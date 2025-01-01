O Polaris Catalog (breve em versão preliminar pública) é um catálogo de código aberto independente de fornecedor que melhora a interoperabilidade com o Iceberg. É possível começar a trabalhar com ele, em poucos minutos: tanto hospedado na infraestrutura do Snowflake AI Data Cloud ou em sua própria infraestrutura. Qualquer que seja o método, não há dependência. Caso deseje trocar a infraestrutura subjacente, será possível manter todos os domínios, definições de tabela e outros componentes do Polaris Catalog.