Como Snowflake está aumentando as oportunidades e promovendo o crescimento de empresas parceiras
A Snowflake Partner Network está mais forte do que nunca. Dos 600 parceiros iniciais em 2022, crescemos para mais de 10.000 parceiros no mundo todo. Esse crescimento explosivo não é apenas uma conquista incrível: é uma prova do poder da colaboração. Nosso sucesso está intimamente ligado aos nossos parceiros e, à medida que a Snowflake continua a se expandir, continuamos comprometidos em aumentar as oportunidades para aqueles que criam e inovam junto conosco.
No futuro, nosso plano é ajudar os parceiros concentrando-nos em três principais áreas de valor: tirar o máximo proveito de oportunidades sem precedentes, criar e fornecer soluções inovadoras e prosperar em um ecossistema conectado. Além disso, estamos investindo em novos recursos de parceiros e em um programa de parceiros mais sistemático e transparente para tornar a parceria com a Snowflake mais fácil do que nunca. Em nosso evento de Sales Kick-Off (SKO) deste ano (2025), nos concentramos em facilitar a colaboração e no sucesso conjunto, o que representa o cerne do que trabalhamos com parceiros.
Tirando o máximo proveito de oportunidades sem precedentes
O crescimento sustentado da Snowflake criou oportunidades interessantes para nossos parceiros, e estamos focados em criar uma base para que os parceiros maximizem o valor. A demanda por soluções baseadas em dados continua aumentando, trazendo grandes oportunidades para que os parceiros expandam seu alcance e aumentem a receita. À medida que os clientes ampliam sua presença no Snowflake, os parceiros descobrem oportunidades para obtenção de uma maior margem de lucro.
Um exemplo de como estamos ajudando nossos parceiros a chegarem até esses clientes é pelo Snowflake Marketplace, que ajuda a simplificar os ciclos de vendas e a concretizar o valor com mais rapidez. Os parceiros estão bem posicionados para aproveitar essa tendência, expandindo para novos setores e fortalecendo sua presença nos mercados já existentes.
A Snowflake tem o compromisso de ajudar seus parceiros a aproveitar essas oportunidades, continuando a expandir sua presença no mercado, adotando novos recursos da plataforma e investindo em ferramentas que facilitam a colaboração. Estamos adotando novos programas de co-venda, incentivos ampliados, novos mecanismos de financiamento e novos programas desenvolvidos para apoiar melhor os parceiros, não importando o tamanho, a fim de obter sucesso ao longo da jornada do cliente.
Criando e fornecendo soluções inovadoras
Para aproveitar ainda mais esse momento propício, continuamos a nos concentrar em equipar os parceiros com as ferramentas para desenvolver aplicações com escalabilidade capazes de gerar valor e ajudar os clientes a concretizar seus projetos de implementação de IA. No ano passado, lançamos mais de 250 novos recursos, desde grandes lançamentos como o Snowflake Intelligence até melhorias menores, porém impactantes, como as descrições de objetos geradas por IA.
No SKO, mostramos como duplicamos os investimentos em IA e ML de forma a permitir que os parceiros levem ao mercado, com maior rapidez, soluções de última geração. Por exemplo, o Snowflake Cortex AI oferece um conjunto de ferramentas de IA gerenciadas projetadas para simplificar o desenvolvimento e a implementação de modelos de IA/ML. Com recursos como o Cortex Analyst (em versão preliminar pública desde 10 de março de 2025), o Cortex Search e o Cortex Fine-Tuning, os parceiros podem oferecer soluções personalizadas de IA, como análise de sentimento do cliente e sistemas de recomendação preditiva, sem a complexidade de gerenciamento da infraestrutura. As parcerias com este avançado kit de ferramentas incluem OpenAI, Anthropic e DeepSeek-R1 (em versão preliminar privada no Cortex AI desde 29 de janeiro de 2025). Da mesma forma, o Snowpark continua ajudando os parceiros a simplificar a transformação de dados e o desenvolvimento de aplicações, oferecendo uma experiência perfeita na plataforma de dados e IA da Snowflake.
