pipeline automatizado usando o Cortex AI para incluir esse processo completo de análise do sentimento do cliente. A expectativa de Mark Coleman, Director of Analytics and Advanced Insights da Advisor360°, era de que a equipe pudesse estabelecer o pipeline em questão de semanas.

E eles terminaram em dois dias.

"Nosso pipeline de sentimentos do cliente está funcionando extremamente bem", diz Coleman. "Ele é integrado diretamente ao Snowflake para que possamos chamá-lo de parte de qualquer um dos nossos fluxos de dados, o que facilita muito a vida. O Cortex está fazendo um ótimo trabalho para nós."

Agora, o processamento de feedback ocorre automaticamente todas as manhãs, e Coleman estima que isso economize pelo menos um dia de trabalho por mês para um cientista de dados sênior. Além disso, a empresa descobriu que o uso da funcionalidade integrada de análise de percepção do Cortex AI era de aproximadamente 1/25 do custo da solução alternativa, o que exigiria o uso de máquinas virtuais especializadas e o uso de um LLM muito maior e mais caro para fazer basicamente a mesma coisa.

"Quando nossos cientistas de dados tentaram criar esse pipeline usando ferramentas nativas do Azure, provavelmente levou um mês para descobrir como obter permissões corretamente e passar pelo nosso firewall. Precisávamos ter o encanamento todo instalado antes de ligar a água", diz Coleman. "Mas, o Cortex AI começou a trabalhar imediatamente, integrando-se ao nosso sistema de forma contínua e resultando em grandes ganhos de produtividade para a equipe."

Agora, a Advisor360° tem acesso instantâneo aos insights mais atuais sobre os clientes, permitindo que a empresa ofereça o atendimento ao cliente de nível empresarial de que é conhecida.

Um futuro de IA generativa para todos

Esses são apenas alguns dos métodos promissores como as organizações de todos os setores estão colocando suas aplicações de IA generativa em produção no momento. E com a segurança e governança integradas do Snowflake, nunca foi tão fácil levar a IA com segurança ao seu fluxo de trabalho. Usando Document AI ou Cortex Search, Snowflake Copilot ou Cortex Analyst, a plataforma unificada de IA e dados da Snowflake pode ajudar a criar aplicativos de IA generativa de nível empresarial.

Para descobrir como outras empresas, como a Bayer e a Siemens Energy, estão usando a IA generativa para aumentar a receita, melhorar a produtividade e atender melhor seus clientes, faça download do eBook de sucesso do cliente da Snowflake, "Segredos para o sucesso com a IA generativa".