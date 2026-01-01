RECURSO
SnowflakeNotebooks
Agilize e ajuste a escala de desenvolvimento do seu modelo com notebooks Jupyter totalmente gerenciados que ajudam a consolidar fluxos de trabalho de ML em uma única plataforma.
Unifique fluxos de trabalho de modelos de ponta a ponta em uma única plataforma
Agilize todo o ciclo de vida de ML, desde a preparação de dados até a inferência, migrando notebooks existentes de modo contínuo para um ambiente gerenciado Jupyter capaz de manter códigos e dados juntos em uma única plataforma governada.
Ajuste a escala de desenvolvimento do modelo desde o primeiro dia
Crie modelos de código aberto de nível empresarial desde o início usando um ambiente de contêiner pré-construído e processamento distribuído. Aproveite o poder de várias CPUs ou GPUs sem precisar gerenciar uma infraestrutura complexa.
Automatize pipelines de produção com CI/CD contínuo
Passe de testes à produção contando com a integração nativa do Git, cronogramas de notebooks e tarefas baseadas em eventos que automatizar o trabalho de retreinamento do modelo.