A Snowflake oferece um modelo flexível de preços e com base no consumo. Os custos baseiam-se em dois principais componentes:

Processamento: para os recursos de processamento, a Snowflake adota um modelo com base no consumo.

Armazenamento: esses custos têm como base o volume de dados (medidos em terabytes por mês) armazenados dentro do Snowflake.

Esse modelo permite que sua empresa adote a escala de recursos necessária de forma independente e otimize os custos. Conheça melhor o modelo de preços da Snowflake.