"Disponibilizar nossos produtos e serviços no Snowflake tornou mais fácil, rápido e eficiente gerenciar e compartilhar dados com segurança, tanto para nós quanto para nossos clientes."
Morten Lileng
Global Head of Merkury Engineering, Merkle
Categoria de produtos
Crie, compartilhe e conecte aplicações, produtos de dados e modelos de IA para as suas equipes, parceiros e clientes, de modo fácil. Tenha escala e governança de nível corporativo, sem precisar movimentar dados.
Crescimento seguro
Capacitar os usuários
"Com o Snowflake, colocamos os dados nas mãos de nossos clientes com muito mais rapidez, com metade do esforço e dos recursos necessários."
Jeff Shortis
Alpha Data Platform Product Owner, State Street
Fluxos de trabalho aprimorados
Impacto amplificado
Aumente a receita, as margens de lucro e proporcione uma melhor experiência aos clientes oferecendo produtos de IA, apps e dados no Snowflake Marketplace.
Setor público
A Met Office conseguiu melhorar o fornecimento de dados meteorológicos com o Snowflake Marketplace, viabilizando decisões mais rápidas e inteligentes em setores como saúde e aviação.
Varejo e bens de consumo
Veja como a Cona compartilha dados com empresas engarrafadoras em busca de melhorar a experiência dos clientes e promover a inovação digital dos negócios.
Aplicações e colaboração
Consulte esta seção de perguntas frequentes para saber mais a respeito de colaboração de dados no Snowflake, Zero-Copy Cloning, data clean rooms e integração de aplicações.
O Snowflake permite que os usuários se conectem a dados de terceiros e de SaaS por meio do Snowflake Marketplace, conectores pré-construídos e suporte a várias ferramentas de integração de dados, simplificando a aquisição e o enriquecimento dos dados existentes.
O compartilhamento de dados do Snowflake permite a você compartilhar o acesso aos dados, em tempo real, com outras equipes ou organizações sem precisar movê-los ou copiá-los fisicamente. Compartilhamento de dados sem ETL significa que os consumidores têm acesso direto os dados mais atualizados, com controles de governança e acesso gerenciados pelo provedor de dados. Contas somente-leitura podem ser usadas por consumidores que não precisam de uma conta Snowflake.
De modo instantâneo, o recurso de Zero-Copy Cloning do Snowflake cria cópias de seus bancos de dados, esquemas ou tabelas sem duplicar os dados subjacentes. Para o desenvolvimento de apps, isso significa que os desenvolvedores podem obter rapidamente ambientes isolados e semelhantes à produção para desenvolvimento, teste e CI/CD, tornando os ciclos de implementação muito mais rápidos e reduzindo os custos de armazenamento.
Os Snowflake Data Clean Rooms permitem que várias partes combinem e analisem seus dados para obter insights conjuntos sem expor ou compartilhar informações brutas e confidenciais entre si. As principais vantagens incluem maior privacidade, a capacidade de obter insights mais valiosos de conjuntos de dados combinados e maior segurança, pois toda a análise ocorre em um ambiente controlado.
As principais vantagens são:
Compartilhamento de dados simples e seguro: o compartilhamento sem ETL elimina silos de dados e pipelines complexos.
Desenvolvimento mais rápido: o Zero-Copy Cloning acelera os ciclos de desenvolvimento/teste de aplicações.
Monetização e descoberta: o Snowflake Marketplace possibilita a descoberta e a monetização de dados e aplicações.
Redução da complexidade: ter uma plataforma unificada para dados, aplicações e IA simplifica a arquitetura.
O Snowflake reduz os custos e a complexidade de ETL por meio de:
O compartilhamento seguro elimina a necessidade de criar e manter pipelines de ETL para compartilhar dados, pois os consumidores têm acesso direto aos dados em tempo real.
O Snowflake Marketplace fornece acesso direto a dados de terceiros, reduzindo o trabalho de integração.
A função Zero-Copy Cloning reduz os custos de armazenamento e acelera a criação do ambiente para desenvolvimento e teste, evitando a duplicação de dados.
Os conectores e a integração nativa simplificam a conexão com várias fontes de dados.