Snowflake Native Apps

Evite os custos complexos decorrentes de vários serviços e da especialização manual necessária para otimizá-los. Adote um serviço totalmente gerenciado para oferecer suporte de maneira eficaz a usuários e cargas de trabalho, reduzindo tempo e esforço.*

Com o suporte para o Snowpark Container Services do Snowflake Native App Framework,** você pode incluir lógica sofisticada, modelos de IA/ML e capacidade de processamento ao seu aplicativo, além de melhorar o tempo de retorno do desenvolvimento.