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Snowflake World Tour São Paulo

7 de outubro

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SOLUÇÕES PARA DEPARTAMENTOS

AI Data Cloud para marketing

Simplifique arquiteturas complexas de MarTech, ofereça melhor experiência aos clientes e maximize o retorno sobre o investimento (ROI) em marketing e publicidade.

Ofereça insights holísticos mais rápido

Integre todos os dados de clientes e de marketing, em qualquer formato, de fontes internas e externas, em todos os canais e quase em tempo real.

Mantenha a privacidade durante a colaboração

Acesse milhares de produtos de dados do Snowflake Marketplace sem mover ou copiar dados. Mascare e colabore com dados confidenciais, sem expô-los, usando Global Data Clean Rooms.

Aproveite a facilidade de uso

Use uma plataforma multinuvem totalmente gerenciada para minimizar despesas gerais, acelerar tempos de lançamento no mercado e oferecer experiências diferenciadas aos clientes.

O ECOSSISTEMA DE PARCEIROS DO AI DATA CLOUD PARA MARKETING

Tire máximo proveito de um extenso catálogo das principais empresas parceiras com as melhores aplicações de marketing e publicidade do AI Data Cloud. Todas desenvolvidas a partir de uma base de dados permanente e unificada. Execute todo o ciclo de vida de marketing, desde o planejamento e a ativação inteligentes até a medição e a atribuição granulares. Tudo em uma única plataforma altamente governada e fácil de usar.

Relatório
Modern Marketing Data StackA Snowflake identifica as empresas líderes e as organizações "para observar" com base em dez categorias que compõem a data stack de marketing atual. Descubra como os profissionais de marketing baseados em dados unificam, analisam e ativam seus dados para aumentar a receita.
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Coleta de dados

Identidade e integração

Análise de dados

Plataformas de dados de clientes

Plataformas de engajamento de clientes

IA/ML

Adverity logo
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Airbyte
Matillion logo
Fivetran logo
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Acxiom
Experian
Neustar
Aidentified
LiveRamp
Optimizely
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affinity solutions
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actionIQ
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Message Gears
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Datarobot logo
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Snowflake Data Clean Rooms

Crie e utilize facilmente Snowflake Data Clean Rooms para permitir uma colaboração que protege a privacidade dos seus dados mais confidenciais. Obtenha também insights referentes a sobreposição, alcance e frequência de público-alvo, atribuição de último toque e muito mais.
AS PRINCIPAIS MARCAS E AGÊNCIAS USAM O SNOWFLAKE AI DATA CLOUD EM SUAS ESTRATÉGIAS DE MARKETING
Canva logo
Slack logo
Pepsico
Warner MG
Indeed logo

RESOLVA OS PRINCIPAIS CASOS DE USO COM OAI Data Cloud para marketing

Visão 360° do cliente

Unifique todos os dados de seus clientes com outras informações de sua empresa, mantenha a privacidade dos clientes, resolva identidades de forma nativa e enriqueça os perfis para criar uma forte estratégia de marketing e baseada em dados.

Ebook
Enriqueça perfis com o Snowflake MarketplaceAcesse dados de parceiros confiáveis no Snowflake Marketplace para construir uma visão 360° dos clientes sem precisar mover ou copiar dados.
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Customer Service 360 for Marketing

Inteligência de campanha

Comprove o valor comercial de suas campanhas de marketing, eliminando os silos de dados e unificando suas informações de publicidade e marketing de praticamente qualquer fonte em uma plataforma única, governada e dimensionável.

Saber mais
Ebook
Transição de uma análise de marketing básica para uma estratégia avançadaAprofunde seu conhecimento sobre as jornadas dos clientes em dispositivos, plataformas e propriedades da web para melhorar o processo decisório e o retorno sobre o investimento.
Saber mais

Modernização das plataformas de dados de clientes

Modernize a arquitetura de sua plataforma de dados de clientes (customer data platform, CDP) com o Snowflake, permitindo que os profissionais de marketing trabalhem a partir de uma única fonte de verdade. Use as principais plataformas de ativação para oferecer experiências mais personalizadas, relevantes e rápidas aos clientes.

EBOOK
Plataformas de dados de clientes modernasExplore os desafios de trabalhar com CDPs legadas desconectadas da sua plataforma de dados e veja como você pode usar CDPs modernas para obter a confiança, maximizar o valor e interagir melhor com os seus clientes.
Ler agora
Customer 360 diagram
Snowflake dashboard showing marketing attribution

Medição

Melhore o retorno sobre o investimento, avaliando o impacto das campanhas e atribuindo crédito a canais ou pontos de contato específicos com o uso de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (machine learning, ML) de forma nativa no Snowflake.

Saber mais
Ebook
Data Clean Rooms para colaboraçãoDescubra os recursos de processamento multipartes exclusivos e seguros do AI Data Cloud, incluindo data clean rooms, para fins de resolução de identidade, atribuição e medição.
Ler agora

Previsão de pipelines com base em ML

Elimine os silos e use a IA e o aprendizado de máquina para obter previsões precisas, utilizáveis e em tempo real de pipelines de vendas B2B para o planejamento de lançamento no mercado (go-to-marketing, GTM).

Saber mais
Webinar
Quer uma visão mais aprofundada?Conheça os bastidores e veja como a própria equipe de marketing da Snowflake usa IA/ML para fornecer uma previsão de pipeline confiável às empresas líderes de vendas, marketing e finanças.
Assistir agora
Marketing pipeline diagram
PLATAFORMA SNOWFLAKE

Construa o futuro entre nuvens

A infraestrutura de dados necessária para eliminar silos e permitir a colaboração e a conectividade de que o marketing baseado em dados precisa.
NOSSOS CLIENTES

Empresas líderes em estratégias de marketing baseadas em dados

Em todos os setores, os principais profissionais de marketing escolhem o Snowflake para unificar seus dados corporativos, de clientes e de marketing.

"Graças ao Snowflake e ao Hightouch, não preciso mais acordar aos sábados e domingos para fazer upload de arquivos CSV manualmente. Com esse stack de marketing, podemos confiar que os mesmos dados que estão em nossos relatórios internos são os dados que estão sendo transmitidos para nossas plataformas publicitárias."

Mallory Reese-Bagley

Senior Marketing Operations Manager da Lucid

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52%

de aumento no retorno do investimento em publicidade.

37%

de aumento no número de novos usuários.

Group of people talking about data around a computer
Allergan logo
Block
Intelycare
Strava
Vice Media logo

O ecossistema de marketing baseia-se no Snowflake

Trabalhe com as principais plataformas e aplicações de marketing em análise de dados, identidade, enriquecimento, ativação, medição e muito mais.

Logos of media & entertainment data providers on Snowflake Marketplace

Snowflake Marketplace

Aproveite as principais ofertas de dados e aplicações de marketing para ações voltadas aos consumidores e às empresas, sem movimentação ou cópias de dados.

Navegar no Marketplace
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Parceiros Snowflake

Construa o futuro do seu negócio, conectando os principais integradores de sistemas, provedores de tecnologia e aplicações diretamente em sua conta Snowflake.

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Faça perguntas, comece a usar os recursos técnicos, amplie o seu conhecimento com treinamentos e certificações e conecte-se a outros usuários Snowflake.

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SÉRIE DE WEBINARS

Snowflake on Snowflake: Marketing

A equipe de inteligência de marketing da Snowflake compartilha seus principais casos de uso e dicas para empregar o AI Data Cloud para o marketing baseado em dados.