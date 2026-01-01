SOLUÇÕES PARA DEPARTAMENTOS
AI Data Cloud para marketing
Simplifique arquiteturas complexas de MarTech, ofereça melhor experiência aos clientes e maximize o retorno sobre o investimento (ROI) em marketing e publicidade.
Ofereça insights holísticos mais rápido
Integre todos os dados de clientes e de marketing, em qualquer formato, de fontes internas e externas, em todos os canais e quase em tempo real.
Mantenha a privacidade durante a colaboração
Acesse milhares de produtos de dados do Snowflake Marketplace sem mover ou copiar dados. Mascare e colabore com dados confidenciais, sem expô-los, usando Global Data Clean Rooms.
Aproveite a facilidade de uso
Use uma plataforma multinuvem totalmente gerenciada para minimizar despesas gerais, acelerar tempos de lançamento no mercado e oferecer experiências diferenciadas aos clientes.
O ECOSSISTEMA DE PARCEIROS DO AI DATA CLOUD PARA MARKETING
Tire máximo proveito de um extenso catálogo das principais empresas parceiras com as melhores aplicações de marketing e publicidade do AI Data Cloud. Todas desenvolvidas a partir de uma base de dados permanente e unificada. Execute todo o ciclo de vida de marketing, desde o planejamento e a ativação inteligentes até a medição e a atribuição granulares. Tudo em uma única plataforma altamente governada e fácil de usar.
Modern Marketing Data StackA Snowflake identifica as empresas líderes e as organizações "para observar" com base em dez categorias que compõem a data stack de marketing atual. Descubra como os profissionais de marketing baseados em dados unificam, analisam e ativam seus dados para aumentar a receita.
RESOLVA OS PRINCIPAIS CASOS DE USO COM OAI Data Cloud para marketing
Visão 360° do cliente
Unifique todos os dados de seus clientes com outras informações de sua empresa, mantenha a privacidade dos clientes, resolva identidades de forma nativa e enriqueça os perfis para criar uma forte estratégia de marketing e baseada em dados.
Inteligência de campanha
Comprove o valor comercial de suas campanhas de marketing, eliminando os silos de dados e unificando suas informações de publicidade e marketing de praticamente qualquer fonte em uma plataforma única, governada e dimensionável.
Modernização das plataformas de dados de clientes
Modernize a arquitetura de sua plataforma de dados de clientes (customer data platform, CDP) com o Snowflake, permitindo que os profissionais de marketing trabalhem a partir de uma única fonte de verdade. Use as principais plataformas de ativação para oferecer experiências mais personalizadas, relevantes e rápidas aos clientes.
Medição
Melhore o retorno sobre o investimento, avaliando o impacto das campanhas e atribuindo crédito a canais ou pontos de contato específicos com o uso de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (machine learning, ML) de forma nativa no Snowflake.
Previsão de pipelines com base em ML
Elimine os silos e use a IA e o aprendizado de máquina para obter previsões precisas, utilizáveis e em tempo real de pipelines de vendas B2B para o planejamento de lançamento no mercado (go-to-marketing, GTM).
NOSSOS CLIENTES
Empresas líderes em estratégias de marketing baseadas em dados
Em todos os setores, os principais profissionais de marketing escolhem o Snowflake para unificar seus dados corporativos, de clientes e de marketing.
"Graças ao Snowflake e ao Hightouch, não preciso mais acordar aos sábados e domingos para fazer upload de arquivos CSV manualmente. Com esse stack de marketing, podemos confiar que os mesmos dados que estão em nossos relatórios internos são os dados que estão sendo transmitidos para nossas plataformas publicitárias."
Mallory Reese-Bagley
Senior Marketing Operations Manager da Lucid
52%
de aumento no retorno do investimento em publicidade.
37%
de aumento no número de novos usuários.
O ecossistema de marketing baseia-se no Snowflake
Trabalhe com as principais plataformas e aplicações de marketing em análise de dados, identidade, enriquecimento, ativação, medição e muito mais.
Snowflake Marketplace
Aproveite as principais ofertas de dados e aplicações de marketing para ações voltadas aos consumidores e às empresas, sem movimentação ou cópias de dados.
Parceiros Snowflake
Construa o futuro do seu negócio, conectando os principais integradores de sistemas, provedores de tecnologia e aplicações diretamente em sua conta Snowflake.
Comunidade Snowflake
Faça perguntas, comece a usar os recursos técnicos, amplie o seu conhecimento com treinamentos e certificações e conecte-se a outros usuários Snowflake.
Recursos para profissionais de marketing
Saiba como as equipes de marketing estão usando IA, aplicações e colaboração segura para se transformarem com o AI Data Cloud.