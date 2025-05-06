Snowflake investe na RightRev para incluir automação de contabilidade de receita ao AI Data Cloud

O modelo de preços baseado em consumo ajuda a Snowflake a equilibrar o poder da verdadeira elasticidade da nuvem com uma visibilidade clara do uso e dos gastos. De acordo com o artigo "The State of Usage-Based Pricing: Second Edition, três em cada cinco empresas de software como serviço (software as a service, SaaS) agora incorporam alguma forma de determinação de preços baseada em uso em suas ofertas. É por isso que a Snowflake Ventures está reinvestindo na empresa parceira RightRev, uma plataforma de gerenciamento de reconhecimento de receita baseada na nuvem criada para facilitar processos de melhoria de relatórios financeiros, abordando especificamente os modelos de receita baseados em consumo.

Como parte do investimento inicial de 2023, que contou com a participação da Snowflake Ventures, a RightRev se reestruturou no Snowflake, obtendo 60% de economia de custos, menos movimentação de dados e grande otimização do fluxo de trabalho. Mais da metade dos clientes da RightRev são também clientes da Snowflake, e as equipes de receita e contabilidade da Snowflake já usam a RightRev como seu principal software de reconhecimento de receita, com desempenho 60% melhor comparado às soluções anteriores. Mais investimentos na RightRev vão continuar ajudando a empresa a agilizar o desenvolvimento de produtos para atender às necessidades dos clientes em comum que buscam avaliar a análise de princípios contábeis geralmente aceitos (generally accepted accounting principles, GAAP), automatizar cálculos repetitivos de SSP e contabilizar alterações contratuais, tudo isso no Snowflake AI Data Cloud.

A RightRev foi fundada em 2020 por Jagan Reddy, veterano do setor de software de reconhecimento de receita. Com base em sua experiência como fundador do Leeyo Software, Reddy identificou os desafios contínuos do reconhecimento de receita para as empresas modernas. Movido por sua visão de criar uma solução hiperescalável capaz de simplificar a vida dos controladores e contadores de receita, ele fundou a RightRev como um provedor de soluções de finanças e contabilidade baseado na nuvem especializado em automação de reconhecimento de receita.

Queremos muito ver as melhorias em termos de recursos que essa estreita parceria vai trazer para os nossos clientes. Para obter mais informações sobre reconhecimento de receita com a RightRev, agende uma demonstração com a equipe da empresa.