Aplicações e colaboração

As principais vantagens são:

Compartilhamento de dados simples e seguro: o compartilhamento sem ETL elimina silos de dados e pipelines complexos.

Desenvolvimento mais rápido: o Zero-Copy Cloning acelera os ciclos de desenvolvimento/teste de aplicações.

Monetização e descoberta: o Snowflake Marketplace possibilita a descoberta e a monetização de dados e aplicações.

Redução da complexidade: ter uma plataforma unificada para dados, aplicações e IA simplifica a arquitetura.