À medida que continuamos a inovar, nosso foco continua sendo em fornecer aos parceiros os recursos necessários para enfrentar desafios reais de negócios e agilizar o tempo de retorno. Em 2025, a Snowflake vai desenvolver recursos de IA/ML, investir em melhorias no Snowpark e aprimorar sistemas de suporte que simplificam a colaboração entre parceiros e clientes.
Obtendo sucesso em um ecossistema conectado
Na Snowflake, acreditamos que o poder de nossa plataforma vai além da tecnologia em si, mas depender também do ecossistema vibrante de parceiros, clientes e colaboradores que trabalham juntos para o sucesso mútuo. Nosso ecossistema conectado cresce rapidamente, com mais de 3.000 ofertas no marketplace (dados de 31 de janeiro de 2025), e um aumento de 28% da receita de produtos no último trimestre (de novembro de 2024 a janeiro de 2025). O Snowflake Marketplace continua a fornecer aos parceiros um canal eficaz para demonstrar soluções, gerar negócios e interagir com os clientes.
Esse ecossistema vai além de apenas um marketplace: trata-se de uma rede estratégica de parceiros criada para enfrentar desafios específicos do setor e promover uma forte colaboração. Durante o SKO, destacamos como a plataforma unificada de dados e IA da Snowflake capacita parceiros de todos os setores. Por exemplo, o Snowflake permite que as organizações financeiras integrem continuamente as operações em seus ambientes de front, middle e back office. Ao reunir bancos globais, principais gestores de ativos, fundos patrimoniais soberanos e grandes provedores de seguros com os principais parceiros de dados e soluções, a Snowflake promove um ambiente interconectado onde o processo decisório “data-driven” funciona com êxito. Esse modelo se estende a outros setores, como varejo, saúde e indústria, permitindo que os parceiros criem soluções que se integrem perfeitamente aos fluxos de trabalho existentes no setor. Com investimento contínuo em soluções voltadas para o setor e a expansão global, estamos reforçando nosso papel como a base para a inovação colaborativa e uma escalabilidade mais rápida.
Os clientes obtêm valor quando nossos parceiros de serviços colaboram e se alinham com nossos parceiros de produtos do Data Cloud (apps, tecnologia e dados). Esse é o poder do ecossistema conectado do Snowflake. A Snowflake está ajudando os parceiros a construir alianças estratégicas que revelam novas oportunidades de fortalecer ainda mais o ecossistema.
Parcerias para o sucesso em 2025
Sabemos que atingir esses objetivos só é viável por meio de uma colaboração eficaz. Por isso, estamos realizando investimentos estratégicos em capacitação de parceiros, treinamento e transparência de programas de modo a facilitar o trabalho com a Snowflake e promover um ecossistema favorável. Com esse objetivo, lançamos recentemente a SPN Learn: uma nova plataforma de treinamento criada para dar às empresas parceiras as ferramentas necessárias para o sucesso, incluindo cursos de nível iniciante e de professional services. Também termos a Snowflake University, uma ampla central de treinamento com mais de 75 módulos de formação gratuitos, laboratórios práticos, vídeos e avaliações, que dá aos parceiros ainda mais oportunidades de expandir seus conhecimentos.
Saiba como se tornar um parceiro da nossa Snowflake Partner Network (SPN). Os parceiros atuais que desejam aumentar seu envolvimento ou descobrir novas oportunidades também podem usar a SPN. Para parceiros buscando aprofundar o engajamento, nosso Snowflake Summit, que aconteceu em junho de 2025, foi um momento crucial para descobrir novas oportunidades, ouvir os líderes do setor e agilizar o crescimento em nosso ecossistema em expansão.
Vamos ampliar ainda mais tudo o que fazemos, inovando com mais rapidez e gerando maior impacto: juntos.