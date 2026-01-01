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7 de outubro

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Snowflake Native Apps

Desde o desenvolvimento até a distribuição: desenvolva aplicações, e também a sua empresa, de forma nativa no AI Data Cloud.

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Webinar

Snowflake Native Apps: Implementing Your Monetization Model and Pricing Strategy

Saiba como implementar melhor sua estratégia de preços e empacotamento no Snowflake Marketplace.

Gere receita edistribua suas aplicações

Com o Snowflake Marketplace você pode publicar aplicações uma vez e distribuir para milhares de organizações no Data Cloud, ajudando clientes entre diferentes nuvens e regiões a encontrar, testar e comprar apps com facilidade.

*Os recursos de distribuição estão disponíveis ao público no AWS, Azure e GCP.

Overview:

Snowflake Native Apps

Snowflake Data Cloud Academy - Snowflake Native App Bootcamp logo
CURSO

Bootcamp do Snowflake Native App

Saiba como o Snowflake Native App Framework possibilita que você crie, comercialize, monetize e distribua apps para clientes em todo o AI Data Cloud neste bootcamp abrangente de 120 minutos.

Crie mais rápido, implemente com mais facilidade, opere sem esforço

Evite os custos complexos decorrentes de vários serviços e da especialização manual necessária para otimizá-los. Adote um serviço totalmente gerenciado para oferecer suporte de maneira eficaz a usuários e cargas de trabalho, reduzindo tempo e esforço.*

Com o suporte para o Snowpark Container Services do Snowflake Native App Framework,** você pode incluir lógica sofisticada, modelos de IA/ML e capacidade de processamento ao seu aplicativo, além de melhorar o tempo de retorno do desenvolvimento.

*Snowflake Native App Framework disponível ao público no AWS, Azure e GCP.  

**Em versão preliminar pública no AWS.

 

Documentos

Snowflake Native App: kit de ferramentas para desenvolvedores

Tenha acesso imediato a recursos exclusivos de desenvolvimento de apps e links para bootcamps, fóruns de comunidades e muito mais.

Dados protegidos + código controlado = adoção acelerada

Como o Snowflake Native App é executado na conta do cliente, não é necessário que os clientes movam ou forneçam acesso externo aos seus dados. Isso resulta em equipes de segurança mais satisfeitas, obstáculos de aquisição reduzidos e tempo de retorno mais rápido para os clientes.

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