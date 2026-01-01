Preços Snowflake
Mantemos a nossa precificação simples com um modelo baseado em consumo. Explore os detalhes do nosso modelo de preços e descubra como você pode gerenciar seus custos facilmente. Para uma visão completa de todas as informações específicas de preços, consulte a tabela de consumo.
Standard
Uma oferta introdutória que fornece acesso às funcionalidades principais da plataforma.
INCLUI:
- Todas as funcionalidades centrais da plataforma com computação elástica totalmente gerenciada
- Segurança com criptografia automática de todos os dados
- Snowpark
- Data Sharing
- Armazenamento otimizado com compressão e Time Travel
- Mais
Enterprise
A opção mais utilizada, projetada para atender às demandas de clientes em rápida expansão e operações de larga escala.
TODOS OS RECURSOS DA EDIÇÃO STANDARD +
- Capacidade de usar computação multicluster
- Controles granulares de governança e privacidade
- Janelas de Time Travel estendidas
- Mais
Business Critical
Oferece funcionalidades para setores altamente regulamentados com exigências estritas de dados sensíveis.
TODOS OS RECURSOS DA EDIÇÃO ENTERPRISE +
- Tri-Secret Secure
- Acesso à conectividade privada
- Failover e failback para backup e recuperação de desastres
- Mais
Virtual Private Snowflake
A edição Virtual Private Snowflake (VPS) inclui todos os recursos da Business Critical Edition, porém em um ambiente Snowflake totalmente separado, isolado de todas as outras contas Snowflake.
Armazenamento otimizado
A taxa mensal de armazenamento no Snowflake é calculada com base na média de dados armazenados por mês, após a compressão, considerando todos os dados ingeridos na plataforma.
Existem duas formas de adquirir o serviço Snowflake: Sob demanda ou Capacidade pré-paga.
Armazenamento sob demanda
Pague pela utilização mensal.
O preço mostrado acima reflete o preço de tabela. Para ver os descontos de armazenamento por capacidade, consulte a Tabela 3(a) na Tabela de consumo de serviços Snowflake.
UM PRODUTO TOTALMENTE GERENCIADO QUE OFERECE SIMPLICIDADE E MELHOR TCO
A Snowflake cuida da gestão da infraestrutura e oferece a facilidade de uso que apenas um produto unificado e totalmente gerenciado pode entregar.
Mais de 7.200 empresas ao redor do mundo confiam na Snowflake para mobilizar seus dados.
Modernize seu ecossistema de dados
Migre para oAI Data Cloud
Seja migrando de ambientes locais para a nuvem ou entre diferentes nuvens, o Snowflake ajuda você em uma jornada sem interrupções, com soluções baseadas em IA de baixo risco e econômicas.
- Ferramentas gratuitas de conversão de código
- Ecossistema de parceiros de migração
- Suporte para as cargas de trabalho de dados mais críticas