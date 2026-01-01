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Descubra por que milhares de organizações em todo o mundo confiam no Snowflake para simplificar sua base de dados, impulsionar sua estratégia de IA e escalar com aplicações.
HISTÓRIASEM DESTAQUE
A plataforma única da Snowflake elimina silos de dados e simplifica arquiteturas, ajudando clientes de todo o mundo a obter mais valor de seus dados.
"Com o Snowflake, podemos analisar quais canais de mídia são eficazes e cortar aqueles que não geram vendas, economizando milhões de dólares. Consequentemente, reinvestimos o dinheiro e diminuímos os custos de aquisição de clientes."
Heblon Barbosa
Gerente de desempenho digital da Petz
-50%
Redução de 50% nos custos de aquisição de clientes
4x
Mais vendas no comércio eletrônico comparado ao período anterior à pandemia