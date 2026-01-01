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7 de outubro

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Aplicações e colaboração
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Snowflake para aplicações e colaboração

Crie, compartilhe e conecte aplicações, produtos de dados e modelos de IA para as suas equipes, parceiros e clientes, de modo fácil. Tenha escala e governança de nível corporativo, sem precisar movimentar dados.

Avaliação gratuita

Casos de uso

Crie, compartilhe e conecte sem tarefas extras de ETL ou integração

Desenvolva

Compartilhe

Conecte

Desenvolvimento

Crie aplicações dimensionáveis em escala com integração de cópia zero

  • Simplifique a arquitetura para fornecer recursos com maior rapidez, desde análises de dados integradas até IA generativa, em uma plataforma unificada.
  • Reduz a sobrecarga operacional e obtenha um melhor desempenho com um serviço totalmente gerenciado. 
  • Integre dados diretamente em ambientes de clientes e comercialize dados no Snowflake para agilizar o fechamento de contratos e promover o crescimento da sua empresa. 
Começar a criar aplicações

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Snowflake para apps e colaboração

Compartilhamento

Compartilhe dados entre diferentes nuvens sem ETL

  • Permita que as equipes descubram e acessem facilmente diversos produtos de dados para que elas possam sempre usar dados confiáveis. 
  • Proteja seus dados com governança integrada, controles de acesso e suporte nativo para compartilhamento confidencial.
  • Reduza os custos de compartilhamento, tornando as operações mais eficientes.
Saber mais sobre compartilhamento de dados
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Conectividade

Conecte fontes externas em poucos minutos

  • Conecte-se instantaneamente a mais de 750 fontes de dados e provedores de SaaS em minutos, e não em meses.
  • Amplie a capacidade do Snowflake com apps externos, dados proprietários e assistentes de IA.
  • Otimize os custos do Snowflake usando um orçamento aprovado para compras de dados e apps de terceiros.
Acessar o Snowflake Marketplace
Snowflake marketplace Healthcare logo
Komodo logo

"Disponibilizar nossos produtos e serviços no Snowflake tornou mais fácil, rápido e eficiente gerenciar e compartilhar dados com segurança, tanto para nós quanto para nossos clientes."

Morten Lileng
Global Head of Merkury Engineering, Merkle

Ler o caso

Benefícios

Colabore em uma plataforma de dados conectada na era da IA e de agentes

Crescimento seguro

Desenvolva, integre e dimensione a estrutura em escala, sem esforço

  • Integre dados e aplicações dentro de ambientes dos clientes de modo simples, em nível global e entre nuvens, chegando a milhares de clientes Snowflake, com o Snowflake Marketplace
  • Desfrute de escalabilidade automática e de um modelo de preços por segundo capaz de atender à demanda e otimizar as margens de lucro com o serviço totalmente gerenciado do Snowflake. 
  • Use Snowflake Native Apps para criar e monetizar apps diretamente no Snowflake, sem a necessidade de movimentação de dados.
Ver a demonstração
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Capacitar os usuários

Compartilhe acesso governado a produtos de dados, modelos de IA e apps com todos os usuários

  • Compartilhe com segurança agentes, modelos de IA, apps e dados prontos para uso em diferentes nuvens, regiões e provedores com o Snowflake, desenvolvido para compartilhar dados de forma confiável e econômica.
  • Descubra dados e modelos de IA por meio do Snowflake Horizon Catalog.
  • Use o Snowflake Internal Marketplace para facilitar o acesso e a distribuição e trabalhar com dados confidenciais em Data Clean Rooms. O compartilhamento de cópia zero ajuda a manter a sua organização pronta para IA e a liberar mais valor dos dados.
Ver a demonstração sob demanda

Serviços financeiros

"Com o Snowflake, colocamos os dados nas mãos de nossos clientes com muito mais rapidez, com metade do esforço e dos recursos necessários."

