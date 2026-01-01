EBOOK
Snowflake Native Apps
Desde o desenvolvimento até a distribuição: desenvolva aplicações, e também a sua empresa, de forma nativa no AI Data Cloud.
Gere receita edistribua suas aplicações
Com o Snowflake Marketplace você pode publicar aplicações uma vez e distribuir para milhares de organizações no Data Cloud, ajudando clientes entre diferentes nuvens e regiões a encontrar, testar e comprar apps com facilidade.
*Os recursos de distribuição estão disponíveis ao público no AWS, Azure e GCP.
Crie mais rápido, implemente com mais facilidade, opere sem esforço
Evite os custos complexos decorrentes de vários serviços e da especialização manual necessária para otimizá-los. Adote um serviço totalmente gerenciado para oferecer suporte de maneira eficaz a usuários e cargas de trabalho, reduzindo tempo e esforço.*
Com o suporte para o Snowpark Container Services do Snowflake Native App Framework,** você pode incluir lógica sofisticada, modelos de IA/ML e capacidade de processamento ao seu aplicativo, além de melhorar o tempo de retorno do desenvolvimento.
*Snowflake Native App Framework disponível ao público no AWS, Azure e GCP.
**Em versão preliminar pública no AWS.
Dados protegidos + código controlado = adoção acelerada
Como o Snowflake Native App é executado na conta do cliente, não é necessário que os clientes movam ou forneçam acesso externo aos seus dados. Isso resulta em equipes de segurança mais satisfeitas, obstáculos de aquisição reduzidos e tempo de retorno mais rápido para os clientes.
Quickstarts para desenvolvedores
Acompanhe os tutoriais Quickstart da Snowflake para começar a trabalhar com o Snowflake Native Apps ou participe do fórum do Snowflake Native App para se conectar a outros desenvolvedores.