Migrações e análises de dados com tecnologia de IA e em alta velocidade com as mais recentes inovações do Snowflake

O complexo cenário de dados atual reúne um enorme volume de informações inexploradas em formatos de dados não estruturados, como textos, imagens e áudio. As empresas sabem que devem usar esses dados, aliados aos ativos estruturados, para tomar decisões bem informadas. No entanto, o desafio é descobrir o potencial que os dados possuem. A necessidade é clara: as soluções de análise de dados devem ser fáceis de usar, intrinsicamente inteligentes e rápidas ao fornecer insights sobre todos os dados. Porém, muitas empresas ainda enfrentam as limitações dos sistemas herdados, com frequência, tendo dificuldades no processo de migração de um data warehouse, o que atrasa bastante o progresso.

Por essa razão, na Snowflake, não estamos apenas acompanhando esses desafios. Estamos criando arquiteturas para o futuro das análises baseadas em IA. Com isso, temos o prazer de anunciar um conjunto de avanços para ajudar os analistas e arquitetos de dados a potencializarem ainda mais as atividades que desempenham com a IA. Ao permitir migrações contínuas com tecnologia de IA de ambientes herdados para um mecanismo de análise de dados moderno com tecnologia de IA, capacitamos os clientes a preparar suas estratégias de plataforma de dados mais amplas para o futuro. Essa base utiliza o poder dos insights orientados por IA em todos os dados e transforma os analistas em engenheiros de IA. Por fim, o Snowflake oferece desempenho de alto nível em todas as cargas de trabalho, incluindo o desempenho máximo do Iceberg como mecanismo de análise de dados de lakehouse líder de mercado, superando a concorrência de modo consistente. Todos esses anúncios ajudarão você a transformar dados brutos em insights práticos com facilidade e rapidez extraordinárias, com o uso de tecnologia de IA.

De soluções herdadas para a liderança de mercado: migrações completas do ecossistema de dados com tecnologia de IA

Na Snowflake, acreditamos que uma plataforma moderna de IA e dados precisa ser fácil, conectada e confiável. Isso é alcançado por meio de recursos como gerenciamento inteligente e automatizado de clusters, governança integrada, colaboração sem ETL e otimização contínua de desempenho, que reduzem a integração e a administração manual da plataforma, economizando tempo e dinheiro. Portanto, a migração de data warehouses herdados, sistemas de inteligência de mercado (BI) e data lakes ou data lakes baseados em Spark para o Snowflake AI Data Cloud é fundamental para trazer inovação, eficiência e crescimento para toda a organização.

A transição dos sistemas herdados para o Snowflake AI Data Cloud nunca foi tão acessível, ou com boa relação custo-benefício, graças ao SnowConvert AI. Com agentes de migração de ecossistemas de dados com tecnologia do Snowflake Cortex AI, o SnowConvert AI é a sua solução automatizada gratuita projetada para reduzir drasticamente as complexidades, os custos e os prazos associados às migrações de data warehouse, BI e ETL. Ele analisa o código existente de forma inteligente, automatizando a conversão de código e a validação de dados e simplificando todo o processo de migração.

Para migrações de data warehouse, o SnowConvert AI fornece suporte eficaz para uma lista cada vez maior de plataformas de origem. Temos o prazer de anunciar o suporte expandido, opções já disponíveis ao público:

Greenplum (tabelas e visualizações) : acelere a migração de esquemas com conversão de código para tabelas e visualizações do Greenplum.

Netezza (tabelas e visualizações): acelere a migração de esquemas com conversão de código para tabelas e visualizações do Netezza.

Postgres (tabelas e visualizações) : acelere a migração de esquemas com conversão de código para tabelas e visualizações do Postgres.

BigQuery (tabelas e visualizações) : simplifique a migração de lógica complexa com conversão automatizada de tabelas e visualizações do BigQuery.

Sybase (tabelas e visualizações) : migre de modo contínuo as principais regras de negócios com conversão automatizada de tabelas e visualizações do Sybase.

Microsoft Synapse : aproveite a vantagem de uma automação aprimorada para migrar suas cargas de trabalho de data warehouse Synapse, com suporte de conversão de código para tabelas, visualizações, procedimentos armazenados, entre outros.

Suporte já existente: continue utilizando os recursos comprovados do SnowConvert AI para plataformas como Teradata, Oracle, SQL Server e Amazon Redshift.

Também estamos inovando continuamente para tornar a sua migração para o Snowflake o mais fácil e eficiente possível. Veja, a seguir, uma análise das funções mais recentes, que se alinham às principais fases de seu processo de migração:

Migrações de dados completas (em breve, disponíveis ao público). Para plataformas específicas, como Amazon Redshift e SQL Server, é possível ter uma experiência unificada e completa no SnowConvert AI, o que dá uma visão única para extrair, converter, migrar, validar e implementar código e dados, o que simplifica o processo e acelera os cronogramas.