Jeff Shortis
Alpha Data Platform Product Owner, State Street

Ler o caso

  • Produtividade 25 vezesmaior das equipes de operações de dados.
  • Redução de 87%dos falso alertas de erros de dados.
Ler o estudo de caso
Woman looking at an ipad

 Fluxos de trabalho aprimorados

Reduza a carga de pipeline e amplie a capacidade do Snowflake com facilidade

  • Conecte-se a mais de 750 provedores de dados e SaaS graças às conexões pré-existentes com conectores integrados. 
  • Aproveite ao máximo o Snowflake com apps e produtos de IA do Snowflake Marketplace, que incluem quase de tudo, desde agentes de IA até análise de dados em gráfico e ferramentas de otimização de custos. 
  • Torne o seu orçamento mais flexível e aumente o poder de compra, combinando os custos de SaaS e dados.
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Impacto amplificado

Distribua a comercialize seus produtos no Snowflake Marketplace

Aumente a receita, as margens de lucro e proporcione uma melhor experiência aos clientes oferecendo produtos de IA, apps e dados no Snowflake Marketplace.

Acessar o Marketplace para provedores

Recursos

Descubra mais sobre aplicações e colaboração

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CIOs

Arquitetos de dados

Por onde começar

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Comece sua avaliação gratuita de 30 dias do Snowflake

  • US$ 400 de crédito para começar a usar a plataforma de forma gratuita
  • Acesso imediato ao AI Data Cloud
  • Potencialize suas principais cargas de trabalho de dados
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Aplicações e colaboração

Perguntas frequentes

Consulte esta seção de perguntas frequentes para saber mais a respeito de colaboração de dados no Snowflake, Zero-Copy Cloning, data clean rooms e integração de aplicações.

O Snowflake permite que os usuários se conectem a dados de terceiros e de SaaS por meio do Snowflake Marketplace, conectores pré-construídos e suporte a várias ferramentas de integração de dados, simplificando a aquisição e o enriquecimento dos dados existentes.

O compartilhamento de dados do Snowflake permite a você compartilhar o acesso aos dados, em tempo real, com outras equipes ou organizações sem precisar movê-los ou copiá-los fisicamente. Compartilhamento de dados sem ETL significa que os consumidores têm acesso direto os dados mais atualizados, com controles de governança e acesso gerenciados pelo provedor de dados. Contas somente-leitura podem ser usadas por consumidores que não precisam de uma conta Snowflake.

De modo instantâneo, o recurso de Zero-Copy Cloning do Snowflake cria cópias de seus bancos de dados, esquemas ou tabelas sem duplicar os dados subjacentes. Para o desenvolvimento de apps, isso significa que os desenvolvedores podem obter rapidamente ambientes isolados e semelhantes à produção para desenvolvimento, teste e CI/CD, tornando os ciclos de implementação muito mais rápidos e reduzindo os custos de armazenamento.

Os Snowflake Data Clean Rooms permitem que várias partes combinem e analisem seus dados para obter insights conjuntos sem expor ou compartilhar informações brutas e confidenciais entre si. As principais vantagens incluem maior privacidade, a capacidade de obter insights mais valiosos de conjuntos de dados combinados e maior segurança, pois toda a análise ocorre em um ambiente controlado.

As principais vantagens são:

Compartilhamento de dados simples e seguro: o compartilhamento sem ETL elimina silos de dados e pipelines complexos.

Desenvolvimento mais rápido: o Zero-Copy Cloning acelera os ciclos de desenvolvimento/teste de aplicações.

Monetização e descoberta: o Snowflake Marketplace possibilita a descoberta e a monetização de dados e aplicações.

Redução da complexidade: ter uma plataforma unificada para dados, aplicações e IA simplifica a arquitetura.

O Snowflake reduz os custos e a complexidade de ETL por meio de:

  • O compartilhamento seguro elimina a necessidade de criar e manter pipelines de ETL para compartilhar dados, pois os consumidores têm acesso direto aos dados em tempo real.

  • O Snowflake Marketplace fornece acesso direto a dados de terceiros, reduzindo o trabalho de integração.

  • A função Zero-Copy Cloning reduz os custos de armazenamento e acelera a criação do ambiente para desenvolvimento e teste, evitando a duplicação de dados.

  • Os conectores e a integração nativa simplificam a conexão com várias fontes de dados.