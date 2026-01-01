Ir para o conteúdo

Expedição. Gratuito, virtual, 3 a 6 de novembro.

Trilhas técnicas para profissionais, resultados para líderes.

Inscrever-se

Preços Snowflake

Mantemos a nossa precificação simples com um modelo baseado em consumo. Explore os detalhes do nosso modelo de preços e descubra como você pode gerenciar seus custos facilmente. Para uma visão completa de todas as informações específicas de preços, consulte a tabela de consumo.

Standard

Uma oferta introdutória que fornece acesso às funcionalidades principais da plataforma.

Começar agora

INCLUI:

  • Todas as funcionalidades centrais da plataforma com computação elástica totalmente gerenciada
  • Segurança com criptografia automática de todos os dados
  • Snowpark
  • Data Sharing
  • Armazenamento otimizado com compressão e Time Travel
  • Mais
Ver todos os recursos

Enterprise

A opção mais utilizada, projetada para atender às demandas de clientes em rápida expansão e operações de larga escala.

Começar agora

TODOS OS RECURSOS DA EDIÇÃO STANDARD +

  • Capacidade de usar computação multicluster
  • Controles granulares de governança e privacidade
  • Janelas de Time Travel estendidas
  • Mais
Ver todos os recursos
MAIS POPULAR

Business Critical

Oferece funcionalidades para setores altamente regulamentados com exigências estritas de dados sensíveis.

Começar agora

TODOS OS RECURSOS DA EDIÇÃO ENTERPRISE +

  • Tri-Secret Secure
  • Acesso à conectividade privada
  • Failover e failback para backup e recuperação de desastres
  • Mais
Ver todos os recursos

Virtual Private Snowflake

A edição Virtual Private Snowflake (VPS) inclui todos os recursos da Business Critical Edition, porém em um ambiente Snowflake totalmente separado, isolado de todas as outras contas Snowflake.

Armazenamento otimizado

A taxa mensal de armazenamento no Snowflake é calculada com base na média de dados armazenados por mês, após a compressão, considerando todos os dados ingeridos na plataforma.

Existem duas formas de adquirir o serviço Snowflake: Sob demanda ou Capacidade pré-paga.

Fazer download do guia de preços Snowflake

Armazenamento sob demanda

Pague pela utilização mensal.

O preço mostrado acima reflete o preço de tabela. Para ver os descontos de armazenamento por capacidade, consulte a Tabela 3(a) na Tabela de consumo de serviços Snowflake.

UM PRODUTO TOTALMENTE GERENCIADO QUE OFERECE SIMPLICIDADE E MELHOR TCO

A Snowflake cuida da gestão da infraestrutura e oferece a facilidade de uso que apenas um produto unificado e totalmente gerenciado pode entregar.

Pricing feature table
Pricing feature table

Mais de 7.200 empresas ao redor do mundo confiam na Snowflake para mobilizar seus dados.

Canva logo
KraftHeinz logo
KraftHeinz logo
KraftHeinz logo
KraftHeinz logo

Aumente a eficiência com o Snowflake

Começando a usar o Snowflake ou quer aproveitar ao máximo a implementação atual? Confira estes recursos que o ajudarão a prever, entender e otimizar os custos.

Modernize seu ecossistema de dados

Migre para oAI Data Cloud

Seja migrando de ambientes locais para a nuvem ou entre diferentes nuvens, o Snowflake ajuda você em uma jornada sem interrupções, com soluções baseadas em IA de baixo risco e econômicas.

  • Ferramentas gratuitas de conversão de código
  • Ecossistema de parceiros de migração
  • Suporte para as cargas de trabalho de dados mais críticas
VISITE O HUB DE MIGRAÇÃO