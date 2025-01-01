Polaris Catalog
Um catálogo de código aberto e interoperável para Apache Iceberg™
Interoperabilidade de leitura e gravação entre mecanismos
Utilize padrões abertos para ler e gravar de qualquer mecanismo compatível com REST.
Acesso centralizado entre mecanismos
Gerencie Iceberg Tables de todos os usuários e mecanismos em um único lugar.
Flexibilidade independente de fornecedor
Execute o Polaris Catalog com a ajuda de contêineres na infraestrutura de sua preferência, seja no Snowflake ou em sua própria infraestrutura.
Mantenha uma única cópia de dados que vários mecanismos podem consultar ou gravar
O protocolo REST de código aberto do Iceberg fornece um padrão aberto que permite ler e gravar de qualquer mecanismo compatível com REST: Apache Flink™, Apache Spark™, PyIceberg, Trino entre outros.
Simplifique o gerenciamento de dados com acesso centralizado
Centralize o gerenciamento no Polaris Catalog, onde todos os usuários e mecanismos podem encontrar e acessar Iceberg Tables em um único lugar.
Execute de qualquer lugar sem dependência
O Polaris Catalog (breve em versão preliminar pública) é um catálogo de código aberto independente de fornecedor que melhora a interoperabilidade com o Iceberg. É possível começar a trabalhar com ele, em poucos minutos: tanto hospedado na infraestrutura do Snowflake AI Data Cloud ou em sua própria infraestrutura. Qualquer que seja o método, não há dependência. Caso deseje trocar a infraestrutura subjacente, será possível manter todos os domínios, definições de tabela e outros componentes do Polaris Catalog.