Como Snowflake está aumentando as oportunidades e promovendo o crescimento de empresas parceiras

A Snowflake Partner Network está mais forte do que nunca. Dos 600 parceiros iniciais em 2022, crescemos para mais de 10.000 parceiros no mundo todo. Esse crescimento explosivo não é apenas uma conquista incrível: é uma prova do poder da colaboração. Nosso sucesso está intimamente ligado aos nossos parceiros e, à medida que a Snowflake continua a se expandir, continuamos comprometidos em aumentar as oportunidades para aqueles que criam e inovam junto conosco.

No futuro, nosso plano é ajudar os parceiros concentrando-nos em três principais áreas de valor: tirar o máximo proveito de oportunidades sem precedentes, criar e fornecer soluções inovadoras e prosperar em um ecossistema conectado. Além disso, estamos investindo em novos recursos de parceiros e em um programa de parceiros mais sistemático e transparente para tornar a parceria com a Snowflake mais fácil do que nunca. Em nosso evento de Sales Kick-Off (SKO) deste ano (2025), nos concentramos em facilitar a colaboração e no sucesso conjunto, o que representa o cerne do que trabalhamos com parceiros.