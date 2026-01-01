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"Com o Snowflake, podemos analisar quais canais de mídia são eficazes e cortar aqueles que não geram vendas, economizando milhões de dólares. Consequentemente, reinvestimos o dinheiro e diminuímos os custos de aquisição de clientes."

Heblon Barbosa

Gerente de desempenho digital da Petz 

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